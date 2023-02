Bill Gates puscht die digitale ID mit einer Spende von 1,27 Milliarden Dollar für die Agenda 2030

Peter Imanuelsen

Und raten Sie mal, wer mit dem Global Goalkeepers Award belohnt wurde…?

Die Bill and Melinda Gates Foundation kündigte ein Engagement in Höhe von 1,27 Milliarden Dollar an, um die „Global Goals“ voranzutreiben, d. h. die 17 Ziele der UN-Agenda 2030.

Im Rahmen dieser Ziele wird ein großer Teil der Mittel für die Förderung einer globalen digitalen ID verwendet. Ja, Sie haben richtig gelesen. Globaler digitaler Ausweis.

Erinnern Sie sich noch daran, als das als verrückte Verschwörungstheorie galt?

Laut ihrer Website werden satte 200 Millionen Dollar für den „Ausbau der globalen digitalen öffentlichen Infrastruktur“ ausgegeben.

Angeblich sollen diese Mittel verwendet werden, um Ländern unter anderem bei Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, bei der Bekämpfung von Pandemien und natürlich beim Klimawandel zu helfen. Was genau ist diese „globale digitale öffentliche Infrastruktur“, werden Sie sich fragen?

Lassen Sie es sich von der Bill & Melinda Gates Foundation erklären! Damit sind unter anderem Zahlungssysteme und digitale Ausweise gemeint, sehen Sie sich einfach den gesamten Text auf ihrer Website an!

Diese Finanzierung wird dazu beitragen, die Infrastruktur auszubauen, die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen nutzen können, um widerstandsfähiger gegen Krisen wie Nahrungsmittelknappheit, Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und den Klimawandel zu werden, sowie um bei Pandemien und der wirtschaftlichen Erholung zu helfen. Diese Infrastruktur umfasst Instrumente wie interoperable Zahlungssysteme, digitale Identitätsnachweise, Datenaustauschsysteme und Standesamtsdatenbanken.

Da haben Sie es. Bill Gates setzt sich für den digitalen Personalausweis ein.

Einen Moment mal. Warum benötigen wir einen digitalen Ausweis, um den Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und dem Klimawandel zu begegnen? Es kann doch nicht sein, dass es Pläne für eine Art Klimawandel-Pass gibt, der an Ihre digitale ID gekoppelt ist, das wäre doch nur eine verrückte Verschwörungstheorie… oder?

Aber das ist noch nicht alles!

Es gibt auch etwas namens „Goalkeepers“. Dabei handelt es sich um eine Kampagne zur „Beschleunigung des Fortschritts bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung (oder globalen Zielen)“.

Was sind diese „Globalen Ziele“, von denen sie sprechen?

Es handelt sich um die in der UN-Agenda 2030 festgelegten Ziele. Sie haben das richtig gelesen. Bill Gates setzt sich für die Umsetzung der Agenda 2030 ein, die eine Reihe von Zielen der Vereinten Nationen enthält, darunter auch eine ganze Reihe von Zielen im Bereich des Klimaschutzes.

Auf ihrer Website spricht die Bill and Melinda Gates Foundation darüber, wie Regierungen digitale Zahlungen an Frauen nutzen sollten, um eines der Ziele der Agenda 2030 zu erreichen, nämlich die Gleichstellung der Geschlechter. Ich wette, die digitale ID wird sich dafür als sehr nützlich erweisen … Mehr dazu später!

Und die Bill and Melinda Gates Foundation vergibt den sogenannten Global Goalkeeper Award an Menschen, die gute Arbeit bei der Umsetzung der Agenda 2030 geleistet haben.

Raten Sie mal, wer als Global Goalkeeper für 2022 ausgezeichnet wurde? Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission…

Lassen Sie uns nun ein wenig tiefer in die Materie eindringen und herausfinden, was es genau bedeutet, ein Global Goalkeeper zu sein, und wie dies mit der UN-Agenda 2030 zusammenhängt.

