Auf den Malediven stieg die Sterblichkeitsrate sechs Monate nach Einführung des COVID-Impfstoffs um 50 % an: Bericht

Von Calvin Freiburger

Die Beweise gegen die COVID-Spritzen werden immer zahlreicher.

Daten aus der Republik Malediven liefern weitere Beweise dafür, dass die COVID-19-Impfstoffe nicht nur schädlich, sondern tödlich sind, sagt ein prominenter Impfstoffbeobachter und Kritiker des COVID-Establishments.

Am Montag postete der Gründer der Vaccine Safety Research Foundation, Steve Kirsch, auf X, dass eine nicht identifizierte Quelle ihm vollständige Impf- und Todesdaten des maledivischen Gesundheitsministeriums für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt habe, aus denen hervorgehe, dass „die Todesrate innerhalb der ersten sechs Monate nach der Impfung um 50 % gestiegen ist. Und dann im Oktober 2021 mit den Auffrischungsimpfungen wieder anstieg“.

„Können Sie sich vorstellen, warum kein Land der Welt diese Daten freiwillig herausgibt?“ fragte Kirsch. Er fügte hinzu, dass die Bevölkerung des Inselstaates „schnell lernte, dass die COVID-Impfstoffe eine Katastrophe waren, was sich darin zeigte, dass die Impfraten bei den nachfolgenden Dosen erheblich zurückgingen, von 88,18 % bei der ersten Dosis auf kaum mehr als ein Drittel eines Prozents bei der zweiten Auffrischung.

Look at how smart the people in the Maldives are!!! They learned quickly that the COVID vaccines were a disaster. Here's what the numbers are without coercion: pic.twitter.com/luCeW5dCAZ — Steve Kirsch (@stkirsch) November 14, 2023

Die Sterblichkeitsrate des Landes „verdoppelte sich zwei Monate nach der Einführung der Impfung von 100 auf 200 pro Monat“, fügte er hinzu, „ohne dass die Behörden dafür eine Erklärung abgegeben hätten.“ Die COVID-Impfung begann im Februar 2021, und bis zum 25. April war die Hälfte der Bevölkerung geimpft.

Death rate in Maldives DOUBLED from 100 to 200 per month two months after the shots rolled out there. NO explanation from the authorities. This shows Feb, March, April, May, June. May and June were 200. Vaccines first doses given Feb 1. Half vaxxed by April 25, 2021. pic.twitter.com/JeqiOc0GZh — Steve Kirsch (@stkirsch) November 14, 2023

Letzten Monat veröffentlichte Kirsch die Ergebnisse einer von ihm durchgeführten Umfrage unter mehr als 10 000 Lesern, die seiner Ansicht nach zuverlässiger als viele als maßgeblich dargestellte Datensätze sind, da er alle seine Daten veröffentlicht hat und alle Befragten ihren Namen und ihre Kontaktinformationen angeben mussten, um berücksichtigt zu werden. „In meiner Umfrage kann jede der Antworten von einem Team unabhängiger wissenschaftlicher Gutachter unabhängig überprüft werden, da ich die Kontaktinformationen aller Befragten gesammelt habe“, sagte er. „In diesem Fall können wir für jeden der Befragten medizinische Unterlagen, detaillierte Krankengeschichten usw. erhalten. Jeder Todesfall kann von einem Gremium qualifizierter Experten beurteilt werden“.

„Die Umfrage hat eindeutig gezeigt, dass die COVID-Impfstoffe 3,5-mal so viele Menschen getötet haben wie COVID“, sagte er.

„Die Analyse der ersten 9.620 Antworten ergab 804 Todesfälle durch COVID und 2.830 Todesfälle durch den COVID-Impfstoff. Diese Ergebnisse stammen von mindestens 108.000 Personen, die von der Umfrage erfasst wurden (einige Großfamilien umfassten mehr als 25 Personen, was in der Umfrage nicht erfasst wurde, so dass die Zahl der insgesamt von der Umfrage erfassten Familienmitglieder eine Untergrenze darstellt)“, erklärte Kirsch. „Wir haben auch nicht nach dem Alter der einzelnen Familienmitglieder gefragt, da dies die Erhebung unübersichtlich gemacht hätte. Uns interessierte in erster Linie einfach das Verhältnis der COVID-Todesfälle zu den Impftodesfällen in der Großfamilie (ohne den unmittelbaren Haushalt). Der Grund für den Ausschluss des unmittelbaren Haushalts ist die Verringerung des Verzerrungseffekts, da die meisten Befragten sich selbst oder ihren Haushalt nicht geimpft haben. Dies spiegelt sich in dem niedrigeren Verhältnis für die Haushaltsstatistik wider (und selbst dann haben die Impfstoffe mehr Menschen getötet als COVID, was erstaunlich ist).“

Die öffentliche Gesundheitsbehörde hat sich weitgehend geweigert, die Probleme mit den COVID-Impfstoffen zu untersuchen. Diese wurden im Rahmen der Operation Warp Speed des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in einem Bruchteil der Zeit entwickelt und geprüft, die Impfstoffe normalerweise benötigen, doch die Bedenken bleiben bestehen, da es zahlreiche Belege dafür gibt, dass sie erhebliche Gesundheitsrisiken bergen.

