Bill Gates – nachdem er mit dem Verkauf von BioNTech-Aktien riesige Gewinne erzielt hat – kritisiert er jetzt die Wirksamkeit von COVID-Impfstoffen

Bill Gates, der seit langem als einer der weltweit führenden Befürworter von Impfstoffen gilt, sorgte kürzlich bei einem Vortrag in Australien für Aufsehen, als er zugab, dass es „Probleme“ mit den aktuellen COVID-19-Impfstoffen gibt.

Er sprach am australischen Lowy Institute im Rahmen eines Vortrags mit dem Titel „Preparing for Global Challenges: In Conversation with Bill Gates“, gab der Microsoft-Gründer folgendes zu:

„Wir müssen auch die drei Probleme der [COVID-19]-Impfstoffe lösen. Die derzeitigen Impfstoffe blockieren die Infektion nicht. Sie sind nicht breit gefächert, so dass man den Schutz verliert, wenn neue Varianten auftauchen, und sie haben eine sehr kurze Wirkungsdauer, insbesondere bei den Menschen, auf die es ankommt, nämlich bei alten Menschen.“

Diese Äußerungen kamen für einige überraschend, da Gates seit langem Impfstoffhersteller und Organisationen, die sich für weltweite Impfungen einsetzen, unterstützt und in sie investiert. Sie waren jedoch die letzte in einer Reihe von Entwicklungen der letzten Wochen, die insbesondere die COVID-19-Impfstoffe zunehmend in Frage stellen.

Dies ist ein Betrug“: Gates‘ Investitionen in mRNA-Impfstoffe offenbaren „Interessenkonflikt

Mehrere Analysten und Kommentatoren äußerten sich kritisch über Gates – jedoch nicht, weil sie mit seinen Aussagen in Australien nicht einverstanden waren. Stattdessen argumentierten sie, dass er zuvor stark in mRNA-Impfstoffe investiert hatte, während er gleichzeitig eine weltweite COVID-19-Impfkampagne anregte und eine Impfpflicht unterstützte.

Am 25. Januar sprachen die Co-Moderatoren Briahna Joy Gray und Robby Soave in der Sendung „Rising“ von The Hill TV über die Aussagen von Gates. Soave stimmte Gates‘ Kritik an den aktuellen mRNA-Impfstoffen zunächst für bare Münze und sagte:

„Er bringt die Probleme, die wir haben, auf den Punkt: die kurze Dauer des Schutzes, keine signifikante Auswirkung auf die Übertragung von Fällen … kein massiver Nutzen für viele ansonsten gesunde und jüngere Menschen.“

Soave, der am 19. Januar „Facebook-Dateien“ enthüllte, aus denen hervorging, dass die CDC die Moderation und Zensur von Inhalten auf der Plattform, die sich auf COVID-19-Impfstoffe beziehen, maßgeblich beeinflusst hat, wies dann jedoch auf frühere Investitionen von Gates hin, die zur Entwicklung der mRNA-Impfstofftechnologie beigetragen haben.

Soave sagte: „Bill Gates war ein großer Befürworter der mRNA-Technologie … er war ein Investor in BioNTech, das den mRNA-Impfstoff für Pfizer entwickelte.“

„Wir haben gerade etwas nachgeforscht“, fuhr Soave fort, „[und] wir haben gesehen, dass er viele dieser Aktien verkauft hat zu … wie viel Gewinn war das?“

„10x“, antwortete Gray. „Er hat im Jahr 2019 55 Millionen Dollar in BioNTech investiert, und das Unternehmen ist jetzt über 550 Millionen Dollar wert. Er verkaufte einige Aktien … ich glaube, es war Ende letzten Jahres, als der Aktienkurs bei über 300 Dollar lag, was für ihn einen enormen Gewinn gegenüber seiner Investition bedeutete.“

Dann machte Soave kritische Bemerkungen zu Gates:

Daraufhin äußerte sich Soave kritisch gegenüber Gates:

„Verfolgen wir diesen Weg: [Gates] investiert stark in BioNTech, ‚mRNA-Impfstoffe sind großartig, das ist die Zukunft‘, er spricht über den Zeitplan für den Impfstoff und wie wir ihn schneller entwickeln können, ‚wir müssen vielleicht ein paar Abstriche bei der Sicherheit machen‘ … All in … verkauft es … macht eine riesige Menge Geld … aber jetzt heißt es ‚ja, es ist okay, es könnte besser sein, aber was wir wirklich brauchen, ist dieses Atemspray‘.“

