Was steckt wirklich hinter dem Plan der WHO, einen internationalen „Pandemie-Vertrag“ zu schaffen?

childrenshealthdefense.org: Die Alliance for Health International befasst sich eingehend mit den möglichen Motiven und Folgen des Plans der Weltgesundheitsorganisation, einen internationalen „Pandemievertrag“ zu schaffen.

Vielleicht haben Sie schon gehört, dass die Gerüchteküche Überstunden macht, weil die Weltgesundheitsorganisation (WHO) anscheinend einen heimtückischen Plan verfolgt, sich zum Sitz der Weltregierung zu machen.

Wir haben uns in diesem Beitrag bemüht, eine Meinung dazu zu finden.

Ist ein „Pandemievertrag“ gleichbedeutend mit globaler Regierungsführung?

Eindeutig ist die Absicht der WHO, „einen globalen Prozess zur Ausarbeitung und Verhandlung eines Übereinkommens, einer Vereinbarung oder eines anderen internationalen Instruments im Rahmen der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation anzustoßen, um die Prävention, Bereitschaft und Reaktion auf Pandemien zu stärken“.

Die WHO hat dies auf ihrer erst zweiten Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung seit ihrer Gründung im Jahr 1948 am 1. Dezember 2021 durch einstimmigen Beschluss ihrer 194 Mitgliedsländer erreicht.

Über die genaue Form des Instruments, das zum Einsatz kommen soll, wurde noch nicht entschieden. Möglicherweise werden die bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) verschärft, ein „Pandemievertrag“ als Änderung der WHO-Verfassung ausgehandelt oder, was wahrscheinlicher ist, beides.

Die Kontrolle wird diesen Instrumenten übertragen, wenn die WHO eine globale Pandemie ausruft. Wie wir gesehen haben, ist dies recht einfach möglich, auch wenn es keine wissenschaftliche oder medizinische Begründung zu geben scheint – genau die Situation, in der wir uns jetzt befinden.

Die mächtigen Mitglieder der WHO, darunter die USA und die Europäische Kommission, vertreten durch ihre Präsidentin Ursula von der Leyen, unterstützen die Initiative.

Tatsächlich sind es die USA, die die Verhandlungen führen und versuchen werden, einen Konsens über den Ansatz zu erzielen. Alles spricht für eine gute Beziehung zu Biden, unabhängig davon, ob er wirklich die Wahl des amerikanischen Volkes war oder nicht.

Fehlerhafte Doktrin

Die Schwierigkeit für viele rationale und kritische Denker besteht darin, dass die Krise, die der Welt im Namen von „COVID-19“ beschert wurde, kein angemessener Präzedenzfall für solche Maßnahmen ist, die die Freiheiten in einem noch größeren Ausmaß einschränken können, als wir es in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Vor allem, wenn die WHO eine Pandemie mehr oder weniger willkürlich ausrufen kann.

Sehen wir uns diese Manipulation anhand einiger Aussagen des Generaldirektors der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung an. Die folgenden Aussagen von Tedros sind mit „TG“ gekennzeichnet, unsere Antworten darauf mit „ANH“.

Dr. Tedros Ghebreyesus bei seiner Abschlussrede auf der Sondertagung der Weltgesundheitsversammlung (WHASS) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 1. Dezember 2021 (Quelle: WHO)

TG: Das Auftauchen der hoch mutierten Omikron-Variante unterstreicht, wie gefährlich und prekär unsere Lage ist.

ANH: Die hohe Übertragbarkeit einer Variante bestimmt nicht ihr Risiko für die Menschheit.

TG: Südafrika und Botswana sollte für die Entdeckung, Sequenzierung und Meldung dieser Variante gedankt werden, nicht bestraft.

ANH: Tedros erweckt den von den Massenmedien verbreiteten Eindruck, dass Südafrika und Botswana die Quelle von Omikron sind. Dies ist wahrscheinlich eine List, um maximalen Druck auf die Impf-resistenten afrikanischen Länder auszuüben.

Eine detaillierte phylogenetische Analyse, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass Omikron sich genetisch von anderen südafrikanischen Varianten der gemeinsamen Linie unterscheidet und durch eine retrospektive Analyse in anderen Ländern (England, USA) Anfang November gefunden wurde, also etwa drei Wochen bevor die Erkenntnisse aus dem südlichen Afrika publik wurden.

