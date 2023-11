Bin Ladens zensierter Brief an Amerika, der vom the Guardian gelöscht wurde

the Guardian: Full text: bin Laden’s ‚letter to America. hier gesichert.

Online-Dokument: Der vollständige Text von Osama bin Ladens „Brief an das amerikanische Volk“, über den der Observer heute berichtet. Der Brief tauchte zuerst auf Arabisch im Internet auf und wurde dann von Islamisten in Großbritannien übersetzt und verbreitet.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen,

„Die Erlaubnis zum Kampf (gegen die Ungläubigen) wird denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht geschehen ist, und Allah ist imstande, ihnen den Sieg zu schenken“ [Koran 22:39].

„Diejenigen, die glauben, kämpfen für die Sache Allahs, und diejenigen, die ungläubig sind, kämpfen für die Sache des Taghut (alles, was außer Allah verehrt wird, z.B. Satan). So kämpft gegen die Freunde des Satans, und der Plan des Satans ist wahrlich schwach“ [Koran 4:76].

Einige amerikanische Autoren haben Artikel mit dem Titel „Auf welcher Grundlage kämpfen wir? Diese Artikel haben eine Reihe von Antworten hervorgerufen, von denen einige der Wahrheit entsprachen und sich auf das islamische Recht stützten, andere jedoch nicht. Wir wollten hier die Wahrheit darlegen – als Erklärung und Warnung – in der Hoffnung auf Allahs Belohnung, in der Hoffnung auf Erfolg und Unterstützung von Ihm.

Während wir Allahs Hilfe suchen, formulieren wir unsere Antwort auf der Grundlage von zwei Fragen, die an die Amerikaner gerichtet sind:

(Q1) Warum kämpfen wir und widersetzen uns euch?

(Q2) Wozu rufen wir euch auf und was erwarten wir von euch?

Zur ersten Frage: Warum kämpfen wir und warum widersetzen wir uns euch? Die Antwort ist sehr einfach:

(1) Weil ihr uns angegriffen habt und weiterhin angreift.

(a) Ihr habt uns in Palästina angegriffen:

(i) Palästina, das seit mehr als 80 Jahren unter militärischer Besatzung steht. Die Briten haben Palästina mit eurer Hilfe und Unterstützung an die Juden übergeben, die es seit mehr als 50 Jahren besetzt halten; Jahre der Unterdrückung, der Tyrannei, des Verbrechens, des Mordes, der Vertreibung, der Zerstörung und der Verwüstung. Die Gründung und das Fortbestehen Israels ist eines der größten Verbrechen, und Sie sind die Anführer dieser Verbrecher. Und natürlich ist es nicht notwendig, das Ausmaß der amerikanischen Unterstützung für Israel zu erklären oder zu beweisen. Die Gründung Israels ist ein Verbrechen, das ausgelöscht werden muss. Jeder Einzelne, dessen Hände beschmutzt sind, weil er zu diesem Verbrechen beigetragen hat, wird den Preis dafür zahlen müssen, und zwar einen hohen Preis.

(ii) Es bringt uns zum Lachen und zum Weinen, wenn wir sehen, dass Sie nicht müde werden, Ihre erfundenen Lügen zu wiederholen, dass die Juden ein historisches Recht auf Palästina hätten, weil es ihnen in der Thora versprochen wurde. Jeder, der diese angebliche Tatsache bestreitet, wird des Antisemitismus bezichtigt. Das ist eine der abwegigsten und am weitesten verbreiteten Lügen der Geschichte. Die Bewohner Palästinas sind reine Araber und ursprüngliche Semiten. Die Muslime sind die Erben von Moses (Friede sei mit ihm) und die Erben der wahren Thora, die nicht verändert wurde. Muslime glauben an alle Propheten, einschließlich Abraham, Moses, Jesus und Muhammad, Allahs Friede und Segen seien auf ihnen allen. Wenn den Nachfolgern Moses‘ in der Thora das Recht auf Palästina versprochen wurde, dann sind die Muslime die würdigste Nation, um dieses Recht zu erhalten.

