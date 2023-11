Die Konzentration von KI in den Händen einiger weniger großer Technologieunternehmen ist ein großes Problem

Von Rhoda Wilson

In einem kürzlich erschienenen Artikel trägt Charlie Guo zu den wachsenden Bedenken bei, dass eine zu starke Konzentration der generativen künstlichen Intelligenz in den Händen einiger weniger Unternehmen für die Zivilisation gefährlich sein könnte.

Generative künstliche Intelligenz oder generative KI bezieht sich auf die Nutzung von KI zur Erstellung neuer Inhalte wie Text, Bilder, Musik, Audio und Videos.

Guo identifiziert 5 Technologieunternehmen, die Investitionen in Start-ups im Bereich der künstlichen Intelligenz dominieren. Obwohl Meta nicht zu den 5 Investoren gehört, versucht es einen anderen Ansatz, um den Markt für künstliche Intelligenz zu dominieren.

Zusammen mit Tesla sind diese Big-Tech-Unternehmen – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – als die „Magnificent Seven“ bekannt. Sie machen 29,6 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus. Letzten Monat stellte The Motley Fool fest, dass die Abhängigkeit der Wall Street von den „Magnificent Seven“ ein historisch ungesundes Niveau erreicht hat.

Abgesehen von einer möglichen KI-Apokalypse, vor der sich viele fürchten, argumentiert Guo, dass die Konzentration von KI in den Händen einiger weniger an sich schon ein Problem darstellt.

Weitere Lektüre:

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Artikel „Is Big Tech monopolizing the AI boom?“ von Charlie Guo, veröffentlicht von AI Supremacy.

Letzten Monat hat Google zugestimmt, bis zu 2 Milliarden Dollar in das KI-Startup Anthropic zu stecken. Normalerweise wäre das eine gigantische Summe, die ein Startup aufbringen müsste. Aber im Fall von Anthropic ist das nicht einmal der größte Deal in dieser Saison – im September hat Amazon zugestimmt, 4 Milliarden Dollar in das Unternehmen zu investieren.

Wer den KI-Boom nur beiläufig beobachtet, wird den Eindruck haben, dass es eine Menge harter Konkurrenz gibt. Doch hinter den Kulissen haben die führenden KI-Startups etwas gemeinsam: einen engen Kreis von Investoren.

Guo erklärt, warum KI-Startups so viel Geld brauchen: „Grundlegende Modelle wie GPT-4 oder Claude benötigen Hunderte von Millionen Dollar für das Training und weitere Millionen für den Betrieb im großen Maßstab. Diese Vorlaufkosten fließen in die Datensammlung, die Trainingsläufe und die Feinabstimmung“.

Auf dem Papier befinden sich KI-Unternehmen in einer Zwickmühle, fügte Guo hinzu. „Es erfordert viel Kapital, um neue Basismodelle zu entwickeln und zu trainieren, aber der [Return on Investment] ist alles andere als sicher. GitHub Copilot ist das einzige Produkt, von dem ich weiß, dass es über 100 Millionen Dollar Umsatz macht und dabei nicht tonnenweise Geld verliert. Wenn man allerdings die Ausbildungskosten berücksichtigt, ist es unklar, ob Copilot über seine gesamte Geschichte hinweg netto profitabel ist.“

Wer also kann die Entwicklung neuer KI finanzieren, ohne die Gewissheit finanzieller Erträge? Große Technologieunternehmen, und insbesondere Cloud-Plattformen.

Der neue Chef ist derselbe wie der alte Chef

OpenAI leitete die derzeitige Welle milliardenschwerer Finanzierungsrunden ein, als das Unternehmen im vergangenen Jahr eine umfangreiche Investition von Microsoft abschloss. Die Details wurden nie veröffentlicht, aber es wird seit langem gemunkelt, dass es sich um einen 10-Milliarden-Dollar-Deal handelte.

Betrachtet man einige der am besten finanzierten KI-Unternehmen, so zeigt sich ein überraschender Trend. Viele von ihnen haben Geld von denselben fünf Namen erhalten: Amazon, Google, Microsoft, Nvidia und Salesforce.