Das staatliche Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) meldet mit Stand vom 27. Oktober 36.501 Todesfälle, 211.257 Krankenhausaufenthalte, 20.983 Herzinfarkte und 27.655 Fälle von Myokarditis und Perikarditis sowie andere Erkrankungen. Eine Studie aus Israel vom April 2022 zeigt, dass die COVID-Infektion selbst nicht vollständig für die Myokarditis-Zahlen verantwortlich sein kann, obwohl häufig das Gegenteil behauptet wird.

Die Befürworter der Spritzen betonen gerne, dass die bei VAERS eingereichten Berichte unbestätigt sind, da jeder einen Bericht einreichen kann, aber CDC-Forscher haben eine „hohe Verifizierungsrate von Berichten über Myokarditis an VAERS nach der mRNA-basierten COVID-19-Impfung“ festgestellt, was zu der Schlussfolgerung führt, dass eine „Unterberichterstattung wahrscheinlicher“ ist als eine Überberichterstattung.

Ein Bericht aus dem Jahr 2010, der der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) des US-Gesundheitsministeriums vorgelegt wurde, warnte davor, dass VAERS „weniger als 1 % der unerwünschten Ereignisse von Impfstoffen“ erfasst. Zum Problem der unzureichenden Berichterstattung heißt es auf der VAERS-Website lediglich, dass „schwerwiegendere und unerwartete medizinische Ereignisse wahrscheinlich eher gemeldet werden als geringfügige“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Im Jahr 2021 beleuchtete Project Veritas einige der Gründe für die unzureichende Berichterstattung mit einem verdeckten Video aus dem Phoenix Indian Medical Center, einer Einrichtung, die im Rahmen des HHS-Programms Indian Health Service betrieben wird. Maria Gonzales beklagt, dass Myokarditis-Fälle nicht gemeldet werden, „weil man sie unter die Matte schieben will“, und die Krankenschwester Deanna Paris bestätigt, dass sie „viele“ Menschen sieht, die „durch die Nebenwirkungen“ der COVID-Spritzen krank geworden sind, aber „niemand“ meldet sie an VAERS, „weil es über eine halbe Stunde dauert, das verdammte Ding zu schreiben“.

Außerdem ist VAERS nicht die einzige Datenquelle mit roten Fahnen. Daten aus der Defense Medical Epidemiology Database (DMED) des Pentagons zeigen, dass 2021 im Vergleich zum vorherigen Fünfjahresdurchschnitt drastische Anstiege bei einer Reihe von Diagnosen für ernste medizinische Probleme zu verzeichnen waren, darunter Bluthochdruck (2.181 %), neurologische Störungen (1, 048 %), Multiple Sklerose (680 %), Guillain-Barre-Syndrom (551 %), Brustkrebs (487 %), weibliche Unfruchtbarkeit (472 %), Lungenembolie (468 %), Migräne (452 %), Funktionsstörungen der Eierstöcke (437 %), Hodenkrebs (369 %) und Tachykardie (302 %).

Im Dezember 2022 veranstaltete der republikanische US-Senator Ron Johnson aus Wisconsin eine Diskussionsrunde, bei der der Bürgerrechtsanwalt Aaron Siri detaillierte Daten aus dem V-Safe-Meldesystem der CDC vorstellte, aus denen hervorging, dass 800.000 der 10 Millionen Teilnehmer des Systems, d. h. etwa 7,7 %, berichteten, dass sie nach einer COVID-Injektion medizinische Hilfe benötigten. „Fünfundzwanzig Prozent dieser Personen benötigten eine Notfallversorgung oder wurden ins Krankenhaus eingeliefert, und weitere 48 Prozent suchten eine Notfallversorgung auf“, fügte Siri hinzu. „Weitere 25 Prozent zusätzlich zu den 7,7 Prozent gaben an, nicht arbeiten oder zur Schule gehen zu können.“

Eine weitere Studie eines Teams amerikanischer, britischer und kanadischer Forscher, die im Dezember letzten Jahres im Journal of Medical Ethics veröffentlicht wurde, ergab, dass COVID-Auffrischungsimpfungen für Universitätsstudenten – eine relativ gesunde Gruppe mit relativ geringem Risiko für das Virus – weit mehr schaden als nützen: „Pro verhinderter COVID-19-Krankenhauseinweisung rechnen wir mit mindestens 18,5 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen durch mRNA-Impfstoffe, einschließlich 1,5-4,6 durch Auffrischungsimpfungen ausgelöste Myoperikarditis-Fälle bei Männern (die in der Regel eine Krankenhauseinweisung erfordern).“

In den letzten Monaten haben einige Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen die Maskenpflicht wieder aufgenommen und begründen dies mit der Zunahme von Fällen durch neue COVID-Varianten, gegen die die Regierung einräumt, dass die derzeitigen Impfstoffe möglicherweise unwirksam sind. Die Nachricht hat zu Spekulationen darüber geführt, ob eine Rückkehr zu umfassenderen Sperrmaßnahmen bevorsteht.

Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass er beim Kongress Mittel für die Entwicklung neuer COVID-Impfstoffe gegen diese Varianten beantragen will, was Befürchtungen hinsichtlich neuer Vorschriften, einer ähnlich überstürzten Entwicklung und ähnlicher Probleme wie bei den unter seinem Vorgänger entwickelten Impfungen aufkommen lässt.