Folgt die „COVID-Reaktion“ klassischen Missbrauchsmustern?

Die „COVID-Reaktion“ weist viele typische Merkmale des Missbrauchs auf, wie z. B. das Fehlen von Logik und die sich ständig ändernden und unvorhersehbaren Regeln.

Von: Tessa Lena

Die „COVID-Reaktion“ weist viele typische Merkmale von Missbrauch auf (Verleumdung, Isolation, wirtschaftlicher Druck)

Ein weiteres Merkmal der COVID-Antwort ist das Fehlen von Logik und die sich ständig ändernden Regeln

Interessanterweise wird die Schaffung einer sich ständig verändernden, unvorhersehbaren und irrationalen Umgebung im CIA-Folterhandbuch als eine gute Möglichkeit genannt, den Widerstand einer Person zu brechen

Wie bei den Opfern häuslicher Gewalt kann es schwierig sein, sich durchzusetzen, da die Angst vor Peinlichkeiten als „Gefängniswächter“ dient

Die Kraft, die uns hilft, dem Missbrauch zu widerstehen und ihn zu überwinden, ist die unendliche Selbstliebe der echten Art

Heulen hinter der Maske

Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, in der ein Mann hinter seiner Maske heult.

„Neulich, als ich auf eine U-Bahn wartete, hörte ich plötzlich ein durchdringendes Heulen. Ich schaute mich um, und da war er, ein Mann mit einer Wintermütze, der wie ein Wolf heulte, hinter einer Maske, die den größten Teil seines Gesichts verdeckte, und der aus der Tiefe seines Bauches heulte, wieder und wieder. Er sagte nichts, verlangte nichts, war nicht gewalttätig, sondern stand einfach nur still, beunruhigt von dem, was ihn beunruhigte, und heulte hinter seiner Maske wie ein Wolf. Nach einer Weile heulte jemand anderes auf der anderen Seite der Gleise als Antwort. Die Leute machten Bemerkungen wie: „Oh, das ist New York, was wollt ihr denn?“ Und ich dachte darüber nach, dass diese Szene ein Spiegel dessen war, was nach drei Jahren biologischer Vergiftung und psychologischen Missbrauchs aus uns geworden ist. Hinter der Maske zu heulen und darauf zu warten, dass man uns irgendwohin mitnimmt, ist genau das, was wir jetzt tun.

Verleugnung von Missbrauch

Vor vielen Jahren habe ich einen Mann geheiratet, der mich missbrauchte. Anfangs war er sehr nett, und dann – allmählich-dann-plötzlich – verwandelte er sich in einen irrationalen Verrückten, der mit meinem Kopf herumspielte, körperlich gewalttätig wurde und sich dann verzweifelt entschuldigte, mit rotem Gesicht schrie, mich in ein Gaslicht setzte, mich verrückt fühlen ließ, dann wieder gewalttätig wurde, mich dann anflehte, es bitte niemandem zu erzählen, weil es ihm so peinlich war, usw. usw.

Ironischerweise hatte die Ehe eine sehr vorzeigbare Fassade, gute Schwiegereltern und so weiter, und ich schämte mich, der Welt zu sagen, was hinter der Fassade steckte, oder es mir selbst gegenüber zuzugeben. Ich wurde immer mehr zu einem Schatten meines früheren neugierigen Selbst. Ich hatte Angst, Dinge zu tun, wie in den Laden zu gehen und eine Dose Saft zu kaufen, weil ich dachte, ich würde am Ende die „falsche Sorte“ kaufen. Ich war nur noch nominell am Leben.

Aber ich leugnete den Missbrauch, und ich leugnete ihn so lange, bis mir in jeder Hinsicht der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und ich nichts mehr hatte, woran ich mich festhalten konnte, außer meiner Seele.

Diese Erfahrung war so bizarr, und der Missbrauch war so intensiv, dass ich Jahre brauchte, um zu heilen. Oft weinte ich in den Himmel und fragte mich, warum ich so etwas Schreckliches durchmachen musste. Oft habe ich mich gefragt, was mich dazu gebracht hat, auch nur eine Minute zu bleiben, nachdem er mich nicht respektiert hatte, und warum ich nicht gegangen bin. Rückblickend hatte ich überall auf meinem Weg leuchtende Ausstiegsschilder aufgestellt, die ich ignorierte, weil ich um den Ruf meiner Fassade besorgt war.

