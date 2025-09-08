Doch im Herzen ist er immer noch ein Davos-Mann.

Nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus im Jahr 2025 hat der Megamilliardär Bill Gates einen kalkulierten Wechsel in seiner Politik vollzogen. Historisch gesehen ist er mit progressiven Anliegen und demokratischen Persönlichkeiten verbunden – siehe seine 50 Millionen Dollar für Kamala Harris’ Kampagne 2024 –, zeigt sich Gates nun plötzlich bereit, mit der Trump-Administration in Sachen „globale Gesundheit“ und ähnlichem zusammenzuarbeiten. Doch täuschen Sie sich nicht: Diese „Kehrtwende“ ist ein rein strategischer Schachzug, um seinen persönlichen Einfluss inmitten der aggressiven politischen Veränderungen der vorherigen Regierung Trump zu sichern.

Präsident Trump empfing am Donnerstag die Spitzenmanager der mächtigsten Technologieunternehmen der Welt, um Investitionen in die amerikanische Chipherstellung und in Produkte und Dienstleistungen der künstlichen Intelligenz (KI) zu fördern.

Anwesend war das „Who is Who“ der Big-Tech-Elite, darunter Sam Altman von OpenAI, Google-CEO Sundar Pichai und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Doch der Name, der bei dem Treffen besonders hervorstach, war Bill Gates, der Gründer von Microsoft, der seit seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen im Jahr 2000 eine einzigartige Rolle in der Welt gespielt hat.

Noch vor wenigen Jahren hatte sich Gates als einer der Architekten der Covid-Hysterie-Katastrophe positioniert. Er hatte wohl mehr Einfluss auf die katastrophale Pandemiepolitik der USA als jede andere Person. Während der Covid-Ära nutzte Gates seinen Reichtum und seinen Einfluss, um die amerikanische Politik mithilfe von Institutionen und Entscheidungsträgern, die er kontrollierte, erfolgreich zu monopolisieren – mit verheerenden Folgen für Hunderte von Millionen Menschen.

Nach seinem Ausstieg aus der Tech-Branche widmete sich Gates einem äußerst progressiven politischen Portfolio. Er spezialisierte sich darauf, als „Experte“ für Lebensmittel, Ernährung und „öffentliche Gesundheit“ aufzutreten, und investierte viel Zeit und Energie, um die globale Klimaproblematik voranzutreiben. Bill Gates ist ein überzeugter Linker, dessen Weltanschauung die Antithese zur „MAGA“-Agenda des Präsidenten darstellt, und er hat ganz offen versucht, jede Initiative Trumps zu untergraben.

Doch nach der Wahl gratulierte Gates Trump öffentlich und bot nun an, „zusammenzuarbeiten, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen“. Ende letzten Monats stellte Gates über seine Stiftung seine direkte Beteiligung an Schwarzgeldinitiativen der Demokratischen Partei ein. Die Bill & Melinda Gates-Stiftung mit ihrem 75-Milliarden-Dollar-Vermögen trennte still und leise ihre Verbindungen zu Arabella Advisors, einem Dunkelgeld-Netzwerk, das eng mit demokratischen Anliegen verknüpft ist.

Es sollte jedoch klar sein, dass dies lediglich ein strategischer Trick ist, um sich bei den Machthabern in Washington wieder beliebt zu machen. Gates hat sich nie öffentlich von seinen früheren Überzeugungen distanziert, die so weit links liegen, dass es schwer vorstellbar ist, dass sie mit irgendeiner Initiative der Trump-Administration übereinstimmen – selbst nicht im Wettbewerb mit China im Technologiebereich. Gates’ „Kampagne“ ist nichts als Augenwischerei, um sich Zugang zum Weißen Haus zu verschaffen, statt als antagonistische Kraft in jahrelange Ungnade zu fallen.

Natürlich hat der Präsident Recht, wenn er Investitionen in Amerika fördern will. In der Tat ist es entscheidend, so viel Kapazität wie möglich bereitzustellen, um das KI-Rennen gegen China zu gewinnen. Doch Gates an den Tisch zu holen – vor allem, da er in diesem Bereich nichts mehr von Wert beizutragen hat – wird diese Bemühungen nicht unterstützen. Es erlaubt lediglich dem ultimativen Davos-Mann, die Agenda der Regierung zu unterwandern.