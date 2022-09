Bill Gates sagt: „Bürgerkrieg“ kommt, politische Polarisierung könnte das Ende von allem bedeuten

Die Vereinigten Staaten steuern auf eine „Hängepartie“ und einen „Bürgerkrieg“ zu, so der globalistische Milliardär Bill Gates, der davor warnt, dass die politische Polarisierung „alles zu einem Ende bringen könnte“.

„Ich gebe zu, dass die politische Polarisierung zu einem Ende führen kann, dass wir eine Wahl mit ungültigen Stimmen und einen Bürgerkrieg haben werden“, sagte er kürzlich in der Grundsatzrede des diesjährigen Forbes 400 Summit on Philanthropy. „Ich habe keine Expertise in diesem Bereich. Ich werde mein Geld nicht dafür einsetzen, denn ich wüsste nicht, wie ich es ausgeben sollte.“

Die politische Polarisierung, sagt er, geht Hand in Hand mit einem anderen Problem: dem mangelnden Vertrauen der breiten Öffentlichkeit in seine umstrittenen Impfprogramme.

„Die Polarisierung und der Mangel an Vertrauen sind ein Problem“, sagte er gegenüber Forbes weiter. „Eines der meistverkauften Bücher im letzten Jahr war ein Buch von Robert Kennedy, in dem es heißt, dass ich gerne Geld verdiene und Millionen von Menschen mit Impfstoffen töte. Das ist wild und verkauft sich zahlreich.“

Laut Gates ist jeder, der seine Position als nicht gewählter Gesundheitszar der Welt in Frage stellt, mit „verrücktem Zeug“ beschäftigt.

„Die Menschen suchen nach einfachen Lösungen [und] die Wahrheit ist manchmal etwas langweilig. Jeder, der gute Innovationen hat, um die Polarisierung zu verringern und die Wahrheit genauso interessant zu machen wie das verrückte Zeug, wäre es wert, in ihn zu investieren“, so Gates gegenüber Forbes.

Gates‘ diesjährige Sommerleseliste, die er im Juni bekannt gab, enthält „Why We’re Polarized“ von Ezra Klein.

„Ich bin im Allgemeinen optimistisch, was die Zukunft angeht, aber eine Sache, die meinen Ausblick ein wenig trübt, ist die zunehmende Polarisierung in Amerika, vor allem, wenn es um Politik geht“, schrieb Gates damals in einem Blogbeitrag über seine Buchauswahl.

Während der Forbes Keynote sagte Gates außerdem, dass er und seine Ex-Frau Melinda French Gates hoffen, ihre wohltätige Stiftung noch 25 Jahre weiterführen zu können, um sich auf die Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu konzentrieren.