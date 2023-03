Biodigitale Konvergenz: Die Pandemie hat die genetische Transformation der Menschheit eingeleitet

Bei der Pandemie ging es nie nur um einen Virus und einen „Impfstoff“. Es war die erste massenhafte Anwendung der synthetischen Biologie auf die menschliche Existenz. Damit wurde die theoretische Konvergenzwissenschaft in die angewandte Wissenschaft überführt, allerdings in globalem Maßstab. Für eine Welt, die größtenteils noch nie etwas von Transhumanismus gehört hat, wurde sie willkürlich auf das Förderband der Transformation gesetzt.

Wie Spartacus abschließend feststellt:

„Wir brauchen eine öffentliche Diskussion über synthetische Biologie und Neurotechnologie, und zwar jetzt, und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, die internationale und verbindliche Grenzen für ihre Verwendung festlegen. Andernfalls werden die Menschen der Zukunft unweigerlich auf künstliche Produkte reduziert.“

Dies ist kein Scherz. Es ist keine Übung. Die Menschheit steht kurz davor, das Menschsein zu verlieren. Wenn Klaus Schwab davon spricht, wie die vierte industrielle Revolution SIE verändern wird, dann meint er genau das: chemisch, biologisch, physikalisch. Aber er verweist nur auf die verrückten Wissenschaftler, die in relativer Anonymität die synthetische Biologie vorantreiben. Lesen Sie diesen Artikel. Studieren Sie ihn. Hören Sie sich die Videos an. Gehen Sie nicht weg, bis Sie verstanden haben, was er sagt. ⁃ TN-Redakteur

Klaus Schwab hat vor kurzem etwas gesagt, das die Leute aufhorchen ließ.

„Künstliche Intelligenz, aber nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch das Metaversum, weltraumnahe Technologien, und ich könnte noch viel weiter gehen – synthetische Biologie. Unser Leben in zehn Jahren wird völlig anders sein, es wird sich sehr stark verändern, und – wer diese Technologien beherrscht, wird in gewisser Weise der Herr der Welt sein.“

Hier ist das Problem: Er hat nicht Unrecht. Die Menschen werden wütend, wenn sie Aussagen wie „Herr der Welt“ hören, weil sie denken, dass es sich um eine leere Drohung handelt, kaum mehr als das leere Getöse eines Größenwahnsinnigen. Das ist sie ganz sicher nicht. Der Grund, warum die Menschen nicht sehen, wozu diese Technologie in der Lage ist, ist zum einen, dass sie nicht mit einer überaktiven Vorstellungskraft ausgestattet sind, zum anderen, dass sie nicht an ganzheitliches Systemdenken gewöhnt sind, und schließlich, dass es so gut wie keine Mainstream-Medienberichterstattung über die synthetische Biologie gibt, denn wenn es sie gäbe, würden die Menschen zu Recht einen Tobsuchtsanfall bekommen.

Ich werde Sie jetzt etwas fragen, das Ihnen vielleicht etwas seltsam vorkommt. Was ist ein inneres Organ? Die Antwort aus dem Lehrbuch ist, dass es sich um ein spezialisiertes Gewebe im Körper handelt, das eine bestimmte Funktion ausübt. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein inneres Organ alles sein kann, was wir wollen?

RSC – Ein Morphraum für synthetische Organe und Organoide: das Mögliche und das Tatsächliche

Bemühungen in der evolutionären Entwicklungsbiologie haben Aufschluss darüber gegeben, wie sich Organe entwickeln und warum die Evolution bestimmte Strukturen gegenüber anderen bevorzugt hat. Diese Fortschritte im Verständnis der Organogenese zusammen mit den neuesten Techniken der organotypischen Kulturen, des Bioprinting von Gewebe und der synthetischen Biologie bieten die Möglichkeit, die physikalischen und genetischen Beschränkungen bei der Organentwicklung zu knacken, und eröffnen so neue Wege für die Forschung in Form von vollständig entworfenen oder lediglich veränderten Einstellungen. Hier schlagen wir einen vereinheitlichenden Rahmen vor, der das Konzept des Morphoraums (d.h. den Raum möglicher Strukturen) mit der synthetischen Biologie und dem Tissue Engineering verbindet. Wir streben eine Synthese an, die unser Verständnis sowohl der evolutionären als auch der architektonischen Zwänge einbezieht und als Leitfaden für die Erforschung alternativer Designprinzipien zum Bau künstlicher Organe und Organoide dienen kann. Wir stellen einen dreidimensionalen Morphenraum vor, der drei Schlüsselmerkmale für die Komplexität von Organen und Organoiden enthält. Zu den Achsen dieses Raums gehören der Grad der Komplexität, der durch die für den Aufbau der Struktur erforderlichen Entwicklungsmechanismen eingeführt wird, ihr Potenzial, Informationen zu speichern und auf sie zu reagieren, sowie der zugrunde liegende physikalische Zustand. Wir vermuten, dass ein großer Teil dieses Raums leer ist und dass diese Leere Hinweise auf alternative Wege zur Gestaltung und sogar zur Erfindung neuer Organe bieten könnte.