Soave bezog sich auf eine Äußerung, die Gates während seiner jüngsten Rede in Australien machte, unmittelbar vor seinen Ausführungen zu den mRNA-Impfstoffen, in der er sagte:

„Wir glauben, dass wir in einem sehr frühen Stadium der Epidemie etwas haben können, das man einatmen kann und das bedeutet, dass man nicht infiziert werden kann, einen Blocker, einen inhalativen Blocker.“

Gray warf die Frage nach Interessenkonflikten zwischen Personen wie Gates, die wichtige Positionen bei Arzneimittel- und Impfstoffherstellern innehaben, und der Verwendung großer Summen von Steuergeldern durch die Bundesregierung für den Kauf dieser Produkte auf. Sie sagte:

„Dies ist ein Betrug. Diese Unternehmen ziehen Geld ab, Steuergelder sozusagen, um für medizinische Behandlungen zu bezahlen, die von Medizinern nicht empfohlen werden und weniger nützlich sind als das, was wir bereits haben. „Gleichzeitig öffnet die Biden-Administration ihre Türen, Drehtüren, für Leute aus diesen verschiedenen Industrien wie Jeff Zients, der neue Stabschef von Joe Biden … der seine gesamte Karriere bei der Art von Unternehmen verbracht hat, in die Art von Unternehmen investiert hat, die die Regierung für Medicare- und Medicaid-Zahlungen und genaue Arten von Überzahlungen über Gebühr belastet haben. Es ist ein enormer Betrug, der unglaublich häufig vorkommt.“

Zients war früher der „COVID-Zar“ der Regierung Biden und setzte sich öffentlich für eine allgemeine Impfung ein.

Soave sagte dann, dass die Aussagen von Gates und die allgemeinere Frage der Interessenkonflikte zwischen Befürwortern von Medikamenten und Impfstoffen und der Bundesregierung den Behauptungen, die seit langem von „Anti-Vaxxern und dergleichen“ aufgestellt werden, Glaubwürdigkeit verleihen. Er sagte:

„Dass sein Interessenkonflikt hier vom Mainstream nicht stärker hinterfragt wird, ist zutiefst beunruhigend, und für Leute, die diesem Aspekt von Pfizer und der Medikamentenentwicklung rund um COVID skeptisch gegenüberstanden und in den Medien als Spinner, Anti-Vaxxer und dergleichen niedergemacht wurden, denke ich offen gesagt, dass dieses Thema der pharmazeutischen Korruption und der Leute, die verschiedene Interventionen vorantreiben, die eine Investition in Profit haben, ein Thema hätte sein sollen, das die Linke anführt. „Wir müssen transparenter sein in Bezug auf die Tatsache, dass Leute, die Einfluss auf die Regierungspolitik haben, was von den Leuten verlangt wird – die Biden-Regierung hat versucht, die Leute zu verpflichten, das zu bekommen -, sollte das nicht zumindest bekannt sein, wenn Hunderte von Millionen Dollar an finanziellen Interessen für die Leute auf dem Spiel stehen, die das beraten? Und ihre Stimmung ändert sich, wenn sie dem Geld folgt!“

Auch der Enthüllungsjournalist Jordan Schachtel äußerte sich nach Gates‘ Äußerungen in Australien vernichtend und schrieb in seinem Blog:

„Microsoft-Gründer Bill Gates, der als einer der Architekten der Covid-Hysterie diente und mehr Einfluss als jede andere Person auf die katastrophale globale Pandemiepolitik hatte, hat endlich zugegeben, dass die mRNA-Spritzen, für die er seit zwei Jahren wirbt, nichts anderes als abgelaufener Pharmamüll sind. „Übersetzung: Gates gibt zu, dass die Impfungen nicht an die sich schnell entwickelnden Varianten angepasst werden können, dass sie blitzschnell ablaufen und dass sie die Übertragung nicht stoppen. Und sie wirken nicht bei dem einzigen gefährdeten Teil der Bevölkerung.“

Schachtel bezeichnete dies als „eine unglaubliche Kehrtwendung des Mannes, der die Impfung einst als Heilmittel gegen das Coronavirus anpries“, wobei er sich auf die frühere Aussage von Gates berief: „Jeder, der sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern reduziert auch die Übertragung auf andere Menschen und ermöglicht es der Gesellschaft, zur Normalität zurückzukehren.“

Im Jahr 2021 bezeichnete Gates die mRNA-Impfstoffe als „magisch“ und sagte, sie würden in den nächsten fünf Jahren einen „game changer“ darstellen.