Und was genau ist diese Agenda 2030? Viele von Ihnen wissen vielleicht nicht einmal viel darüber, da die Medien mehr oder weniger nicht darüber sprechen.

Also werde ich es tun.

Die neue Agenda.

Das mag Sie schockieren, denn wir werden zur Umsetzung einer globalen Agenda gedrängt, und wir wurden nie danach gefragt. Sie selbst nennen die UN-Agenda 2030 sogar „Die neue Agenda“.

Lassen Sie uns tief eintauchen, um herauszufinden, was es mit der „Neuen Agenda“ auf sich hat…

Was genau ist dieser „Goalkeeper“?

Es ist jemand, der sich für die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einsetzt.

Goalkeepers wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation ins Leben gerufen und ist ein Katalysator für Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele, der Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammenbringt, um Fortschritte bei der Beendigung von Armut und der Bekämpfung von Ungleichheit zu erzielen. Goalkeepers widmet sich der Beschleunigung des Fortschritts bei der Erreichung der globalen Ziele“, heißt es auf der Website der Bill & Melinda Gates Foundation.

Mit anderen Worten: Sie bringen Menschen aus der ganzen Welt, Politiker und andere Entscheidungsträger zusammen, um die Agenda 2030 voranzutreiben.

Mit dem Global Goalkeeper Award, der Ursula von der Leyen verliehen wurde, wird eine globale Führungspersönlichkeit ausgezeichnet, die sich im vergangenen Jahr in ihrem Land oder weltweit für die SDGs [Sustainable Development Goals, d. h. die Agenda 2030] eingesetzt hat.

Was sind diese globalen Ziele, von denen so viel gesprochen wird?

Es sind die 17 globalen Ziele, zu denen sich 193 Staats- und Regierungschefs 2015 bei der UNO verpflichtet haben. Nun, das ist es. Das ist die Agenda 2030. Das sind 17 Ziele, die sie bis zum Jahr 2030 umsetzen wollen.

Deshalb hat die Bill & Melinda Gates Foundation „Goalkeepers“ als „Katalysator für Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele“ ins Leben gerufen.

Wie lauten diese Ziele genau?

Keine Armut.

Kein Hunger.

Gute Gesundheit und Wohlbefinden.

Gute Bildung.

Gleichberechtigung der Geschlechter.

Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen.

Erschwingliche und saubere Energie.

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum.

Industrie, Innovation und Infrastruktur.

Verringerung der Ungleichheiten.

Nachhaltige Städte und Gemeinden.

Verantwortungsvoller Konsum und Produktion.

Maßnahmen zum Klimaschutz.

Leben unter Wasser.

Leben an Land.

Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen.

Partnerschaften für die Ziele.

Sie können alles im Detail auf der UN-Website für die Ziele für nachhaltige Entwicklung nachlesen.

Viele dieser Ziele klingen oberflächlich betrachtet gut, wie die Abschaffung der Armut und die Beendigung des Hungers, aber dann kommen noch andere Dinge wie Klimaschutz und nachhaltige Städte hinzu. Und wie sollen diese Ziele erreicht werden? Es mag zwar gut klingen, aber die Art und Weise, wie sie diese Dinge angehen, ist sehr stark Teil der globalistischen Agenda, die den Ländern ihre Souveränität nimmt und eine globalistische Elite die Dinge regeln lässt.

Und wenn man tiefer unter die Oberfläche schaut, was in den Schlagzeilen steht und was die tatsächliche Politik ist, wird man feststellen, dass es sich um zwei sehr unterschiedliche Dinge handelt.

Schauen wir uns das Ziel Nr. 12 mit der Bezeichnung „Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen“ etwas genauer an. Sehen wir uns hier das Kleingedruckte an…

12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über die relevanten Informationen und das Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung und einen Lebensstil im Einklang mit der Natur verfügen.

Sie wissen, was das bedeutet, oder? Es bedeutet, die Agenda über die Medien und das Internet voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass die Menschen ein „Bewusstsein“ für den Klimawandel und eine nachhaltige Lebensweise entwickeln.

