Die Hegemonie der USA ist der Hauptwiderspruch auf der Welt. Sie zu besiegen, ist entscheidend für die Arbeiterrevolution.

Wer sich für den totalen Sieg der Arbeiter der Welt einsetzt, wird den Kampf gegen die US-Hegemonie unterstützen. Das bedeutet, die Geopolitik ernst zu nehmen. Das bedeutet, zu erkennen, dass wir Amerikaner als Bewohner des imperialen Zentrums die Möglichkeit haben, unsere Regierung daran zu hindern, Gewalt gegen die Völker auszuüben, die im Visier des Imperialismus stehen. Wenn wir uns gegen die Sanktionen gegen Kuba, die Unterstützung des kolonialen Krieges Israels gegen die Palästinenser oder die Hilfe für den Krieg der faschistischen Ukraine gegen den Donbass einsetzen, schwächen wir die Kriegsmaschinerie. Denn die Kriegsmaschinerie ist darauf angewiesen, dass die Sicht des Außenministeriums auf das Weltgeschehen von den Menschen geteilt wird. Und je stärker die Anti-Kriegs-Bewegung ist, desto weniger wirksam wird diese narrative Kontrolle. In dieser Phase des Niedergangs der US-Hegemonie besteht der Zweck der amerikanischen Antikriegsbewegung darin, diesen geopolitischen Wandel zu beschleunigen, indem sie die Funktionsweise des amerikanischen Militarismus sabotiert.

Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, zumindest bis zum Sturz des bürgerlichen Staates, von dem der amerikanische Militarismus abhängt, besteht darin, die Erzählungen des Imperialismus zu entlarven. Um herauszufinden, aus welchen Lügen diese Narrative genau bestehen, schauen Sie sich an, welche Ideen Sie derzeit nicht in Frage stellen dürfen: die NATO-Darstellung der Handlungen Serbiens im Jugoslawien-Krieg, Assads angebliche chemische Angriffe, der “Völkermord an den Uiguren”, die Vorstellung, dass Nordkorea ein undemokratisches Regime ist, die Vorstellung, dass Russland ein faschistischer Staat ist, der unprovoziert gegen die Ukraine vorgegangen ist. Auch wenn diese Dinge leicht zu widerlegen sind, kann man sie nicht wie die Irak-Psyop als falsch bezeichnen. Denn im Gegensatz zum Irak sind der Balkan, Syrien, China, die Demokratische Volksrepublik Korea und Russland für die Imperialisten immer noch von entscheidender Bedeutung, um die Wahrnehmung zu prägen. Der Irak wird seit langem als erzählerischer Vorteil genutzt, und das Imperium hat ihn zu einem der vielen Orte gemacht, gegen die Washington unhinterfragt Krieg führt. Bei den anderen genannten Ländern und Gebieten ist die Lage unklarer.

Das Imperium muss immer noch seine jahrzehntealte Mythologie der Gräuelpropaganda gegen Serbien aufrechterhalten, damit es seine Kampagne zur Assimilierung ganz Osteuropas an das neoliberale Modell der EU fortsetzen kann. Sie muss die größten geopolitischen Rivalen Washingtons als neue “Achse des Bösen” darstellen, um ihre Bemühungen zur Destabilisierung Eurasiens zu rechtfertigen. Diese Bemühungen erstrecken sich nicht nur auf den Stellvertreterkrieg in der Ukraine oder die Provokationen in Taiwan, sondern auch auf die Versuche einer farbigen Revolution im Iran. Zu dieser Mission, Eurasien zum Zusammenbruch zu treiben, gehören auch die Syrien-Sanktionen, die dazu gedacht sind, Notfälle wie das Erdbeben in diesem Monat zu verschärfen. Sollte die DVRK den Erzählkrieg gewinnen, werden Washingtons anhaltende Bemühungen, sie mit Militärübungen zu bedrohen, zu einer internationalen Belastung. Die Imperialisten müssen also weiterhin das Opfer spielen und die Raketentests des Landes als unprovozierte Drohungen eines “verrückten Diktators” darstellen.

In dem Maße, wie sich Washingtons neuer kalter Krieg entwickelt, werden weitere Fronten eröffnet, die sich vielfach mit anderen überschneiden. Die Vorstellung, dass Äthiopiens Regierung einen Völkermord an den Tigrayern begeht, was den Kontext verschleiert, dass das Volk von Tigray von den von den USA unterstützten TPLF-Terroristen als Geisel gehalten wird, ist wesentlich für die Rechtfertigung der Kampagne zur Destabilisierung Äthiopiens und Eritreas. Eine Kampagne, die durch den Wunsch motiviert ist, die weitere Entwicklung von Chinas BRI-Projekt zu verhindern, indem die Staaten zerstört werden, die das größte Potenzial haben, die Initiative voranzubringen. Washingtons Operationen zur Destabilisierung Afghanistans und Myanmars haben dasselbe Ziel, auch wenn die gegen sie gerichtete Gräuelpropaganda nicht so extrem sein muss, da sie von einem theokratischen Regime bzw. einer Militärjunta regiert werden. Der Umstand, dass beide Länder aufgrund der Politik Washingtons in eine solche Situation geraten sind, wird in den Analysen unserer Medien nicht berücksichtigt. Das zentrale Ziel unserer außenpolitischen Denker besteht derzeit darin, den Aufstieg Chinas und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Aufschwung der Länder in der Peripherie zu behindern.

In diesem Großmächte-Wettbewerb konzentrieren sich die Bemühungen des Imperialismus heute. Lateinamerika ist nicht mehr das primäre Ziel, denn angesichts der wirtschaftlich verzweifelten Situation, die der Stellvertreterkrieg in der Ukraine für die imperialistischen Mächte geschaffen hat, sieht Washington ein, dass es zumindest lernen muss, mit den antiimperialistischen Regierungen der Hemisphäre zu koexistieren. Washington führt immer noch Putsche durch, wo es kann, wie im vergangenen Dezember in Peru, aber diese Regimewechseloperationen werden immer weniger durchführbar, je mehr die antiimperialistische Bewegung in der Region an Stärke gewinnt. Selbst in Peru hat die Gegenreaktion der Bevölkerung das Überleben des neuen Putschregimes bereits unsicher gemacht. Ein schnell schwindendes Imperium wie Washington muss Kompromisse eingehen und in diesem Fall den Verlust mehrerer seiner Neokolonien hinnehmen, damit es seine Bemühungen um die Destabilisierung Eurasiens fortsetzen kann.

Das eigentliche Problem ist, dass sich die Russland-Sanktionen als nicht wirksam genug erwiesen haben, um das Land zum Einsturz zu bringen, so dass sich das Ziel der Zerstörung Eurasiens als unerreichbar erwiesen hat. Wären die Sanktionen so wirksam, könnte Washington mit gutem Gewissen einen Regimewechsel gegen Lula durchführen, weil er enge Beziehungen zur VR China aufgebaut hat. Da es dem Imperium jedoch nicht gelungen ist, mehr als 20 % der Länder der Welt für seinen Krieg gegen Russland zu gewinnen, und es folglich den amerikanischen und europäischen Lebensstandard opfern musste, um die Sanktionen zu unterstützen, verliert Washington den Wirtschaftskrieg. Es hat also keine andere Wahl, als Wirtschaftsbeziehungen zu Ländern wie Venezuela und Brasilien aufzubauen oder aufrechtzuerhalten und hilflos zuzusehen, wie diese Länder den Übergang zur Multipolarität beschleunigen.

Die Ermutigung des Imperiums zu neuen Spannungen auf dem Balkan, die Bewaffnung der Ukraine und Aserbaidschans gegen andere ehemalige Sowjetstaaten und der Einsatz Israels als regionaler terroristischer Stellvertreter haben dem Imperium keinen Sieg auf dem eurasischen geopolitischen Schachbrett gebracht. Das liegt daran, dass die BRIC-Länder, die viel größer und wirtschaftlich wichtiger sind als Washingtons destabilisierende Stellvertreter, ihre Beziehungen verstärkt haben. Selbst das ultranationalistische Indien hat seine Beziehungen zu Russland weiter gestärkt und gleichzeitig seinen Grenzstreit mit China deeskaliert, weil es weiß, welcher Weg in seinem Interesse ist.