Was wäre, wenn die Organe von Menschen und Tieren – Nieren, Milz, Leber, Herz, Gehirn usw. – nicht alle möglichen Konfigurationen von Zellen darstellen, sondern nur die eng definierten, von der Evolution ausgewählten? Was wäre, wenn es einen riesigen, noch nicht untersuchten Fleck gibt, an dem man Dinge wie denkendes Muskelgewebe voller Neuronen oder eine kombinierte Leber und Niere (Lidney?) direkt unter der Haut haben kann, die gefilterte Giftstoffe ausschwitzen lässt? Was wäre, wenn wir völlig neue Organe von Grund auf herstellen könnten, die in der Natur noch nie existiert haben und völlig neue Funktionen haben? Was wäre, wenn man kleine Gehirne in jedes Gelenk seines Körpers implantieren könnte und seinen Armen und Beinen einen eigenen Verstand gäbe, wie bei einer Krake?

Das ist ein Thema, das in der Vergangenheit in der Science-Fiction immer wieder aufgegriffen wurde. In Warhammer 40.000 werden den hochgradig vergrößerten und übermenschlichen Space Marines zahlreiche selbstgebaute Organe eingepflanzt, und wer jemals Bacigalupis The Windup Girl oder die Blutmusik des verstorbenen Greg Bear gelesen hat, der weiß genau, wie bizarr so etwas werden kann. Es gibt nur ein Problem, und das ist, dass diese Dinge schon fast keine Science Fiction mehr sind, und es gibt im Grunde keinen ethischen Rahmen, der sicherstellt, dass sie nicht auf schreckliche Weise missbraucht werden.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, was man mit synthetischer Biologie alles machen kann. Man kann auch von Grund auf neue Enzyme entwickeln, die Gene dafür in Bakterien einfügen und sie als Reagenzien zur Herstellung völlig neuer Verbindungen verwenden.

Immer noch nicht überzeugt? Wenn Sie die Website der kanadischen Regierung besuchen, finden Sie dort gerade diesen Artikel. Ich empfehle, ihn zu archivieren.

Policy Horizons Canada – Erforschung der biodigitalen Konvergenz

Ich wache mit dem Sonnenlicht und der salzigen Küstenluft der Adria auf. Ich wohne zwar nicht in der Nähe des Mittelmeers, aber meine künstliche Intelligenz, die auch mein Gesundheitsberater ist, hat mir eine bestimmte Luftqualität, einen bestimmten Duft und eine bestimmte Sonnenintensität verordnet, um mein Energieniveau am Morgen zu steuern, und sie hat mein Schlafzimmer so programmiert, dass es dieses Klima nachahmt. Die frische Bettwäsche, die in meinem Gebäude aus regenerierenden Pilzen wächst, ist besser, als ich es mir vorgestellt habe; ich fühle mich ausgeruht und bereit für den Tag. Bevor ich aufstehe, muss ich noch ein paar Dinge überprüfen. Ich schicke eine Nachricht an mein Gehirn, um die App zu öffnen, die meinen Insulinspiegel kontrolliert, und stelle sicher, dass meine Bauchspeicheldrüse optimal unterstützt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, mich mit Nadeln zu spritzen, wie es meine Mutter als Kind getan hat. Jetzt ist es ein Mikroben-Transplantat, das sich automatisch anpasst und meine Werte meldet. Alles sieht gut aus, also schaue ich auf die digitale Schnittstelle meines Gehirns, um die Traumdaten zu lesen, die letzte Nacht in Echtzeit aufgezeichnet und verarbeitet wurden. Meine Therapie-App analysiert die emotionalen Reaktionen, die ich während des Schlafs ausgedrückt habe. Sie schlägt vor, dass ich mir in dieser Woche Zeit für einen Aufenthalt in der Natur nehme, um über meinen wiederkehrenden Traum vom gefangen sein nachzudenken und hilfreiche unterbewusste neuronale Aktivitäten zu fördern. Meine KI empfiehlt einen „Waldtag“. Ich denke „okay“, und meine KI und mein neuronales Implantat erledigen den Rest.

Ich habe dieses Thema im letzten Spartacast angesprochen, aber ich glaube nicht, dass ich es wirklich auf den Punkt gebracht habe. Biotechnologie und Informationstechnologie sind völlig miteinander verwoben, und das schon seit Jahrzehnten. Erinnert sich noch jemand an Folding@home, bei dem die Leute ihre Playstation dazu nutzten, Prozessorleistung zu einem verteilten Supercomputer-Netzwerk beizusteuern?