TG: Omikron zeigt in der Tat, warum die Welt ein neues Abkommen über Pandemien braucht.

ANH: Wir behaupten genau das Gegenteil: Omikron hat als eine Art natürlicher „Impfstoff“ gewirkt, indem es einer großen Anzahl von Menschen ermöglicht hat, schnell eine robuste Immunität zu erlangen.

Kein Geringerer als Bill Gates, der zweitgrößte Geldgeber der WHO, hat etwas nicht Unähnliches gesagt: „Leider ist das Virus selbst, insbesondere die Omicron-Variante, eine Art Impfstoff, d. h. es erzeugt sowohl eine B-Zell- als auch eine T-Zell-Immunität, und es hat die Weltbevölkerung besser erreicht als unsere Impfstoffe“.

Wenn die natürliche Immunität besser wirkt als „Impfstoffe“ und neuartige „Impfstoffe“ die primäre Intervention bei der Reaktion sein werden, warum sollte dann ein Land Pandemiebekämpfungsmaßnahmen priorisieren, die neuartige „Impfstoffe“ an die Spitze dieser Bemühungen stellen?

TG: Wir leben in einem Kreislauf aus Panik und Nachlässigkeit.

ANH: Man kann fragen, wer die Panik ausgelöst hat und was und wer vernachlässigt wurde? Wir wissen, dass Tedros sich auf die Angst vor den aufeinanderfolgenden Wellen und Varianten von SARS-CoV-2 bezieht, aber stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn das Virus nicht auf molekularer Ebene nachgewiesen worden wäre, wenn Verhaltenswissenschaftler, die mit globalen und nationalen PR-Agenturen zusammenarbeiten, keine Angst geschürt hätten und wenn man der natürlichen Immunität erlaubt hätte, ihren Lauf zu nehmen, und zwar mit einer Reaktion wie in Great Barrington.

TG: Und wir können diese Pandemie nicht beenden, wenn wir die Impfstoffkrise nicht lösen.

ANH: Aber wie kommen Sie zu dieser Schlussfolgerung, Dr. Tedros? Wir scheinen aus der Krise herauszukommen, die Sie geschaffen haben, weil die natürliche Immunität wirken kann, weil keine Maskierung, soziale Distanzierung oder Isolation, geschweige denn irgendwelche Ihrer Therapeutika, und schon gar nicht Ihre schnell entwickelten „Impfstoffe“, die Übertragung eindämmen konnten.

Omikron ist durch die Welt gezogen und hat viel weniger Schaden angerichtet als seine Vorgängervarianten, unabhängig vom „Impfstatus“. Und in seinem Kielwasser hat es eine gesunde Spur natürlicher Immunität hinterlassen.

TG: Mehr als 80 % der weltweiten Impfstoffe sind an die G20-Länder gegangen – Länder mit niedrigem Einkommen, die meisten davon in Afrika, haben nur 0,6 % aller Impfstoffe erhalten.

ANH: Der blinde, unwissenschaftlich begründete Wunsch von Dr. Tedros, die meisten der weniger entwickelten Länder zu sehen, in denen es im Wesentlichen nur sehr wenige Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch SARS-CoV-2 gegeben hat, ergibt keinen Sinn, wenn die Gesundheit der Menschen auf der Welt das eigentliche Ziel wäre.

Der größte Teil der Krankheitslast wurde in den wohlhabenden Ländern verursacht, wo die Menschen an mehr Stoffwechselkrankheiten und Grunderkrankungen leiden, die dieses spezielle Virus mit gezielter Präzision ausnutzt. Es scheint, dass die Puppenspieler beschlossen haben, dass viele Menschen auf der Welt geimpft werden müssen, egal wie.

Das gilt für die Jüngsten und Schwächsten in allen Gesellschaften bis hin zu den Menschen in Afrika südlich der Sahara, die weitaus größere Sorgen haben, wie z. B. die Ernährungssicherheit und Krankheiten wie Malaria und Tuberkulose. Und natürlich AIDS – aber dazu mehr nächste Woche.

TG: Kein Land kann sich allein aus der Pandemie herausimpfen.

ANH: Es ist sogar noch einfacher als das. Kein Land hat sich jemals zuvor gegen eine Pandemie geimpft, weder mit noch ohne die Hilfe anderer Länder.

