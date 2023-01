COVID-19-Impfstoff im Schnellverfahren – was könnte schiefgehen?

Der COVID-19-Impfstoff ist möglicherweise der am schnellsten entwickelte Impfstoff in der Geschichte der Menschheit, was die Abschaffung der erforderlichen Sicherheitstests erforderlich macht.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Pfizer hat in Zusammenarbeit mit BioNTech am 11. Mai 2020 mit der Erprobung eines COVID-19-Impfstoffs am Menschen in den Vereinigten Staaten begonnen. Bei Erfolg könnte der Impfstoff bereits im September 2020 mit einer von der FDA genehmigten Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) auf den Markt kommen.

Wie Moderna und mehrere andere Wettbewerber verwendet der Impfstoff von Pfizer/BioNTech Boten-RNA (mRNA) und keine lebenden oder abgeschwächten (inaktivierten) Viren, die in tierischen Zellen gezüchtet werden

Frühere Versuche, Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln, sind daran gescheitert, dass Coronaviren die Produktion von zwei verschiedenen Arten von Antikörpern auslösen – einen, der die Krankheit bekämpft, und einen, der eine „paradoxe Immunverstärkung“ auslöst, die oft zu sehr schweren Erkrankungen und/oder zum Tod führt

Impfstoffe, die eine paradoxe Immunverstärkung bewirken, sahen zunächst sehr vielversprechend aus, da sie sehr robuste Antikörperreaktionen hervorriefen. Doch als sie dem Wildvirus ausgesetzt wurden, erkrankten Frettchen und Kinder schwer und viele starben

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind ein wichtiger Akteur und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog.

Bill Gates – der illegal in die Industrien investiert, denen er wohltätige Spenden zukommen lässt, und eine globale Agenda für die öffentliche Gesundheit fördert, die den Unternehmen zugute kommt, in die er investiert hat – behauptet, das Leben könne nicht zur Normalität zurückkehren, solange wir die Weltbevölkerung nicht gegen COVID-19 impfen können.

Und laut dem Weißbuch der Rockefeller Foundation „National COVID-19 Testing Action Plan“ müssen Datenschutzbedenken „beiseite geschoben werden“, damit der Infektionsstatus jedes Einzelnen eingesehen und überprüft werden kann, bevor die Erlaubnis zum Betreten von Schulen, Bürogebäuden, Arbeitsplätzen, Flughäfen, Konzert- und Sportstätten und mehr erteilt wird.

Derzeit wird uns gesagt, dass wir auf unsere bürgerlichen Freiheiten verzichten „müssen“, weil wir ein Virus auf eine potenziell gefährdete Person übertragen könnten. Um zu verhindern, dass Menschen, die sich frei bewegen, zu Tode kommen, sollen wir aufhören zu leben.

Doch in jeder einzelnen Grippesaison in der Geschichte sind die Menschen umgezogen, haben die Infektion verbreitet und den Erwerb einer natürlichen Herdenimmunität erleichtert. Zweifellos haben die meisten Menschen, die irgendwann in der Vergangenheit mit einer Erkältung, einem Magen-Darm-Infekt oder einer anderen Grippe das Haus verlassen haben, die Infektion unwissentlich auf andere übertragen, von denen einige am Ende schwer erkrankt und einige vielleicht sogar daran gestorben sind.

Es gibt einfach keine Möglichkeit, eine solche Kette von Ereignissen auf Dauer zu verhindern. Wie Generalstaatsanwalt William Barr in einem Interview mit Hugh Hewitt am 21. April 2020 feststellte, wurden „Beschränkungen der Freiheit“ zu dem begrenzten Zweck eingeführt, „die Ausbreitung zu verlangsamen, d.h. die Kurve zu biegen. Wir haben sie nicht als umfassendes Mittel zur Bekämpfung dieser Krankheit eingeführt“.

In der Tat ist die Aufgabe unserer bürgerlichen Freiheiten in dem Bemühen, alle künftigen Todesfälle durch Infektionskrankheiten zu verhindern, ein großer Irrtum und wird auf lange Sicht nicht funktionieren.

Dennoch werden Menschen auf der ganzen Welt mit sorgfältig ausgefeilter Propaganda, die auf massiver Verhaltensüberwachung beruht, wirksam manipuliert und einer Gehirnwäsche unterzogen, um das Leben auf Eis zu legen, bis es einen Impfstoff gibt. Bis dahin wird die Impfung wahrscheinlich für jeden, der wieder ein normales Leben führen will, zur Pflicht.

