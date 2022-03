Bill Gates lobt die Pandemiebekämpfung von Australien als Goldstandard

Trotz harter Abriegelungen, strenger Gesundheitsvorschriften und Impfvorschriften lobt der Microsoft-Gründer Australiens autoritäres Vorgehen bei der Bewältigung der Pandemie

Wenn jedes Land so handeln würde wie Australien, dann würde man [den nächsten Virusausbruch] nicht als Pandemie bezeichnen, sagte Microsoft-Gründer Bill Gates.

In seiner Rede auf der 58. Münchner Sicherheitskonferenz lobte Bill Gates Australiens harte Abriegelungen und strenge Gesundheitsvorschriften, die das Land seit zwei Jahren im Griff haben.

Wie Neuseeland hat auch Australien den größten Teil der Pandemie mit einer „Covid Zero“-Strategie verbracht, die umfangreiche, monatelange Abriegelungen von Großstädten und eine je nach Bundesstaat unterschiedlich strenge Impfpflicht vorsah.

Die meisten erkennen an, dass diese Strategien nur möglich waren, weil die Inselstaaten in der Lage sind, die geografischen Gegebenheiten zu nutzen, um die Menschenströme über die Grenzen hinweg zu kontrollieren. Infolgedessen wurden in Australien viele bürgerliche Freiheiten vorübergehend ausgesetzt, darunter auch das Recht zu protestieren.

Gegenwärtig liegt die Zahl der Covid-Toten in Australien am unteren Ende des weltweiten Durchschnitts, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Ausbreitung von Covid durch Verbote der meisten internationalen und innerstaatlichen Reisen verzögert wurde. Erst in den letzten Monaten wurde mit der Omikron-Variante eine weitere Übertragung gemeldet.

Der US-amerikanische Milliardär engagiert sich stark für die weltweite Produktion von Impfstoffen. Die Bill and Melinda Gates Foundation ist Mitbegründerin der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) des Weltwirtschaftsforums, die auf einem Forum in Davos 2017 ins Leben gerufen wurde. Australien ist Teil des Länderkonsortiums der Koalition und hat erhebliche Spenden geleistet.

Die CEPI-Partner begannen 2018, noch vor der Covid-Pandemie, mit der Arbeit an mRNA- und RNA-Impfstoffen, um ein von der Weltgesundheitsorganisation festgelegtes „Krankheit X“-Szenario zu bewältigen.

Die wichtigste Innovation dieser Pandemie sind mRNA-Impfstoffe, die weniger als ein Jahr nach der Identifizierung des Covid-Virus verfügbar waren. Das CEPI begann mit der Finanzierung von Bemühungen zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid nur wenige Tage, nachdem das Virus außerhalb des chinesischen Festlands entdeckt worden war. (Einer der Kandidaten, die CEPI im Januar 2020 unterstützte, war Moderna.)“, sagte Bill Gates in einem kürzlich erschienenen Artikel. „Aber die Unterstützung von CEPI für die Forschung an mRNA-Impfstoffen ging Covid voraus – was einer der Gründe für den Erfolg des Ansatzes ist. Der Grundstein wurde bereits Jahre zuvor durch Investitionen von Regierungen, Pharmaunternehmen und (in jüngster Zeit) CEPI gelegt.

CEPI sind Unterstützer von AstraZeneca, Novavax, Moderna und anderen, die es nicht über die Phase-3-Studien hinaus bis zur Notfallzulassung geschafft haben.

Die Bill and Melinda Gates Foundation war an der Pandemie-Simulation „Event 201“ im Jahr 2019 beteiligt, bei der verschiedene Pandemie-Reaktionen, wie sie in Australien eingesetzt werden, diskutiert und erprobt wurden. Die Simulation endete kurz vor dem Ausbruch von Covid.

Die Arbeit des CEPI, das vor der Pandemie in die (damals noch nicht verwendete) mRNA-Technologie investierte, ist einer der Hauptgründe, warum eine neue Generation von Impfstoffen auf den Markt kam.

Die diesjährige [Münchener Sicherheits-]Konferenz unterstrich, wie sehr die globale Gesundheit heute zu Recht als ernstes nationales und globales Sicherheitsproblem angesehen wird. Es ist klarer denn je, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung im Gesundheitsbereich, in die Überwachung von Krankheiten und in starke Gesundheitssysteme entscheidend für die Sicherheit der Menschen sind, egal wo auf der Welt sie leben, schrieb Bill Gates.

Bill Gates wies auf der Münchner Sicherheitskonferenz die gegen ihn erhobenen „Verschwörungs“-Behauptungen zurück und bezeichnete sie als „wirklich üble Theorien“.