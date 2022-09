Exklusiv: Der Fluss des gestohlenen syrischen Öls in den Irak wird verfolgt

Während die Rolle der USA bei der Plünderung der syrischen Ressourcen gut dokumentiert ist, ist über die Beteiligung der irakischen Region Kurdistan an deren Transport und Verteilung weniger bekannt.

Obwohl sich die durchlässige irakisch-syrische Grenze über mehr als 600 Kilometer erstreckt, unterliegt etwa die Hälfte davon – in der Praxis – keiner der beiden Staatsgewalten. Im Laufe der Jahre hat dieses Fehlen einer umfassenden Grenzkontrolle zu einer Reihe von Sicherheitsbedrohungen für beide Länder geführt, nicht zuletzt durch die anhaltende Präsenz von ISIS-Elementen in den Grenzregionen.

Auf irakischer Seite hat das Gemeinsame Einsatzkommando zwei Verteidigungslinien eingerichtet und zusätzlich zu den Betonbarrieren und Wachtürmen einen proaktiven Ansatz zur Bekämpfung des Terrorismus auf niedriger Ebene verfolgt.

Der Schmuggel aus Syrien in irakische Grenzstädte ist ein weiteres hervorstechendes Merkmal der derzeitigen Grenzaktivitäten, das für die von den USA geführte internationale Koalition, deren Streitkräfte auf beiden Seiten der Grenze operieren, sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance darstellt.

Die USA plündern und schmuggeln das syrische Öl

Unter dem Deckmantel dieser internationalen Koalition kontrolliert die US-Armee die Grenzen zwischen Irak und Syrien, insbesondere den Grenzübergang Fishkhabour-Semalka, den illegalen Grenzübergang Al-Waleed zwischen dem irakischen Kurdistan und dem von den USA besetzten syrischen Gebiet sowie den Grenzübergang Al-Mahmoudiyah. Alle diese Grenzübergänge sind berüchtigt für den illegalen Schmuggel von syrischem Rohöl in den Nordirak, an dem die US-Streitkräfte direkt beteiligt sind.

New footage of a US military convoy smuggling stolen oil out of Raqqah, Syria.



The US army has been consistently looting the country's oil and smuggling it into their Iraq bases.



Washington steals over 80 percent of Syria's oil output per day

MORE https://t.co/s1z2uIjzJk pic.twitter.com/ko7EsxTRdh — The Cradle (@TheCradleMedia) August 10, 2022

Routinemäßig schweben Aufklärungsdrohnen über dem Himmel der Region, und das US-Militär vergibt Sicherheitsaufträge an private Sicherheitsfirmen. Die Mitarbeiter dieser Firmen, die in Allradfahrzeugen unter US-Luftschutz unterwegs sind, sind für die Sicherung des Transports von syrischem Öl auf irakisches Gebiet zuständig – obwohl ihr Auftrag ausschließlich darin besteht, logistische Ausrüstung der internationalen Koalition zu transportieren.

Als The Cradle das Grenzgebiet erreichte, um weitere Nachforschungen anzustellen, wurden wir daran gehindert, über den gemeinsamen Kontrollpunkt der Peshmerga- und Asayish-Kräfte, der kurdischen Militär- und Geheimdienstkräfte, hinauszukommen.

Dieser Kontrollpunkt spiegelt die Sicherheitskoordinierung zwischen dem Pentagon und dem Peshmerga-Ministerium in Irakisch-Kurdistan wider und wird ohne Wissen oder Abstimmung mit Bagdad durchgeführt. Die Unkenntnis der irakischen Zentralregierung über die Situation an ihren Grenzen lässt sich mit den Worten einer hochrangigen irakischen Sicherheitsquelle gegenüber The Cradle zusammenfassen: Die US-Truppen seien dort, um „kurdische Kräfte als Teil des irakischen Verteidigungssystems im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen“.

Zielort: Irakisch-Kurdistan

Quellen aus Stammeskreisen bestätigen jedoch, dass unter dem Deckmantel dieser „Sicherheitszone“ illegale Grenzübergänge zwischen Irak und Syrien aktiv sind. Wöchentlich passieren Dutzende von Tankern in Konvois, die geschmuggeltes syrisches Öl transportieren, begleitet von US-Kampfflugzeugen oder Hubschraubern.

Hirten in der Region bestätigen diese Behauptungen und weisen darauf hin, dass das syrische Öl zum Militärstandort Harir in Erbil, der Hauptstadt der irakischen Region Kurdistan (KRI), transportiert wird, und zwar zum Nutzen der kurdischen Ölgesellschaft KAR Group, die Scheich Baz Karim Barzanji gehört, der der Familie des Vorsitzenden der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP), Massoud Barzani, nahe steht.

Der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi und Scheich Baz Karim Barzanji nach dem Raketenangriff der IRGC auf Erbil (Bildnachweis: Reuters)

Letzterer unterhält enge Beziehungen zum neuen sogenannten „Club der einflussreichen Länder“ im Irak, der sich auf die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei bezieht. Barzani unterhält auch enge Beziehungen zu den von den USA unterstützten, kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) in Syrien, deren Mitglieder Konvois mit syrischen Öltanks beschützt haben.

Scheich Baz geriet im März in die Kritik, als eine seiner Villen, die Berichten zufolge vom israelischen Geheimdienst Mossad als Unterschlupf genutzt wird, von Raketen des Korps der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) getroffen wurde, wobei Agenten im Inneren getötet und verletzt wurden.