Um diesen globalen Plan der „Krankheitsüberwachung“ in die Tat umzusetzen (der schließlich mit digitalen Finanz- und Identifizierungssystemen verknüpft werden wird, die ebenfalls in Arbeit sind), brauchen die Befürworter einer „neuen Normalität“ einen Impfstoff, und zwar schnell, solange die Ängste noch die Nachrichten beherrschen.

Impfstoffhersteller liefern sich einen Wettlauf um die Entwicklung des Impfstoffs COVID-19

Die Sicherheitsprüfung von Impfstoffen lässt in der Regel schon zu Beginn viel zu wünschen übrig, aber bei schnell entwickelten Pandemieimpfstoffen werden die Sicherheitsprüfungen beschleunigt und sind noch unzureichender. Der Impfstoff COVID-19 ist möglicherweise der am schnellsten hergestellte Impfstoff der Geschichte, was den Verzicht auf vorgeschriebene Sicherheitstests, wie z. B. Tierversuche, erforderlich macht.

Am 5. Mai 2020 berichtete die New York Times dass Pfizer in Zusammenarbeit mit BioNTech am 11. Mai 2020 in den USA mit der Erprobung eines COVID-19-Impfstoffs am Menschen beginnen wird. Bei Erfolg könnte der Impfstoff bereits im September 2020 im Rahmen einer von der FDA genehmigten Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) freigegeben werden bereits im September 2020 auf den Markt gebracht werden – ein bisher unerreichter Zeitrahmen für die Entwicklung eines Impfstoffs.

Andere Impfstoffhersteller haben angekündigt, dass Impfstoffkandidaten ebenfalls im September fertig sein werden – weit früher als die 18 Monate bis zwei Jahre, die Gates, Fauci und andere Behörden zu Beginn der Pandemie vorausgesagt hatten.

Am 23. April 2020 erhielt ein Dutzend gesunder deutscher Freiwilliger im Alter von 18 bis 55 Jahren den Impfstoffkandidaten von Pfizer, der nur als BNT162 bekannt ist. Es wird erwartet, dass diese Studie schließlich auf 200 Personen ausgeweitet wird.

Warum ältere Menschen, die am anfälligsten für COVID-19-Komplikationen sind, ausgeschlossen werden, ist eine Frage, die man sich stellen sollte – insbesondere angesichts der paradoxen Immunverstärkung, für die Coronavirus-Impfstoffe bekannt sind. (Darauf werde ich in einem späteren Abschnitt eingehen.)

An der US-Studie werden in der ersten Phase 360 gesunde Freiwillige und in der zweiten Phase bis zu 8.000 Personen teilnehmen. Die Freiwilligen werden in vier Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe eine von vier Varianten des Impfstoffs erhält. Die Studie wird an der Grossman School of Medicine der New York University, der University of Maryland School of Medicine, dem University of Rochester Medical Center und dem Cincinnati Children’s Hospital Medical Center durchgeführt.

„Sobald die Pharmaunternehmen den Nachweis erbringen können, dass ein Impfstoff wirksam ist und keine schwerwiegenden Schäden verursacht, können sie diese Art von Zulassung beantragen, die es den Ärzten ermöglicht, den Impfstoff den Bedürftigsten zu verabreichen. Allerdings sind möglicherweise noch detailliertere Studienergebnisse erforderlich, um die Bundesbehörden davon zu überzeugen, einen Kandidaten für die breite Öffentlichkeit zuzulassen“, berichtet die New York Times.“

COVID-19-Impfstoff wird anders sein als alle anderen

Wie Moderna und mehrere andere Wettbewerber verwendet der Impfstoff von Pfizer/BioNTech Boten-RNA (mRNA) anstelle von lebenden oder abgeschwächten (inaktivierten) Viren, die in Tierzellen gezüchtet werden. Unter den Impfstoffkandidaten sind solche, die uridinhaltige mRNA (uRNA), nukleosidmodifizierte mRNA (modRNA) und selbstverstärkende mRNA (saRNA) enthalten. Wie die New York Times erklärt:

„… Boten-RNA … enthält die Anweisungen für die Zellen zur Herstellung von Proteinen. Durch die Injektion einer speziell entwickelten Boten-RNA in den Körper könnte der Impfstoff den Zellen möglicherweise sagen, wie sie das Spike-Protein des Coronavirus herstellen sollen, ohne dass eine Person tatsächlich krank wird. Da das Virus dieses Protein in der Regel als Schlüssel verwendet, um Lungenzellen zu entschlüsseln und zu übernehmen, könnte der Impfstoff ein gesundes Immunsystem darauf trainieren, Antikörper zu produzieren, um eine Infektion abzuwehren … Aber kein mit dieser Technologie hergestellter Impfstoff für andere Viren hat jemals den Weltmarkt erreicht.“

Wir haben es also nicht nur mit einem neuartigen Virus zu tun, dessen Funktionsweise noch immer nicht vollständig geklärt ist (einige Experten gehen inzwischen davon aus, dass es sich um ein gentechnisch verändertes Virus handelt, das eher das Blut angreift als beispielsweise die Lunge), sondern es wird auch ein neuartiger Impfstoff auf RNA-Basis verwendet, der noch nie zuvor eingesetzt wurde.