Als die Muslime Palästina eroberten und die Römer vertrieben, kehrten Palästina und Jerusalem zum Islam zurück, der Religion aller Propheten, Friede sei mit ihnen. Daher kann der Anspruch auf ein historisches Recht auf Palästina nicht gegen die islamische Umma erhoben werden, die an alle Propheten Allahs, Friede und Segen sei mit ihnen, glaubt – und wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen.

(iii) Das Blut, das aus Palästina fließt, muss gleichermaßen gerächt werden. Ihr sollt wissen, dass die Palästinenser nicht allein weinen, dass ihre Frauen nicht allein verwitwet sind, dass ihre Söhne nicht allein zu Waisen geworden sind.

(b) Ihr habt uns in Somalia angegriffen; ihr habt die russischen Gräueltaten gegen uns in Tschetschenien, die indische Unterdrückung gegen uns in Kaschmir und die jüdische Aggression gegen uns im Libanon unterstützt.

(c) Unter eurer Aufsicht, mit eurer Billigung und auf euren Befehl greifen die Regierungen unserer Länder, die als eure Agenten handeln, uns täglich an;

(i) Diese Regierungen hindern unser Volk an der Einführung der islamischen Scharia, indem sie Gewalt und Lügen einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen.

(ii) Diese Regierungen geben uns einen Vorgeschmack der Erniedrigung und sperren uns in ein großes Gefängnis der Angst und Unterdrückung.

(iii) Diese Regierungen stehlen den Reichtum unserer Umma und verkaufen ihn zu einem Spottpreis an euch.

(iv) Diese Regierungen haben sich den Juden ergeben und ihnen den größten Teil Palästinas überlassen, indem sie die Existenz ihres Staates auf den zerstückelten Gliedern ihres eigenen Volkes anerkannten.

(v) Die Beseitigung dieser Regierungen ist eine Verpflichtung für uns und ein notwendiger Schritt, um die Umma zu befreien, die Scharia zum obersten Gesetz zu machen und Palästina zurückzuerobern. Und unser Kampf gegen diese Regierungen ist untrennbar mit unserem Kampf gegen euch verbunden.

(d) Ihr raubt unsere Reichtümer und unser Öl zu Spottpreisen aufgrund eures internationalen Einflusses und eurer militärischen Drohungen. Dieser Raub ist in der Tat der größte Raub, den die Menschheit in der Weltgeschichte je erlebt hat.

(e) Eure Streitkräfte besetzen unsere Länder; ihr errichtet dort eure Militärbasen; ihr korrumpiert unsere Länder und belagert unsere Heiligtümer, um die Sicherheit der Juden zu schützen und die Kontinuität eurer Plünderung unserer Schätze zu gewährleisten.

(f) Ihr habt die Moslems im Irak ausgehungert, wo jeden Tag Kinder sterben. Es ist ein Wunder, dass mehr als 1,5 Millionen irakische Kinder an den Folgen eurer Sanktionen gestorben sind, und ihr habt euch nicht darum gekümmert. Aber als 3.000 von euch starben, stand die ganze Welt auf und hat sich bisher nicht wieder hingesetzt.

(g) Du hast die Juden in ihrer Vorstellung von Jerusalem als ihrer ewigen Hauptstadt unterstützt und zugestimmt, deine Botschaft dorthin zu verlegen. Mit Deiner Hilfe und unter Deinem Schutz planten die Israelis die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee. Unter dem Schutz eurer Waffen ist Sharon in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen, um sie zu beschmutzen und so ihre Einnahme und Zerstörung vorzubereiten.

(2) Diese Tragödien und Unglücke sind nur einige Beispiele eurer Unterdrückung und Aggression gegen uns. Unsere Religion und unsere Vernunft gebieten, dass die Unterdrückten das Recht haben, die Aggression zu erwidern. Erwartet von uns nichts anderes als Dschihad, Widerstand und Rache.

Ist es in einer Weise vernünftig zu erwarten, dass, nachdem Amerika uns mehr als ein halbes Jahrhundert lang angegriffen hat, wir es dann in Sicherheit und Frieden leben lassen?!!

