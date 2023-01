Was die Irak-Invasion und mRNA-Spritzen gemeinsam haben

Und warum es für die Verantwortlichen so schwer ist, zu begreifen, dass sie einen katastrophalen Fehler begangen haben, geschweige denn den Kurs zu ändern

Ich habe in letzter Zeit über das tiefgreifende amerikanische Versagen nachgedacht, das ich 2003 im Irak erlebt habe – und wie es mit dem tiefgreifenden Versagen zusammenhängt, das wir jetzt alle erleben.

Ich reiste im September 2003 für die New York Times in den Irak, landete in Amman, Jordanien, und fuhr dann über Nacht in einem Suburban durch die Wüste nach Bagdad. In meinen Taschen hatte ich eine kugelsichere Weste und 30.000 Dollar in bar für den Büroleiter der Zeitung, John Burns. Ich werde nie vergessen, wie hell die Sterne über der leeren Wüste leuchteten, als wir wenige Minuten nach dem Grenzübertritt vom Highway abfuhren.

Ich war noch nie Auslandskorrespondent gewesen. Aber einige erfahrene Reporter der Times waren nach der Invasion nach Hause gegangen (obwohl andere großartige Reporter, darunter Burns und der legendäre Dexter Filkins, geblieben waren). Die Zeitung benötigte Verstärkung.

Ich war nervös. Ende August war das Hauptquartier der Vereinten Nationen in Bagdad bombardiert worden, wobei 22 Menschen ums Leben kamen, darunter auch der Chefdiplomat der Vereinten Nationen im Irak. Doch Leute, die über Kriegsgebiete berichtet hatten, rieten mir, nicht überzureagieren. Diese Orte sind nie so gefährlich, wie sie von außen aussehen. Bagdad war etwas größer als Chicago und hatte doppelt so viele Einwohner – fast 6 Millionen im Jahr 2003. Das Risiko von Terrorismus und Gewalt sei real, aber überschaubar, sagten sie.

Zeitweise schien es, als hätten sie recht.

Die Reporter der Times wohnten in einem Haus am Ostufer des Tigris in der Innenstadt von Bagdad. Auf der anderen Seite des Flusses befand sich die Grüne Zone – das befestigte, ummauerte Viertel, in dem L. Paul Bremer und die anderen Amerikaner lebten, die die Besatzung für die unglücklich benannte Coalition Provisional Authority überwachten.

(14. Dezember 2004. Paul Bremer erhält die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten. George Tenet, der Direktor der Central Intelligence Agency, erhält ebenfalls eine. Das kann man sich nicht ausdenken.)

Als Nachwuchsreporter kam ich nicht oft in die Grüne Zone. Bremer und die Top-Generäle und irakischen Politiker nahmen sich vielleicht Zeit für Burns oder Filkins, aber an mir waren sie nicht interessiert.

Also suchte ich nach Geschichten auf der Straße. Im Herbst 2003 konnten amerikanische Reporter in Bagdad und im übrigen Irak in normalen – ungepanzerten – Autos mit einem Fahrer und einem Übersetzer unterwegs sein. Manchmal trugen die Übersetzer Pistolen, obwohl sie das eigentlich nicht sollten. Das war es mit der Sicherheit.

Auch das Haus der Times wurde zwar bewacht, aber nicht wie eine Festung ausgebaut. Ich nehme an, dass wir trotz der Entführung und Ermordung von Daniel Pearl in Pakistan im Jahr zuvor immer noch eine gewisse Resterwartung hatten, dass wir als Nichtkombattanten behandelt werden würden.

Ich war sogar mehrere Male in Falludscha. Aber später im Herbst wurde Falludscha – das etwa 40 Meilen (ca. 64 km) westlich des Zentrums von Bagdad in der Wüste liegt – zu einer No-Go-Zone, in der selbst Besuche mit angezapften Zehen kaum noch sicher waren. Innerhalb Bagdads wurden die Autobomben immer häufiger.

Ende Oktober kündigten sich die Aufständischen an, indem sie sechs große Bomben fast gleichzeitig in der ganzen Stadt zündeten. Sie richteten sich gegen Polizeistationen und das Rote Kreuz, ein Beweis dafür, dass sie die Grenzen zwischen Kämpfern und Zivilisten nicht respektieren würden.

Am Vortag hatten sie das Hotel al-Rashid in der Grünen Zone in die Luft gesprengt, als Paul Wolfowitz, einer der Architekten des Krieges, zu Besuch aus Washington kam. Wolfowitz blieb unverletzt, aber die Raketen töteten einen amerikanischen Oberstleutnant.

Eine Woche später schossen sie einen Chinook-Hubschrauber außerhalb von Falludscha ab.

