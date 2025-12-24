Bill Gates und Pfizer-CEO Albert Bourla in niederländischer COVID-Impfklage zur Aussage verpflichtet

Der Gerichtsbeschluss bezieht sich auf eine Klage, die 2023 von sieben durch COVID-19-Impfstoffe geschädigten Personen eingereicht wurde. Eines der Opfer ist inzwischen verstorben. Laut der niederländischen Zeitung De Andere Krant dreht sich die Klage um die Frage, „ob die COVID-19-Injektionen eine Biowaffe sind“.

von Michael Nevradakis, Ph.D.

Bill Gates und Pfizer-CEO Albert Bourla müssen persönlich in den Niederlanden erscheinen, um in einer Klage wegen COVID-19-Impfschäden auszusagen. Dies entschied ein niederländisches Gericht Ende vergangenen Monats.

Der Gerichtsbeschluss betrifft eine Klage, die 2023 von sieben Personen eingereicht wurde, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden. Eines der Opfer ist seither verstorben.

Im Zentrum der Klage steht die Frage, „ob die COVID-19-Injektionen eine Biowaffe sind“, berichtete die niederländische Zeitung De Andere Krant. Neben Gates und Bourla werden in der Klage 15 weitere Beklagte genannt, darunter der ehemalige niederländische Premierminister und heutige NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der niederländische Staat sowie mehrere niederländische Gesundheitsbeamte und Journalisten.

De Andere Krant schrieb, das Urteil vom vergangenen Monat sei „ein erheblicher Rückschlag für die Beklagten, denen vorgeworfen wird, die Opfer über die ‚Sicherheit und Wirksamkeit‘ der Impfstoffe getäuscht zu haben“. Es bleibe jedoch „abzuwarten“, ob die Beklagten der gerichtlichen Anordnung folgen und zur Verhandlung im kommenden Jahr erscheinen werden.

Den Beklagten könnten im neuen Jahr weitere rechtliche Herausforderungen vor niederländischen Gerichten drohen. Eine zweite Klage, die im März von drei weiteren Opfern von COVID-19-Impfschäden in den Niederlanden eingereicht wurde, erhebt ähnliche Vorwürfe und nennt dieselben Beklagten.

Auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche erklärte der niederländische Anwalt Peter Stassen, der die impfgeschädigten Kläger in beiden Verfahren vertritt, dass er Anfang dieses Monats die Gerichte in beiden Fällen ersucht habe, persönliche Zeugenaussagen von fünf Sachverständigen zur Sicherheit und Wirksamkeit der mRNA-COVID-19-Impfstoffe zuzulassen.

Laut Stassen sollen in beiden Verfahren im kommenden Jahr mündliche Verhandlungen stattfinden, konkrete Termine wurden jedoch noch nicht festgelegt. Stassen strebt eine Zusammenlegung der Verfahren an.

Zu den Sachverständigen gehören:

Catherine Austin Fitts, Gründerin und Herausgeberin des Solari Report sowie ehemalige Staatssekretärin im US-Wohnungsbauministerium.

Sasha Latypova, ehemalige Führungskraft in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung.

Joseph Sansone, Ph.D., Psychotherapeut, der in Florida gegen mRNA-Impfstoffe klagt.

Katherine Watt, Forscherin und Rechtsanwaltsgehilfin.

Mike Yeadon, Ph.D., Pharmakologe und ehemaliger Vizepräsident der Allergie- und Atemwegsforschung bei Pfizer.

Anfang dieses Monats veröffentlichten Stassen und die Sachverständigen eine Reihe von YouTube-Videos, in denen sie ihre Beweise und geplanten Aussagen präsentierten.

Kläger: „Opfer von Menschen, die die Wahrheit ungerechtfertigt unterdrücken“

Beide Klagen nahmen einen verschlungenen Weg durch das niederländische Justizsystem.

Im Oktober 2024 wies das Bezirksgericht Leeuwarden den Antrag von Gates auf Abweisung der Klage zurück, stellte seine Zuständigkeit fest und verpflichtete Gates zur Zahlung der Prozesskosten der Beklagten.

Im Juni 2025 erhöhten die Kläger ihre Forderungen gegen die Beklagten und beantragten, die Aussagen der Sachverständigen zuzulassen.

Am 7. Dezember reichte Stassen schriftliche Stellungnahmen sowie die aufgezeichneten Videoaussagen der Sachverständigen beim Bezirksgericht Leeuwarden ein.

Die zweite Klage begann im März mit einem Antrag auf ein Vorverfahren zur Beweiserhebung. Im August lehnte das Bezirksgericht Leeuwarden diesen Antrag ab mit der Begründung, die Kläger seien nicht berechtigt, ein solches Vorverfahren zu beantragen, solange sie versuchten, sich der Klage von 2023 anzuschließen.

Im September legte Stassen Berufung ein und machte geltend, das Gericht habe den Klägern kein faires Verfahren gewährt, was einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention darstelle. Er forderte das Gericht auf, die Sachverständigen zur persönlichen Aussage zuzulassen.

Auf der Pressekonferenz in der vergangenen Woche erklärte Stassen, die Kläger – und die breite Öffentlichkeit – seien „Opfer von Menschen, die die Wahrheit ungerechtfertigt unterdrücken“.

„Durch die Unterdrückung der Wahrheit wurden meine Mandanten getäuscht. Wären sie nicht getäuscht worden, hätten sie sich die COVID-19-Impfung nicht verabreichen lassen – eine Impfung, die die Unterdrücker der Wahrheit bis heute als sicher und wirksam anpreisen“, sagte Stassen.

Sachverständige: COVID-Impfungen „nicht von Biowaffen zu unterscheiden“

Während der Pressekonferenz wies Stassen auch auf seine Bemühungen hin, die niederländischen Gerichte zur Zulassung persönlicher Zeugenaussagen seiner Sachverständigen zu bewegen. Diese beabsichtigen, Beweise dafür vorzulegen, dass die COVID-19-Impfungen:

„nicht von Biowaffen zu unterscheiden“ sind,

„überhaupt keinen gesundheitlichen Nutzen“ bieten,

„weder sicher noch wirksam“ sind,

in den USA im Rahmen einer Notfallzulassung eingeführt wurden, „einem Rechtsstatus, der die Durchsetzung des Arzneimittelrechts und des Verbraucherschutzes durch die FDA außer Kraft setzt“,

„von ihrem Design her darauf ausgelegt sind, die im Beipackzettel und in Berichten als ‚Nebenwirkungen‘ beschriebenen Schäden zu verursachen“, darunter „plötzlicher Tod, Herzversagen, Krebs und die schrecklichsten Krankheiten“,

ein „Schlüsselbestandteil“ des „Great Reset“ sind, „eines militärischen Projekts, bei dem die NATO eine bedeutende Rolle spielt“.

In ihren Videoaussagen stellten die Experten die Sicherheit der COVID-19-Impfungen sowie die globale Reaktion auf die COVID-19-Pandemie infrage.

Sansone erklärte gegenüber The Defender, er und die anderen Sachverständigen setzten sich für eine Aussage vor Gericht ein, da diese „einflussreicher“ sein könne als schriftliche Stellungnahmen.

Sansone sagte, er wolle Beweise vorlegen, dass die COVID-19-Impfstoffe Biowaffen seien, die gegen das Übereinkommen über biologische Waffen sowie gegen den US-amerikanischen Biological Weapons and Anti-Terrorism Act von 1989 verstießen – Letzterer wurde vom verstorbenen Rechtsprofessor Francis Boyle, Ph.D., verfasst, der als Sachverständiger in der ursprünglichen Klage benannt war und im Januar starb.

„Regierungen, Gesundheitseinrichtungen und die Medien haben diese Informationen bewusst vor der Öffentlichkeit verborgen und damit klaren kriminellen Vorsatz gezeigt“, sagte Sansone in seinem Video.

