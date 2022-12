Bill Gates schickt 7 Milliarden Dollar nach Afrika, um Abtreibung als Bevölkerungskontrolle zu fördern

lifenews.com: In einer Welt, in der enorme Geldsummen nur selten Aufsehen erregen, sollte uns die neue Zusage von Bill Gates, 7 Milliarden Dollar für Afrika bereitzustellen, zu denken geben.

„Die ständige Senkung der Müttersterblichkeit, der Neugeborenensterblichkeit und der Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren ist der Maßstab, der unsere Stiftung antreibt“, sagte Gates bei der Bekanntgabe der vierjährigen Zusage am 17. November in Nairobi. Auch wenn dies in der Theorie lobenswert ist, müssen wir uns unbedingt fragen: Was wird mit diesem Geld tatsächlich erreicht?

Die internationale Entwicklungsfinanzierung ist unweigerlich an Bedingungen geknüpft, und meistens sind diese Bedingungen mit ideologischen Zielen verbunden. Ein Beispiel dafür ist die aggressive Abtreibungsförderung der Gates Foundation, die in scharfem Kontrast zur robusten Pro-Life-Kultur in vielen afrikanischen Ländern steht. In den meisten Ländern des Kontinents ist die Abtreibung illegal oder unterliegt starken Einschränkungen. Doch mit Geld lassen sich Gesetze umgehen, und letztlich geht es bei den enormen Summen, die in Entwicklungsländer fließen, vorwiegend darum, bestehende Gesetze zum Schutz des ungeborenen Lebens auszuhebeln. In diesem Zusammenhang könnten 7 Milliarden Dollar dazu beitragen, das zu untergraben, was die Menschen eigentlich für ihre Länder wollen.

Eine zufällige, aber bezeichnende Wendung des Schicksals brachte es mit sich, dass am selben Tag, an dem Gates seine Ankündigung machte, die weltweit führende Regierungskoalition zur Förderung der globalen Frauengesundheitspolitik im Kapitol der Vereinigten Staaten zusammenkam, um ihren zweiten Jahrestag zu begehen. Die Gruppe des Genfer Konsenses, die 36 Länder aus fünf Kontinenten vertritt, ist von der grundlegenden Überzeugung getragen, dass die Gesundheit von Frauen nicht als Geisel ideologischer Agenden gehalten werden darf. Die Gruppe, die derzeit von der brasilianischen Regierung geleitet wird und demnächst in die ungarische Führung übergeht, ist der Beweis dafür, dass es eine lebhafte internationale Dynamik gibt, um sowohl die Frau als auch das ungeborene Kind im Streben nach einer tatsächlichen Gesundheitsversorgung zu unterstützen.

Die Unterstützung von Frauen und Familien verändert die Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, und kommt allen zugute, auch dem Ungeborenen. Wie der ungarische Botschafter in den USA, Szabolcs Takács, auf der Gedenkveranstaltung erklärte, vertritt die ungarische Regierung die Ansicht, dass „jeder Mensch das Recht auf Leben haben sollte … und dass das fötale Leben vom Moment der Empfängnis an geschützt werden muss.“ Ungarn lässt seinen Worten Taten folgen und stellt 6 % seines BIP für die Förderung von Familien zur Verfügung. Dazu gehört auch eine 2020 eingeführte Steuerbefreiung für Frauen mit vier oder mehr Kindern, die zu einem drastischen Rückgang der Abtreibungsraten geführt hat.

Der guatemaltekische Botschafter Alfonso Quiñónez schloss sich den Worten seines europäischen Amtskollegen an und erklärte: „Das Leben beginnt mit der Empfängnis. Für uns steht das außer Frage“, und zitierte eine Erklärung des guatemaltekischen Präsidenten Alejandro Giammattei, wonach Guatemala „weiterhin für das Leben in allen Phasen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod kämpfen wird“. Der Botschafter führte die jüngsten Bemühungen seiner Regierung zur Bekämpfung des Abtreibungsaktivismus bei den Vereinten Nationen als Beweis für das Engagement Guatemalas für das Leben an.