Die zunehmend aggressive Aufstandsbewegung stand im Gegensatz zu dem, was die Vereinigten Staaten geglaubt – und öffentlich versprochen – hatten.

Am 1. Mai hatte Präsident George W. Bush erklärt, dass die „Mission erfüllt“ sei, und damit den Krieg für beendet erklärt. Diese übermütige Aussage erwies sich als einer der verhängnisvollsten Fehler in der modernen amerikanischen Geschichte. (KORREKTUR: Bush hat diese Worte nicht wirklich benutzt. VOLLSTÄNDIGER VERMERK SIEHE UNTEN.)

Ich war kaum ein Experte für den Irak. Ich sprach kein Arabisch. Ich hatte keinen Zugang zu den Politikern oder den Generälen. Aber ich hatte einen Vorteil. Ich war praktisch jeden Tag auf der Straße, und ich konnte mit eigenen Augen sehen, dass eine Lunte angezündet worden war.

Es waren nicht nur die Bomben, die politische Gewalt und die zunehmend offenkundigen Bemühungen der schiitischen Mehrheit, sunnitische Häuser in gemischten Vierteln zu übernehmen. Die Straßenkriminalität war außer Kontrolle geraten. Der Strom fiel ständig aus. Am ärgerlichsten war, dass die „Gasflaschen“ – die Propangaskanister, die die Iraker zum Kochen verwenden – rationiert wurden. Ein Land, das über fast 10 Prozent der gesamten Ölreserven der Welt verfügt, war nicht in der Lage, seine Bevölkerung mit der grundlegenden Energie zu versorgen.

Die Iraker, selbst die sunnitische Minderheit, die von Saddam Husseins Herrschaft profitiert hatte, hassten und fürchteten Hussein. Doch seit die Amerikaner die Macht übernommen haben, ist ihr Leben nicht besser, sondern schlechter geworden.

Doch die Menschen in der Grünen Zone schienen das alles nicht zu verstehen. Sie und ihre neokonservativen Chefs in Washington waren mehr damit beschäftigt, den irakischen Aktienmarkt wieder in Gang zu bringen und dafür zu sorgen, dass amerikanische Unternehmen wie Halliburton die irakischen Ölfelder wieder in Betrieb nehmen.

(Ja, das ist tatsächlich passiert:)

Warum sollten sie sich über das, was außerhalb der Sprengmauern geschah, allzu viele Gedanken machen? Ungeachtet der gelegentlichen Raketen – und nach dem Angriff auf die Rashid im Oktober verstärkten die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen zur Verhinderung solcher Angriffe drastisch – war das Leben innerhalb der Grünen Zone ziemlich gut.

Strom und Klimaanlagen funktionierten. In den Speisesälen, in denen Arbeiter aus armen, amerikafreundlichen Ländern wie den Philippinen arbeiteten, gab es reichlich zu essen. Es gab Fitnessstudios, Satellitenfernsehen und sogar ein paar gut besuchte Bars.

In der Zwischenzeit war das Verlassen der Grünen Zone eine lästige Pflicht, und je schlimmer Bagdad und der Irak wurden, desto lästiger wurde das Verlassen. Zivilisten konnten nicht einfach abhauen, sie benötigten einen triftigen Grund und einen Sicherheitskonvoi, oder noch besser einen Flug mit einem Militärhubschrauber.

Daher verließen sie nur selten, wenn überhaupt. Wenn sie es taten, machten sie meist kurze Ausflüge zu den Häusern von Politikern wie Ahmed Chalabi in Bagdad, der eine Generation lang ein Vermögen damit verdient hatte, den Amerikanern zu erzählen, was sie hören wollten.

In der Zwischenzeit war es durch die Gewalt gegen die Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen wie das Rote Kreuz weitgehend gelungen, diese Gruppen zu verdrängen.

Unabhängig davon, ob den Aufständischen klar war, welche Auswirkungen die Verdrängung dieser Organisationen haben würde, oder ob sie sie einfach nur angriffen, weil sie ein weicheres Ziel als das amerikanische Militär waren, verschlimmerte ihr Rückzug die Kurzsichtigkeit in der Grünen Zone. Die amerikanischen Verwaltungsbeamten gewannen zwar an Macht, wurden aber noch mehr isoliert, da sie keine NRO und UNO mehr hatten, die ihre eigene Perspektive vor Ort einbringen konnten.

Die einzigen Amerikaner, die eine Ahnung davon hatten, was vor sich ging, waren Reporter und die Soldaten und Offiziere, die „außerhalb des Drahtes“ waren.

–

Immerhin war das Militär auf der Straße, patrouillierte und brach manchmal das Brot mit den Einheimischen. Und viele Offiziere auf Bataillonsebene – Majore und Oberstleutnants – waren sehr gut und konnten erkennen, dass sich die Lage verschlechterte.

