Anstieg der Gesamtzahl der Todesfälle in Japan um 8,9 % im Jahr 2022! Regierung empfiehlt noch mehr zu impfen!

Unsere Freunde vom Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) haben endlich die demografischen Daten für Dezember veröffentlicht, eine Woche später als geplant. Und nachdem ich gesehen habe, dass die Zahl der Todesfälle im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 % gestiegen ist, kann ich verstehen, warum sie es nicht eilig hatten.

Todesfälle aller Ursachen. Blau: 2021. Rot: 2022 (natürlich)

Im Gegensatz zu den täglichen Covid-Fallzahlen machen sich die Medien nicht die Mühe, monatliche Mortalitätszahlen zu melden. Die Nikkei hat jedoch berichtet, dass die jährliche Zahl der Todesfälle im Jahr 2022 um 8,9 % (129.744) höher war als 2021 (1.582.033 gegenüber 1.452.289).

„Todesfälle durch alle Ursachen im Jahr 2022 stark gestiegen“

Im Jahr 2022 meldete Japan nur etwa 39.000 Covid-Tote. Abgesehen von der liberalen Art und Weise, wie diese Todesfälle gezählt werden, stellt sich die Frage, woran die Japaner im vergangenen Jahr sonst noch in größerer Zahl gestorben sind. Zurück zum Nikkei.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die vom MHLW veröffentlichte Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen von Januar bis September 2022 um insgesamt 81.000 Personen. Davon starben etwa 15.000 am Coronavirus, etwa 17.000 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und etwa 18.000 an Altersschwäche. Nach Altersgruppen betrachtet waren die meisten Menschen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Altersschwäche starben, 80 Jahre oder älter.

Warum also versagen bei immer mehr älteren Menschen die Herzen und der Alterungsprozess beschleunigt sich? Fragen wir die Experten!

Experten für Infektionskrankheiten äußerten sich am 22. Februar über die Zunahme der Todesfälle. Sie vermuten, dass „die Zahl der Patienten, die an anderen Ursachen als Covid-19 starben, aufgrund der Verschlechterung ihres Allgemeinzustands nach der Infektion mit dem Coronavirus gestiegen sein könnte“.

Mit anderen Worten: Die Experten gehen davon aus, dass es in Japan im vergangenen Jahr Zehntausende von kryptischen Covid-Todesfällen gegeben haben könnte. Was wird die japanische Regierung also tun, um solche Todesfälle im Jahr 2023 zu verhindern? Sie wird den älteren Menschen zwei weitere Covid-Impfungen anbieten!

Für die Mehrheit der über 65-Jährigen werden das die 6. und 7. Spritze sein. Mal sehen, wie lange sie das durchhalten können.