Das war im Jahr 2007, und den eigentlichen Software-Client gibt es seit dem Jahr 2000. Heute machen sie alles auf einem Computer. Die Idee hinter den mRNA-Impfstoffen ist im Grunde, Impfstoffe zu digitalisieren, indem man sie auf synthetische Gensequenzen reduziert und menschliche Zellen als Bioreaktoren für die Herstellung des eigentlichen Proteins verwendet, wobei eine Reihe von Herstellungsschritten übersprungen wird.

Okay, Sie haben also CRISPR. Sie haben DREADDs. Sie haben Nanotransducer. Sie sind in der Lage, künstliche Amyloide herzustellen, wie die Amyloid-Halbleiter von Ehud Gazit. Sie haben sogar noch mehr als das. Ein Freund von mir auf Twitter, C.M. (der sich derzeit @CRISPR_Cas69 nennt), hat mich auf eine Arbeit aufmerksam gemacht, in der es darum geht, eine komplette von-Neumann-Architektur in nichts anderem als Lipid-Nanopartikeln zu realisieren:

Science Advances – Nanopartikel-basierte Rechenarchitektur für neuronale Netze aus Nanopartikeln

Das Fehlen einer skalierbaren, auf Nanopartikeln basierenden Computerarchitektur schränkt das Potenzial und die Nutzung von Nanopartikeln zur Manipulation und Verarbeitung von Informationen mit molekularen Rechenverfahren stark ein. Inspiriert von der von-Neumann-Architektur (VNA), bei der mehrere Programme ohne Umstrukturierung des Computers ausgeführt werden können, haben wir die Nanopartikel-basierte VNA (NVNA) auf einem Lipid-Chip für die mehrfache Ausführung beliebiger molekularer Logikoperationen auf einem einzigen Chip ohne Umstrukturierung realisiert. In diesem System fungieren Nanopartikel auf einem Lipidchip als Hardware mit Speicher, Prozessoren und Ausgabeeinheiten, und DNA-Stränge werden als Software verwendet, um molekulare Anweisungen für die einfache Programmierung von Logikschaltungen bereitzustellen. NVNA ermöglicht es einer Gruppe von Nanopartikeln, ein neuronales Feed-Forward-Netz, ein Perzeptron, zu bilden, das funktional vollständige boolesche Logikoperationen implementiert, und bietet eine programmierbare, rücksetzbare, skalierbare Computerarchitektur und Leiterplatte, um neuronale Netze aus Nanopartikeln zu bilden und logische Entscheidungen zu treffen.

Was passiert, wenn wir all diese unterschiedlichen Ideen in eine einzige Plattform integrieren? Was könnten wir schaffen? Könnten wir jemandem eine Substanz injizieren, die drahtlos manipuliertes intelligentes Gewebe im Körper einer Person erzeugt? Denken Sie darüber nach. Nehmen wir an, wir verwenden mRNA, um Yamanaka-Faktoren in den Zellen einer Person zu produzieren, um sie in vivo in Stammzellen zu verwandeln, und dann, nehmen wir an, wir spleißen neue Gene in diese Zellen, um eine völlig neue, synthetische Zelllinie mit völlig neuen Funktionen zu erzeugen. Dann könnte man diese Ansammlungen von Zellen dazu bringen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, indem man ihr Membranpotenzial mit Nanotransducern oder mit Hilfe der Chemogenetik manipuliert. Was wäre, wenn diese Zellen im ganzen Körper wandern, sich teilen und Kolonien bilden würden, wie ein symbiotischer Organismus, und dabei das Immunsystem umgehen würden, indem sie Signale aussenden, die denen menschlicher Zellen gleichen? Was wäre, wenn man diese Zellen dazu bringen könnte, Neurotransmitter oder Hormone in den extrazellulären Raum abzusondern, um die Funktionen der normalen Zellen des Patienten zu beeinflussen? Wie wäre es, wenn sie dazu verwendet werden könnten, Gewebegerüste um die vorhandenen Organe des Patienten herum zu konstruieren und deren Funktion durch Umbau der extrazellulären Matrix zu manipulieren oder zu überwachen?

Dies sind nur ein paar hypothetische Beispiele. Es gibt noch viele weitere mögliche Anwendungen, wie z. B. die Verwendung von Tissue Engineering zur Herstellung völlig neuer, 3D-gedruckter „kybernetischer“ Organe. Die Soldaten der Zukunft werden vielleicht gar keine Gasmasken mehr tragen. Wozu auch, wenn ihnen ein Organ implantiert wurde, das sofort Atropin ausschüttet, sobald sie einen Hauch von VX riechen, oder wenn ihre Acetylcholinrezeptoren so verändert wurden, dass sie gegen Organophosphate unempfindlich sind? Was wäre, wenn alle Geheimdienstoffiziere einen IQ von 200 und ein perfektes Erinnerungsvermögen hätten, weil ihre neuronalen Spitzen ihre Gehirne zu einem Bienenstock mit einem Haufen gedruckter Gehirne in Fässern verbinden?

Diese und viele andere Fragen werden in den führenden militärischen Denkfabriken in den USA, Russland und China gestellt. Niemand will die strategische Überraschung verlieren, weil er das einzige Land ist, das nicht rechtzeitig für den Dritten Weltkrieg Supermänner entwickelt hat. Die DARPA weiß, dass Chinas Erfolgsbilanz in Sachen Ethik äußerst dürftig ist und dass es wahrscheinlich ist, dass das Land hinter den Kulissen Menschenversuche durchführt. Das verleitet unsere eigenen Führer dazu, das Gleiche zu tun (und das tun sie ja auch).

Das ist nicht alles, was man mit synthetischer Biologie tun kann. Attentate ohne die Möglichkeit der Zuordnung, die Schwächung bestimmter Menschen durch die Induzierung chronischer Gesundheitsprobleme, die Zerstörung der feindlichen Landwirtschaft mit neuartigen Pflanzenpathogenen, die Entwicklung von Viren und Bakterien, die von Grund auf neu hergestellt werden, um hyper-tödliche Biowaffen zu produzieren, die Entwicklung von Gehorsam und Fügsamkeit in Menschen durch die Veränderung des Gleichgewichts von Androgenen und Neurotransmittern in ihren Körpern, um Aggressionen und den Drang nach Belohnung abzustumpfen – die Liste geht weiter und weiter.

Wenn Klaus Schwab sagt, dass diejenigen, die diese Technologien beherrschen, die Welt beherrschen werden, dann untertreibt er, wenn überhaupt. Mit diesen Technologien könnte man eine ganze Spezies – einschließlich der Menschen – in etwas völlig anderes umwandeln.

Ich kann das nicht genug betonen. Es muss sofort ein öffentliches Gespräch über synthetische Biologie und Neurotechnologie geführt werden, und es müssen politische Maßnahmen ergriffen werden, die strikte internationale und verbindliche Grenzen für deren Einsatz festlegen. Andernfalls werden die Menschen der Zukunft unweigerlich auf künstliche Produkte reduziert werden.

Die Menschen, die hinter all dem stehen, sind Antipersonalisten. Sie sehen keinen Wert in der Person an sich, in der Person selbst. Für sie zählt nur das kollektive Wohl.

Stanford Encyclopedia der Philosophie – Personalismus

Die Personalisten betrachten die Persönlichkeit (oder „Persönlichkeit“) als den grundlegenden Begriff, als das, was der gesamten Realität Sinn verleiht und ihren höchsten Wert ausmacht. Mit der Persönlichkeit ist eine unantastbare Würde verbunden, die unbedingten Respekt verdient. Der Personalismus ist nicht in erster Linie eine theoretische Philosophie der Person. Zwar vertritt er ein einzigartiges theoretisches Verständnis der Person, doch ist dieses Verständnis an sich so beschaffen, dass es den Vorrang der praktischen oder moralischen Philosophie unterstützt, während gleichzeitig die moralische Erfahrung der Person so beschaffen ist, dass sie das theoretische Verständnis entscheidend bestimmt. Für die Personalisten vereint die Person Subjektivität und Objektivität, kausale Aktivität und Rezeptivität, Einheit und Beziehung, Identität und Kreativität. Durch die Betonung des moralischen Charakters der Person oder der Person als Subjekt und Objekt der freien Tätigkeit konzentriert sich der Personalismus auf das praktische, moralische Handeln und ethische Fragen.

Der Mensch wird von den Agenten der NWO als ressourcenhungrig, tribalistisch und aggressiv betrachtet. Im Grunde genommen eine invasive, lästige Spezies. Es bräuchte nur ein Gremium von Bioethikern, um zu entscheiden: „Meine Güte, die Zivilisation wäre sicher besser, wenn wir die Fähigkeit zu Verbrechen, aggressivem Verhalten, Fanatismus und Bigotterie aus den Menschen herauszüchten würden.“

Und ehe man sich versieht, stehen die Menschen eines Tages Schlange, um sich impfen zu lassen, und Jahre später bekommen sie Kinder, die mehr Zimmermannsameise als Mensch sind, völlig unfähig, eine Person zu sein und die an sich wertvolle Erfahrung zu machen, ein Mann oder eine Frau zu werden.

Die Menschen glauben immer noch, es ginge nur um einen Virus oder einen Impfstoff. Das ist nicht der Fall. Es geht um viel, viel mehr als das. Mehr als die meisten sich überhaupt vorstellen können.