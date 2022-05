Ein Imperium, das seine Babys nicht ernähren kann, ist ein Imperium, das kollabiert

Das amerikanische Imperium befindet sich in einem Zustand des beschleunigten Zusammenbruchs, und es gibt kein Zurück mehr. Dieses einstmals große Imperium ist heute nicht mehr in der Lage, die grundlegendste Aufgabe zu erfüllen, die selbst isolierte Dschungelstämme noch bewältigen können: ihre eigenen Kinder zu ernähren.

Bei all dem Hightech-Glanz, den iPhones, dem Hochfrequenzhandel an der Wall Street, den Elektroautos, den Weltraumraketen und all dem anderen, weiß Amerika immer noch nicht, wie man Babys füttert … etwas, das die alten Homo sapiens schon seit Hunderttausenden von Jahren tun.

Schon vor der Erfindung des Rades wussten die Vorfahren der Menschheit, wie sie ihre Babys füttern mussten.

Sie überlebten auch ohne Impfstoffe. Und wie? Mit dem Immunsystem, natürlich.

Obwohl Amerika seine Babys nicht mehr ernähren kann, ist das amerikanische Imperium natürlich in der Lage, tödliche „Impfstoff“-Injektionen zu verabreichen, die Unfruchtbarkeit und Tod verursachen. Es scheint nie einen Mangel an irgendetwas zu geben, das einen töten könnte. Aber wenn es darum geht, Babys zu ernähren, fallen die USA flach.

Diese Nachricht habe ich gestern auf Telegram gepostet:

Während US-Bürokraten behaupten, der Welt zu weniger KRIEG und mehr Ernährungssicherheit verhelfen zu wollen, geben sie 40 Milliarden Dollar für den Kauf von Kriegswaffen aus, während sie Russland daran hindern, Weizen für Nahrungsmittel zu verkaufen. Moment mal… wenn Sie weniger Krieg und mehr Nahrung wollen, warum geben Sie dann Geld für Krieg aus und blockieren den Handel mit Nahrungsmitteln?

Und dann habe ich noch folgendes geschrieben:

Ist es nicht erstaunlich, wie jetzt plötzlich ALLE Nahrungsmittelknappheit in der Welt darauf zurückgeführt wird, dass Russland einen einzigen Hafen (Odessa) in der südlichen Ukraine blockiert?

Es ist, als ob wir jetzt glauben sollen, dass buchstäblich ALLE LEBENSMITTEL AUF DEM PLANETEN bis vor kurzem über einen einzigen Hafen in der Ukraine verschifft und dann weltweit verteilt wurden. Das ist ein Hafen, von dem bis letzten Monat praktisch niemand in den USA etwas gehört hatte.

Die Absurdität des Schuldzuweisungsspiels gegen Russland wegen Nahrungsmittelknappheit ist mehr als irrsinnig.

Denken Sie auch daran, dass Putin ein ZEITREISENDER ist, denn er reiste bis Ende 2021 zurück und verursachte die Lebensmittelinflation sogar VOR seinem Einmarsch in der Ukraine. Das ist erstaunlich!

Unter Biden konzentrieren sich Amerikas verdrehte Prioritäten auf Krieg und Tod, während Babys und LEBEN ignoriert werden

Unter dem illegitimen Biden-Regime haben wir es also mit einer Nation zu tun, die sich auf Tod, Krieg, Waffenindustrie, Börseninflation, Gelddrucken, Medienpropaganda, Impfzwang und vieles mehr konzentriert, während sie alles ignoriert, was Babys schützen oder ihnen sogar Nahrung geben könnte. Unter der Kontrolle der herzlosen Demokraten haben wir jetzt eine korrupte Regierung, die sich voll und ganz der Abtreibung, Bomben und sogar der Durchführung von Terrorakten im Inland (falsche Flaggen) verschrieben hat, aber es gibt keinerlei Bereitschaft, die Grenze zu schützen, den Dollar zu schützen, Kinder zu schützen oder die Freiheit des Einzelnen zu schützen.

Während Amerika 40 Milliarden Dollar in die Ukraine schickt – hauptsächlich, um Waffen zu kaufen und Propagandakampagnen zur Gehirnwäsche der Öffentlichkeit zu finanzieren -, gibt es in den USA kein Verständnis für die Dynamik der freien Marktwirtschaft, die eine Fülle von Babynahrungsoptionen bereitstellen würde, ohne dass die Regierung auch nur im Geringsten beteiligt wäre.

Der freie Markt kann dieses Problem lösen. Aber dem freien Markt wird nicht erlaubt, zu funktionieren. Stattdessen gibt es von der FDA geschützte Kartelle von Säuglingsnahrungsunternehmen und Marktmonopole, die sehr anfällig für Misserfolge sind. Dies ist ein Mikrokosmos dessen, was wir in der gesamten Wirtschaft in viel größerem Maßstab erleben werden, während sich die westliche Zivilisation rasch auflöst.

Es scheint kein Zufall zu sein, dass Biden und die Demokraten auch den Massenmord an Babys unter dem Etikett „Abtreibung“ feiern. Diese Satansanbeter haben kein Mitgefühl für menschliches Leben und verachten Babys, die lebend geboren werden und nach Ressourcen wie Nahrung verlangen.

Wenn Biden und die Demokraten behaupten, Babys mit Nahrung versorgen zu wollen, tun sie nur so, als hätten sie menschliches Mitgefühl. In Wirklichkeit wäre es ihnen lieber, wenn diese Babys nie geboren würden. Die Strategie der großen Verdrängung ist schließlich ganz real. Amerikaner sollen sterben (oder nie geboren werden) und dann durch Migranten über die weit geöffnete Grenze ersetzt werden. Und den Babys, die die Geburt tatsächlich überleben, droht der Hungertod oder die Beschneidung ihrer Genitalien unter dem Deckmantel des Transgenderismus, der auch von den Kinderhändlern und -schändern der progressiven Linken propagiert wird.

Sie sind Dämonen, die Kinder hassen. Sie haben die Wahlen manipuliert und versuchen mit ihren bösartigen Absichten, die Nation zu zerstören, so wie sie das Leben unschuldiger Kinder zerstören.

Lassen Sie sie nicht erfolgreich sein.

