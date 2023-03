Rocklegende Roger Waters wettert in einer Videobotschaft gegen die Anstifter des Krieges in der Ukraine

Rocklegende Roger Waters wischt in einer Videobotschaft den Boden mit denjenigen auf, die seiner Meinung nach für den Krieg in der Ukraine verantwortlich sind.

US-Präsident Joe Biden, Außenminister Anthony Blinken, die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland und andere kriegstreiberische Neokonservative in Washington sowie die Vasallenstaaten in der NATO hätten diesen Krieg provoziert, argumentiert Waters.

Roger Waters von Pink Floyd beschuldigt Joe Biden, Anthony Blinken und Victoria Nuland, den Krieg in der Ukraine geplant zu haben: „Ihr hättet das Versprechen von Außenminister Baker halten können, die NATO nicht voranzutreiben… Sie hätten davon absehen können, den illegalen Maidan-Staatsstreich anzuzetteln… Sie hätten die Minsker Vereinbarungen unterstützen können.“ „Jetzt sagt uns Angela Merkel, dass sie nur ein Trick waren, um Zeit zu gewinnen und die Ukraine für den Krieg zu bewaffnen, den Sie geplant haben.“