TG: Je länger die Ungleichheit bei den Impfstoffen anhält, desto mehr Möglichkeiten hat das Virus, sich auszubreiten und sich in einer Weise zu entwickeln, die wir weder vorhersagen noch verhindern können.

ANH: Für diese Aussage gibt es keine Beweise. Es gibt jedoch zahlreiche Belege dafür, dass das Virus sich umso mehr ausbreiten kann, je länger Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass die Bevölkerung eine natürliche Immunität entwickelt (z. B. Abriegelung, soziale Isolierung, soziale Distanzierung), und je mehr Interventionen wie COVID-19-Injektionen die Fähigkeit unseres Immunsystems stören, diese dauerhafte, robuste Immunität zu entwickeln.

TG: Wir rufen alle Mitgliedstaaten auf, das Ziel zu unterstützen, 40 % der Bevölkerung eines jeden Landes bis Ende dieses Jahres und 70 % bis Mitte nächsten Jahres zu impfen.

ANH: Sagen Sie uns bitte, Dr. Tedros, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage Sie diese Zahlen ermittelt haben? Basieren sie auf Omikron und den aktuellen COVID-19-Injektionen? Sicherlich nicht!

TG: 103 Länder haben das 40 %-Ziel noch immer nicht erreicht, und mehr als die Hälfte von ihnen läuft Gefahr, es bis zum Jahresende zu verfehlen, vor allem weil sie keinen Zugang zu den benötigten Impfstoffen haben, und die meisten von ihnen liegen in Afrika.

ANH: Die meisten der Länder, die dieses Ziel nicht erreicht haben, hatten keine ernsthaften Probleme mit COVID-19. Wahrscheinlich noch wichtiger ist, dass derzeit kein Land ein ernsthaftes COVID-19-Problem hat, dank Omikron und einer immer stärkeren natürlichen Immunität.

TG: Impfstoffe retten Leben, aber sie verhindern nicht vollständig eine Infektion oder Übertragung. Bis wir in allen Ländern eine hohe Durchimpfungsrate erreicht haben, muss die Übertragung unbedingt unterdrückt werden. Damit meinen wir nicht Abriegelungen, die nur in den extremsten Fällen als letztes Mittel infrage kommen.

Wir meinen ein maßgeschneidertes und umfassendes Maßnahmenpaket, das ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Rechte, der Freiheiten und des Lebensunterhalts des Einzelnen und dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit der am stärksten gefährdeten Mitglieder von Gemeinschaften herstellt.

ANH: Nun, schließlich gibt es einen einzigen Punkt, in dem wir uns einig sind: Diese „genetischen“ Impfstoffe haben sicherlich nicht viel dazu beigetragen, die Übertragung zu stoppen, und im Fall von Omikron schon gar nicht. Aber Abriegelungen waren bei weitem nicht das letzte Mittel. Anfang 2020 waren sie das erste Mittel.

Ein von oben verordnetes „maßgeschneidertes und umfassendes Maßnahmenpaket“ wirkt wie ein Überraschungspaket, das man von einem Unternehmen erhält, das dafür bekannt ist, Blindgänger zu liefern.

Sollen wir ernsthaft glauben, dass die Pandemie-Elite in Genf oder ihre Günstlinge wie Trudeau, Merkel, Macron, Biden und Morrison die Bedeutung des Wortes „Ausgewogenheit“ verstehen, insbesondere wenn es um unveräußerliche Menschenrechte und Freiheiten geht?

Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt noch mehr. Aber die Realität ist, wie die von Dr. Tedros vorgebrachten Non-Sequiturs zeigen, dass es absolut keine Grundlage dafür gibt, die COVID-19-Krise zu nutzen, um einen „Pandemie-Vertrag“ durchzusetzen, der im Falle weiterer oder neuer so genannter „Pandemien“ noch mehr zentralisierte Macht ausüben wird.

Es ist immer deutlicher geworden, dass die Regierungen bewusst versucht haben, in ihrer Bevölkerung Angst zu erzeugen, dass sie Millionen von Menschen in unfairer und unverhältnismäßiger Weise seit langem bestehende und hart erkämpfte Freiheiten verweigert oder eingeschränkt haben und dass sie die Bevölkerung autoritär kontrolliert haben.

Die Tatsache, dass die Pandemiebekämpfung und -beschränkungen mit der Dominanz von Omicron nicht vollständig aufgehoben wurden, deutet darauf hin, dass die Agenda nicht wie vorgeschlagen ist.

