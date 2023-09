Elon Musk warnt Biden und Zelenskyy insgeheim vor einem möglichen Atomkonflikt.

Elon Musk äußerte Joe Biden und Volodymyr Zelenskyy gegenüber insgeheim Bedenken und instruierte seine Techniker, das Starlink-Satellitennetzwerk seines Unternehmens vor der Krimküste zu deaktivieren. Er wollte so einen möglichen Überraschungsangriff der Ukraine auf die russische Marine verhindern, heißt es in einem Abschnitt von Walter Isaacsons neuester Biografie „Elon Musk“.

Musk befürchtete, dass solch ein Angriff in einem weltweiten Konflikt oder einer nuklearen Reaktion Russlands enden könnte.

„Wie kam ich in diese Situation?“ fragte Musk laut Isaacson. „Starlink sollte Menschen helfen, sich zu entspannen und zu lernen, nicht in Kriegen involviert zu sein.“

CNN berichtete, dass Musk daraufhin Gespräche mit hochrangigen US- und russischen Beamten führte, um seine Sorgen zu teilen.

Währenddessen bat Mykhailo Fedorov, der stellvertretende Premierminister der Ukraine, Musk um die Wiederherstellung der Konnektivität für ihre U-Boot-Drohnen und informierte ihn über deren Kapazitäten.

Musk, der sowohl Tesla als auch SpaceX leitet, zeigte sich beeindruckt von den U-Boot-Drohnen, entschied jedoch, die Starlink-Abdeckung für die Krim nicht wiederherzustellen, da er glaubte, die Ukraine würde zu weit gehen.

SpaceX hatte erhebliche Summen investiert, um der Ukraine Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen, zog jedoch später dieses Angebot zurück und änderte anschließend erneut seine Position.

Gwynne Shotwell, Präsidentin von SpaceX, äußerte ihren Unmut über die Situation und sagte, das Pentagon sei bereit gewesen, für die Dienste zu zahlen.

Die US-Regierung reagierte daraufhin, indem sie Untersuchungen gegen SpaceX und Tesla einleitete. Dabei wurde auch Musks persönlicher Lebensstil untersucht, da bekannt ist, dass er in bescheidenen Unterkünften lebt oder bei Freunden übernachtet.

Nach Angaben des Wall Street Journal: Bundesstaatsanwälte in Manhattan untersuchen die Verwendung von Firmengeldern durch Tesla für ein geheimes Projekt, das intern als Haus für Chief Executive Elon Musk beschrieben wurde, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Distrikt von New York hat Informationen über persönliche Zuwendungen an Musk angefordert, sowie darüber, wie viel Tesla für das Projekt ausgegeben hat – das den Bau einer geräumigen Glasstruktur in Austin, Texas, vorsah – und wofür es verwendet wurde, so die Personen.

Das Wall Street Journal hatte im Juli als Erstes berichtet, dass Mitglieder des Tesla-Vorstands untersucht hatten, ob bei dem geheimen Projekt, das intern als „Projekt 42“ bezeichnet wurde, Unternehmensressourcen missbraucht wurden und ob Musk persönlich daran beteiligt war. Das Ergebnis der internen Untersuchung von Tesla war nicht zu erfahren.

Die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat ebenfalls eine zivilrechtliche Untersuchung zu Projekt 42 eingeleitet und bittet das Unternehmen um ähnliche Informationen, so eine der Personen.

Die Ermittlungen des SDNY und der SEC befinden sich noch im Anfangsstadium und führen möglicherweise nicht zu formellen Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens.

GOP-Vertreter Matt Gaetz ging nach AG Merrick Garland nach über die Untersuchung von SpaceX. Matt schrieb:

„Letzte Woche, während ein Großteil Amerikas auf die unrechtmäßige Wahlbeeinflussung in Fulton County, Georgia, fixiert war, hatte Ihre Bürgerrechtsabteilung (CRD) – die führende Wahlrechtskomponente im Justizministerium (DOJ) – andere, offensichtlich wichtigere Angelegenheiten zu erledigen.

