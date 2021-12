Bill Gates sieht in die Zukunft und verkündet, dass die Pandemie im Jahr 2022 zu Ende geht

Jetzt, da Millionen von Menschen beginnen, all das rund um die Omikron-Variante infrage zu stellen, meldet sich Bill Gates, der De-facto-Impfstoffzar der Welt, in den ersten Tagen des Ausbruchs (bevor sein beruflicher Ruf durch den Skandal um seine Scheidung von Melinda Gates in den Schmutz gezogen wurde), erneut zu Wort, um so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

Der Microsoft-Mitbegründer sagte, dass sich die COVID-Situation im Jahr 2021 nicht so sehr verbessert hat, wie er gehofft hatte. Mit mehr COVID-Todesfällen in diesem Jahr als im Jahr 2020, der Delta-Variante und Problemen bei der Impfstoffaufnahme seien die Fortschritte nicht zufriedenstellend, schrieb Gates am Dienstag in einem Jahresrückblick“ in seinem Blog.

Wissenschaftler sagen seit Monaten, dass COVID in der menschlichen Bevölkerung wahrscheinlich endemisch bleiben wird, aber das hat einige Regierungen nicht davon abgehalten, die Einschränkungen und Anforderungen in Bezug auf Maskierung und Impfungen zu verschärfen.

Und die Schuld liegt natürlich bei den Millionen von Menschen, die COVID-Impfstoffe gemieden haben, Gates‘ Lieblingsgruppe für Kritik.

„Ich habe unterschätzt, wie schwierig es sein würde, die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen und weiterhin Masken zu verwenden“, schrieb Gates.

Allerdings hatte er auch einige optimistische Dinge zu sagen. So schrieb Gates, dass er davon ausgeht, dass die „akute Phase“ der Pandemie im Jahr 2022 zu Ende geht, wenn sich die Zahl der bestätigten Fälle in den USA 50 Millionen nähert.

Gates fügte hinzu, dass die Omikron-Variante „ohne Frage“ „besorgniserregend“ sei – abgesehen von der wachsenden Skepsis und ersten Daten aus Südafrika, die darauf hindeuten, dass die Variante milder ist als Delta.

„Es steht außer Frage, dass die Omikron-Variante besorgniserregend ist“, schreibt Gates. „Aber wir wissen Folgendes: Die Welt ist besser darauf vorbereitet, mit potenziell schlimmen Varianten umzugehen, als zu jedem anderen Zeitpunkt der Pandemie bisher.“

Gates schätzte, dass die Pandemie derzeit etwa zehnmal so tödlich ist wie die Grippe, dass aber Impfstoffe und antivirale Mittel diese Zahl um 50 % senken könnten.

In den Gemeinden wird es immer noch gelegentliche Ausbrüche geben, aber es werden neue Medikamente zur Verfügung stehen, mit denen die meisten Fälle behandelt werden können, und die Krankenhäuser werden in der Lage sein, den Rest zu behandeln.

Dies leitet natürlich nahtlos zu Gates‘ nächstem Thema über: virusbedingte „Desinformation“, wobei er der Regierung vorwirft, Plattformen wie Facebook und Twitter nicht effektiver zu zensieren.

Außerdem beklagte er „die Fähigkeit von Regierungen, große Dinge zu erreichen“ und forderte eine strengere Regulierung von Social-Media-Unternehmen (die auch Konkurrenten seiner alten Firma Microsoft sind).

Wenn Gates so besorgt über Fehlinformationen ist, sollte er vielleicht damit beginnen, seine eigenen Aussagen zu überprüfen – wie zum Beispiel, als er letzten Monat zugab, dass Impfstoffe die Übertragung“ des Virus nicht unterdrücken.

Schließlich räumte Gates seine noch nicht abgeschlossene Scheidung ein und schrieb, dass es für einen der reichsten Männer der Welt „ein Jahr der persönlichen Traurigkeit“ gewesen sei.

„Ich kann nicht leugnen, dass es für mich ein Jahr großer persönlicher Traurigkeit gewesen ist. Es ist nie leicht, sich auf Veränderungen einzustellen, ganz gleich, um welche es sich handelt. Ich bin beeindruckt davon, wie widerstandsfähig meine Lieben – insbesondere meine Kinder – in dieser schwierigen Zeit waren“, sagte Gates.

Vielleicht kann uns Gates beim nächsten Mal mehr über seine Gründe für die Unterstützung des Schutzes von impfstoffbezogenen geistigen Eigentumsrechten erzählen, den die WTO im Namen von Big Pharma und der Gates Foundation betreibt.