Könnte der Plan für einen „Pandemievertrag“ der WHO scheitern?

Einige Befürworter der Vision eines globalen Pandemievertrags, der in die WHO-Verfassung aufgenommen werden soll, sind der Meinung, dass er scheitern könnte. Sie argumentieren, dass der derzeitige internationale Rechtsrahmen und die nationalen Durchsetzungsmechanismen unzureichend sind und dass einige Länder, die keine „Impfstoff“-Spenden erhalten wollen, ihre eigenen geopolitischen Interessen über das „globale Interesse“ stellen werden, was auch immer das sein mag.

Und was wäre, wenn?

Wenn der Pandemievertrag im Jahr 2024 in Kraft treten würde, könnten Sie eine noch stärkere globale Gesundheitsüberwachung mit Hilfe der Echtzeit-Sequenzierung sowohl für die Diagnostik als auch für die Epidemiologie garantieren. Dies würde auf immer tragbareren Technologien mit immer schnelleren Durchlaufzeiten beruhen.

Aber denken Sie nicht nur an mRNA-Injektionen oder Intranasale. Oder an Gen-Editing-Technologien auf der Grundlage von CRISPR für die Diagnostik. Denken Sie an CRISPR zur Verbesserung der Immunreaktion, die wahrscheinlich auch Einzug halten wird. Dies ist eine Facette des Transhumanismus, ebenso wie die digitale Überwachung.

Um es mit den Worten von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, auszudrücken, wird es weitere Versuche geben, „die physische, digitale und biologische Welt zu verschmelzen, was sich auf alle Disziplinen, Volkswirtschaften und Branchen auswirkt und sogar die Vorstellungen darüber infrage stellt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“

Die folgenden vier Dinge, die wir aus dieser sogenannten Pandemie gelernt haben, deuten darauf hin, dass eine noch rigidere und verfassungsmäßig kontrollierte globale Reaktion völlig kontraproduktiv für die Gesundheit der Menschen wäre:

Art, Schwere und Dauer der Infektionswellen variieren von Land zu Land sehr stark, je nachdem, wann und wie viele Gründerfälle entdeckt werden, wie der Gesundheitszustand der infizierten Bevölkerung ist, wann in der Zeitachse der sich entwickelnden Pandemie die Ausbrüche auftreten und viele andere Faktoren.

Diese Unterschiede erfordern dezentralisierte, lokalisierte, gezielte und verhältnismäßige Reaktionen, die nachweislich funktionieren, und keine Einheitsreaktionen, die von Genf aus diktiert werden und versuchen, jede abweichende Meinung zu zensieren oder Informationen über wirksame Frühbehandlungen zu verbergen.

Der Einsatz der molekularen Überwachung mittels PCR und anderer Antigentests stellt die Auswirkungen des Erregers auf die menschliche Gesundheit völlig falsch dar. Einer der größten Tricks der letzten beiden Jahre bestand darin, Todesfälle auf der Grundlage ihres zeitlichen Zusammenhangs mit positiven PCR-Tests zu erklären und Maßnahmen auf der Grundlage von Infektionsfällen zu ergreifen, die mit unzuverlässigen molekularen Tests gemessen wurden, statt auf der Grundlage von Fällen schwerer Erkrankungen. Falldefinitionen für COVID-19 oder jede andere Infektionskrankheit sollten nur Fälle von symptomatischen Erkrankungen und nicht von Infektionen widerspiegeln.

Indem sie mit der Semantik und dem Kontext des Wortes „Risiko“ spielt, ist es der WHO gelungen, eine falsche Illusion des Gesundheitsrisikos aufrechtzuerhalten. So behauptete Tedros in Bezug auf Omikron, dass das „globale Gesamtrisiko … als sehr hoch eingeschätzt wird“, bevor er wusste, dass die Virulenz und das Gesundheitsrisiko gering waren.

Was können wir tun?

Wir können nichts tun und zulassen, dass die Vision von Klaus Schwab und Trudeau für künftige Generationen Wirklichkeit wird.

Oder wir können uns jedem Teil davon widersetzen, der dem zuwiderläuft, was wir als das natürliche Wesen der Menschheit und die natürliche Ordnung der Natur betrachten.

Hier sind also unsere 5 wichtigsten Vorschläge: