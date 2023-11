Wie man COVID-Impfstoffe als „sicher für die Schwangerschaft“ erscheinen lässt

Von Igor Chudov

Antwort: Streichen Sie einfach die geimpften Frauen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlgeburt haben werden, aus den Daten!

Sind COVID-Impfstoffe für Frauen, die versuchen schwanger werden, sicher?

Eine kürzlich veröffentlichte Studie, die beweisen soll, dass COVID-Impfstoffe für Frauen, die versuchen, schwanger zu werden, sicher sind, wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet.

Die Studie scheint absichtlich Frauen auszuschließen, bei denen das Risiko einer Fehlgeburt am größten ist, allerdings nur in der geimpften Kohorte!

https://academic.oup.com/humrep/advance-article-abstract/doi/10.1093/humrep/dead211/7326030

Ich habe mich entschlossen, 55 Dollar von meinen bezahlten Abonnentenbeiträgen auszugeben und den vollständigen Text der Studie zu kaufen. Ich bin froh, dass ich das getan habe – es gibt für Sie alle etwas zu berichten!

Vielen Dank, liebe zahlende Abonnenten, dass Sie mir den kostenpflichtigen Zugang zu dieser Studie der Universität Oxford ermöglichen. Unsere zahlenden Abonnenten zahlen nur aus Herzensgüte, da alle meine Abonnenten die gleichen Vorteile erhalten (abgesehen von einigen zusätzlichen Dankesworten an die zahlenden Abonnenten)

Studienaufbau

Die Studie untersuchte eine Kohorte von Frauen, die aktiv versuchen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Das Interessante daran ist, dass diese Frauen absichtlich viel häufiger auf eine Schwangerschaft testen als Frauen, die nicht „aktiv versuchen, schwanger zu werden“.

Die Teilnehmerinnen dieser Kohorte kennen also ihren Schwangerschaftsstatus etwa ab der 4. (Zur Erinnerung: Schwangerschaftswochen (GW) werden ab Tag 1 der letzten Periode gezählt).

In den meisten Fällen liegt die vierte Woche (GW 4) kurz vor der nächsten Periode, und Frauen, die keinen Schwangerschaftstest machen wollen, wissen noch nicht, dass sie schwanger sind. Im Allgemeinen werden die meisten Frauen erst in der sechsten Woche durch eine „ausbleibende Periode“ alarmiert. Die meisten Fehlgeburten treten jedoch in den ersten Wochen der Schwangerschaft auf, wenn viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind.

Daher lässt sich die Fehlgeburtenrate von 25 %, die höher klingt als gewöhnlich diskutiert, zumindest teilweise durch die frühe Wahrnehmung der Schwangerschaft erklären.

Diese Grafik aus der Studie zeigt, wann die Studienteilnehmerinnen Fehlgeburten erlitten.

Studienergebnisse absichtlich verzerrt, da nur geimpfte Frauen mit hohem Risiko ausgeschlossen wurden

Oberflächlich betrachtet – nur auf der Grundlage der Zusammenfassung – ist alles ganz einfach. Die Raten von Fehlgeburten bei geimpften und ungeimpften Frauen (vor der Schwangerschaft) wurden verglichen und um die „Neigung“ bereinigt. Diese Anpassung ist in gewisser Weise sinnvoll: Ältere Frauen haben beispielsweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Fehlgeburt zu erleiden, und sind auch eher geimpft. Die Auswirkungen solcher Faktoren könnten zu verzerrten Ergebnissen führen, daher bereinigen die Autoren die Ergebnisse um die „Propensity Scores“.

Die Autoren erklären:

Die nach dem Propensity-Score gewichtete IRR beim Vergleich von Teilnehmerinnen, die zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Empfängnis mindestens eine Dosis erhalten hatten, mit denen, die nicht geimpft worden waren, betrug 0,85 (95% CI: 0,63, 1,14). Die COVID-19-Impfung war weder mit einem erhöhten Risiko für eine frühe Fehlgeburt (GW: <8) noch für eine späte Fehlgeburt (GW: 8-19) verbunden.

Das Problem dabei ist, dass die Autoren eine sehr merkwürdige Datenmanipulation vorgenommen haben: Sie haben absichtlich einige Frauen von der Analyse ausgeschlossen, und zwar in einer Weise, die sehr unfair erscheint: Sie haben 75 geimpfte Frauen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt am größten ist, für jede ähnlich gelagerte ungeimpfte Frau ausgeschlossen!!!

Der kostenpflichtige Nachtrag zeigt, wie solche geimpften Frauen entfernt wurden:

Halten Sie hier bitte kurz inne: Die Autoren haben nur 0,1 % der ungeimpften Frauen „gestrichen“, aber satte 7,5 % der geimpften Frauen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt am größten ist!

Wie soll das ein fairer Vergleich sein?