Damals erklärte der kurdische Politiker Hiwa Seid Salim gegenüber The Cradle, er vermute, dass der Grund für den iranischen Angriff auf die Villa von Scheich Baz in seinen geschäftlichen Aktivitäten zu suchen sei, zu denen laut iranischen Sicherheitsquellen auch der Verkauf von irakischem (oder syrischem) Öl und Gas an Israel gehört.

Scheich Baz war während des Wirtschaftsembargos gegen den Irak einer der Kommunikationskanäle zwischen der KDP und der Regierung von Saddam Hussein für den Transport von irakischem Öl in die Türkei. Nach der US-Invasion 2003 arbeitete er mit USAID zusammen und verwandelte sein in den 1990er-Jahren gegründetes Bauunternehmen in ein Ölkonglomerat.

Die Logistik der Plünderungen

Im Gespräch mit The Cradle weist ein ehemaliger irakischer Diplomat darauf hin, dass der Diebstahl der syrischen Bodenschätze deutlich zugenommen hat, als der ehemalige US-Präsident Donald Trump an die Macht kam. Damals erklärte er irakischen Beamten, dass „syrisches Öl ein billiger Preis für Washingtons Beitrag zum Kampf gegen ISIS ist“.

Während es nicht möglich ist, die Mengen des geplünderten Öls genau zu bestimmen, bestätigen irakische Stammesquellen, dass die Fahrt der Tanker über die von der US-Armee genehmigten Hauptübergänge (Fishkhabour, Al-Waleed oder Al-Yaarubiyah) etwa 48 Stunden dauert, wobei sie nur für kurze Zeit anhalten, um ihre Tanks zu füllen.

Diesen Quellen zufolge sind es in der Regel nicht weniger als 70 bis 100 Tanker, die auf jeder Fahrt syrisches Öl transportieren.

Innerhalb Syriens fahren die Tankerkonvois durch Gebiete, die nicht der Autorität des Zentralstaates unterliegen. Die Fahrt beginnt in der syrischen Region Al-Jazira und führt durch Al-Hasaka, wo sie stundenlang anhalten, bevor sie zu einem der Grenzkontrollpunkte weiterfahren, um Nachschub zu besorgen, und dann weiter zum Standort Harir in Erbil in der KRI.

Dort wird das Öl in andere Tanks geleert, die es zum US-Stützpunkt in Ain al-Assad in der irakischen Provinz Anbar oder in die Provinz Halabja bringen, wo sich ein weiterer US-Militärstützpunkt befindet.

Karte, die den Transport von gestohlenem syrischem Öl in den Irak zeigt

Die Verbringung von Tankwagen aus Kurdistan zum Stützpunkt Ain al-Assad oder zu anderen US-Militärstandorten muss zuvor vom Nationalen Operationszentrum genehmigt werden. Daher finden diese Transfers unter dem Deckmantel der „logistischen Unterstützung für die internationalen Koalitionstruppen“ statt, eine irakische Sicherheitsquelle, die in engem Kontakt mit den USA steht. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Bagdad über diese wiederholte Verletzung der irakischen Souveränität und territorialen Integrität völlig im Unklaren gelassen wird, scheint es in dieser Angelegenheit sehr wenig zu sagen zu haben.

Der Quelle zufolge wäre die Fahrt der Tanker über den Grenzübergang Al-Qaim-al-Bukamal kürzer gewesen, wenn dieser nicht von bewaffneten irakischen Gruppierungen kontrolliert worden wäre, die Premierminister Mustafa al-Kadhimi beschuldigen, den Amerikanern „die Türen zu öffnen“.

Dieselbe Sicherheitsquelle weist darauf hin, dass diese Gruppierungen „nicht aufgehört haben, den Abzug der US-Streitkräfte aus dem Irak zu fordern, die ihre Sicherheits- und Nachrichtendiensttätigkeit innerhalb des Staates unter dem Deckmantel fortsetzen, den irakischen Streitkräften im Kampf gegen den Terrorismus Sicherheit und militärische Beratung zu bieten“.

Wie viel weiß die irakische Regierung?

Die „Beratungsarbeit“ des US-Militärs beschränkt sich angeblich darauf, den irakischen Streitkräften einige Satellitenbilder der ISIS-Präsenz in den Bergen im Nordirak zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen könnten die irakischen Behörden jedoch auch ohne US-Hilfe erhalten, heißt es aus dem militärischen Joint Operations Room, der höchsten Militär- und Sicherheitsbehörde im Irak.

The Cradle hat versucht, Beamte der irakischen Regierung um eine Stellungnahme zu den Vorgängen an den irakischen Grenzübergängen zu bitten, doch es kam keine Antwort.

Eine politische Quelle führte diese Nichtreaktion auf die „politische Fragilität“ zurück, bei der es üblich geworden ist, dass die Entscheidungsträger es vermeiden, sich zu Informationen zu äußern, die als „sensibel“ gelten. Dies ist insbesondere in einer Zeit der politischen Unsicherheit der Fall, in der sich der Irak nur zögerlich aus seiner Wirtschaftskrise befreit.

Die irakischen Behörden haben in jüngster Zeit einige positive Schritte unternommen, darunter ein Treffen der irakischen Grenzschutzbeamten mit syrischen Armeeoffizieren in Bagdad – das erste dieser Art seit 2021 -, bei dem es um die Stärkung der Zusammenarbeit und die Verstärkung der Grenze gegen Terrorismus und Schmuggelnetze ging.

Das Versäumnis Bagdads, gegen den illegalen Transport gestohlenen syrischen Öls in den Irak vorzugehen, zementiert – und bestätigt – die Auffassung einiger irakischer Gruppierungen, dass die Regierung von Mustafa al-Kadhimi lediglich eine Marionette in den Händen der USA ist.