Latypova erklärte gegenüber The Defender, die Klagen seien weltweit die einzigen, die geltend machten, dass „COVID kein öffentliches Gesundheitsereignis war, sondern ein staatliches ‚Projekt‘, das zu Massenopfern führte, die als ‚Völkermord‘ oder umfassender als ‚Demozid‘ der Bevölkerung bezeichnet werden können“.

In ihrer Stellungnahme behauptete Latypova, dass „militärische Regierungsführung und Beschaffungsverträge genutzt wurden, um diese Injektionen weltweit zu entwickeln, zu beschaffen, zu liefern und zu verteilen“ – und dabei die üblichen regulatorischen Kontrollverfahren für Arzneimittel zu umgehen.

„Es gibt erhebliche Beweise für die Nichteinhaltung der guten Herstellungspraxis, die das Gesetz ist, das weltweit die pharmazeutische Reinheit und die Ehrlichkeit der Kennzeichnung regelt“, sagte Latypova.

Watt erklärte, die Impfstoffe seien Bestandteil eines umfassenderen Versuchs politischer, militärischer und pharmazeutischer Akteure gewesen, die Öffentlichkeit zu täuschen, indem die Pandemie als Vorwand genutzt worden sei.

„Übertragbare Krankheiten und Pandemiebedrohungen sind politische Konstrukte, die auf dem weitverbreiteten Einsatz absichtlich irreführender diagnostischer Testgeräte beruhen, um öffentliche Angst zu schüren und Impf- und Biodefensivprogramme zu rechtfertigen“, sagte sie.

Laut Fitts waren auch globale Zentralbanken und Finanzinstitutionen an diesen Bemühungen beteiligt. Sie erklärte, die Pandemie habe eine „eklatante Zweckentfremdung von Gesundheitspolitik zur Umsetzung wirtschaftlicher und politischer Agenden“ dargestellt, mit dem Ziel, einen „Great Reset“ des globalen Finanzsystems herbeizuführen.

Yeadon sagte, er habe seit 2020 versucht, die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass die COVID-19-Impfstoffe darauf ausgelegt seien, „die Fruchtbarkeit und die Gesundheit der Menschen zu senken und die Bevölkerung zu reduzieren“.

Er sagte, obwohl er für solche Aussagen in sozialen Medien zensiert worden sei, „ist dies das, was ich seit fünf Jahren um mich herum geschehen sehe“.

Pfizer-CEO wollte Sachverständige blockieren, Klagen abweisen lassen

Stassen erklärte, mehrere der Beklagten, darunter Bourla, Rutte und der niederländische Staat, hätten versucht, die Aussagen der Sachverständigen der Kläger zu verhindern. Gates sei der einzige Beklagte gewesen, der sich „dem Urteil des Gerichts unterworfen“ habe.

Im September reichten Gates und Bourla schriftliche Verteidigungs­erklärungen ein.

Gates erklärte darin, er habe weder persönlich noch über die Bill & Melinda Gates Foundation Einfluss auf die Politik internationaler Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation.

Bourla erklärte, das Gericht sei „ausreichend informiert und könne die Klagen abweisen, ohne eine mündliche Verhandlung anzuordnen“.

In einer im vergangenen Jahr beim Bezirksgericht Leeuwarden eingereichten Erklärung bestritt Bourla, für die Verletzungen und Schäden der Kläger haftbar zu sein, und bekräftigte, der COVID-19-Impfstoff von Pfizer sei „sicher und wirksam“.

Im Juni wurde ein weiterer Anwalt der Kläger, Arno van Kessel, „unter erheblichem Einsatz von Gewalt“ im Rahmen einer landesweiten Polizeiaktion gegen mutmaßliche Mitglieder einer „Souveränistenbewegung“ festgenommen, denen eine „potenzielle Absicht zur Anwendung von Gewalt“ gegen den niederländischen Staat vorgeworfen wird. Er befindet sich weiterhin in einem Hochsicherheitsgefängnis.

De Andere Krant berichtete, dass van Kessels Untersuchungshaft Anfang dieses Monats bis Februar verlängert wurde – trotz „vollständigen Fehlens überzeugender Beweise“.