(3) Sie können nun einwenden, dass all dies keine Aggression gegen Zivilisten rechtfertigt, für Verbrechen, die sie nicht begangen haben, und für Vergehen, an denen sie nicht beteiligt waren:

(a) Dieses Argument widerspricht Ihrer ständig wiederholten Behauptung, Amerika sei das Land der Freiheit und seine Führer seien die Führer dieser Welt. Deshalb wählt das amerikanische Volk seine Regierung aus freiem Willen, eine Wahl, die sich aus seiner Zustimmung zu ihrer Politik ergibt. So hat das amerikanische Volk die israelische Unterdrückung der Palästinenser, die Besetzung und Usurpation ihres Landes und das andauernde Töten, Foltern, Bestrafen und Vertreiben der Palästinenser gewählt, gebilligt und unterstützt. Das amerikanische Volk hat die Möglichkeit und die Wahl, die Politik seiner Regierung abzulehnen und sogar zu ändern, wenn es dies wünscht.

(b) Es ist das amerikanische Volk, das die Steuern zahlt, mit denen die Flugzeuge finanziert werden, die uns in Afghanistan bombardieren, die Panzer, die unsere Häuser in Palästina angreifen und zerstören, die Armeen, die unser Land im arabischen Golf besetzen, und die Flotten, die die Blockade des Irak aufrechterhalten. Diese Steuergelder werden Israel zur Verfügung gestellt, damit es uns weiterhin angreifen und in unser Land eindringen kann. Es ist also das amerikanische Volk, das die Angriffe gegen uns finanziert, und es ist auch das amerikanische Volk, das durch seine gewählten Kandidaten die Verwendung dieser Gelder in der von ihm gewünschten Weise kontrolliert.

(c) Auch die amerikanische Armee ist Teil des amerikanischen Volkes. Es ist dasselbe Volk, das schamlos den Juden hilft, gegen uns zu kämpfen.

(d) Es ist das amerikanische Volk, das seine Männer und Frauen in der amerikanischen Armee beschäftigt, die uns angreift.

(e) Deshalb kann das amerikanische Volk nicht unschuldig sein an all den Verbrechen, die von Amerikanern und Juden gegen uns begangen werden.

(f) Allah, der Allmächtige, hat die Erlaubnis und die Möglichkeit zur Rache gesetzlich festgelegt. Wenn wir also angegriffen werden, haben wir das Recht, zurückzuschlagen. Wer auch immer unsere Dörfer und Städte zerstört hat, wir haben das Recht, ihre Dörfer und Städte zu zerstören. Wer auch immer unsere Reichtümer gestohlen hat, wir haben das Recht, seine Wirtschaft zu zerstören. Und wer auch immer unsere Zivilisten getötet hat, wir haben das Recht, die ihren zu töten.

Die amerikanische Regierung und die Presse weigern sich immer noch, diese Frage zu beantworten:

Warum hat man uns in New York und Washington angegriffen?

Wenn Sharon in den Augen von Bush ein Mann des Friedens ist, dann sind auch wir Männer des Friedens!!! Amerika versteht die Sprache der Manieren und Prinzipien nicht, also sprechen wir mit ihnen in der Sprache, die sie verstehen.

(Q2) Was die zweite Frage betrifft, die wir beantworten wollen: Wozu rufen wir euch auf und was wollen wir von euch?

(1) Das erste, wozu wir euch rufen, ist der Islam.

(a) Die Religion der Einheit mit Gott, der Freiheit, Ihm keinen Partner zur Seite zu stellen und dies abzulehnen, der vollkommenen Liebe zu Ihm, dem Erhabenen, der vollkommenen Unterwerfung unter Seine Gesetze und der Ablehnung aller Meinungen, Ordnungen, Theorien und Religionen, die im Widerspruch zu der Religion stehen, die Er auf seinen Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) herabgesandt hat. Der Islam ist die Religion aller Propheten und macht keinen Unterschied zwischen ihnen – Friede sei mit ihnen allen.

Es ist diese Religion, zu der wir euch aufrufen, das Siegel aller früheren Religionen. Es ist die Religion der Einheit Gottes, der Aufrichtigkeit, der guten Sitten, der Rechtschaffenheit, der Barmherzigkeit, der Ehre, der Reinheit und der Frömmigkeit. Es ist die Religion der Freundlichkeit gegenüber den Mitmenschen, der Gerechtigkeit unter den Menschen, der Gewährung ihrer Rechte und der Verteidigung der Unterdrückten und Verfolgten. Es ist die Religion des Gebots des Guten und des Verbots des Bösen mit der Hand, der Zunge und dem Herzen. Es ist die Religion des Dschihad auf dem Weg Allahs, damit Allahs Wort und Religion die Oberhand gewinnen. Und es ist die Religion der Einheit und Einigkeit im Gehorsam gegenüber Allah und der völligen Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder Sprache.

(b) Es ist die Religion, deren Buch – der Koran – erhalten und unverändert bleiben wird, nachdem die anderen göttlichen Bücher und Botschaften verändert worden sind. Der Qur’an ist das Wunder bis zum Jüngsten Tag. Allah hat jeden herausgefordert, ein Buch wie den Koran oder auch nur zehn Verse wie ihn zu bringen.

(2) Das zweite, wozu Wir euch aufrufen, ist, eure Unterdrückung, Lüge, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, die sich unter euch ausgebreitet haben, zu beenden.

(a) Wir rufen euch auf, ein Volk der Moral, der Prinzipien, der Ehre und der Reinheit zu sein und die unmoralischen Handlungen der Unzucht, der Homosexualität, der Rauschmittel, des Glücksspiels und des Zinshandels abzulehnen.

Wir rufen euch zu all dem auf, damit ihr von dem befreit werdet, worin ihr euch verstrickt habt; damit ihr befreit werdet von den trügerischen Lügen, dass ihr eine große Nation seid, die eure Führer unter euch verbreiten, um den verwerflichen Zustand, den ihr erreicht habt, vor euch zu verbergen.

(b) Es ist traurig, euch sagen zu müssen, dass ihr die schlimmste Zivilisation seid, die die Geschichte der Menschheit gesehen hat:

(i) Ihr seid das Volk, das die Scharia Allahs in seiner Verfassung und seinen Gesetzen nicht befolgt, sondern seine eigenen Gesetze nach seinem Gutdünken und seinen Wünschen erfindet. Ihr trennt die Religion von eurer Politik und widersprecht damit der reinen Natur, die dem Herrn und eurem Schöpfer die absolute Autorität zuspricht. Ihr flieht vor der unangenehmen Frage, die euch gestellt wird: Wie ist es möglich, dass Allah, der Allmächtige, seine Schöpfung erschafft, ihr Macht über alle Lebewesen und die Erde gibt, ihr alle Annehmlichkeiten des Lebens gewährt und ihr dann das verweigert, was sie am meisten braucht: die Kenntnis der Gesetze, die ihr Leben bestimmen?

(ii) Ihr seid die Nation, die Wucher zulässt, der von allen Religionen verboten ist. Dennoch baut ihr eure Wirtschaft und eure Investitionen auf Wucher auf. Infolgedessen haben die Juden in all ihren verschiedenen Formen und Gestalten die Kontrolle über eure Wirtschaft übernommen, was dazu geführt hat, dass sie die Kontrolle über eure Medien übernommen haben und nun jeden Aspekt eures Lebens kontrollieren, indem sie euch zu ihren Dienern machen und ihre Ziele auf eure Kosten erreichen; genau das, wovor Benjamin Franklin euch gewarnt hat.

(iii) Sie sind eine Nation, die die Produktion, den Handel und den Gebrauch von Drogen erlaubt. Sie erlauben auch Drogen und verbieten nur den Handel, obwohl Ihr Land der größte Drogenkonsument ist.

(iv) Sie sind eine Nation, die unmoralische Handlungen duldet und sie als Grundpfeiler der persönlichen Freiheit betrachtet. Ihr seid von Stufe zu Stufe tiefer in diesen Abgrund gesunken, bis sich der Inzest unter euch ausgebreitet hat, wogegen weder euer Ehrgefühl noch eure Gesetze etwas einzuwenden haben.

