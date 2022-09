Bill Gates oder Deutschland? Wer „besitzt“ die Covid-19-Reaktion der WHO?

Die Vorstellung, dass Bill Gates die treibende Kraft hinter der auf Impfstoffe ausgerichteten Covid-19-Reaktion der WHO ist, ist weitverbreitet – zumindest auf Twitter. Doch dieser Gedanke erhielt in jüngster Vergangenheit unerwartete Unterstützung von einer Mainstream-Medienquelle: Politico, der Online-Nachrichtendienst, der in den Neunzigern in Washington gegründet wurde, startete 2015 in Zusammenarbeit mit dem deutschen Medienriesen Springer eine europäische Ausgabe mit Sitz in Brüssel und wurde letztes Jahr vollständig von dem deutschen Unternehmen übernommen.

Unter Berufung auf anonyme Quellen und unter Angabe astronomischer, aber weitgehend undokumentierter Finanzierungszahlen behaupteten Politico und Springers Flaggschiff, Die Welt, in einer massiven, mäandernden „Untersuchung“ nachzuweisen, dass es, wie von Twitterern vermutet, doch Bill Gates und sein „Netzwerk“ von Organisationen sind, die die weltweite Covid-19-Antwort „kontrollieren“.

Die Springer/Politico-„Untersuchung“ konzentriert sich insbesondere auf den angeblichen Einfluss von Gates und seinem „Netzwerk“ auf die WHO – und das ist auch gut so, denn die WHO war natürlich der Hauptträger der koordinierten, globalen Reaktion auf die Covid-19-Pandemie. Das Problem ist jedoch, dass eine Fülle von öffentlich zugänglichen Informationen unmissverständlich deutlich macht, dass die treibende Kraft hinter der Covid-19-Reaktion der WHO niemand anderes als Deutschland ist und dass Gates – überraschenderweise angesichts der Wut über Gates – tatsächlich nur eine sehr geringe Rolle gespielt hat.

Dies sollte eigentlich nicht überraschen, da die WHO selbst seit langem einräumt, dass „Deutschland der wichtigste Unterstützer der COVID-19-Maßnahmen der WHO ist“ (siehe hier). Da dies aber anscheinend weitgehend unbemerkt geblieben ist, möchten wir uns die Details ansehen, beginnend mit der unten stehenden Grafik. Die Grafik zeigt die wichtigsten Beitragszahler für das Budget der WHO für COVID-19 im ersten Jahr der Pandemie, 2020. Der offizielle Name des Programms ist (C19) Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP). Die Grafik wurde direkt aus der WHO-eigenen SPRP-Finanzierungsdatenbank erstellt.

Wie man sieht, war Deutschland mit Abstand der größte Beitragszahler. Sein Beitrag in Höhe von 425 Mio. $ entsprach mehr als 30 % des gesamten effektiven Budgets von 1,34 Mrd. $. Zum Vergleich: Die 80 Millionen Einwohner Deutschlands machen etwa 1 % der Weltbevölkerung aus. Die Europäische Kommission, unter der Leitung der ehemaligen deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, war mit 81 Millionen Dollar der drittgrößte Beitragszahler. Deutschland und die von Deutschland dominierte EU stellten somit zusammen 506 Millionen Dollar oder mehr als 36 % des C-19-Budgets im Jahr 2020 zur Verfügung.

Und wo war Bill Gates? Oder genauer gesagt, wo war die Bill & Melinda Gates Foundation, die in der Tat ein wichtiger Geldgeber der WHO in anderen Bereichen ist? Die nachstehende Grafik zeigt uns: auf Platz 18 der Finanzierungshierarchie, zwei Plätze hinter dem Jemen.

Der effektive Beitrag der Gates-Stiftung in Höhe von 14,5 Mio. USD entsprach etwa 1 % des Gesamtbudgets. Deutschland stellte rund 30 Mal mehr Mittel zur Verfügung. Die GAVI-Allianz, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, liegt noch weiter hinten auf der Liste (Platz 30 mit etwas mehr als 7 Mio. USD).

Die nächste Grafik zeigt die wichtigsten Beitragszahler zum Covid-19-Budget der WHO im Jahr 2021, dem zweiten Jahr der Pandemie und dem ersten Jahr der Massenimpfung. Das Bild ist im Wesentlichen das gleiche. Deutschland ist immer noch der mit Abstand größte Beitragszahler, und sein prozentualer Anteil am Gesamtbudget ist jetzt sogar noch größer.

Der deutsche Beitrag in Höhe von 386 Mio. USD entspricht fast 40 % des tatsächlichen Budgets. Wenn wir die deutschen und die EU-Beiträge zusammenzählen, kommen wir auf fast 497 Mio. USD, was fast die Hälfte des Gesamtbudgets ausmacht. Und wo steht die Gates-Stiftung? Immer noch auf Platz 18, jetzt drei Plätze hinter Guinea-Bissau! Siehe unten.