Es ist überhaupt nicht fair, da es das Ergebnis verzerrt und zahlreiche geimpfte Fehlgeburten von der Analyse ausschließt – was es den Autoren ermöglicht, ihren Daumen auf die Waage zu legen, um geimpfte mit ungeimpften Ergebnissen zu vergleichen.

Waren die Daten gefälscht?

War Datenfälschung im Spiel?

Die Faktoren, die das Risiko einer Fehlgeburt bei Frauen erhöhen, sind Alter, Raucherstatus und so weiter.

https://www.verywellfamily.com/risk-factors-and-pregnancy-loss-2371376

Die Faktoren, die fruchtbare Frauen eher dazu bringen, sich impfen zu lassen, sind vor allem „Wissenschaftsgläubigkeit“ und Vertrauen in das Mainstream-Fernsehen sowie vielleicht das Alter.

Wie kann es sein, dass das Verhältnis der „wahrscheinlichsten Fehlgeburten“ 75:1 zugunsten der geimpften Frauen ausfällt? Das ist für mich einfach nicht glaubhaft.

Ich hoffe, dass wir eines Tages herausfinden werden, wie die Autoren zu dieser unmöglichen Ausschlussrate von 75:1 gekommen sind, indem sie fünfundsiebzig geimpfte Frauen mit der höchsten Fehlgeburtswahrscheinlichkeit“ für eine ungeimpfte Frau ausschließen.

Leider weigern sich die Autoren, die zugrunde liegenden Daten zu veröffentlichen:

COVID-Impfstoff erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte Frauen an COVID erkranken

Die Befürworter der COVID-Impfung verweisen oft auf die „Schutzwirkung von Impfstoffen“ für geimpfte Schwangere.

Traurigerweise war in dieser Studie die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte Frauen COVID bekommen, größer!

Erhöht eine Impfung WÄHREND der Schwangerschaft das Risiko einer Fehlgeburt?

Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle „Fehlgeburten nach Schwangerschaftswochen“. Ich habe den kumulativen Prozentsatz der Fehlgeburten ab Woche 6 hervorgehoben:

Sie sehen, dass in dieser Studie etwa 32 % aller Fehlgeburten in der sechsten Woche oder danach auftraten. Da 25 % aller Schwangerschaften in der Studie mit einer Fehlgeburt endeten, bedeutet dies, dass etwa 32 %*25 % = 8 % der Schwangerschaften in der sechsten Schwangerschaftswoche oder danach mit einer Fehlgeburt enden.

Denken Sie daran, dass die Frauen in der Studie, über die wir hier sprechen, nicht ausgewählt wurden, um während der Schwangerschaft geimpft zu werden. (auch wenn einige von ihnen geimpft wurden und die Studie nicht genau angibt, wie viele es waren)

Wie sieht es mit der Fehlgeburtenrate bei Frauen aus, die während der Schwangerschaft geimpft wurden?

Die berühmte Zauche-Studie mit V-Safe-Daten zeigt, dass V-Safe-Schwangerschaften, bei denen alle werdenden Mütter geimpft wurden, eine viel höhere kumulative Fehlgeburtenrate von 14,1 % ab Woche 6 aufweisen.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2113891

Erhöht der Impfstoff Covid, der während der Schwangerschaft verabreicht wird, das Risiko einer Fehlgeburt (ab GW 6) von 8 % auf 14,1 %? Es sieht ganz danach aus! Leider können wir das nicht endgültig beantworten, aber das Alarmsignal ist genau hier.

Hier ist ein weiteres Alarmsignal für Impfungen während der Schwangerschaft: Bei Moderna, einem höher dosierten Impfstoff, ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt um 42 % höher als bei der niedrigeren Dosierung von Pfizer.

Es gab nie eine klinische Studie unter schwangeren Frauen

Alle oben genannten Fragen könnten geklärt werden, wenn unsere Gesundheitsbehörden Pfizer und Moderna bitten würden, einen kleinen Teil ihres Milliardengewinns beizusteuern und eine randomisierte Studie mit schwangeren Frauen und zukünftigen Müttern durchzuführen, die versuchen, schwanger zu werden. Hätten sie dies getan und wären sie ehrlich gewesen, wüssten wir, wie gefährlich COVID-Impfstoffe für Schwangerschaften sind.

Da diese Unternehmen kein Geld für Studien ausgeben wollten (oder Angst vor dem Bekanntwerden der Ergebnisse hatten), müssen wir zweitklassige, voreingenommene Studien verfolgen und versuchen, die Daten zu entschlüsseln, die nicht einmal öffentlich zugänglich sind.

Da die ursprünglichen Covid-Impfstoffe nicht einmal mehr verabreicht werden, werden wir nie mit Sicherheit wissen, wie schlecht ihre Wirkung war.

Aber eines wissen wir: Ehrliche Studien schließen keine Probanden im Verhältnis 75:1 aus, um den von ihnen bevorzugten Teil der Studie zu begünstigen.

Ist man wissenschaftsfeindlich, wenn man auf Mängel in verzerrten Studien hinweist? Ich würde gerne Ihre Meinung dazu erfahren!