Wer kann die unmoralischen Taten eures Präsidenten Clinton vergessen, die im offiziellen Oval Office begangen wurden? Danach habt ihr ihn nicht einmal zur Rechenschaft gezogen, außer dass er „einen Fehler gemacht hat“, und alles blieb straffrei. Gibt es ein schlimmeres Ereignis, für das Ihr Name in die Geschichte eingehen wird und an das sich die Völker erinnern werden?

(v) Sie sind eine Nation, die Glücksspiel in jeder Form erlaubt. Sogar Unternehmen betreiben es, was zu Investitionen und Reichtum für Kriminelle führt.

(vi) Sie sind eine Nation, die Frauen ausbeutet wie Konsumgüter oder Werbeträger, die die Kunden zum Kauf anregen. Ihr benutzt Frauen, um Passagiere, Besucher und Fremde zu bedienen, um eure Gewinnspannen zu erhöhen. Dann behauptet ihr, die Befreiung der Frauen zu unterstützen.

(vii) Ihr seid eine Nation, die direkt und indirekt Sexhandel in all seinen Formen betreibt. Riesige Konzerne und Institutionen haben sich darauf eingerichtet, unter dem Namen der Kunst, der Unterhaltung, des Tourismus, der Freiheit und anderer irreführender Namen, die ihr dafür benutzt.

(viii) Und wegen all dem seid ihr in der Geschichte als eine Nation beschrieben worden, die Krankheiten verbreitet, die die Menschen in der Vergangenheit nicht kannten. Nur zu, rühmt euch vor den Nationen der Menschheit, dass ihr ihnen AIDS als eine satanische amerikanische Erfindung gebracht habt.

(xi) Ihr habt mit euren Industrieabfällen und -gasen die Natur mehr zerstört als jede andere Nation in der Geschichte. Trotzdem weigert ihr euch, das Kyoto-Abkommen zu unterzeichnen, um die Profite eurer gierigen Konzerne und Industrien zu sichern.

(x) Euer Gesetz ist das Gesetz der Reichen und Vermögenden, die in ihren politischen Parteien das Sagen haben und mit ihren Spenden ihre Wahlkämpfe finanzieren. Hinter ihnen stehen die Juden, die eure Politik, eure Medien und eure Wirtschaft kontrollieren.

(xi) Was euch in der Geschichte der Menschheit auszeichnet, ist, dass ihr mehr als jede andere Nation in der Geschichte eure Macht eingesetzt habt, um die Menschheit zu vernichten; nicht um Prinzipien und Werte zu verteidigen, sondern um eure Interessen und Profite zu sichern. Sie haben eine Atombombe auf Japan abgeworfen, obwohl Japan bereit war, über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Wie viele Akte der Unterdrückung, der Tyrannei und des Unrechts habt ihr begangen, ihr Rufer der Freiheit?

(xii) Lasst uns eines eurer Hauptmerkmale nicht vergessen: eure Zwiespältigkeit in Sitten und Werten; eure Heuchelei in Sitten und Prinzipien. Alle*Menschen, Prinzipien und Werte haben zwei Maßstäbe: einen für euch und einen für die anderen.

(a) Die Freiheit und Demokratie, die ihr fordert, gilt nur für euch selbst und für die weiße Rasse; dem Rest der Welt zwingt ihr eure monströse, zerstörerische Politik und Regierungen auf, die ihr „amerikanische Freunde“ nennt. Aber ihr hindert sie daran, Demokratien aufzubauen. Als die islamische Partei in Algerien Demokratie praktizieren wollte und die Wahlen gewann, habt ihr eure Agenten in der algerischen Armee auf sie losgelassen, um sie mit Panzern und Gewehren anzugreifen, sie zu verhaften und zu foltern – eine neue Lektion aus dem ‚amerikanischen Buch der Demokratie‘!!!