„Die CRD reichte eine Klage gegen die Space Exploration Technologies Corp. ein, auch bekannt als „SpaceX“, um die Einhaltung von Bundesgesetzen zu erreichen, insbesondere wegen dieses Verhaltens: „SpaceX stellte von September 2018 bis September 2020 nur US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA ein.“

„Die überwiegende Mehrheit der Amerikaner würde Elon Musk als Patrioten sehen, der höhere Löhne zahlen und sensible Rüstungsaufträge vor ausländischem Diebstahl schützen will“.

„Und in der Tat zitieren Sie die Aussagen seines Unternehmens nicht als entlastend, sondern als „offenkundig diskriminierende öffentliche Äußerungen.“

Hier ist ein Tweet von Herrn Musk, den Sie in Ihrer Beschwerde als „offenkundig diskriminierend“ anführen: Das US-Gesetz verlangt mindestens eine Greencard, um bei SpaceX eingestellt zu werden, da Raketen als fortschrittliche Waffentechnologie gelten

„Wie Sie sicherlich wissen, befreit 8 U.S.C. § 1324b „Diskriminierung aufgrund des Staatsbürgerschaftsstatus, die anderweitig erforderlich ist, um Gesetze, Verordnungen oder Anordnungen der Exekutive einzuhalten, oder die durch einen Vertrag der Bundes-, Staats- oder Lokalregierung vorgeschrieben ist, oder die der Generalstaatsanwalt als wesentlich für einen Arbeitgeber ansieht, um mit einer Agentur oder Abteilung der Bundes-, Staats- oder Lokalregierung Geschäfte zu machen.“

„In Absatz 61 Ihrer Beschwerde stellen Sie fest, dass „kein Gesetz, keine Verordnung, keine Anordnung der Exekutive, keine Bestimmung in einem Vertrag der Bundes-, Staats- oder Lokalregierung und kein Beschluss des Generalstaatsanwalts das Muster oder die Praxis der Diskriminierung von Asylbewerbern und Flüchtlingen bei der Einstellung durch SpaceX rechtfertigt.“

„Anstatt vor Gericht zu beweisen, dass die Aussagen von SpaceX und Herrn Musk über ihre rechtlichen Verpflichtungen vorgeschoben waren (d.h. dass sie nicht vernünftigerweise davon überzeugt waren, dass das Bundesgesetz ihre Praxis vorschreibt), scheinen Sie also bereit zu sein, den subjektiven Tatbestand vollständig aus dieser Gleichung herauszunehmen.

„Damit der Justizausschuss des Repräsentantenhauses, dem ich angehöre, diese Angelegenheit überwachen kann, bitte ich Sie, meinem Büro bis zum 8. September 2023 Folgendes zukommen zu lassen:

(1) Eine vollständige Liste aller Gesetze, Verordnungen, Durchführungsverordnungen und Verträge, die das DOJ im Zusammenhang mit diesem Fall überprüft hat.

(2) Eine eidesstattliche Erklärung des Generalstaatsanwalts, dass kein Gesetz, keine Verordnung und kein Vertrag eines Bundesstaates oder einer Gemeinde es Herstellern von sensibler Technologie mit doppeltem Verwendungszweck untersagt, Asylbewerber oder Flüchtlinge einzustellen.

„Bitte stellen Sie sich auch zur Verfügung, um interessierte Mitglieder des Kongresses vor Ihrer Zeugenaussage am 20. September 2023 über dieses Thema zu informieren.“

Elon Musk sagte: „Das DOJ muss sich selbst verklagen.

„SpaceX wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die Einstellung von Personen, die keinen ständigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben, gegen das internationale Waffenhandelsgesetz verstoßen würde, was eine Straftat darstellen würde.

„Wir konnten nicht einmal kanadische Staatsbürger einstellen, obwohl Kanada Teil von NORAD ist! Dies ist ein weiterer Fall der Instrumentalisierung des Justizministeriums für politische Zwecke.“

Laut Walter Isaacsons kommender Musk-Biografie befahl Elon Musk im vergangenen Jahr den SpaceX-Ingenieuren heimlich, das Starlink-Satellitenkommunikationsnetzwerk nahe der Krimküste abzuschalten, um einen ukrainischen Überraschungsangriff auf die russische Marineflotte zu verhindern.