Im Folgenden sind zehn der am besten finanzierten KI-Unternehmen aufgeführt (plus Hugging Face, weil es für das KI-Ökosystem ziemlich wichtig ist). Von diesen elf Unternehmen haben nur zwei (Cerebras und Scale AI) keine Investitionen von einem der fünf genannten Technologieunternehmen erhalten.

Die Investitionen sind wie folgt aufgeschlüsselt:

Infografik von Charlie Guo

Wenn wir heute an Big Tech denken, denken wir an Google (auch bekannt als Alphabet), Amazon, Microsoft, Meta und Apple. „Von diesen sind die ersten drei überall in diesen Investitionen vertreten“, sagte Guo, „während Apple und Meta nirgendwo zu finden sind. Und während wir Apples generative KI-Pläne noch nicht kennen, spielt Meta eine große Rolle in der KI-Landschaft.“

Ironischerweise ist Meta das größte Hindernis für Microsoft, Google und andere, die nächste Generation der KI-Technologie zu kontrollieren. Anstatt in KI-Startups zu investieren, scheint Metas Strategie darin zu bestehen, innovative Modelle zu entwickeln und sie dann öffentlich zu veröffentlichen.

Ihr Vorzeigemodell ist Llama 2, ein ChatGPT-Konkurrent, aber es gibt eine wachsende Liste anderer offener Modelle. Sie decken die Bereiche Transkription, Übersetzung, Codierung, Computer Vision und mehr ab. Indem Meta es (fast) jedem ermöglicht, Llama 2 oder ein anderes Basismodell zu verwenden, nimmt es OpenAI, Anthropic und DeepMind den Wind aus den Segeln. Und im Gegenzug verringert es den Wert der Investitionen seiner Konkurrenten.

Guo erklärte, dass bei Metas Ansatz nicht alles so ist, wie es scheint: „Trotz Metas Bemühungen, die KI zu demokratisieren, kontrolliert es immer noch den Trainingsdatensatz und den RLHF-Prozess. Die Lizenzen sind sehr freizügig, aber nicht zu 100 % quelloffen. Und um ehrlich zu sein, bin ich nicht begeistert von der Vorstellung, dass Mark Zuckerberg alles sein könnte, was zwischen uns und der KI-Dominanz von Amazon, Google und Microsoft steht“.

Wie besorgt sollten wir sein?

Im Moment, so Guo, versuchen wir alle herauszufinden, wie groß diese KI-Sache sein wird. Je nachdem, auf wen man hört, könnte es sich um eine Seifenblase handeln, um den Beginn einer neuen Revolution oder um die Büchse der Pandora, die zum Untergang der Menschheit führen könnte. Aber lassen wir die KI-Apokalypse für einen Moment beiseite.

Es gibt einen wichtigen Grund, warum wir uns gegen einige wenige Unternehmen wehren sollten, die die neuesten und besten Gründungsmodelle kontrollieren. „Im Streben nach Fortschritt braucht man neues Blut, neue Talente und neue Ideen“, argumentiert Guo.

Wenn sich KI als wichtige, aber nicht weltbewegende Erfindung erweist, werden die großen Tech-Unternehmen KI schneller übernehmen und verbreiten als die Emporkömmlinge, und wir werden die Fortsetzung der jüngsten Trends erleben. Big Tech wird KI-Produkte billig oder kostenlos anbieten, unsere Daten für Werbung und Trainingsläufe sammeln und sich hauptsächlich auf Business-to-Business (B2B) oder Business-to-Consumer (B2C) Anwendungsfälle für generative KI konzentrieren. Das ist nicht ideal, aber es ist ein lösbares Problem.

Wenn aber die Technikoptimisten Recht haben und die KI die gesamte Welt umgestaltet, dann bedeutet die Konzentration der KI in den Händen einiger weniger, dass das Potenzial der Menschheit als Spezies begrenzt wird.

„Ich weiß nicht, welches Szenario eintreten wird“, schloss Guo. „Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt jemand weiß. Offensichtlich sind die Regierungen so besorgt über KI, dass sie dafür sorgen, dass wir etwas tun, um sie zu regulieren. Aber bei all den laufenden Vorschriften, Gesetzen und Durchführungsverordnungen scheint es sich zu lohnen, zu versuchen, KI (sicher) für mehr als nur ein paar Pförtner verfügbar zu machen.“