(b) Ihre Politik des Verbots und der gewaltsamen Beseitigung von Massenvernichtungswaffen zur Sicherung des Weltfriedens: Sie gilt nur für die Länder, denen Sie den Besitz solcher Waffen nicht gestatten. Länder, denen Sie den Besitz solcher Waffen gestatten, wie z.B. Israel, dürfen sie behalten und zur Verteidigung ihrer Sicherheit einsetzen. Alle anderen, die Sie der Herstellung oder des Besitzes solcher Waffen verdächtigen, werden Sie als Kriminelle bezeichnen und gegen sie militärisch vorgehen.

(c) Sie sind die letzten, die sich an die Resolutionen und die Politik des Völkerrechts halten, aber Sie behaupten, alle anderen, die das Gleiche tun, selektiv bestrafen zu wollen. Israel hat mehr als 50 Jahre lang UN-Resolutionen und Regeln gegen die Wand gefahren, mit der vollen Unterstützung Amerikas.

(d) Was die Kriegsverbrecher betrifft, die Sie anprangern und für die Sie Strafgerichte einrichten, fordern Sie schamlos Immunität für Ihre eigenen Verbrecher! Die Geschichte wird die Kriegsverbrechen, die Sie gegen die Muslime und den Rest der Welt begangen haben, nicht vergessen; diejenigen, die Sie in Japan, Afghanistan, Somalia, im Libanon und im Irak getötet haben, werden eine Schande bleiben, der Sie niemals entkommen werden. Es genügt, Sie an Ihre jüngsten Kriegsverbrechen in Afghanistan zu erinnern, wo dicht besiedelte, unschuldige Zivildörfer zerstört und Bomben auf Moscheen abgeworfen wurden, sodass das Dach der Moschee auf die Köpfe der dort betenden Muslime stürzte. Ihr seid diejenigen, die das Abkommen mit den Mudschaheddin gebrochen haben, als sie Qunduz verließen, indem ihr sie in der Festung Jangi bombardiert und mehr als 1.000 eurer Gefangenen durch Ersticken und Verdursten getötet habt. Allah allein weiß, wie viele Menschen durch Folter in den Händen von Ihnen und Ihren Agenten gestorben sind. Eure Flugzeuge bleiben am afghanischen Himmel und halten Ausschau nach jedem, der auch nur im Entferntesten verdächtig ist.

(e) Ihr habt behauptet, die Avantgarde der Menschenrechte zu sein, und euer Außenministerium veröffentlicht jährliche Berichte mit Statistiken über Länder, die die Menschenrechte verletzen. Aber all das verschwand, als die Mudschaheddin euch angriffen, und ihr habt dann die Methoden der gleichen dokumentierten Regierungen angewandt, die ihr zuvor verflucht habt. In Amerika habt ihr Tausende Muslimas und Arabern gefangen genommen und inhaftiert, ohne Grund, ohne Gerichtsverfahren, ohne auch nur ihre Namen zu nennen. Sie haben neue, härtere Gesetze erlassen.

Was in Guatanamo geschieht, ist eine historische Schande für Amerika und seine Werte, und es schreit euch Heuchlern ins Gesicht: „Was ist eure Unterschrift unter einem Abkommen oder Vertrag wert?“

(3) Was wir euch drittens raten, ist, ehrlich zu euch selbst zu sein – und ich bezweifle, dass ihr das tut – und zu entdecken, dass ihr eine Nation ohne Prinzipien und Manieren seid, und dass Werte und Prinzipien für euch etwas sind, das ihr nur von anderen fordert, nicht etwas, an das ihr euch selbst halten müsst.

(4) Wir raten Ihnen auch, die Unterstützung Israels einzustellen, die Unterstützung der Inder in Kaschmir und der Russen gegen die Tschetschenen einzustellen und auch die Unterstützung der Regierung in Manila gegen die Muslime im Süden der Philippinen einzustellen.

(5) Wir raten Ihnen auch, Ihre Koffer zu packen und unser Land zu verlassen. Wir sehnen uns nach eurer Güte, Führung und Rechtschaffenheit, also zwingt uns nicht, euch als Fracht in Särgen zurückzuschicken.

(6) Sechstens bitten wir euch, eure Unterstützung für die korrupten Führer in unseren Ländern einzustellen. Mischt euch nicht in unsere Politik und unsere Erziehung ein. Lasst uns in Ruhe, oder wir werden in New York und Washington auf euch warten.