In dieser Zeitlinie, in der die Multipolarität noch schneller gekommen ist, als das Pentagon erwartet hat, und diese plötzliche Beschleunigung des Fortschritts der Geschichte gerade wegen der rücksichtslosen Handlungen Washingtons eingetreten ist, kann sich unsere herrschende Klasse nur der gleichen Option zuwenden, die die deutsche Bourgeoisie nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg ergriffen hat: die Kontrolle des kapitalistischen Staates zu konsolidieren und sich mit den reaktionärsten Elementen zu verbünden, um eine Kraft für konterrevolutionären Terror zu schaffen.

Die Wiederbelebung der Industrie, damit sich das Land auf einen neuen großen Krieg vorbereiten kann, ist ebenfalls Teil dieses faschistischen Plans, was ein weiterer Grund ist, warum wir uns der Kriegsmaschinerie widersetzen müssen. Die logische Schlussfolgerung des Weges, den die imperialen Mächte eingeschlagen haben, ist ein Szenario, in dem sie sich in einen Nazi-Staat verwandeln, wie es die Ukraine getan hat. Man weiß nicht, welchen Teil der Welt sie sich für die Wiederholung von Hitlers Invasionen aussuchen werden, aber angesichts des Erfolgs der Operation Z bei der Entnazifizierung ist es möglich, dass diese neue Militärkampagne auch auf Osteuropa ausgerichtet sein wird. Wir müssen diese verkommene Version der NATO davon abhalten, den Dritten Weltkrieg auszulösen, dem sie allein durch ihren liberalen Stellvertreterkrieg schon so nahe gekommen ist wie nie zuvor. Stellen Sie sich vor, wie diese Länder handeln werden, wenn sie sich in einem Zustand befinden, der dem Deutschlands vor einem Jahrhundert entspricht, und ihre faschistischen Bewegungen keine ausreichende interne Opposition haben.

Mit der Explosion der Inflation haben wir eine weitere historische Voraussetzung für eine solche faschistische Machtübernahme erfüllt. So implodieren die kolonialen Länder während der imperialistischen Phase des Kapitalismus: Wenn sie mit den Krisen konfrontiert werden, die der Imperialismus für sie schafft, reagieren ihre herrschenden Klassen, indem sie versuchen, das System mit enormer Gewalt aufrechtzuerhalten. Wenn die USA erst einmal in vollem Umfang aus Asien vertrieben sind, wird die Situation im Kernland noch beängstigender werden, als sie ohnehin schon ist. Die Terrorkampagne gegen Transgender-Menschen ist eine Manifestation dieses Faschismus des 21. Jahrhunderts, und sie hat einen Präzedenzfall dafür geschaffen, was die Kräfte der Reaktion mit jeder anderen Gruppe machen werden, die sie zu unterwerfen versuchen. Wir Kommunisten im Kern können gegen diesen Feind nur gewinnen, indem wir eine Bewegung aufbauen, die in ihrem Fokus global ist. Indem wir uns mit den antiimperialistischen Regierungen der Welt verbünden, sowohl um den Liberalismus zu bekämpfen als auch um Freunde zu haben, an die wir uns wenden können, wenn der Klassenkonflikt eskaliert.

Wir müssen verstehen, dass der Liberalismus nur die erste Schicht des Widerstands ist, mit dem wir konfrontiert sein werden, und dass die Liberalen, wenn wir zu mächtig geworden sind, um uns aufzuhalten, die Faschisten schicken werden, um uns physisch zu vernichten. Das Gleiche gilt für die Hegemonie der USA, denn je erfolgreicher wir ihren Niedergang unterstützen, desto aggressiver wird die Aufstandsbekämpfung innerhalb des Imperiums. Liberalismus und Unipolarität sind auf dem Rückzug und machen den Weg frei für die endgültige Konfrontation zwischen den Feinden des Kapitals und dem kämpfenden Flügel des Kapitals. Jeden Tag rückt dieser entscheidende Moment des Konflikts näher.