Der effektive Beitrag der Gates-Stiftung in Höhe von 6 Millionen Dollar entspricht gerade einmal 0,5 % des Gesamtbudgets! Der deutsche Beitrag – 386 Mio. $ zu 6 Mio. $ – ist nicht weniger als 64 Mal so hoch!

Die oben genannten Finanzierungszahlen können auf der WHO-Website hier eingesehen werden. Beachten Sie, dass der Link auf das aktuelle Finanzierungsjahr (2022) verweist. Sie müssen das gewünschte SPRP-Jahr oben links auswählen, um die vorherigen Jahre zu sehen. Aus der Grafik für das laufende Jahr können Sie ersehen, dass Deutschland auf dem besten Weg ist, weiterhin der größte Geldgeber für die Covid-Maßnahmen zu sein, obwohl die USA, deren Beiträge zuvor relativ gering waren, nun auf Platz 2 aufgestiegen sind. Die Gates-Stiftung hat insgesamt 250.000 $ zugesagt. Die deutsche Zusage von 352 Millionen Dollar ist buchstäblich über 100 Mal höher!

Aber warten Sie einen Moment. Aufmerksamen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass GAVI, das mit einem effektiven Beitrag von 67 Millionen Dollar auf Platz 5 liegt, zu den führenden Beitragszahlern im Jahr 2021 gehört und auch im Jahr 2022 ein wichtiger Beitragszahler sein wird. Auch wenn Deutschland mit Abstand der größte Beitragszahler ist und der Beitrag der Gates-Stiftung gering ausfällt, so ist das Engagement der Gates-Stiftung dennoch erheblich: nämlich über GAVI. In der Springer/Politico-„Untersuchung“ wird GAVI schließlich zu Gates‘ „Netzwerk“ von Organisationen gezählt, und im Grunde genommen ist Bill Gates GAVI. Richtig?

Nun, falsch. Dies ist ein weiterer weitverbreiteter Irrtum, und seine häufige Wiederholung auf Twitter macht ihn nicht wahrer. Unabhängig von der Rolle, die Gates bei der Gründung der Organisation gespielt hat, erhält GAVI heute den Großteil seiner Mittel von nationalen Regierungen und nicht aus privaten Quellen. Wie die nachstehende Finanzierungsübersicht von der GAVI-Website zeigt, erhält GAVI im aktuellen Zeitraum tatsächlich mehr Mittel aus Deutschland als von der Gates Foundation.

Es ist also offensichtlich falsch, die Gelder der Gates-Stiftung und der GAVI zu addieren und die Summe als Gates‘ Gesamtbeitrag zu betrachten, wie es viele Befürworter der „Gates-owns-the-WHO“-Theorie zu tun pflegen.

Tatsächlich wendet die Springer/Politico-„Untersuchung“ denselben Trick an, indem sie 6 Milliarden Dollar an GAVI-Mitteln in die 10 Milliarden Dollar einbezieht, die ihr „Netzwerk“ von vier NROs angeblich für „Covid-19-Bemühungen“ insgesamt aufwendet. Genauer gesagt, behauptet der Artikel, dass:

Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 haben die Gates Foundation, Gavi und der Wellcome Trust zusammen mehr als 1,4 Milliarden Dollar an die WHO gespendet – ein deutlich höherer Betrag als die meisten anderen offiziellen Mitgliedsstaaten, einschließlich der Vereinigten Staaten und der Europäischen Kommission, so die Angaben der WHO.

Dies mag zutreffen, wenn wir das laufende Finanzierungsjahr einbeziehen. Aber was ist daran relevant, wenn man bedenkt, dass die Hauptgeldgeber von GAVI genau die gleichen WHO-Mitgliedstaaten sind? (Ich lasse die Tatsache beiseite, dass die Europäische Kommission natürlich kein WHO-Mitgliedstaat ist. Ihre Beiträge sind, ebenso wie die der Gates-Stiftung, völlig freiwillig.)

Ferner wird in dem Springer/Politico-Artikel diskret verschwiegen, dass der deutsche Beitrag zur WHO – Deutschland, das, wie bereits erwähnt, auch ein wichtiger Beitragszahler für GAVI ist – sicherlich mit der zitierten Zahl vergleichbar ist und wahrscheinlich sogar darüber hinausgeht.

In der WHO-Datenbank für öffentliche Mittel wird der Gesamtbeitrag Deutschlands an die WHO für die Finanzierungsperiode 2020-21 mit fast 1,15 Milliarden Dollar angegeben. (Siehe hier.) Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Gesamtzahl von Gates + GAVI + Wellcome relevant ist, liegt sie mit etwa 1,01 Mrd. USD darunter. (Die einzelnen Finanzierungszahlen können auf der WHO-Website hier eingesehen werden. Die Beiträge des Wellcome Trusts sind relativ unbedeutend.)

