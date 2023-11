Pilot warnt vor Katastrophe für Luftfahrtindustrie durch die Covid-Injektionen

CAPTAIN Shane Murdock sieht die Luftfahrtindustrie „am Rande einer Katastrophe“. Er ist seit mehr als 40 Jahren Pilot und qualifizierter Flugunfallermittler und hat offizielle Daten gefunden, die seine Behauptung einer bevorstehenden globalen Katastrophe untermauern. Er fügt hinzu: „Wenn man die Daten miteinander in Beziehung setzt, weisen sie darauf hin, dass es ein riesiges Problem gibt, das erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Flugsicherheit hat und haben wird. Es gibt genügend Beweise, um die Alarmglocken läuten zu lassen.

In diesem Jahr haben sich viele Tragödien ereignet. Phil Thomas, ein junger Absolvent der Flugschule in Cadiz (Spanien), erkrankte plötzlich und verstarb im April. Im März wurden fünf Piloten arbeitsunfähig, darunter ein Pilot der British Airways, der in Kairo (Ägypten) kurz vor dem Start zusammenbrach und starb.

Piloten sind super fit, warum sterben dann so viele plötzlich oder brechen zusammen? Kapitän Murdock kommt zu dem Schluss, dass sie unter schweren Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung leiden, die zu Myokarditis (Entzündung des Herzens), Gehirnnebel, Schlaflosigkeit, Blutgerinnseln und Anaphylaxie führt.

Er glaubt, dass einige Piloten tickende Zeitbomben sind, und behauptet, dass viele von ihnen ihre Krankheit nicht melden. Sie melden Hirnnebel, Herzrasen und Schwindel nicht, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen.

Piloten müssen sich einmal im Jahr einem umfassenden Gesundheitscheck unterziehen, oder alle sechs Monate, wenn sie krank waren. Die Vorschriften besagen, dass sie diese nur bestehen dürfen, wenn die Wahrscheinlichkeit, an einer Krankheit zu leiden, die sie arbeitsunfähig machen könnte, weniger als 1 % beträgt.

Wie können sie die ärztliche Untersuchung bestehen, wenn sie unter schweren Nebenwirkungen leiden? Im vergangenen Jahr hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) die Elektrokardiogramm-Marker geändert, die das „PR-Intervall“ messen. Dies ist die Zeit, die ein elektrischer Impuls benötigt, um von einem Teil des Herzens zum anderen zu gelangen, und ist ein Indikator für die Gesundheit des Herzens. Der neue Grenzwert ist 50 Prozent länger als der alte und bedeutet, dass ein Pilot, der eine Herzerkrankung entwickelt hat, diesen Grenzwert überschreiten könnte.

Am 15. November 2020 haben australische Fluggesellschaften die Impfung mit Covid-19 für 900 Piloten und das gesamte Flug- und Bodenpersonal vorgeschrieben. Pfizer, AstraZeneca und Moderna waren in Australien erhältlich.

Heute jährt sich dieser Befehl zum dritten Mal, und Kapitän Murdock ist einer der 12 Piloten, die sich weigerten. Er wurde natürlich entlassen, da ihm schwerwiegendes Fehlverhalten vorgeworfen wurde, eine Anschuldigung, die normalerweise für unangemessenes sexuelles Verhalten oder rücksichtsloses und gefährliches Verhalten reserviert ist.

Der 60-jährige Murdock, der in der Nähe von Sydney, Australien, lebt, war 20 Jahre lang Kapitän bei Virgin Australia und besitzt seit 1984 eine Lizenz. Außerdem hat er einen MSc in Human Factors in Aviation, der Wissenschaft, die sich mit der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine befasst. Er sagt: „Jeden Tag muss im internationalen Streckennetz ein Flugzeug wegen eines medizinischen Notfalls umkehren. Dabei handelt es sich entweder um einen gesundheitlichen Notfall der Passagiere oder der Besatzung“.

Wenn Piloten einen Mayday-Funkruf an die Flugsicherung absetzen, nennt man das „Squawk“. Sie verwenden den Code 7700 für alle Mayday-Rufe, die schwerwiegenden Ereignissen wie dem Ausfall des Piloten oder einem unkontrollierten Brand an Bord vorbehalten sind. Es gibt nur wenige Szenarien, die einen Mayday-Ruf rechtfertigen; Passagiere und Besatzung müssen wirklich in Gefahr sein.

Die Zahl der Mayday-Rufe ist in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gestiegen, wie ein vom X-Account @GCFlightAlerts eingerichteter Bot feststellt. Er postet, wenn ein Pilot auf der Welt den Notruf 7700 abgesetzt hat.

Zwischen 2018 und 2019 machten Mayday-Rufe 29,1 Prozent aller Notrufe aus. Im Jahr 2022 stiegen die Mayday-Rufe um 272 Prozent. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 betrug der Anstieg 386 Prozent. Die Grafik zeigt, dass es einen unmittelbaren und starken Anstieg gab, als die Impfungen für Piloten verpflichtend wurden.

Das Durchschnittsalter der während der Pandemie in Australien Verstorbenen lag bei 85,3 Jahren. Diese Zahlen rechtfertigen es nicht, gesunde und fitte Piloten zur Impfung zu zwingen und eine „no jab, no job“-Politik einzuführen. Dies widerspricht sogar den eigenen Richtlinien: Nach den FAA-Vorschriften dürfen Piloten keine Medikamente einnehmen, die nicht in den vergangenen 12 Monaten für die Allgemeinbevölkerung zugelassen und in Gebrauch waren. Piloten dürfen nicht an Medikamentenstudien teilnehmen, und alle Covid-19-Impfstoffe wurden im Rahmen einer Notfallzulassung zugelassen. Die letzte Phase der Studie wird in diesem Jahr abgeschlossen.

Cpt. Murdock untersuchte auch die Anzahl der von der australischen Regulierungsbehörde CASA (Civil Aviation Safety Authority) erteilten Mehrbesatzungslizenzen. Die CASA ist befugt, Beschränkungen für Airline Transport Pilot’s Licences (APTL) zu erlassen. Eine Mehrbesatzungslizenz beschränkt Piloten auf den Betrieb mit mehreren Besatzungsmitgliedern und wird erteilt, wenn der medizinische Status auf eine mögliche Fluguntauglichkeit hinweist. CASA überwacht und verwaltet die medizinische Zertifizierung und Lizenzierung aller australischen Piloten. Aus den Daten der Informationsfreiheit geht hervor, dass die Zahl der Einschränkungen um 126 Prozent gestiegen ist, was beispiellos ist.

Man sollte meinen, dass dies die CASA zu einer umfassenden Überprüfung veranlassen würde, aber sie unternimmt nichts, während die australische Arzneimittelbehörde, die Therapeutic Goods Administration (TGA), weiterhin die Covid-19-Impfung für alle empfiehlt. Es ist eine Drehtür, die sich vor der Verantwortung drückt, wie wir, die wir uns mit Impffragen beschäftigen, es gewohnt sind.

Kapitän Murdock ist überzeugt, dass Untätigkeit nur ein Ergebnis haben kann, und wir dürfen nicht vergessen, dass viele Flugzeuge wegen der Unfähigkeit der Piloten notgelandet sind. Er ist unmissverständlich und sagt: „Es wird Katastrophen geben, und sowohl die Besatzung als auch die Passagiere werden unnötig sterben“.