Gates warnt vor der „nächsten Pandemie“, lobt Abriegelungen und fordert mehr Pandemie-Simulationen

Wie die Daily Mail am 23. Januar berichtete, war Gates‘ Rede in Australien wegen einiger weiterer Aussagen bemerkenswert.

Gates „rief zu einer stärkeren globalen Zusammenarbeit auf, wobei er die COVID-19-Pandemie als Beispiel dafür anführte, wie Länder ihre Reaktion verbessern könnten, wenn sie zusammenarbeiten“, und argumentierte, dass „politische Führer ihre Differenzen beiseite legen und zusammenarbeiten müssten, um sich auf das nächste Virus vorzubereiten“.

Er lobte auch die strenge Abriegelungspolitik Australiens und sagte:

„Auffallend ist, dass Australien und etwa sieben andere Länder schon früh eine bevölkerungsweite Diagnostik durchführten und Quarantänemaßnahmen ergriffen. „Das bedeutete, dass man die Infektionsrate im ersten Jahr, als es noch keine Impfstoffe gab, niedrig hielt.“

Gates forderte auch mehr „Pandemie-Simulationen“, um die Weltpolitiker beim Umgang mit „zukünftigen Pandemien“ zu unterstützen. Er sagte:

„Das Einzige, was noch in der Schwebe ist, ist die Frage, ob wir auf globaler Ebene über die nötigen Kapazitäten verfügen und ob wir auf regionaler und nationaler Ebene so handeln können, dass sich die Bedrohung durch eine Infektionskrankheit nicht global ausbreitet. „Wir müssen alle fünf Jahre eine umfassende Übung zur Pandemievorsorge auf Länder- und Regionalebene durchführen, und wir brauchen eine globale Gruppe, die alle bewertet.“

Als Teil dieser Bereitschaft forderte Gates die Länder auf, für die nächste Pandemie „Standby-Instrumente“, einschließlich Impfstoffe, bereitzuhalten:

„Es gibt also eine Klasse mit Masern, eine Klasse mit Grippe, eine Klasse mit Coronaviren und eine vierte Klasse, für die wir sowohl Virostatika als auch Impfstoffe in Reserve haben müssen, um sie bekämpfen zu können. Das ist durchaus machbar. Was die Instrumente angeht, können wir also viel besser vorbereitet sein.“

Schachtel wies darauf hin, dass Gates ein Sponsor von Event 201 war, einer am 18. Oktober 2019 durchgeführten Simulation, die eine globale Coronavirus-Pandemie „vorhersagte“. Einer der Sponsoren von Event 201 war die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF).

Die BMGF ist Partner von Gavi, The Vaccine Alliance, und hat einen Sitz in dessen Vorstand. Gavi wiederum arbeitet eng mit der ID2020-Allianz zusammen, einem starken Befürworter von „Impfpässen“, wie The Defender bereits berichtete. Microsoft und die BMGF sind Gründungsmitglieder von ID2020.

Dem gleichen Bericht von The Defender zufolge hat das BMGF im September 2022 1,27 Milliarden Dollar zur Unterstützung von „globalen Gesundheits- und Entwicklungsprojekten“ zugesagt.

Wie The Defender bereits berichtet hat, hat die BMGF im Juni 2020 750 Millionen Dollar für die Entwicklung des Impfstoffs von AstraZeneca an der Universität Oxford und eine bedingte Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Dollar für das indische Serum-Institut zugesagt – dem weltweit größten Impfstoffhersteller nach Anzahl der produzierten und verkauften Dosen.

Das Serum-Institut erhielt außerdem im Oktober 2020 einen Zuschuss von 4 Mio. USD vom BMGF zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung im Rahmen der COVID-19-Antwort, während das Serum-Institut im August 2020 in Partnerschaft mit dem BMGF und Gavi die Herstellung von bis zu 100 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoff für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen vereinbarte.

In einem Beitrag auf seinem offiziellen Blog im Dezember 2020 schrieb Gates, dass seine Stiftung „einen Teil des finanziellen Risikos“ für den Impfstoff übernommen habe, damit das Serum-Institut im Falle einer Nichtzulassung des Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca „nicht den vollen Verlust hinnehmen muss“.

Gates‘ Bemerkungen sind die letzte in einer Reihe von Negativschlagzeilen für COVID und mRNA-Impfstoffe

Die Äußerungen von Gates in Australien – und die Aufmerksamkeit, die sie in der Presse fanden – sind die jüngsten in einer Reihe von wenig schmeichelhaften Darstellungen in den Medien über COVID-19 und mRNA-Impfstoffe in den letzten Wochen.