Auf Einladung der Demokratischen Republik Kongo wies die Hebamme Agnes Kalonji in einem herzzerreißenden Realitätscheck darauf hin, wie wichtig eine gezielte Unterstützung der Frauengesundheit für die Reduzierung der Müttersterblichkeit in ihrem Land ist. Die Demokratische Republik Kongo ist ein gefährlicher Ort für eine Frau, um ein Kind zu gebären: 600 Mütter sterben pro 100.000 Geburten, und die Kindersterblichkeit ist ähnlich dramatisch. Ihre Geschichte macht deutlich: Jeder Dollar, der in afrikanischen Ländern, die sich für das Leben einsetzen, für die Abtreibung ausgegeben wird, ist sowohl illegal als auch ein Bärendienst für die Frauen, die lebensrettende medizinische Hilfe benötigen, um ihre Kinder sicher zur Welt zu bringen.

Ungeachtet solcher transparenten und unmissverständlichen Appelle von der Frontlinie überschwemmen wohlhabende Stiftungen in Verbindung mit internationalen Institutionen, mächtigen Geberregierungen und anderen Partnern in der Abtreibungsindustrie die afrikanischen Regierungen weiterhin mit Zwangsgeldern für die Entwicklungshilfe und zwingen sie oft dazu, sowohl nationale Werte als auch die dringenden Bedürfnisse ihrer Bevölkerung zu verraten. Der Genfer Konsens gibt jedoch Hoffnung, dass die Länder gemeinsam unerwünschte Verletzungen ihrer nationalen Souveränität abwehren können.

Wie Senator Steve Daines (R-Mont.) in seiner Rede vor der Gruppe betonte, besteht das Ziel der Koalition darin, sicherzustellen, dass „internationales Recht und internationale Abkommen nicht umgeschrieben werden, um ein internationales Recht auf Abtreibung zu erfinden, das die ordnungsgemäß erlassenen Gesetze Ihrer Länder zum Schutz des ungeborenen Lebens außer Kraft setzen würde“. Auch wenn die Regierungen geopolitisch und weltanschaulich sehr unterschiedlich sind, stärken sie durch ihre gemeinsamen Bemühungen den Schutz der Schwächsten und machen den Weg frei für dringend benötigte Verbesserungen der Gesundheit von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt.

Die Genfer Konsenserklärung und die sich daraus ergebende Koalition dienen als wesentlicher Puffer gegen die anhaltenden Versuche, die Entwicklungsländer mit Zuckerbrot und Peitsche dazu zu bewegen, den Schutz des ungeborenen Lebens aufzugeben. Man hofft, dass die sich verändernde Abtreibungsdynamik in den USA infolge der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, mit der Roe v. Wade gekippt wurde, die Entwicklungsländer in die Lage versetzen wird, unerwünschten Abtreibungsdruck zurückzuweisen. Und doch gehört die Biden-Regierung zu den führenden Geldgebern für Abtreibungen im Ausland, denn ihr Jahresbudget für internationale Dienste im Bereich „sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte“ wird bis 2022 um 9 Prozent erhöht.

Große Geber wie die Gates-Stiftung und die US-Regierung sollten den Genfer Konsens beherzigen. Die Regierungen, die ihre „Hilfe“ erhalten, können für sich selbst sprechen, und gemeinsam sprechen sie laut und deutlich – jeder Mensch wird mit der ihm innewohnenden Würde und dem Recht auf Leben geboren, und echte Fortschritte bei der Frauengesundheit sollten niemals durch die Abtreibungsagenda in Geiselhaft genommen werden.

Anmerkung: Valerie Huber ist die Architektin der Genfer Konsenserklärung und ehemalige US-Sonderbeauftragte für globale Frauengesundheit. Sie ist Präsidentin und CEO des Institute for Women’s Health. Sie finden sie auf Twitter unter @ValerieHuber20. Elyssa Koren ist Leiterin der juristischen Kommunikation vonADF International. Folgen Sie ihr auf Twitter: @Elyssa_Koren