Was kann da schon schief gehen? Meiner Meinung nach so ziemlich alles. Es könnte zu einer globalen Katastrophe kommen, wie wir sie noch nie erlebt haben.

Impfstoff im Schnellverfahren könnte katastrophale Folgen haben

In meinem oben erwähnten Interview mit Robert Kennedy Jr. hat er die Geschichte der Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren zusammengefasst, die nach dem Ausbruch von drei SARS-Epidemien Anfang 2002 begann. Zwei dieser drei Epidemien waren im Labor erzeugte Organismen. Chinesen, Amerikaner und Europäer begannen, an einem Coronavirus-Impfstoff zu arbeiten, und um 2012 gab es etwa 30 vielversprechende Kandidaten.

Wie Kennedy erläuterte, wurden die vier besten Impfstoffkandidaten dann an Frettchen verfüttert, die einer menschlichen Lungeninfektion am nächsten kommen. Kennedy erklärte, was dann geschah:

„Die Frettchen zeigten eine außerordentlich gute Antikörperreaktion, und das ist das Kriterium, nach dem die FDA Impfstoffe zulässt … Sie führen einen serologischen Reaktionstest durch, um zu sehen: ‚Haben Sie in Ihrem Blut Antikörper gegen das Zielvirus entwickelt?‘ Die Frettchen entwickelten sehr starke Antikörper, so dass sie dachten: ‚Wir haben den Jackpot geknackt‘. Alle vier Impfstoffe … wirkten wie ein Zauber. Dann geschah etwas Schreckliches. Diese Frettchen wurden dann dem Wildvirus ausgesetzt, und sie starben alle. [Sie entwickelten Entzündungen in allen ihren Organen, ihre Lungen hörten auf zu funktionieren und sie starben … Das Gleiche geschah in den 1960er Jahren, als man versuchte, einen Impfstoff gegen RSV zu entwickeln, eine Krankheit der oberen Atemwege, die dem Coronavirus sehr ähnlich ist. Damals wurde es noch nicht an Tieren getestet. Sie gingen direkt zu Tests am Menschen über. Sie testeten es an, ich glaube, etwa 35 Kindern, und es geschah dasselbe. Die Kinder entwickelten eine hervorragende Antikörperreaktion – robust und dauerhaft. Es sah perfekt aus, [aber] als die Kinder dem Wildvirus ausgesetzt waren, wurden sie alle krank. Zwei von ihnen starben. Sie ließen den Impfstoff fallen. Es war eine große Blamage für die FDA und das NIH.“

Die Ursache für die paradoxe Immunstärkung

Was könnte der Grund für dieses verblüffende Ergebnis sein? Warum starben die Frettchen, als sie dem Wildvirus ausgesetzt waren, obwohl sie eine robuste Antikörperreaktion auf den Impfstoff zeigten?

Wie Kennedy erklärt, entdeckten Forscher 2012 nach weiteren Untersuchungen, dass Coronaviren nicht nur eine, sondern zwei verschiedene Arten von Antikörpern produzieren – neutralisierende Antikörper die die Infektion bekämpfen, und bindende Antikörper (auch bekannt als nicht-neutralisierende Antikörper), die eine Virusinfektion nicht verhindern können.

Unfähig, eine virale Infektion zu verhindern, können bindende Antikörper stattdessen eine „paradoxe Immunantwort“ oder „paradoxe Immunverstärkung“ auslösen. „Das bedeutet, dass es gut aussieht, bis man die Krankheit bekommt, und dann macht es die Krankheit viel, viel schlimmer“, sagte Kennedy und fügte hinzu:

„Coronavirus-Impfstoffe können sehr gefährlich sein, und deshalb sagen sogar unsere Feinde, Leute, die uns hassen – Peter Hotez, Paul Offit, Ian Lipkin -, dass man mit diesem Impfstoff sehr, sehr vorsichtig sein muss.“

In meinem Interview mit Dr. Meryl Nass, das am 24. Mai 2020 erscheinen wird, weist sie außerdem darauf hin, dass Ralph Barric von der University of North Carolina – der intensiv mit Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet hat und weithin als einer, wenn nicht der führende Coronavirus-Virologe der Welt gilt – vorausgesagt hat, dass der Impfstoff bei älteren Menschen, die ihn am dringendsten benötigen, ein kläglicher Fehlschlag sein würde.