Und es sollte nicht überraschen, dass die UNO in jüngster Vergangenheit sagte, dass sie „die Wissenschaft“ über die Klima-Agenda besitzt, und sie gab auch zu, dass sie mit Google zusammenarbeitet, um Suchergebnisse zu zensieren. Ist dies das Ergebnis des Ziels Nummer 12.8 der Agenda 2030, das wir gerade gesehen haben?

Schauen wir uns das Ziel Nummer 16 an. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Klingt gut, nicht wahr? Nun, sehen wir uns an, was das eigentlich bedeutet. Werfen wir einen Blick auf Punkt 16.9.

Bis 2030 soll eine legale Identität für alle geschaffen werden, einschließlich einer Geburtsregistrierung.

Um Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen, müssen wir also alle Menschen registrieren und ihnen Identitätsdokumente geben, vielleicht so etwas wie eine digitale Identität? Sehen Sie, worauf das hinausläuft?

Die neue Agenda

Die Agenda 2030 liest sich wie etwas, das direkt aus einer Welt stammt, in der eine Ein-Welt-Regierung angestrebt wird, die darauf drängt, dass Länder auf der ganzen Welt die gleiche Agenda und die gleiche Politik verfolgen. Lesen Sie einfach den Anfang des Textes auf der UN-Website selbst.

Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit 169 dazugehörigen Zielen, die integriert und unteilbar sind. Noch nie zuvor haben sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zu gemeinsamen Maßnahmen und Bemühungen im Rahmen einer so umfassenden und universellen politischen Agenda verpflichtet. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung und widmen uns gemeinsam dem Streben nach globaler Entwicklung… Die neuen Ziele und Vorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und die Entscheidungen, die wir in den nächsten fünfzehn Jahren treffen, bestimmen. Wir alle werden daran arbeiten, die Agenda in unseren eigenen Ländern sowie auf regionaler und globaler Ebene umzusetzen.

Wow! Die Staats- und Regierungschefs haben sich also verpflichtet, die „Agenda“ überall auf der Welt in ihren eigenen Ländern umzusetzen.

Eine Sache, auf die sie sich sehr zu konzentrieren scheinen, ist der Feminismus und die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen werden einen entscheidenden Beitrag zum Fortschritt bei allen Zielen und Vorgaben leisten…Wir werden uns für eine deutliche Erhöhung der Investitionen einsetzen, um die Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen, und die Unterstützung für Institutionen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frauen auf globaler, regionaler und nationaler Ebene verstärken…Die systematische Einbeziehung der Geschlechterperspektive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung.

Lesen Sie das noch einmal.

Die systematische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei der Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung.

Sie verwenden zwar schöne Formulierungen, aber im Grunde sagen sie geradeheraus, dass es von entscheidender Bedeutung ist, den Feminismus in dieser Agenda systematisch zu verankern. Und wie wir alle wissen, ist der Feminismus eine linke Ideologie, und eine besonders gescheiterte noch dazu. Schauen Sie sich nur an, wie die Dinge in Schweden in den letzten acht Jahren der ersten selbsterklärten feministischen Regierung der Welt gelaufen sind. Sagen wir einfach, dass die Dinge in der Tat miserabel gelaufen sind, mit 42 936 gemeldeten Vergewaltigungen allein in den vergangenen 5 Jahren.

Ein weiterer Teil der AGENDA:

Wir verpflichten uns, den allgemeinen Zugang zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsdiensten zu gewährleisten, einschließlich Familienplanung, Information und Bildung.

Mit anderen Worten, sie wollen Abtreibung und Familienplanung fördern, was, wie wir alle wissen, die Geburtenrate senken wird. Hier gibt es nichts zu sehen!

Auch die Migration spielt in DER AGENDA eine wichtige Rolle.