Aber im Jahr 2020 wurde mir klar, warum ich das durchmachen musste. Es war eine Möglichkeit, eine Fähigkeit zu erlernen. Meine Fehler aus der Vergangenheit halfen mir, die Lügen zu durchschauen und einen kühlen Kopf zu bewahren, als der Missbrauch in Form der „COVID-Reaktion“ kam.

Als der Staat, die Medien und die so genannten „medizinischen Experten“ anfingen, sich auf eine Art und Weise zu verhalten, die dem ähnelte, was mein missbrauchender Ex vor Jahren tat – Gaslighting, Einschränkung des Kontakts mit anderen, Beherrschung von Menschen in jeder Hinsicht – wusste ich sofort, dass ich mein emotionales Schutzschild aufsetzen und sie nicht hereinlassen musste. Das Leben funktioniert auf mysteriöse Weise!

COVID-Reaktion = Klassischer Missbrauch

Werfen wir einen Blick auf den klischeehaften Wikipedia-Artikel über „Macht- und Kontrollmissbrauch“, um ein wenig zu kichern:

„Missbräuchliche Macht und Kontrolle (auch kontrollierendes Verhalten und Zwangskontrolle) ist ein Verhalten, das von einer missbrauchenden Person eingesetzt wird, um die Kontrolle über eine andere Person zu erlangen und/oder zu behalten. Die Motivation der Missbraucher ist in der Regel Abwertung, persönlicher Gewinn, persönliche Befriedigung, psychologische Projektion oder die Freude an der Ausübung von Macht und Kontrolle.“ „Manipulatoren und Missbraucher können ihre Opfer mit einer Reihe von Taktiken kontrollieren, unter anderem mit positiver Verstärkung (z. B. Lob, oberflächlicher Charme, Schmeichelei, Einschmeicheln, Liebesbombardement), negativer Verstärkung (Wegnahme von aversiven Aufgaben oder Gegenständen), intermittierender oder teilweiser Verstärkung, psychologischer Bestrafung (z. B. Schweigen, Drohungen, Einschüchterung, emotionale Erpressung, Schuldgefühle) und traumatischen Taktiken (z. B. Beschimpfungen oder explosive Wut).“ „Traumatische Bindungen können zwischen Tätern und Opfern als Ergebnis anhaltender Missbrauchszyklen entstehen, in denen die intermittierende Verstärkung von Belohnung und Bestrafung starke emotionale Bindungen (die resistent gegen Veränderungen sind) und ein Klima der Angst schafft. Es kann versucht werden, das missbräuchliche Verhalten zu normalisieren, zu legitimieren, zu rationalisieren, zu leugnen oder zu minimieren oder das Opfer dafür verantwortlich zu machen.“

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich frage mich, warum … Und hier ist eine klischeehafte Liste von Anzeichen für emotionalen Missbrauch:

Beschimpfungen, Erniedrigungen, Demütigungen, Beschämungen und Kritik an Ihnen im privaten oder öffentlichen Bereich

Sie kontrollieren und sind besitzergreifend in Bezug auf Sie, Ihre Zeit und Ihre Handlungen, einschließlich dessen, was Sie anziehen, was Sie arbeiten und mit wem Sie sich treffen

Ihnen das Gefühl geben, dumm und albern zu sein und Ihre wahren Gefühle ignorieren

Infrage stellen, was Sie sagen, und Dinge, von denen Sie sagen, dass sie Ihnen passiert sind (Gaslighting genannt)

Sie sind extrem eifersüchtig auf die Zeit, die Sie mit Freunden und Familie verbringen

Sie bestrafen, indem sie Ihnen Aufmerksamkeit oder Zuneigung vorenthalten

Sie bedrohen Sie und Menschen, die Sie lieben, oder drohen damit, sich selbst zu verletzen, um zu bekommen, was sie wollen

Sie wollen, dass du sie um Erlaubnis bittest, bevor du etwas tust oder irgendwo hingehst

Jederzeit überwachen, wohin Sie gehen und was Sie tun

Er beschuldigt Sie ständig oder gibt Ihnen die Schuld für sein missbräuchliches Verhalten und macht Ihnen Schuldgefühle

Sie mit Komplimenten oder Geschenken überhäufen, um Sie später zu manipulieren

Wenn man all das bedenkt, sieht man hier zwei Kinder in Quebec, die im Fernsehen sagen, dass Ungeimpfte wahrscheinlich ins Gefängnis gehören, während die Erwachsenen jubeln. Auf diese Idee sind diese beiden Kinder sicher nicht selbst gekommen! (Nebenbei bemerkt glaube ich, dass sich die Eltern dieser Kinder auf ein ziemlich hohes Alter eingestellt haben. Ihre Zukunft könnte weniger erfreulich sein als die Zukunft derer, die sie vergasen).