Viele der derzeit im Rennen befindlichen COVID-19-Impfstoffe verwenden mRNA, um Ihre Zellen anzuweisen, das SARS-CoV-2-Spike-Protein (S-Protein) herzustellen, d. h. das Glykoprotein, das sich an den ACE2-Rezeptor der Zelle anheftet. Dies ist die erste Stufe des zweistufigen Prozesses, mit dem sich Viren Zugang zu Zellen verschaffen.

Die Idee ist, dass Ihr Immunsystem durch die Bildung des SARS-CoV-2-Spike-Proteins mit der Produktion von Antikörpern beginnt, ohne dass Sie dabei krank werden. Aber wird tatsächlich überprüft, welche der beiden Arten von Antikörpern dieser Prozess hervorbringen wird?

Wird die Injektion der mRNA die Produktion von neutralisierenden Antikörpern auslösen oder wird sie bindende/nicht neutralisierende Antikörper produzieren? Eine einfache Überprüfung der Antikörperreaktion reicht möglicherweise nicht aus.

Impfstoff-Propagandist äußert Besorgnis

Die beschleunigte Entwicklung von Impfstoffen birgt erhebliche Risiken. Im besten Fall (der sehr unwahrscheinlich ist) wird er einfach unwirksam sein (was typischerweise beim saisonalen Grippeimpfstoff der Fall ist), oder, was weitaus wahrscheinlicher ist, er wird schwerwiegende Nebenwirkungen hervorrufen (wie es bei dem schnell entwickelten H1N1-Schweinegrippeimpfstoff von 1976-1977 und 2009-2010 der Fall war), oder er könnte eine Infektion eher verschlimmern als verhindern, wie es bei früheren Coronavirus-Impfstoffen der Fall war. Wie von Reuters berichtet:

„Studien deuten darauf hin, dass Coronavirus-Impfstoffe das Risiko eines so genannten Impfstoff-Enhancements bergen, bei dem der Impfstoff nicht vor einer Infektion schützt, sondern die Krankheit sogar verschlimmern kann, wenn eine geimpfte Person mit dem Virus infiziert wird. Der Mechanismus, der dieses Risiko verursacht, ist noch nicht vollständig geklärt und ist einer der Stolpersteine, die die erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffs gegen Coronaviren verhindert haben… Ich verstehe, wie wichtig es ist, die Fristen für Impfstoffe im Allgemeinen zu verkürzen, aber nach allem, was ich weiß, ist dies nicht der Impfstoff, mit dem man das tun sollte“, sagte Dr. Peter Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine, gegenüber Reuters.

Für einen überzeugten Befürworter von Zwangsimpfungen wie Hotez ist das schon etwas Besonderes. Natürlich werden die Hersteller des COVID-19-Impfstoffs von der finanziellen Haftung freigestellt, ganz gleich, wie viele Opfer ein Schnellimpfstoff verursachen könnte.

Schnell geprüfter Schweinegrippe-Impfstoff verursachte genetische Veränderungen

Die H1N1-Schweinegrippe von 2009 war die letzte nennenswerte Pandemie, und es lohnt sich, daran zu erinnern, was mit dem europäischen Schnellimpfstoff geschah. Europa beschleunigte sein Zulassungsverfahren und erlaubte den Herstellern, groß angelegte Versuche am Menschen zu überspringen – eine Entscheidung, die sich als tragisch herausstellte für eine ungezählte Zahl von Kindern und Jugendlichen in ganz Europa hatte.

In den folgenden Jahren wurde der mit ASO3 adjuvantierte Schweinegrippeimpfstoff Pandemrix (der 2009-2010 in Europa, nicht aber in den USA verwendet wurde) mit Narkolepsie bei Kindern in Verbindung gebracht mit Narkolepsie bei Kindern in Verbindung gebracht, die in mehreren Ländern schlagartig in die Höhe schoss.

Kinder und Teenager in Finnland, dem Vereinigten Königreich und Schweden waren mit am stärksten betroffen. Weitere Analysen ergaben einen Anstieg der Narkolepsie bei Erwachsenen, die den Impfstoff erhalten hatten, auch wenn der Zusammenhang nicht so offensichtlich war wie bei Kindern und Jugendlichen.