(7) Wir appellieren auch an Sie, mit uns auf der Grundlage gegenseitiger Interessen und Vorteile zu verhandeln und zu interagieren, anstatt die Politik des Sub-Dualismus, des Raubs und der Besatzung fortzusetzen, und hören Sie auf, Ihre Politik der Unterstützung für die Juden fortzusetzen, die zu weiteren Katastrophen für Sie führen wird.

Wenn ihr all diese Bedingungen nicht akzeptiert, dann bereitet euch auf einen Kampf mit der islamischen Nation vor. Die Nation des Monotheismus, die sich ganz auf Allah verlässt und niemanden außer Ihm fürchtet. Die Nation, die der Koran mit den Worten anspricht:

„Fürchtet ihr sie? Allah hat mehr Recht, dass ihr Ihn fürchtet, wenn ihr gläubig seid. Kämpft gegen sie, damit Allah sie durch eure Hände strafe und sie entehre und euch den Sieg über sie gebe und die Brüste der Gläubigen heile. Und vertreibt den Zorn aus ihren Herzen. Allah nimmt die Reue an, von wem Er will. Und Allah ist Allwissend, Allweise.“ [Koran9:13-1]

Das Volk der Ehre und des Respekts:

„Die Ehre und die Macht und der Ruhm gehören Allah und Seinem Gesandten (Muhammad – Friede sei mit ihm) und den Gläubigen.“ (Koran 63:8)

„O die ihr glaubt, seid nicht schwach, noch traurig, und ihr werdet die Überlegenen sein, wenn ihr wahrhaft gläubig seid.

Das Volk der Märtyrer, das Volk, das den Tod mehr begehrt als das Leben:

„Betrachtet diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, nicht als tot. Nein, sie leben bei ihrem Herrn und werden versorgt. Sie freuen sich über das, was Allah ihnen aus Seiner Huld geschenkt hat, und sie freuen sich über diejenigen, die bisher nicht zu ihnen gekommen sind, sondern die zurückbleiben, damit sie keine Furcht überkommt und sie nicht trauern. Sie freuen sich über eine Barmherzigkeit und Huld von Allah und dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verschwendet.“ (Koran 3:169-171)

Das Volk des Sieges und des Erfolges, das Allah verheißen hat:

„Er ist es, der seinen Gesandten (Muhammad, Friede sei mit ihm) mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit (Islam) gesandt hat, um sie über alle anderen Religionen siegreich zu machen, auch wenn die Polytheisten sie hassen.“ (Koran 61:9)

„Allah hat bestimmt: ‚Wahrlich, Ich und Meine Gesandten werden siegreich sein. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allgewaltig.“ (Koran 58:21)

Die islamische Nation, die in der Lage war, die früheren bösen Reiche, wie ihr es seid, zu befreien und zu zerstören, die Nation, die eure Angriffe abwehrt, eure Übel beseitigen will und bereit ist, euch zu bekämpfen. Ihr wisst sehr wohl, dass die islamische Nation eure Anmaßung und Arroganz aus tiefster Seele verachtet.

Wenn die Amerikaner sich weigern, auf unseren Rat zu hören, auf die Güte, die Führung und die Rechtschaffenheit, zu der wir sie aufrufen, dann wisst, dass ihr diesen Kreuzzug, den Bush begonnen hat, verlieren werdet, genau wie die anderen Kreuzzüge zuvor, in denen ihr durch die Hände der Mudschaheddin gedemütigt wurdet und in großer Stille und Schande in eure Heimat fliehen musstet. Wenn die Amerikaner nicht reagieren, werden sie das gleiche Schicksal erleiden wie die Sowjets, die vor ihrer militärischen Niederlage, ihrem politischen Zusammenbruch, ihrem ideologischen Niedergang und ihrem wirtschaftlichen Bankrott aus Afghanistan flohen.

Das ist unsere Botschaft an die Amerikaner, unsere Antwort an die Amerikaner. Wissen sie jetzt, warum wir sie bekämpfen und über welche Form der Ignoranz wir mit Allahs Erlaubnis siegen werden?