Falls es Sie interessiert, hier sind die 5 wichtigsten Geldgeber der WHO für den Zeitraum 2020-21, wie auf der WHO-Website dargestellt.

Diese Gesamtfinanzierungszahlen sind hier jedoch nicht relevant. Was relevant ist, sind die zweckgebundenen Beiträge zum Budget für die Covid-19-Bekämpfung. Da der Springer/Politico-Artikel in diesem Zusammenhang die ersteren und nicht die letzteren anführt, muss man sich fragen, ob die Autoren nicht tatsächlich die Gesamtfinanzierung der Gates-Stiftung ihrem angeblichen Beitrag von 1,1 Milliarden Dollar zu den „Covid-19-Bemühungen“ zugerechnet haben. Sollte dies der Fall sein, so ist dies ein monumentaler Fehler.

Wie oben dokumentiert, sind die tatsächlichen Beiträge der Gates-Stiftung zum Covid-19-Budget der WHO relativ gering. Einschließlich der diesjährigen Zusage belaufen sie sich auf insgesamt etwa 21 Millionen Dollar. Nicht 1,1 Milliarden Dollar!

Der größte Teil des Beitrags der Gates-Stiftung zum WHO-Budget hat überhaupt nichts mit Covid-19 zu tun. Dies lässt sich leicht anhand des detaillierten Flussdiagramms überprüfen, das auf der WHO-Website hier zu finden ist. Wie aus dem nachstehenden Ausschnitt des Diagramms hervorgeht, flossen im Zeitraum 2020-21 fast 65 % der Mittel der Gates-Stiftung in die Ausrottung der Kinderlähmung.

Im Gegensatz dazu flossen über 70 % des deutschen Beitrags von 1,15 Mrd. USD in die Covid-19-Reaktion (nämlich 811 Mio. USD, wie oben dokumentiert). Und wenn wir Deutschlands 58 Millionen Dollar an bewerteten Beiträgen von seinem Gesamtbeitrag abziehen, steigt diese Zahl auf fast 75 %.

Politico’s Möchtegern-Enthüllung der Gates-Finanzierung zitiert einen Lawrence Gostin von der Georgetown University, der anmerkt: „Ich denke, wir sollten zutiefst besorgt sein. Um es ganz extrem auszudrücken: Geld kauft Einfluss“. Das mag sein. Aber warum sollte dies bei deutschem Geld weniger der Fall sein?

Wenn es sich bei dem Geld nur um festgesetzte Beiträge handelte, die das Land als Bedingung für die Mitgliedschaft in der Organisation zahlt, dann wäre es in der Tat weniger oder gar nicht der Fall. Aber die deutsche Finanzierung bestand offensichtlich nicht nur aus umlagefinanzierten Beiträgen. Wie bereits erwähnt, belaufen sich die veranlagten Beiträge Deutschlands für die Finanzierungsperiode 2020-21 auf lediglich 58 Millionen Dollar. Das heißt, dass 95 % der deutschen Mittel ebenso freiwillig waren wie die Gates-Mittel.

Das folgende Tortendiagramm stammt direkt von der WHO-Website (hier). Das kleine grün-gelbe Stück stellt die veranlagten Beiträge Deutschlands dar. Der ganze Rest ist freiwillig.

Bemerkenswert ist auch, dass es sich bei keinem der freiwilligen Beiträge Deutschlands um „Kern“-Beiträge handelt, d. h. um Beiträge zum allgemeinen Haushalt der WHO, die die Organisation nach eigenem Ermessen verwenden kann. Sie sind alle zweckgebunden.

Die Diskussion über die Finanzierung der WHO auf Twitter und selbst in anspruchsvolleren Foren leidet unter einer systematischen Verwechslung zwischen freiwilligen und privaten Beiträgen. Wie das deutsche Beispiel verdeutlicht, stammen freiwillige Beiträge zur WHO nicht unbedingt aus privaten Quellen. Tatsächlich stammt der größte Teil von ihnen aus öffentlichen Quellen, d. h. von nationalen Regierungen oder zwischenstaatlichen Organisationen wie der EU.

Warum sollte man also annehmen, dass freiwillige Beiträge aus privaten Quellen, selbst aus privaten karitativen Quellen, aus einem bestimmten Grund interessiert sind, während Beiträge von Regierungen uneigennützig sind?

In Anbetracht der oben genannten Finanzierungszahlen stellt sich die offensichtliche Frage: Warum ist Deutschland mit dem Auftreten der Covid-19-Pandemie plötzlich zum größten Beitragszahler der WHO geworden und warum hat es mit Abstand den größten Beitrag zum Covid-19-Budget der Organisation geleistet? Ging es nur darum, die Welt zu retten? Welches Interesse könnte Deutschland an der Covid-19-Bekämpfung gehabt haben?