Eine Studie aus dem Jahr 2019 berichtet über einen „neuen Zusammenhang zwischen Pandemrix-assoziierter Narkolepsie und dem nicht-kodierenden RNA-Gen GDNF-AS1“ – einem Gen, von dem man annimmt, dass es die Produktion von GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor) reguliert, einem Protein, das eine wichtige Rolle beim Überleben von Neuronen spielt.

Sie bestätigten auch einen starken Zusammenhang zwischen impfstoffinduzierter Narkolepsie und einem bestimmten Haplotyp, was darauf hindeutet, dass „Variationen in Genen, die mit der Immunität und dem neuronalen Überleben zusammenhängen, zusammenwirken können, um die Anfälligkeit für Pandemrix-induzierte Narkolepsie bei bestimmten Personen zu erhöhen.“

Darüber hinaus gibt es Forschungsarbeiten die zeigen, dass der H1N1-Schweinegrippeimpfstoff einer von fünf inaktivierten Impfstoffen war, die die Gesamtsterblichkeit erhöhten, insbesondere bei Mädchen.

Das Pandemrix-Debakel sollte lehrreich sein. Niemand hatte damit gerechnet, dass ein Grippeimpfstoff genetische Folgen haben könnte, doch das war der Fall. Jetzt wird vorgeschlagen, mRNA zu injizieren, um jede einzelne Zelle in Ihrem Körper dazu zu bringen, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren. Wie können wir nur glauben, dass die langfristigen Auswirkungen bis September klar sein werden?

Sichere Impfstoffe können hergestellt werden

In meinem jüngsten Interview mit Judy Mikovits, Ph.D., einer Zell- und Molekularbiologin, weist sie darauf hin, dass es einen Weg gibt, einen viel sichereren Impfstoff gegen COVID-19 herzustellen. Natürlich wird ihr Vorschlag nie das Licht der Welt erblicken oder jemals in Betracht gezogen werden.

Sie schlägt einen neuartigen Impfstoff gegen Viren wie SARS-CoV-2 vor, der Alpha-Interferon, kleine Mengen des Virus und Peptid T enthält, das die Interaktion mit dem Virus blockiert und eine Infektion der T-Zellen verhindert.

Interferon Typ 129 ist eine Art nützliches Zytokin, das von Ihrem Körper als eine der ersten Verteidigungslinien gegen Virusinfektionen freigesetzt wird. Kurz gesagt, es hemmt die virale Replikation. Es hat sich auch gezeigt, dass es bestimmte Arten von Tumoren unterdrückt. Als Teil des Immunsystems verdaut es virale DNA und virale Proteine in infizierten Zellen und schützt gleichzeitig nicht infizierte Nachbarzellen.

Interferon alpha und beta tragen auch zur Regulierung der Immunreaktion bei. Wie in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2018 über die duale Natur von Typ-1- und Typ-2-Interferonen heißt es: „Sowohl die antiviralen als auch die immunmodulatorischen Funktionen sind während einer Virusinfektion von entscheidender Bedeutung, um nicht nur die Virusreplikation zu begrenzen und eine angemessene antivirale Immunantwort zu initiieren, sondern auch, um diese Antwort negativ zu regulieren und Gewebeschäden zu minimieren.“

Im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen, die meist gespritzt werden, würde dieser oral verabreicht werden und nur die humorale Antikörperreaktion stimulieren. Ihre Version würde auch eine angeborene zelluläre Immunität der T-Zellen hervorrufen. Wie Mikovits in meinem kürzlichen Interview mit ihr erklärte, das in „Could Retroviruses Play a Role in COVID-19?“ veröffentlicht wurde:

„Ich gehörte zu dem Team, das die Immuntherapie, ein gereinigtes Interferon alpha vom Typ 1, erstmals zur Heilung einer Leukämieerkrankung einsetzte. Diese Forschung wurde jahrzehntelang fortgesetzt, aber die Food and Drug Administration sagte: „Sie können das nicht verwenden, um zu verhindern, dass Coronaviren von Tieren [auf den Menschen] überspringen. [Typ-1-Interferon] ist ein einfaches Lebensmittel. Es ist ein einfaches Spray. Wir haben es jetzt im Regal, hergestellt von Merck, [aber] Merck hat seine Verwendung eingestellt. Warum sollte man das tun, wenn es die erste Wahl zur Vorbeugung ist? Interferon alpha ist das beste körpereigene Antivirus gegen Coronaviren und Retroviren“. Artikel als PDF:

