Ukraine bittet ausländische Freiwillige, sich dem Kampf gegen Russland anzuschließen. Ein paar Länder unterstützen dies – Hier ist, was wir wissen

Ein Aufruf der Ukraine an ausländische Freiwillige, sich dem Kampf gegen die russische Invasion anzuschließen, wurde von einigen europäischen Ländern begrüßt.

Freiwillige können der neuen Internationalen Legion für die territoriale Verteidigung der Ukraine beitreten, indem sie sich über ihre örtliche ukrainische Botschaft bewerben, berichtet USA Today.

„Jeder, der sich der Verteidigung der Ukraine, Europas und der Welt anschließen möchte, kann kommen und Seite an Seite mit den Ukrainern gegen die russischen Kriegsverbrecher kämpfen“, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy laut Washington Post.

Zelenskyy sagte, die Ukraine habe bereits „Tausende von Anfragen“ von Menschen erhalten, die sich den Verteidigungskräften anschließen wollten, berichtete USA Today.

Russland hat am frühen Donnerstag, dem 24. Februar, eine Invasion in der Ukraine an drei Fronten gestartet und „Städte, Ortschaften und Dörfer bombardiert“, während die Truppen auf die Hauptstadt Kiew vorrückten.

Die ukrainischen Streitkräfte leisten „sehr entschlossenen Widerstand“, vor allem in Kiew, das unter schwerem russischen Beschuss durch Artillerie und Marschflugkörper steht, wie Reuters berichtete.

Andere Länder haben keine Militäreinheiten zur Unterstützung der Ukraine entsandt, die nicht Mitglied der NATO ist. Präsident Joe Biden hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten keine Truppen in die Ukraine entsenden werden.

Die Ukraine, das zweitgrößte Land Europas, war Teil der ehemaligen Sowjetunion, bis sie 1991 ihre Unabhängigkeit erklärte.

Was ist die neue „internationale Legion“?

Ein Erlass aus dem Jahr 2016 erlaubte es Ausländern, sich dem ukrainischen Militär als Freiwillige anzuschließen, berichtete The Guardian.

„Jeder Freund der Ukraine, der sich der Ukraine bei der Verteidigung des Landes anschließen möchte, möge bitte kommen“, sagte Zelenskyy, wie Insider berichtete. „Wir werden euch Waffen geben. Jeder, der die Ukraine verteidigt, ist ein Held.“

„Gemeinsam haben wir Hitler besiegt, und wir werden auch Putin besiegen“, schrieb Dmytro Kuleba, der ukrainische Außenminister, auf Twitter.

Der Aufruf zu internationalen freiwilligen Kämpfern sei „beispiellos in der modernen Kriegsführung“, berichtete The Guardian.

Wie reagieren die europäischen Staaten?

Am Montag, den 28. Februar, stimmte das lettische Parlament einstimmig dafür, seinen Bürgern zu erlauben, als Freiwillige in der Ukraine zu kämpfen, wie Reuters berichtete.

In Dänemark bezeichnete Ministerpräsidentin Mette Frederiksen den Kampf in der Ukraine als „eine Entscheidung, die jeder treffen kann“, berichtete die Washington Post.

Die britische Außenministerin Liz Truss erklärte gegenüber BBC News, sie unterstütze die Forderung der Ukraine nach ausländischen Freiwilligen.

Sie sagte, die Ukrainer würden „nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa“ kämpfen.