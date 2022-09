Bill Gates will die Menschen dazu zwingen, von seinem zum Patent angemeldeten synthetischen Mais zu leben

Angesichts der Tatsache, dass die COVID-Manie bei der breiten Öffentlichkeit immer unbeliebter wird, hat die globale herrschende Klasse beschlossen, ihre unerbittliche Kampagne für technokratische Tyrannei umzubenennen. Bill Gates seinerseits wandelt sich von einem Verkäufer von Gensaft-Impfstoffen (mRNA) zu einem monopolistischen Verkäufer von synthetischem Mais. Und wieder einmal benutzt er den afrikanischen Kontinent als Patient Zero für sein neuestes wahnsinniges Experiment.

Auf seiner jährlichen Gatekeepers-, ich meine Goalkeepers-Konferenz in New York City stellte Gates diese Woche sein im Labor hergestelltes Maisprodukt als Lösung für den Hunger in Afrika vor.

Der Microsoft-Gründer ist tief in die Klimaschwindelbewegung verstrickt und hat die meisten seiner „philanthropischen“ Bemühungen auf den Versuch ausgerichtet, die Temperatur der Erde zu verändern.

Bei Goalkeepers pries Gates seinen GVO-Mais als eine entscheidende Lösung für den Klimawandel in Afrika an. Wenn Sie das verwirrt, meint er damit, dass er nicht will, dass afrikanische Bauern in nährstoffreiches Vieh investieren und es konsumieren, was ihr Leben tatsächlich verbessern würde, weil Gates glaubt, dass Kühe, Hühner und dergleichen zum „Klimawandel“ beitragen. Deshalb hat Bill Gates beschlossen, dass die Afrikaner ein Leben lang Mais essen und dabei glücklich sein müssen.

Mais allein hat nur einen sehr geringen Nährwert, weshalb viele afrikanische Regierungen den Bürgern ein Maismehlprodukt mit zusätzlichen Nährstoffen und Vitaminen subventionieren. Viele afrikanische Gesellschaften ernähren sich bereits sehr maislastig. Diese Ernährungsweise ist jedoch ein Fehler, keine Besonderheit. Sie ist das Produkt eines dysfunktionalen landwirtschaftlichen Umfelds und nicht etwa ein kulturelles Grundnahrungsmittel.

Der Gates-Plan nimmt eine wahrhaft teuflische Wendung, wenn man erfährt, dass Gates und seine Stiftung die letzten Jahre damit verbracht haben, Ackerland aufzukaufen und sich Hunderte von Patenten für Saatgut und alle möglichen im Labor hergestellten „Nahrungsmittel“ zu sichern.

Die Klasse von Davos bereitet sich auf eine der ungeheuerlichsten und schamlosen Landnahmen in der Geschichte der Menschheit vor, und wenn nicht mehr Menschen anfangen, sich gegen ihre ruchlosen Pläne auszusprechen, werden sie wahrscheinlich bekommen, was sie wollen: volle Kontrolle über Sie.

Hier sind einige Details zu Gates‘ Mission von U.S. Right To Know, einer gemeinnützigen Forschungsorganisation für das Gesundheitswesen:

Gates sagt, vermögende Länder sollten vollständig auf synthetisches Rindfleisch umsteigen. Und er hat die geistigen Eigentumsrechte, um sie zu verkaufen. Als ein Nahrungsmittel, das helfen kann, das Klima zu verbessern, preist Gates den Impossible Burger an, einen pflanzlichen Bratling, der aus gentechnisch verändertem Soja hergestellt und mit künstlicher Hefe texturiert wird. Sein Hersteller, die von Gates finanzierte Impossible Foods, verfügt über zwei Dutzend Patente und mehr als 100 angemeldete Patente zur künstlichen Nachbildung von Käse, Rind- und Hühnerfleisch und zur Durchdringung dieser Produkte mit künstlichen Aromen, Düften und Texturen.

Ähnlich wie bei seinen COVID-„Investitionen“ gibt es ein klares finanzielles Motiv für Gates‘ Plan, die Menschen zum Verzehr seiner gefälschten Lebensmittel zu zwingen. Wenn er erfolgreich ist, wird dies sicherlich seinen Reichtum und seine Macht dramatisch vergrößern. Zwischen dem 18. März 2020 (dem Beginn der COVID-Manie) und dem 4. Mai 2022 stieg das Vermögen von Bill Gates von 98 Milliarden Dollar auf 129,8 Milliarden Dollar, was zu einem großen Teil auf seine COVID-bezogenen „Investitionen“ zurückzuführen ist.

Gates nutzte seinen Reichtum, um erfolgreich die globale COVID-Politik zu monopolisieren und damit Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen weltweit zu schaden. Jetzt versucht er dasselbe im Bereich der Landwirtschaft, indem er versucht, die Menschheit zu zwingen, seine patentierten „Nahrungsmittel“ zu konsumieren, um „den Planeten zu retten“.

Der enge Freund des verstorbenen Jeffrey Epstein wird von den Medien, die er kontrolliert, als großer Philanthrop gefeiert und hat über seine gemeinnützige Organisation Milliarden von Dollar in Afrika investiert. Seit seinem Rückzug aus der Welt der Technik hat Bill Gates einen Großteil seiner Zeit und Energie dem Kontinent gewidmet. Doch unabhängig von seinen wahren Motiven wird praktisch alles, woran Gates „arbeitet“, zu Gift. Die Afrikaner haben seinetwegen sehr gelitten, und seine Kampagne zur Erzwingung eines synthetischen Lebensstandards auf Maisbasis wird dieses Thema weiterführen.