Robert F. Kennedy Jr. warnt: „Niemand hat sich jemals aus dem Totalitarismus herausgearbeitet“!

Bei einem Auftritt am letzten Wochenende in der Kim Iversen Show“ diskutierten Robert F. Kennedy Jr. und die Journalistin Kim Iversen über den Widerstand während der Pandemie, Strategien für den Wiederaufbau der Demokratie und die Macht der Angst – und der neuen Technologien – zur Kontrolle Andersdenkender.

Iversen bezeichnete Kennedy, Vorsitzender und Hauptrechtsbeistand von Children’s Health Defense, als „eine der prominentesten Stimmen gegen die autoritäre Pandemiebekämpfung“.

Zum Thema Widerspruch fragte Iversen Kennedy, was seiner Meinung nach eine heterogene Gruppe von Menschen, etwa 30 % der amerikanischen Bevölkerung, dazu veranlasst, die offizielle COVID-19-Darstellung in Frage zu stellen oder sich ihr zu widersetzen, während die meisten Menschen ihr zustimmen.

Kennedy verwies auf eine Reihe von CIA-Forschungsexperimenten, genannt MKUltra, bei denen der menschliche Verstand manipuliert wurde.

Das berühmteste dieser Experimente sei das Milgram-Experiment gewesen, bei dem der Psychologe Stanley Milgram die Bereitschaft von Versuchspersonen aus allen Gesellschaftsschichten untersuchte, einer Autoritätsperson zu gehorchen, die sie zu Handlungen aufforderte, die mit ihrem persönlichen Gewissen in Konflikt standen.

Siebenundsechzig Prozent der Versuchspersonen waren bereit, anderen wider besseres Wissen Schmerzen und möglicherweise sogar den Tod zuzufügen, wenn sie dazu aufgefordert wurden – während 33 Prozent der Versuchspersonen sich weigerten.

„Im vergangenen Jahr ist mir vielfach aufgefallen, dass wir uns alle in den Fängen dieses riesigen Milgram-Experiments befinden“, sagte Kennedy und fügte hinzu:

Wir haben einen Dr. Anthony Fauci, der diese vertrauenswürdige Autorität ist, der uns sagt, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind – wie die Zensur von Sprache, wie die Schließung aller Kirchen im Land für ein Jahr ohne wissenschaftliche Beweise, ohne Zitate, ohne öffentliche Anhörungen, ohne öffentliche Debatte … der uns befiehlt, Masken aufzusetzen, obwohl er eine Woche zuvor zugegeben hat, dass Masken nicht funktionieren, der uns befiehlt, jedes Geschäft im Land zu schließen – 3. 3 Millionen Unternehmen – ohne ordentliches Verfahren, ohne gerechte Entschädigung, unter Verletzung der Verfassung, der uns sagt, wir sollen Geschworenenprozesse, den sechsten und siebten Verfassungszusatz abschaffen.

Aber in der Verfassung „gibt es keine Ausnahme für Pandemien“, sagte Kennedy, unabhängig vom Ausmaß einer Krise.

Es gab keine Ausnahme während der Malaria- und Pockenepidemien, die während des Revolutionskriegs ganze Armeen außer Gefecht setzten, oder während der Spanischen Grippe im Jahr 1918, an der 50 Millionen Menschen starben.

Selbst während des Bürgerkriegs, der das Land fast zerstört hätte, weigerte sich der Oberste Gerichtshof, Präsident Lincoln die Aufhebung des Habeas Corpus zu gestatten, so Kennedy.

Was während der COVID-19-Pandemie geschah, als die Menschen zustimmten, ihre verfassungsmäßigen Rechte außer Kraft zu setzen, war neu. Die Menschen gaben diese Rechte auf, weil sie Angst hatten.

„Angst ist ein wirklich starker Motivator“, sagte er. „Sie ist ein wirksames Instrument totalitärer Kontrolle.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die globalen Wirtschaftsaussichten so beängstigend, dass totalitäre Regime diese Angst manipulierten, um in weiten Teilen Europas Fuß zu fassen.

Deshalb machte Franklin Roosevelt seine berühmte Aussage, die „bis zur Pandemie das Mantra der Demokratischen Partei war“, so Kennedy, und die lautete: „‚Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Angst selbst.'“

„Die Angst ist der Feind, weil sie es totalitären Systemen ermöglicht, die Kontrolle über die Menschen zu übernehmen und Institutionen und Werte zu zerstören. Und er [Roosevelt] sagte, dass wir das nicht machen werden.“

Wird die nächste Krise noch schlimmer sein?