Aber diese Offiziere gaben nicht wirklich Befehle. Sie erhielten sie von den Generälen in der Grünen Zone, die sich ebenfalls nicht oft außerhalb des Zauns aufhielten – und die sich in einem bestenfalls heiklen Tanz mit Bremer und seinen zivilen Stellvertretern in der Provisorischen Koalitionsbehörde befanden.

Je weiter der Herbst voranschritt, desto mehr beharrten die Mandarine hinter den Schutzwänden darauf, dass alles nicht besser werden könnte. Tatsächlich erklärte Brigadegeneral Martin Dempsey, dessen Division für die Sicherheit in Bagdad zuständig war, gegenüber Reportern, dass die Zunahme der Angriffe beweise, wie gut die Besetzung laufe.

„Jeder Versuch, in Bagdad ein gewisses Maß an Normalität wiederherzustellen, wurde von denjenigen mit terroristischen Aktionen beantwortet, die nicht wollen, dass die Koalition Erfolg hat“, sagte General Dempsey.

Diese Einschätzung würde sich als… optimistisch erweisen.

–

Viele Faktoren trieben das Abgleiten in die Katastrophe voran, die nicht alle unter amerikanischer Kontrolle standen. Der Iran, der sich nun auf beiden Seiten mit amerikanischen Streitkräften konfrontiert sah, hatte jeden erdenklichen Grund, die Vereinigten Staaten die Invasion bereuen zu lassen, und arbeitete unermüdlich daran, Gewalt zu schüren.

Das größte Problem war jedoch die als „Entbaathifizierung“ bekannte Politik, mit der ehemalige Mitglieder der Baath-Partei von Saddam Hussein aus der Regierung und den Sicherheitsdiensten verdrängt wurden.

Die Vereinigten Staaten waren stolz auf diese Politik, die der erste Befehl war, den die provisorische Koalition erließ. Sie war als Parallele zur „Entnazifizierung“ Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht und sollte beweisen, dass die Vereinigten Staaten den Irak nach Saddam Hussein in einen modernen demokratischen Staat verwandeln würden.

Doch die Entbaathifizierung ignorierte mehrere unbequeme Tatsachen. Saddam Hussein war schon viel länger an der Macht als Hitler, und ohne die Baathisten konnte die Regierung nicht funktionieren.

Außerdem war der Irak entlang religiöser Linien gespalten, wie es in Deutschland nicht der Fall war. Hussein und seine führenden Baathisten waren alle sunnitische Muslime. Die Sunniten, zu denen auch die Stämme in Falludscha und Ramadi gehörten, betrachteten die Entbaathifizierung daher als antisunnitische Politik.

Als schließlich die Alliierten Deutschland die Entnazifizierung auferlegten, hatten sie die vollständige Kontrolle, und die Schrecken des Krieges und des Holocaust hatten Deutschland zu einem Paria gemacht. Ein Vorschlag, Deutschland in einen entindustrialisierten Agrarstaat zu verwandeln, wurde 1945 ernsthaft in Erwägung gezogen.

Die Situation im Jahr 2003 war ganz anders. Das irakische Militär war zusammengebrochen, aber die Vereinigten Staaten hatten keine Vorherrschaft auf der Straße erlangt. Allein die Vereinigten Staaten hatten am Ende des Zweiten Weltkriegs 1,6 Millionen Soldaten in Deutschland – zehnmal so viele wie im Irak einmarschierten. Russland hatte Millionen mehr.

Alles, was die Entbaathifizierung also bewirkte, war die Verärgerung der irakischen Sunniten, die zunehmend bereit waren, sich mit den bösartigen Terroristen zusammenzutun, die aus anderen sunnitischen islamischen Ländern in den Irak strömten, um einen Heiligen Krieg gegen die Vereinigten Staaten – und die irakischen Schiiten – zu führen.

–

Natürlich waren die Schiiten nicht gerade unschuldig.

Nachdem sie eine Generation lang von Hussein grausam behandelt worden waren, wollten sie Rache – und ihren gerechten Anteil an den irakischen Ölgeldern. Doch die Entbaathifizierung verschärfte die Spannungen und bedeutete, dass die Vereinigten Staaten niemals als neutraler Vermittler zwischen den beiden Seiten angesehen werden konnten.

In den mehr als zehn Jahren, die seit dem Abzug der USA aus dem Irak vergangen sind, haben die schiitische Mehrheit und die sunnitische Minderheit nebeneinander gelebt – nicht perfekt, aber relativ friedlich. Der konfessionelle Konflikt erreichte seinen Höhepunkt während der Besatzung, nicht danach.

Ohne den Vorteil einer Zeitmaschine und eines zweiten Universums kann niemand wissen, ob die Vereinigten Staaten 2003 eine bessere Strategie hätten wählen können.