Wir erkennen den positiven Beitrag von Migranten für integratives Wachstum und nachhaltige Entwicklung an. Wir erkennen auch an, dass die internationale Migration eine multidimensionale Realität ist, die für die Entwicklung der Herkunfts-, Transit- und Zielländer von großer Bedeutung ist und die kohärente und umfassende Antworten erfordert. Wir werden international zusammenarbeiten, um eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten.

Natürlich steht auch der Klimawandel ganz oben auf der AGENDA!

Wir sind entschlossen, die Bedrohung durch den Klimawandel und die Umweltzerstörung entschlossen anzugehen. Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst umfassende internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und die Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels in Angriff zu nehmen.

Jetzt kommt der beängstigende Teil…

Wie ich schon sagte, klingen einige der Dinge auf der Agenda sympathisch wie die Beendigung der Armut und des Welthungers und so weiter. Aber der beängstigende Teil ist, dass dies ein globalistisches Manifest ist, ein Weg, um Länder auf der ganzen Welt dazu zu bringen, auf die Umsetzung der gleichen Agenda zu drängen, ein Vorstoß in Richtung einer Art Ein-Welt-Regierung. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den nächsten Teil zu lesen, die „Mittel zur Umsetzung“, wie sie auf der UN-Website beschrieben werden.

Das Ausmaß und der Ehrgeiz der neuen Agenda erfordern eine neu belebte globale Partnerschaft, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Dazu verpflichten wir uns rundum.

Sie verpflichten sich rundum zu einer GLOBALEN PARTNERSCHAFT zur Umsetzung der NEUEN AGENDA. Hallo, läuten da schon Alarmglocken?

Sie treiben nicht nur die Agenda voran, sie wollen auch sicherstellen, dass sie unumkehrbar ist!

Wir haben den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung vorgezeichnet; es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass die Reise erfolgreich und die Erfolge unumkehrbar sind.

Diejenigen, die sich für diese 17 Ziele der Agenda 2030 einsetzen, können mit dem Global Goalkeeper Award der Bill and Melinda Gates Foundation ausgezeichnet werden.

Auf der Website der Bill and Melinda Gates Foundation, die sie als Global Goalkeeper 2022 ankündigt, wird ihre Arbeit für die Impfung von 70 % der europäischen Erwachsenen und andere pandemiebezogene Maßnahmen gelobt.

Ursula von der Leyen ist die Präsidentin der Europäischen Kommission und eine starke Verfechterin der globalen Gesundheit. In ihrer jetzigen Funktion steuert sie weiterhin die gewaltigen Herausforderungen, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind. Sie sicherte den Zugang der Mitgliedstaaten zu COVID-19-Impfstoffen und sorgte für eine ausreichende Versorgung mit Impfstoffen, damit die EU ihr Ziel erreichen kann, bis zum 1. September 2021 70 % der erwachsenen Europäer zu impfen…

Hier ist ein sehr interessanter Punkt, den ich in diesem Goalkeeper-Bericht gefunden habe, und zwar in einem Essay von Melinda French Gates, in dem sie darüber schreibt, dass die Gleichstellung der Geschlechter davon abhängt, dass die Frauen nicht nur die Macht haben, sondern auch die Macht haben.

Sie beklagt sich über die langsamen Fortschritte bei Ziel Nummer 5 der UN-Agenda 2030, der Gleichstellung der Geschlechter. Es muss etwas getan werden, wenn dieses Ziel vor dem Jahr 2030 erreicht werden soll!

Die Lösung?

Anscheinend ist digitales Geld eine ihrer Lösungen für dieses Problem, denn sie propagiert die Idee, dass Regierungen „geschlechtsspezifische Geldtransfers“ mit digitalem Geld auf einem Online-Konto statt mit physischem Bargeld durchführen.

Hm. Wir reden hier also nicht nur über Sozialismus, wenn die Regierung Frauen Geld gibt, weil sie Frauen sind, sondern auch darüber, dass das Geld digital verteilt wird. Vielleicht soll hier der digitale Personalausweis eine Rolle spielen…?

