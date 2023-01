Die Sterberegister zeigen, dass die COVID-Impfstoffe die Lebenserwartung weltweit verkürzen.

Steve Kirsch

Deswegen werden sie vor der Öffentlichkeit verborgen. Alles, was sie machen müssen, ist, das Alter, das Sterbedatum und das Datum der letzten COVID-Impfung anzugeben. Das würde das COVID-Impfprogramm weltweit sofort beenden.

Zusammenfassung

Jeder Gouverneur eines Bundesstaates oder das Staatsoberhaupt eines beliebigen Landes auf der Welt könnte das COVID-Impfprogramm für alle Altersgruppen sofort stoppen, wenn sie das Alter, das Sterbedatum und das Datum der letzten COVID-Impfung (falls vorhanden) aller Menschen veröffentlichen würden, die gestorben sind, seit der Impfstoff in ihrem Staat/Land verfügbar ist. Alles, was sie machen müssen, ist, die Sterbeurkunde mit dem Datum der letzten COVID-Impfung abzugleichen. Das ist nicht schwer.

Aber niemand will das tun.

Das liegt daran, dass alle wissen, dass es zeigen würde, dass die Menschen nach der Impfung mit größerer Wahrscheinlichkeit sterben, was genau das Gegenteil von dem ist, was man erwartet (aufgrund der Verzerrung durch gesunde Patienten).

Jeder Generalstabsarzt eines Staates könnte dies ebenfalls tun. Sie haben alle Angst.

Denn ich weiß, was sie finden werden. Und sie wissen es auch. Deshalb machen sie es nicht.

Einleitung

Warum verheimlichen sie die Daten?

Alles, was wir von jedem Staat in den USA oder jedem Land auf der Welt benötigen, ist eine Tabelle mit allen Personen, die nach 2021 mit gestorben sind:

Alter zum Zeitpunkt des Todes

Datum des Todes

Datum der letzten COVID-Impfung

Das war’s.

Sie führen einfach eine Verknüpfung mit zwei verschiedenen Tabellen durch: den Sterbefällen und den Impfungen.

Niemand will das machen, auch nicht die CDC.

Und ich weiß auch, warum. Weil es ganz klar zeigen würde, dass die COVID-Impfstoffe die Lebenserwartung verkürzen.

Deshalb möchte niemand die Daten herausgeben. Es wird NIEMALS geschehen. Es gibt nirgendwo auf der Welt einen einzigen ehrlichen Führer.

Und ich würde mich freuen, wenn ich eines Besseren belehrt würde!

Woher ich das weiß

Ich habe über 1.500 Todesmeldungen gesammelt, die diese drei Daten enthalten, und das Signal ist extrem stark. Es ist so klar wie Tag und Nacht. Es ist über alle Bereiche hinweg konsistent… unheimlich konsistent. Ich konnte nicht glauben, wie konsistent es war.

Sie müssen nicht einmal die Zahlen ausrechnen. Sie können einfach die Kommentare lesen. Diese Kommentare können von jedem Faktenprüfer überprüft werden. Sie sind unvereinbar mit einem sicheren Impfstoff.

Aber natürlich wird mir niemand Beachtung schenken, denn so funktioniert die Wissenschaft: Immer wenn man Daten vorlegt, die dem Narrativ zuwiderlaufen, wird man ignoriert.

Es ist wie bei dem Video von Project Veritas gestern Abend: Die Mainstream-Nachrichtenmedien werden nie darüber berichten, und die medizinische Mainstream-Gemeinschaft wird weiterhin darüber schweigen. Sie werden es so behandeln, als wäre es nie passiert.

Ich habe gestern Abend noch mehr Bestätigung erhalten

Gestern Abend sprach ich mit einem Bestattungsunternehmer, der im Herzen einer großen Rentnergemeinde ansässig ist, und er erzählte mir, dass er im ersten Jahr nach der Einführung der Impfstoffe feststellte, dass mehr als die Hälfte der 100 Todesfälle, die er in diesem Zeitraum behandelte, innerhalb von 15 Tagen nach der Impfung eintraten. Die Menschen, die starben, waren 70 Jahre alt und älter. Wenn die Impfstoffe wirklich so sicher sind, wie behauptet wird, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass sie so dicht an ihrem Impftermin gestorben sind.

Das ist also nur eine Anekdote, aber sie stimmt mit dem viel größeren Datensatz überein, den ich habe.

Hinweis an die Leute von ReutersFactCheck: Sie haben immer noch nicht auf mein Angebot reagiert, Ihnen die Daten zur Herzänderung der FAA zu zeigen. Was ist da los? Ich habe Ihnen viele E-Mails geschickt und um einen Termin für ein aufgezeichnetes Treffen gebeten, bei dem wir die Daten durchgehen können. Ich dachte, Sie wären an FACTS interessiert. Warum melden Sie sich nicht bei mir? Sie waren diejenigen, die sich an mich gewandt haben, um meine Geschichte infrage zu stellen. Und ich wäre GERNE bereit, Ihnen die Quelle dieser Statistik mitzuteilen (einschließlich der Namen aller Verstorbenen, damit Sie die Todesdaten und Impfungen selbst überprüfen können), vorausgesetzt, Sie erklären sich bereit, die Identität meiner Quelle vertraulich zu behandeln, da er für die Preisgabe dieser Informationen sicherlich seine Zulassung verlieren würde.

Indem Sie meine Aussage bestätigen, erhöhen Sie die Glaubwürdigkeit meines Berichts, was natürlich dazu führen wird, dass die Menschen der US-Regierung noch mehr misstrauen, als sie es bereits tun. Ich kann also Ihren Aufruf nicht erwarten!!!!! Haben Sie Angst vor der Wahrheit?

Ich benötige Ihre Hilfe, wenn Sie noch keinen Todesfall in meiner Umfrage „Todesfälle seit 2020“ gemeldet haben.

Wenn Sie jemanden kennen, der im Jahr 2020 oder später gestorben ist, geimpft oder ungeimpft, und Sie den Tod noch nicht in meiner Umfrage gemeldet haben, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um ihn jetzt zu melden. Wenn Sie mehr als eine Person kennen, die gestorben ist, melden Sie nur die Person, deren Details (wie Impfstatus und Daten der letzten Impfung) Sie am besten kennen.

Dies ist der beste Beweis, den wir für ein Problem haben, falls sich jemand in einer verantwortlichen Position damit befassen möchte (ich weiß, das ist unwahrscheinlich, aber ich hoffe es).

Was meinen Sie dazu?

Zusammenfassung

Jeder US-Gouverneur oder hochrangige Gesundheitsbeamte könnte sofort mit der falschen „sicheren und wirksamen“ Behauptung aufräumen, die Impfstoffe würden Leben retten.

Sie retten überhaupt keine Leben; das ist kristallklar, wenn man sich die Todesberichte ansieht.

Aber niemand will uns die Daten zeigen. Sie alle wollen sie vor der Öffentlichkeit verbergen, damit niemand jemals die Wahrheit herausfindet, dass die COVID-Impfstoffe die Lebenserwartung der Menschen dramatisch verkürzen.

Ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen.

Aber das Impfprogramm läuft bereits seit über 2 Jahren, und niemand will die Daten sehen: Die Mainstream-Medien, die medizinische Gemeinschaft, die Mitglieder des Kongresses (mit der einsamen Ausnahme von Senator Ron Johnson), die Spitzenbeamten der CDC, der FDA und des NIH, die Führung der WHO, Bill Gates, Peter Hotez, Eric Topol, ZDoggMD, Ashish Jha, US Surgeon General Vivek Murthy, Susan Oliver, David Gorski, U Penn Professor Jeffrey Morris, Ihr lokaler Epidemiologe, „Debunk the Funk“, Simon Nicholls, Liza Dunn, Eugene Gu, Jonathan Jarry, usw. Nicht einmal Susan Olivers Hund Cindy fordert diese Daten ein. KEINER VON IHNEN WILL DIE DATEN SEHEN.

Nicht einmal Neil deGrasse Tyson, ein Astrophysiker, der vorgibt, ein Experte für den COVID-Impfstoff zu sein, will sich äußern. Als ich ihn anrief, legte er den Hörer auf. Was für ein „Wissenschaftler“ versteckt sich so vor den Daten? Der Typ sollte sich schämen. Im Grunde verkriecht er sich unter einem Felsen und versteckt sich vor den Daten, wenn sie infrage gestellt werden.

Keiner von ihnen fordert die Offenlegung dieser Informationen, weil sie alle wissen, was sie zeigen werden. Sie schweigen alle. Keine Transparenz ist für sie genau das Richtige.

Lassen Sie uns das klarstellen. Der CEO von Pfizer, Albert Bourla, fordert NICHT, dass diese Daten öffentlich gemacht werden! Er ist schlau: Er weiß genau, dass die Daten zeigen würden, dass sein Produkt eine große Anzahl von Menschen tötet.

Kommt schon, ihr Blaublütler. Wenn Bourla der Meinung wäre, dass sein Produkt Leben rettet, hätte er in die geheimen Verträge, die sie ausgehandelt haben, eine Klausel geschrieben, die besagt, dass alle Regierungen die Todesdaten offenlegen müssen. Bourla tut alles, um sicherzustellen, dass Sie NIE die Wahrheit erfahren.

Wenn Bourla ehrlich wäre, würde er fordern, dass alle Regierungen die Informationen über Todesfälle, die ich hier beschrieben habe, offenlegen. ABER ES GIBT KEINE CHANCE, DASS ER DAS JEMALS TUN WIRD. Was sagt Ihnen das?

Nicht einmal der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, fordert diese Daten an. Er könnte sie leicht bekommen. Im Handumdrehen. So viel Angst haben sie vor der Wahrheit.

Sie alle haben Angst davor, diese Daten offenzulegen.

Dies ist die größte Vertuschung in der Geschichte der Medizin. Sie sollten sich alle schämen. Dafür gibt es keine Entschuldigung.

Wenn diese Daten jemals von einem mutigen Beamten veröffentlicht werden, wird die Wahrheit ans Licht kommen, und sie alle werden sich schämen, weil sie nie die Veröffentlichung dieser Daten gefordert haben. Erwarten Sie nicht, dass dies jemals geschehen wird. So korrupt sind die Regierungen der Welt.

Die einzigen Menschen auf der Welt, die die Transparenz dieser Daten fordern, sind die „Fehlinformationsverbreiter“.

Ein großer Verdienst gebührt meinem Freund John Beaudoin; er war der erste „Fehlinformationsverbreiter“, der vor etwa 6 Monaten öffentlich dazu aufrief, diese Daten zu veröffentlichen. Seine Aufrufe stießen weltweit auf taube Ohren.

Wenn die Daten das Narrativ nicht stützen, werden sie unterdrückt. Denn so funktioniert die Wissenschaft.

Schließlich fordere ich jeden Pro-Impf-Mainstream-Wissenschaftler auf, diesen Artikel an seine Twitter-Follower zu retweeten. Keiner von ihnen wird das Richtige tun.