Laut Iversen deuten die jüngsten Ereignisse darauf hin, dass sich das Blatt wendet. Zum Beispiel waren einige Rechtsstreitigkeiten gegen die Mandate erfolgreich.

Aber sie ist immer noch besorgt. „Auf lange Sicht haben wir tatsächlich verloren. Sie wissen jetzt, wie sie uns besser manipulieren können. Sie haben durch die Pandemie gelernt. Dreißig Prozent von uns waren einfach nicht ängstlich genug“, so Iversen.

Vielleicht wird die nächste Krise etwas Schlimmeres sein, meinte sie.

Kennedy sagte, er sehe einen echten Wandel in der Art und Weise, wie Richter gegen Mandate und andere drakonische Gesetze entscheiden. Es gebe aber drei wichtige Punkte, die man im Auge behalten müsse.

„Erstens: Jede Macht, die sich eine Regierung nimmt, wird sie niemals freiwillig zurückgeben … Wir wissen, dass dies im Grunde eine physikalische Regel ist.

Die Regierung kann zum Beispiel sagen, dass der Notstand vorbei ist und die Menschen ihre Masken abnehmen können – aber sie wird diese Macht behalten, damit sie sie wieder durchsetzen kann.

Er fügte hinzu:

Eine weitere Regel lautet, dass eine Regierung jede Macht, die sie ergreift, letztlich so weit wie möglich missbrauchen wird.

Und als dritte Regel würde ich sagen, dass sich niemand jemals aus einem totalitären Regime herausgearbeitet hat. Wenn Sie also denken, dass durch das Befolgen dieser Regeln die Dinge besser werden oder dass das Bedürfnis, Sie zu kontrollieren, gestillt wird, dann ist das nicht der Fall. Es wird sie nur dazu ermutigen, beim nächsten Mal etwas Schlimmeres zu tun.

Demokratie versus ’schlüsselfertiger Totalitarismus‘

Es gab andere Momente in der amerikanischen Geschichte, in denen die Demokratie unterdrückt wurde, in denen die Wirtschaftselite fast die totale Kontrolle hatte und in denen die politische Polarisierung extrem war. Dennoch sei es den Menschen gelungen, die Demokratie wiederherzustellen, so Kennedy.

Die heutige Situation sei jedoch neu, weil die Machthaber über Technologien zur Kontrolle des menschlichen Verhaltens verfügten, die es in der Vergangenheit nicht gegeben habe:

Das Ziel, die Absicht jedes totalitären Regimes in der Geschichte ist es, jeden Aspekt des menschlichen Verhaltens zu kontrollieren. Unsere Sprache, unsere Gedanken, unsere Transaktionen, unsere Bewegungen, alles, was wir tun. Aber sie waren nie in der Lage, das zu tun, weil niemand, keine Regierung, jemals diese Reichweite hatte.

Aber heute haben wir überall Gesichtserkennungssysteme im Einsatz. Wir haben Satellitensysteme. Bill Gates sagt, dass allein sein Satellitensystem, das aus 61.000 Satelliten besteht, in der Lage sein wird, jeden Quadratzentimeter der Erde 24 Stunden am Tag zu überwachen.

Wir befinden uns auf dem Weg zur Einführung digitaler Währungen, was wirtschaftliche Sklaverei bedeutet. Sobald das passiert, verlieren wir alle Rechte, weil die Regierung in der Lage sein wird, uns auszuhungern.

Er nannte die Beispiele der kanadischen Trucker, die wegen ihrer Proteste den Zugang zu ihren Bankkonten verloren, und der europäischen Proteste, bei denen Millionen von Menschen gegen COVID-19-Mandate protestierten, die aber nie in den US-Medien erschienen.

Das Ausmaß der Kontrolle über das menschliche Verhalten ist größer als je zuvor, sagte Kennedy. „Es ist das, was ich einen schlüsselfertigen Totalitarismus nenne“.

Er fügt hinzu:

Wir befinden uns in einer Art Wettrüsten … Wir versuchen, die Öffentlichkeit aufzuklären und unsere Armee aufzubauen, um die Demokratie wiederherzustellen. Und gleichzeitig versuchen sie, eine Infrastruktur aufzubauen, die ihnen die totale Kontrolle gibt, um abweichende Meinungen zu zerstören und jede Art von Aufruhr oder Subversion und jede Abweichung von der offiziellen Regierungserzählung und den Orthodoxien zu unterbinden.

