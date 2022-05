Bill Gates stellt hunderte Millionen Dollar bereit, um Twitter zu vernichten, wenn Elon Musk die Redefreiheit wiederherstellt

Bill Gates finanziert eine regelrechte NGO-Armee (Nichtregierungsorganisation) – und die hat es auf Elon Musk abgesehen.

Der Milliardär Bill Gates hat Hunderte von Millionen Dollar in linke Organisationen gesteckt, die zu einem massiven Werbeboykott von Twitter aufrufen, falls Elon Musk die Zensur konservativer und sonstiger nicht wacher Stimmen durch die Social-Media-Plattform stoppt.

„Bill Gates finanziert eine regelrechte NGO-Armee (Nichtregierungsorganisation) – und die hat es auf Elon Musk abgesehen“, schrieb Allum Bokhari in seinem Exklusivbericht für Breitbart News.

„Musk droht, Gates‘ stark gewünschte Zensurpolitik rückgängig zu machen – und sieht sich nun dem Zorn der von Gates finanzierten NGOs ausgesetzt“, so Bokhari.

In seinem Bestreben, Twitter zu kaufen, hat Musk behauptet, dass die freie Meinungsäußerung für die Demokratie unerlässlich ist – ein Prinzip, das mit den linken Kräften kollidiert, die versuchen, den Informationsfluss in der heutigen Online-Öffentlichkeit im Keim zu ersticken.

Als Möchtegern-Sozialingenieur und selbsternannter Medizin-/Impfstoffliebhaber hat Gates wiederholt gefordert, dass Twitter und andere Tech-Giganten die seiner Meinung nach gesundheitsbezogenen „Fehlinformationen“ in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe und Abriegelungsmaßnahmen einstellen.

Breitbart berichtet, dass es Recherchen erhalten hat, die zeigen, dass riesige Geldsummen von Gates im Laufe der Zeit „an 11 der 26 Organisationen geflossen sind, die im letzten Monat einen offenen Brief unterzeichnet haben, in dem Twitter-Werber aufgefordert werden, das Unternehmen zu boykottieren, falls Elon Musk die Redefreiheit wiederherstellt“.

Durch Großspenden der Bill & Melinda Gates Foundation an die Tides Foundation und den New Venture Fund wurde das Geld dann an mehrere linksgerichtete Organisationen weitergeleitet, die den Drohbrief unterzeichnet hatten, darunter NARAL Pro-Choice America, Media Matters, Black Lives Matter Global Network, The Center for Media Justice, The Media Democracy Fund und Accountable Tech.

Während alle vorgenannten Organisationen eng mit Gates verbunden sind, erhalten die anderen ihre Mittel von ebenso berüchtigten linken Geldgebern, darunter der Milliardär George Soros, ehemalige Clinton-Mitarbeiter sowie die Europäische Union und die kanadische Regierung, wie die New York Post berichtet.

In ihrem Brief behaupten die 26 Unterzeichner:

Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk wird unser Informations-Ökosystem weiter vergiften und eine direkte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen, insbesondere für diejenigen, die ohnehin schon am meisten gefährdet und ausgegrenzt sind. Unter der Leitung von Musk droht Twitter zu einem Sündenpfuhl für Fehlinformationen zu werden, der mit Ihrer Marke verbunden ist und unser Informationsökosystem in einer Zeit verschmutzt, in der das Vertrauen in Institutionen und Nachrichtenmedien bereits auf einem historischen Tiefstand ist. Mit Ihren Werbeeinnahmen können Sie entweder Musks Eitelkeitsprojekt finanzieren oder ihn zur Verantwortung ziehen.

Wir rufen Sie dazu auf, von Musk zu verlangen, dass er diese grundlegenden Standards für das Vertrauen und die Sicherheit der Gemeinschaft einhält, und Ihre Werbeausgaben von Twitter zurückzuziehen, wenn dies nicht der Fall ist.

Weitere Unterzeichner sind GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), das Gender Equity Policy Institute und der Women’s March.

Als der konservative Autor und Kommentator Mike Cernovich die Schlagzeile der Breitbart-Story „Bill Gates Poured Millions into Dark Money Fund Attacking Elon Musk“ twitterte, nahm Musk dies zur Kenntnis und antwortete: „What a d*ck move!“