Am 22. Januar veröffentlichte das Wall Street Journal einen äußerst kritischen Leitartikel über die Nichtoffenlegung von Daten zur Wirksamkeit der bivalenten COVID-19-Booster durch die FDA. Allysia Finley, ein Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung, schrieb:

„Die Bundesbehörden haben den beispiellosen Schritt unternommen, die Hersteller von Impfstoffen anzuweisen, diese zu produzieren und sie zu empfehlen, ohne dass Daten über ihre Sicherheit oder Wirksamkeit vorliegen.“

Außerdem beschuldigte sie die Impfstoffhersteller der „irreführenden Werbung“.

Thanks @WSJ for taking vaccine makers + federal agencies to task for pushing the bivalent COVID-19 boosters without having any data to demonstrate that they are either safe or effective.https://t.co/cwPhbyXafd — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) January 23, 2023

Am. Jan. hat der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra während eines Live-Fernsehauftritts bei der BBC den Sender mit der „Wahrheitsbombe“ bombardiert, als er „unaufgefordert“ andeutete, dass mRNA-Impfstoffe ein kardiovaskuläres Risiko darstellen.

Ein von Project Veritas veröffentlichtes Undercover-Video vom 25. Januar zeigte Jordon Trishton Walker, Pfizers Direktor für Forschung und Entwicklung, strategische Operationen, wie er zugab, dass das Pharmaunternehmen „erforscht“, COVID-19 „selbst“ durch „gerichtete Evolution“ zu mutieren, um dann „präventiv neue Impfstoffe“ gegen sie zu entwickeln.

Ein Folgevideo zeigte Walker, wie er den Gründer von Project Veritas, James O’Keefe, angriff, als er mit der Aufnahme seiner Aussagen konfrontiert wurde.

Senator Ron Johnson (R-Wis.) forderte am Donnerstag als Reaktion auf die Enthüllungen von Project Veritas eine Untersuchung des Kongresses gegen Impfstoffhersteller und das Zulassungsverfahren für den Impfstoff COVID-19.

„Die Bundesgesundheitsbehörden wurden von Big Pharma gefangen genommen und haben ihre Pflichten während der Pandemie grob vernachlässigt“, sagte Johnson.

„Es ist an der Zeit, dass der Kongress die Impfstoffhersteller und das gesamte Zulassungsverfahren für COVID-Impfstoffe gründlich untersucht“, fügte er hinzu.

Und heute hat Senator Marco Rubio (R-Fla.) als Reaktion auf die Project Veritas-Videos einen Brief an den CEO von Pfizer, Albert Bourla, geschickt, in dem es heißt:

„Ich schreibe als Reaktion auf beunruhigende Berichte über die Absicht von Pfizer, das SARS-CoV-2 (COVID)-Virus durch Funktionserweiterung oder „gezielte Evolution“ zu mutieren, wie von Jordan Walker, dem Direktor für Forschung und Entwicklung bei Pfizer, beschrieben. „Wie sich immer wieder gezeigt hat, sind Versuche, ein Virus zu mutieren, insbesondere ein so starkes wie COVID, gefährlich. Wenn die Behauptungen in dem Video wahr sind, hat Pfizer sein Gewinnstreben über die nationale und globale Gesundheit gestellt und muss sich selbst zur Rechenschaft ziehen.“

Auch die Äußerungen des Karikaturisten Scott Adams (bekannt aus „Dilbert“) zu den COVID-19-Impfstoffen sorgten für Aufmerksamkeit. In einem Video vom 22. Januar sagte Adams: „Die Anti-Vaxxer haben eindeutig gewonnen, ihr seid die Gewinner“, und zwar aufgrund ihres Misstrauens gegenüber der Regierung und Unternehmen.

Und Elon Musk, Eigentümer und CEO von Twitter, reagierte mit einem Tweet auf die Äußerungen von Adams über die signifikante Häufigkeit von Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung: „Ich hatte starke Nebenwirkungen bei meiner zweiten Auffrischungsimpfung. Ich fühlte mich mehrere Tage lang, als würde ich sterben. Hoffentlich keine bleibenden Schäden, aber ich weiß es nicht.

Musk legte mit einem zweiten Tweet nach, in dem er schrieb: „Und mein Cousin, der jung und bei bester Gesundheit ist, hatte einen schweren Fall von Myokarditis. Er musste ins Krankenhaus.“

Mehrere Kommentare von Journalisten, die als Reaktion auf Musks Aussagen getwittert wurden, bezogen sich anekdotisch auf eine steigende Zahl von Personen, die solche COVID-19-Impfschäden erlitten.