Was ich jedoch mit Sicherheit weiß, ist, dass Bremer und die Bush-Regierung absichtlich blind für das Chaos auf den Straßen waren. Und das ist nicht im Nachhinein betrachtet. Ich habe es damals geschrieben. Die letzte Geschichte, die ich 2003 für die Zeitung schrieb, war ein langer Artikel über den Zusammenbruch der Sicherheit in einem Bagdader Bezirk namens Ghazalia, an der westlichen Grenze der Stadt. Ich schrieb:

In den acht Monaten seit dem Sturz Saddam Husseins durch die Vereinigten Staaten hat sich das Leben in diesem Viertel mit 150.000 Einwohnern in vielerlei Hinsicht verschlechtert. Jetzt sind die Bewohner von Ghazalia, einem Vorort, der in vielerlei Hinsicht ein Mikrokosmos der Stadt ist, fast mit ihrer Geduld am Ende.

Für die Menschen, die hier leben – eine Mischung aus sunnitischen und schiitischen Muslimen, reichen Hausbesitzern und armen Mietern – ist der tägliche Aufruhr erschöpfend und entnervend. Für die Vereinigten Staaten stellt dies ein ernstes strategisches Problem dar, wie bei Dutzenden Besuchen in Ghazalia in diesem Herbst deutlich wurde.

Der Artikel endete mit einer deutlichen Warnung:

An einem Freitagabend trafen sich 11 Schiiten zum Abendessen im Haus von Herrn Musawi. Alle 11 sagten, dass sie pessimistischer seien als noch vor sechs Monaten. Den Vereinigten Staaten läuft die Zeit davon, sagte Muhammad Saddam.

Wenn die Situation in den nächsten sechs oder sieben Monaten anhält, werden die amerikanischen Verwalter das Gefühl haben, auf einem großen Vulkan zu sitzen“, sagte er. Quelle

Muhammad Saddam hat sich natürlich geirrt.

Der Vulkan brauchte nicht „sechs oder sieben Monate“, um zu explodieren. Er benötigte vier. Am 31. März töteten sunnitische Aufständische in Falludscha vier amerikanische Sicherheitsbeamte und hängten sie an einer Brücke auf. Ein paar Tage später revoltierten schiitische Milizen im Südirak. Einige Wochen lang sah es so aus, als könnte das amerikanische Militär die Kontrolle über das ganze Land verlieren. Mission erfüllt!

Die Vereinigten Staaten erreichten schließlich einen Waffenstillstand mit den Schiiten (ich war auch dabei, aber das ist eine andere Geschichte), aber die Eindämmung des sunnitischen Aufstands dauerte Jahre und kostete Tausende Amerikaner und viele weitere Iraker das Leben.

–

Dieser Beitrag ist bereits zu lang, daher werde ich die offensichtliche Analogie nicht weiter ausführen.

Ein paar Monate lang schienen die mRNA-Impfstoffe wie versprochen zu wirken. Die Mission ist erfüllt!

CDC-Direktor sagt, dass die Daten darauf hindeuten, dass geimpfte Menschen das Virus nicht in sich tragen“. Quelle

Die mRNA-Covid-Impfstoffe begannen nachweislich kaum sechs Monate nach ihrer Markteinführung zu versagen. Diejenigen von uns, die außerhalb der Mauern standen und sich die Daten ansahen, konnten die Realität erkennen.

Aber die Leute drinnen hatten zu viel in die Impfungen investiert, um zu erkennen, was geschah. Zu viel Geld, zu viel Prestige, zu viel politische Macht. Und je weiter oben in der Kette sie waren, desto weiter waren sie von den Rohdaten entfernt, und desto leichter war es für sie, nur das zu hören, was sie hören wollten.

Außerdem waren die Impfstoffe mehr als nur Impfstoffe. Sie waren Symbole der westlichen und insbesondere der amerikanischen technologischen Überlegenheit. Sie waren ein Weg in die Zukunft.

Die Tatsache, dass sie nicht funktionierten, war fast irrelevant.

Bis es so weit war.

Es gibt jedoch zwei große Unterschiede.

Erstens konnten wir mehr Soldaten in den Irak schicken, um die Aufständischen zu bekämpfen, und das haben wir auch getan, aber wir können nicht mit weiteren Impfungen rückgängig machen, was die mRNA-Impfungen mit unserem Immunsystem angerichtet haben. Die Strategie der Auffrischungsimpfungen ist bereits gescheitert, weshalb Länder auf der ganzen Welt strenge Beschränkungen für künftige Impfungen festlegen.

Zweitens ist Sars-Cov-2 ein weitaus unerbittlicherer und rätselhafterer Feind als es die irakischen Aufständischen je waren.

Hoffen wir, dass er Frieden will – in Form von geringer Virulenz – und keinen Krieg.