Link zum Video

Und hier ist das „Rad des Missbrauchs“, ein Diagramm, das oft in Unternehmen verwendet wird, wenn über häusliche Gewalt gesprochen wird. Haftungsausschluss: Ich unterstütze den Teil des Diagramms, der sich mit dem „männlichen Privileg“ befasst, nicht. Dieses „Privileg“-Gerede soll „spalten und erobern“ und ist wahrscheinlich von den Alphabeten entworfen worden – aber das Rad ist ziemlich aufschlussreich, wenn man die „COVID-Reaktion“ im Hinterkopf behält.

Wenn es um die COVID-Reaktion geht:

Haben uns unsere Herren gesagt, was wir anziehen sollen?

Wohin wir gehen sollten?

Mit wem wir Zeit verbringen sollten?

Haben sie uns unter Druck gesetzt?

Haben sie versucht, uns dumm dastehen zu lassen und zu ignorieren, was wir wirklich fühlten?

Haben sie uns Isolation aufgezwungen?

Haben sie uns wirtschaftlich ausgenutzt?

Haben sie uns ständig die Schuld für ihr Verhalten gegeben?

Haben Sie noch Fragen? Ich habe keine.

Ein Blick in die Vergangenheit

Als Bonus finden Sie hier einen Artikel aus LA Progressive (ursprünglich veröffentlicht von Common Dreams im August 2021). Der Autor plädiert für eine Impfpflicht und für die Ausgrenzung von Menschen, die sich nicht impfen lassen: „Wenn Libertäre ihre egozentrische Fixierung auf ihre eigenen Freiheiten aufrechterhalten wollen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, dann sollen sie das tun – in unbefristeter Quarantäne vom Rest von uns.“

Und was für ein elegantes Bild sie gewählt haben, um ihren Standpunkt zu illustrieren! Dieses Bild hat überhaupt nichts Nazi-artiges an sich!

Die Rolle der hergestellten Unvorhersehbarkeit

Erinnern Sie sich daran, dass es während der gesamten Pandemie oft so aussah, als könnten sie sich nicht entscheiden?

„Tragen Sie keine Maske. Tragen Sie eine Maske. Berühre keine anderen Menschen. Küssen Sie sich nicht beim Sex, und vergessen Sie Ihre Maske nicht. Geh nicht aus dem Haus. Aber verlasse das Haus für die richtige Art von Protest. Aber verlasse das Haus sonst nicht. Warte auf das Du-weißt-schon-was. Aber das Du-weißt-schon-was wird nicht so effektiv sein, also musst du weiterhin auf soziale Distanz gehen und dein Gesicht bedecken. Für wie lange? Ich weiß es nicht. Ein paar Jahre? Eine Ewigkeit? Du willst die Oma doch nicht umbringen, oder?“

Auch wenn es dem menschlichen Denken im Allgemeinen nicht an Irrationalität mangelt, ist es doch interessant, die ständige Veränderung in den Kontext des klassischen Folterhandbuchs zu stellen und darüber nachzudenken.

„Es ist wenig gewonnen, wenn der Freiheitsentzug lediglich eine Routine durch eine andere ersetzt. Gefangene, die ein monotones, abwechslungsloses Leben führen, … werden stumpf, apathisch und depressiv. Und Apathie kann eine sehr effektive Verteidigung gegen Verhöre sein. Die Kontrolle über die Umgebung des Gefangenen ermöglicht es dem Vernehmer, seine Ernährung, sein Schlafverhalten und andere grundlegende Dinge zu bestimmen. Diese in Unregelmäßigkeiten zu manipulieren, so dass der Gefangene desorientiert wird, ist sehr wahrscheinlich, Gefühle von Angst und Hilflosigkeit zu erzeugen … kurz gesagt, dem Gefangenen sollte keine Routine geboten werden, an die er sich anpassen und aus der er einen gewissen Trost – oder zumindest ein Gefühl der Identität – ziehen kann.“

Die Rolle der Verlegenheit bei der Verleugnung des Missbrauchs

Ich kann hier für mich selbst sprechen. Als ich vor vielen Jahren in einer missbräuchlichen Ehe lebte, hielt mich die Scham darüber, wie bizarr meine Lebenssituation war, in der Verleugnung gefangen. Ich hatte keine Erklärung für diese für mich neue Situation, die es mir ermöglichen würde, „respektabel“ und „erfolgreich“ zu bleiben. Und weil es mir wichtig war, „anständig“ und „erfolgreich“ zu bleiben, habe ich einfach alles ausgeblendet und die „Spielregeln“ umgeschrieben, um mich nicht dumm zu fühlen.

