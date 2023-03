Kriegsjournalist wirft Wahrheitsbombe auf die Ukraine

Wir sollten Wladimir Putin hassen und all die bösen Dinge glauben, die über ihn gesagt werden, und die Ukraine lieben. Wenn man das nicht tut, ist man ein Faschist, Reichsbürger, Nazi, Putin-Apologet, Verschwörungstheoretiker und Weichei.

Sie haben über Corona gelogen, sie haben über geheime Absprachen mit den Russen gelogen und es gibt so viel mehr, was in der Ukraine vor sich geht, worüber niemand spricht, sagt die Kriegsjournalistin Lara Logan.

„Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt, und wir werden in epischem Ausmaß belogen“, betont sie. Sie haben nur eine Wahl: Sie müssen zu 100 Prozent hinter Zelenski stehen. Und das, obwohl er eine Marionette ist. Er wurde ausgewählt wie so viele andere Führer“, argumentiert die Journalistin.

Es ist eine Lüge, dass es in diesem Krieg um Russland und die Ukraine geht, sagt sie. „Putin hat seit 15 Jahren gewarnt, dass er nicht tatenlos zusehen wird, wie die Globalisten die Welt übernehmen und Labore für biologische Waffen bauen.“

Die Ukraine ist das Zentrum einer großen Geldwäscheoperation. Milliarden von Dollar wurden über die Ukraine gewaschen und wir sagen nichts dazu, so Logan.

Auf Twitter schreibt die Kriegsjournalistin, dies sei der erste Krieg gegen die gesamte Menschheit. Sie spricht von einer „biblischen Schlacht“. „Gebt niemals auf.“