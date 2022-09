Schauspielerin erleidet nach der Impfung eine Gesichtslähmung und sagt, sie würde es „wieder machen!“

Bei der kanadischen Schauspielerin Jennifer Gibson wurde nach einer schlechten Reaktion auf die Covid-19-Impfung die Bellsche Lähmung diagnostiziert.

Laut einem von Gibson ins Internet gestellten Video, in dem sie aufgrund der Lähmung ihre linke Gesichtshälfte nicht mehr bewegen kann, war die Impfung für sie „nicht einfach“, aber sie „würde es wieder tun, denn das ist es, was wir tun müssen“.

„Das ist kein Video, das ich machen wollte“, sagt Gibson, die für ihren Auftritte in A Dog’s Way Home und Suits bekannt ist. „Es ist schwer zu machen, denn wenn ich mir selbst zuschaue, sehe ich, ähm, was ich sagen werde, nämlich, dass bei mir die Bell’sche Lähmung diagnostiziert wurde, eine Lähmung auf einer Seite des Gesichts.“

„Ich bekam sie also etwa zwei Wochen nach der Impfung. Ich hatte eine harte Zeit mit dem Impfstoff, und ich glaube, ich habe sie immer noch. Aber ich muss sagen, dass ich es wieder tun würde, denn das ist es, was wir tun müssen, damit wir Menschen wieder sehen können.

„Ich weiß also nicht, warum ich dieses Video mache. Aber hier ist mein schräges Lächeln.“

Gibson ist nicht der erste Prominente, dem dieses Schicksal widerfährt.

Der vollständig geimpfte Justin Bieber hat enthüllt, dass er von einer Gesichtslähmung betroffen ist und seine rechte Gesichtshälfte nicht mehr bewegen kann, nur wenige Monate nachdem seine vollständig geimpfte Frau Hailey ein Blutgerinnsel im Gehirn und schlaganfallähnliche Symptome erlitt.

Der 28-jährige Popstar teilte auf Instagram ein dreiminütiges Video, in dem er die Diagnose des seltenen Syndroms erklärt, das zu einer Gesichtslähmung führen kann.

Wie hoch ist die Dunkelziffer? Nicht alle werden sich öffentlich zu den Impfschäden äußern.