Aber halt, da ist noch mehr! Mit digitalem Geld ist es wahrscheinlicher, dass die Menschen andere Finanzdienstleistungen wie das GELD LEIHEN nutzen. Ja, nichts schreit mehr nach Gleichberechtigung der Geschlechter als sich zu verschulden und Geld zu leihen. Los geht’s!

Digitale Zahlungen zahlen sich auch auf überraschende Weise aus: Die Weltbank fand heraus, dass Personen, die eine digitale Zahlung von ihrer Regierung erhalten, eher bereit sind, andere Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, z. B. zu sparen oder Geld zu leihen. Und Frauen können digitale Werkzeuge wie Smartphones und mobile Geldkonten nutzen, um sich neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu erschließen: Sie erhalten Kredite, um ein Unternehmen zu gründen oder auszubauen, haben Zugang zu Wissen über neue Produkte und können sich mit lokalen und globalen Märkten verbinden.

Ich vermute, dass ein Teil der 200 Millionen Dollar, die für die globale digitale öffentliche Infrastruktur bereitgestellt werden, in diese Richtung gehen werden.

Aber worauf läuft das alles hinaus? Auf etwas, das ich schon seit Langem sage. Der Feminismus war nur eine Masche, um Frauen für gierige Kapitalisten schuften zu lassen und die Zahl der Steuerzahler zu verdoppeln.

Denn letztlich geht es um die Weltwirtschaft, wie Melinda French Gates schreibt…

Denn wenn Frauen Macht haben – über ihr Geld, über ihren eigenen Körper und in der Gesellschaft – profitieren wir alle davon. Frauen sind Kraftmultiplikatoren: Umfangreiche Forschungsergebnisse zeigen, dass sich das Selbstverständnis von Frauen ändert, wenn sie über ihr eigenes Geld bestimmen können. Das Gleiche gilt für die Erwartungen der Menschen um sie herum. Ihre Kinder gehen mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Schule. Ihre Familien sind gesünder. Ihr Haushaltseinkommen steigt – und damit auch die Weltwirtschaft.

Lesen Sie den letzten Teil noch einmal. Die Weltwirtschaft wächst…

Es ist wirklich interessant, wie wichtig digitales Geld und der digitale Ausweis hier zu sein scheinen. Es scheint ein gemeinsames Thema zu geben.

Wir wissen, dass die digitalen Währungen der Zentralbanken auf dem Weg sind. Sie versuchen, eine bargeldlose Gesellschaft voranzutreiben, weil es dann natürlich viel einfacher sein wird, die Menschen vollständig zu kontrollieren.

Dazu kommen noch ein digitaler Ausweis und vielleicht ein persönlicher CO2-Tracker, um sicherzustellen, dass Sie die Klimaziele der Agenda 2030 einhalten, versteht sich!

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es so aussieht, als ob überall auf der Welt die gleichen Dinge zur gleichen Zeit vorangetrieben werden? Die Phrase „Build Back Better“ war sowohl in den USA als auch in Großbritannien zu hören.

Es hat den Anschein, dass nicht nur in einem Land, sondern in vielen Ländern gleichzeitig die gleichen Argumente zur Klimaagenda und anderen wichtigen Themen vorgebracht werden. Warum verbreiten die Medien ständig die gleichen Botschaften und die gleiche Agenda?

Nehmen Sie sich auch einen Moment Zeit, um zu bedenken, dass Bill Gates tatsächlich etwa 319 Millionen Dollar an verschiedene Medien gespendet hat. Ich bin sicher, dass die Medien für dieses Geld keinerlei Gegenleistung erhalten haben, natürlich nicht. Nicht, dass sie eine bestimmte Botschaft zum Thema Klima oder zum Verzehr von Käfern verbreiten würden. Nein, das ist sicher nur eine verrückte Verschwörungstheorie…

Nun, ich denke, Sie beginnen jetzt zu verstehen, was hier vor sich geht.