Nun, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der sogenannte „Pfizer“-Impfstoff, der im Mittelpunkt dieser Reaktion steht, in Wirklichkeit dem deutschen Unternehmen BioNTech gehört und dass, wie in meinem jüngsten Brownstone-Artikel hier dokumentiert, BioNTech am weltweiten Verkauf des Impfstoffs weit mehr verdient als Pfizer, dann wird das Interesse offensichtlich.

Im Jahr 2021 stiegen die Einnahmen von BioNTech von etwa Null auf 19 Milliarden Dollar, was das Unternehmen zu einem wichtigen Motor des deutschen Wachstums macht. BioNTech erwirtschaftete bei diesen 19 Milliarden Dollar Umsatz über 15 Milliarden Dollar Gewinn, was dem Unternehmen eine satte Gewinnspanne vor Steuern von fast 80 % bescherte! BioNTech zahlte fast ein Drittel dieser Gewinne als Körperschaftssteuer, wodurch die deutsche Bundesregierung und die Stadt Mainz (wo das Unternehmen lokale Steuern zahlt) zu den Hauptaktionären des Unternehmens wurden.

Außerdem hat Deutschland mit BioNTech nicht nur sozusagen Glück gehabt. Wie in meinem früheren Brownstone-Artikel über die Geschichte von BioNTech und die Partnerschaft zwischen BioNTech und Pfizer ausführlich beschrieben, war die deutsche Regierung von Anfang an stark an der Subventionierung und Förderung des Unternehmens beteiligt.

In der Tat sogar schon vor dem Start! Die deutsche Regierung förderte die Gründung von BioNTech (im Jahr 2009) im Rahmen eines Go-Bio“-Förderprogramms, dessen ausdrücklicher Zweck es war, Deutschland zu einem führenden Unternehmen in der Biotechnologie zu machen. Deutschland stellte BioNTech außerdem umgerechnet 375 Millionen Dollar an Subventionen zur Verfügung, um den Impfstoff Covid-19 zu unterstützen.

Dies sind die Arten von Interessenkonflikten, die einen privaten Geldgeber erröten lassen würden. Als Mitgliedstaat der WHO spielte Deutschland jedoch weiterhin eine führende Rolle bei der Gestaltung der Covid-Maßnahmen der WHO in Gremien, von denen private Geldgeber, wie die Gates-Stiftung, ausgeschlossen sind.

So wird der Ausschuss, der bereits Mitte 2020 zur Bewertung der laufenden Pandemiebekämpfung der Organisation eingesetzt wurde – offiziell als Überprüfungsausschuss für die Funktionsweise der Internationalen Gesundheitsvorschriften während COVID-19 bezeichnet – von keinem Geringeren als Lothar Wieler geleitet. Wieler ist gleichzeitig der amtierende Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), der deutschen Gesundheitsbehörde, die in etwa die gleiche Rolle spielt wie das amerikanische CDC. Siehe z. B. Wielers Erklärung in dieser merkwürdigen Doppelfunktion als WHO-Ausschussvorsitzender und RKI-Präsident hier.

Lothar Wieler ist zweifellos der einzige deutsche Beamte, der am engsten mit Deutschlands eigener Covid-19-Reaktion verbunden ist. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie wichtig es ist, dass Wieler den Vorsitz in diesem wichtigen WHO-Ausschuss innehat – während er gleichzeitig seine Schlüsselposition in der deutschen Regierung bekleidet! – braucht man sich nur vorzustellen, dass Anthony Fauci demselben Ausschuss vorsitzt, während er noch als Direktor des NIAID tätig ist.

Die massive Rolle Deutschlands bei der Finanzierung der Covid-19-Bekämpfung durch die WHO könnte auch dazu beitragen, einige wichtige und oft rätselhafte Entscheidungen der Organisation zu erklären: etwa die Entscheidung, im Januar 2020 das notorisch überempfindliche PCR-Protokoll des deutschen Virologen Christian Drosten als Goldstandard für den Nachweis einer Covid-19-Infektion einzuführen – und damit faktisch sicherzustellen, dass die Krankheit den Status einer Pandemie erhält.

Drosten, der dem Sachverständigenrat angehört, der die deutsche Regierung bezüglich Covid-19 berät, wurde im September desselben Jahres mit der höchsten Auszeichnung des Landes geehrt: dem Bundesverdienstkreuz. Er ist Leiter der Abteilung Virologie und Koordinator des Bereichs „Globale Gesundheit“ am Berliner Lehr- und Forschungskrankenhaus Charité. Die Charité beherbergt derzeit das WHO-Zentrum für Pandemie- und Epidemieaufklärung, das vor Kurzem mit 100 Millionen Dollar von der deutschen Regierung finanziert wurde.