Ich glaube, das gilt auch für die heutige Situation. Diejenigen, die sich mit Inbrunst auf das Mainstream-Narrativ eingelassen haben, werden nur dann mit gutem Willen davon abrücken, wenn sie es ohne Gesichtsverlust tun können. Erinnern Sie sich an die Tweets derjenigen, die zum dritten und zum vierten und zum fünften Mal erkrankt sind, vermutlich an COVID, und die immer noch „dankbar dafür sind, dass sie geimpft und aufgefrischt wurden“? Ein typischer Fall.

Da es in unserer Welt keinen echten Respekt für die Seele gibt, ist das Ego für viele Menschen der beste „Ersatz“ für das Gefühl, respektiert zu werden. Diese Tatsache erklärt auch, warum die „Gebildeten“ am schwersten zu durchschauen sind. „Gebildete Menschen“ haben große Egos und kennen oft keine anderen Methoden, um sich respektiert zu fühlen – und Respekt zu suchen ist ein Instinkt.

Der Missbraucher nutzt diese Eigenschaft aus und tauscht den Respekt mit einem „Lippenbekenntnis“ aus, indem er ihnen sagt, dass sie anderen überlegen sind – und somit „respektiert“ werden – wenn sie brave Jungen und Mädchen sind und alles tun, was der Missbraucher von ihnen verlangt.

Und wenn wir den Bann in ihren Köpfen brechen wollen, wenn wir dieses Ziel haben, können wir nur dann einen gewissen Erfolg erzielen (wenn wir Glück haben und sie dazu bereit sind), wenn wir es mit Liebe und echter Sorge um ihr eigenes Wohlergehen tun, mit einem Minimum an Qualen. Die Einschränkung, Dinge mit Liebe zu tun, ist ein Merkmal dafür, auf der „guten Seite“ zu stehen. Wir müssen die Dinge mit Liebe tun und den freien Willen der Menschen respektieren, sonst wechseln wir die Seiten.

Die Bedeutung der Selbstliebe

Von klein auf wird uns beigebracht, unsere Selbstwahrnehmung und unser Selbstwertgefühl nach außen zu tragen – und schon als kleine Kinder lernen wir, uns nicht auf der Grundlage der Integrität unseres Charakters und unserer Entscheidungen zu „bewerten“, sondern auf der Grundlage der Meinungen „anderer“. Und ja, die Meinung anderer Menschen kann wertvoll sein, wenn sie es gut meinen und gleichzeitig geistig geerdet sind und wissen, wovon sie reden.

Aber eine Person, die all das hat, würde einer anderen Person niemals das Gefühl geben, wertlos zu sein – und doch gibt es viele Menschen (einschließlich Missbrauchstäter und verschiedene Diener des Herrschaftssystems), die uns gerne das Gefühl geben, wertlos zu sein und Schuldgefühle zu haben, wenn wir nicht ihren Wünschen und ihrer Meinung darüber, wie wir sein sollten, nachkommen.

Durch Versuch, Irrtum und ständige Gewissenserforschung bin ich zu der folgenden wichtigen Schlussfolgerung gekommen: Das grundlegende Gefühl, das uns hilft, uns gegen Missbrauch zu wehren – und angesichts von Bedrohungen nicht zu schrumpfen – ist die echte Selbstliebe. Es ist das Gefühl, in dem wir uns selbst ehren und in der liebevollen Wärme unserer Beziehung zu den spirituellen Mächten sonnen können, die uns durch alle Prüfungen hindurch beschützen, wenn die Welt hart zu uns ist.

Wenn wir die Heiligkeit unserer eigenen Seele, die Bedeutung unserer Lebensaufgabe, die Legitimität unserer Existenz und unser Recht auf Würde anerkennen, können uns nicht einmal die Missbraucher dazu zwingen, Selbstbetrug zu begehen.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