Es ist schwer vorherzusagen, ob angesichts dieser Kontrolle „die Demokratie die Widerstandskraft hat, diese Institutionen wiederherzustellen“, sagte er.

„Was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, um dies zu überwinden und zur Demokratie zurückzukehren? fragte Iversen.

Wir müssen „ein neues Modell entwickeln, das es dem Dissens ermöglicht, zu erblühen, zu säen und zu wachsen“, sagte Kennedy, und zwar auf der Grundlage einer ganzen Reihe neuer Institutionen, darunter Schulen, Krankenhäuser und Medien.

Der Hauptvorteil der Demokratie gegenüber dem Totalitarismus besteht laut Kennedy darin, dass sie eine offene Debatte ermöglicht, sodass die besten Ideen zum Ausdruck gebracht, gefördert und umgesetzt werden können.

„Sobald man mit der Zensur anfängt, ist man auf dem besten Weg zum Totalitarismus“, sagte er und fügte hinzu:

Und eines der Dinge, die ich die Mitglieder der Presse und die Befürworter der Zensur fragen würde, ist: Können Sie sich an eine Zeit in der Geschichte der Menschheit erinnern, in der Sie glauben, dass die Zensoren die Guten waren? Sie wissen, dass die Zensoren so gut wie immer die Bösen sind.

Institutionelle Korruption und der Überwachungsstaat

Iversen fragte, wen oder was Kennedy für die Geschehnisse während der Pandemie am meisten für verantwortlich hielt.

„Ich meine, denken Sie, es war Fauci oder Bill Gates oder China oder Trump, Biden, Big Pharma, die WHO [Weltgesundheitsorganisation]? Das WEF [Weltwirtschaftsforum]? Wo machen Sie die meisten Ihrer Ängste und Schuldzuweisungen für die Reaktion auf die Pandemie fest?“

Kennedy sagte, er denke, das Problem sei „institutionelle Korruption“.

„Ich denke, wenn man Anthony Fauci entfernt, wird er durch einen anderen Anthony Fauci ersetzt werden“, so Kennedy.

Diese institutionelle Korruption hat eine lange Geschichte.

Dwight D. Eisenhower warnte die Amerikaner vor der Entstehung des militärisch-industriellen Komplexes, zu dem seiner Meinung nach die Geheimdienste, das Pentagon und die damit verbundenen Industrien, einschließlich der wissenschaftlichen Bürokratie, gehören.

Sein Onkel, John F. Kennedy, sei gestorben, nachdem er sich geweigert habe, Kampftruppen in Vietnam einzusetzen. Sein Vater, Robert Kennedy, kandidierte als Präsident gegen die Kriegsmaschinerie und wurde getötet. Und als Martin Luther King, Jr. sich gegen die Kriegsmaschinerie aussprach, wurde er getötet.

Jeder dieser Tode, sagte er, brachte uns weiter auf den Weg zum militärisch-industriellen Komplex. Dann habe 9/11 „Amerika wirklich in die Anfänge eines Überwachungsstaates verwandelt. Und dann hat COVID die Aufgabe vollendet“, sagte Kennedy.

„Ich würde also nicht auf eine einzelne Person hinweisen, sondern auf ein System, das wir bekämpfen müssen, nämlich den Beginn des militärisch-industriellen Komplexes, dem jetzt die Presse gehört.“

Die Mainstream-Medien seien „nur ein Propaganda-Gefäß für den militärisch-industriellen Komplex und die Pharmaindustrie“.

„Anderson Cooper wird von Pfizer gesteuert. Er arbeitet nicht für das amerikanische Volk, und er arbeitet nicht für CNN. He’s working for Pfizer.“

fügte Kennedy hinzu:

Die Aufgabe eines Journalisten ist es, eine Haltung der Skepsis und des Widerspruchs gegenüber der Regierung und den Regierungsbeamten aufrechtzuerhalten, um alles, was sie sagen, zu bezweifeln und sie dazu zu bringen, es zu erklären.

Das ist die Aufgabe eines Journalisten, der Macht die Wahrheit zu sagen.

Aber jetzt sind sie zum Sprachrohr der Mächtigen geworden … sie dämonisieren Andersdenkende und verunglimpfen jeden, der versucht, die Wahrheit zu sagen.

Er beglückwünschte Iversen, „weil er ein Beispiel, eine Vorlage, ein Vorbild für das ist, was Journalisten tun sollten“.

Kim Iversen mit F. Kennedy JR. Wie die Pandemie genutzt wurde, um die Öffentlichkeit zu fesseln

Direkt zum Video: