Bill Gates setzt massiv 100 Millionen Dollar auf Bud Light und verliert danach Millionen Dollar

Der Bill and Melinda Gates Foundation Trust hat 1,7 Millionen Aktien von Anheuser-Busch im Wert von rund 100 Millionen Dollar gekauft, wie aus einem behördlichen Dokument hervorgeht.

Gates glaubt, dass das angeschlagene Bierunternehmen nach dem Debakel um Dylan Mulvaney ein Comeback schaffen kann.

Allerdings hat der Microsoft-Mitbegründer bisher Geld verloren, während das Unternehmen weiter sinkt.

Die Aktien von Anheuser-Busch sind seit dem Kauf durch Gates um fast 2 % gefallen, was dem Milliardär einen Verlust von 2 Mio. $ einbrachte.

In diesem Jahr ist die Aktie um etwa 7 % gesunken.

Vergangenen Monat gab Anheuser-Busch bekannt, dass sein Umsatz in den USA im zweiten Quartal um 10 % gesunken ist, was vorwiegend auf den Rückgang der Bud Light-Verkäufe zurückzuführen ist.

Just a reminder: NOBODY IS DRINKING BUD LIGHT THIS SUMMER pic.twitter.com/gun1dUJxpW

Die Investition von Gates kommt, nachdem ein Erbe von Anheuser-Busch gesagt hatte, seine „Vorfahren würden sich im Grab umdrehen“, wenn sie wüssten, dass der Bierkonzern alles für einen Marketing-Gag mit einer transsexuellen Influencerin weggeworfen hat.

Billy Busch, der Enkel des Anheuser-Busch-Gründers Adolphus Busch, sagte laut Slay News: „Ich glaube, meine Familie, meine Vorfahren, würden sich im Grab umdrehen“.

„Sie waren sehr patriotisch“.

„Sie liebten dieses Land und das, wofür es stand“.

„Sie glaubten, dass Transgender, Homosexualität und solche Dinge eine sehr persönliche Angelegenheit sind“.

„Sie liebten dieses Land, weil es ein freies Land war, in dem die Menschen tun konnten, was sie wollten“.

„Ich glaube, die Leute, die Bier trinken, sind die einfachen Leute“.

„Ich denke, sie sind die Arbeiter, die jeden Tag hart arbeiten.

„Das Letzte, was sie trinken wollen, ist eine Bierdose mit so einer Botschaft drauf“.

„Ich glaube nicht, dass sie das wollen“.

„Wahrhaft amerikanisches Bier, was Bud Light war und wahrscheinlich nicht mehr ist“.

Anheuser-Busch heir claims ancestors would have ‘rolled in their graves’ over Dylan Mulvaney: ‘Never meant to be on beer can’ https://t.co/w4aryDlxND pic.twitter.com/McIH7n892v