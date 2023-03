Die wichtigste Erkenntnis aus dem jüngsten Fernsehinterview von Präsident Putin ist, dass der Ukraine-Konflikt in Wirklichkeit ein Kampf um die Richtung des globalen Systemwechsels ist und nicht nur ein Zusammenstoß zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken oder ein Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland um “Einflusssphären” in der Region.

Der russische Präsident Putin äußerte sich in seinem jüngsten Fernsehinterview mit dem Journalisten Pawel Surabin für die Sendung “Moskau. Kreml. Putin”, das vom Fernsehsender Rossiya-1 ausgestrahlt wurde. Das vollständige Transkript ist auf der offiziellen Kreml-Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht verfügbar, aber die Leser können diese fünf Links von TASS für jeden der Punkte, die nun zusammengefasst werden, einsehen:

1. Multipolarität unter russischer Führung vs. Unipolarität unter US-Führung

Der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland ist Teil des Neuen Kalten Krieges zwischen diesen beiden Mächten über die Richtung des globalen Systemwechsels, den Moskau in Richtung Multipolarität führen will, während Washington so viel wie möglich von seiner schwindenden unipolaren Hegemonie bewahren möchte. Der Ausgang dieses Kampfes wird im wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft der internationalen Beziehungen bestimmen, was wiederum die Souveränität eines jeden Landes stärken oder untergraben wird, weshalb er für jeden auf der Welt von Belang ist.

2. Russlands nationale Einheit sichert seine Widerstandsfähigkeit

Die von den USA angeführte Goldene Milliarde des Westens führt einen noch nie dagewesenen hybriden Krieg gegen Russland, doch diese angepeilte Großmacht bleibt widerstandsfähig, weil ihre Bevölkerung eine nationale Einheit bildet, ohne die sie all das, was sie im vergangenen Jahr erlebt hat, nicht überlebt hätte. Gerade die soziokulturellen und historischen Bande, die die kosmopolitische Bevölkerung seit Jahrtausenden zusammenhalten, werden mit diesen unkonventionellen Mitteln angegriffen, aber Präsident Putin rechnet nicht mit einem Erfolg dieses Plans.

3. Der Westen will die “Balkanisierung” Russlands

Aufbauend auf den Ausführungen des ehemaligen Präsidenten Medwedew in der vergangenen Woche bestätigte der amtierende Präsident Putin, dass der Westen in der Tat eine “Balkanisierung” Russlands anstrebt, nach der er “uns in die so genannte Familie der zivilisierten Völker aufnehmen wird, aber nur in Teilen, jeder Teil für sich.” Wie bereits im vorangegangenen Absatz erwähnt, verhindert die nationale Einheit dieses Zivilisationsstaates die Verwirklichung dieses Szenarios, aber es ist dennoch wichtig, auf die heimtückischen Pläne dieses de facto neuen Blocks des Kalten Krieges hinzuweisen.

4. Der Westen ist mitschuldig an Kiews Kriegsverbrechen

Indem sie ihren Stellvertretern kostenlos Waffen zur Verfügung stellen, wie es Dutzende westlicher Länder bereits getan haben, bezeichnete Präsident Putin sie zu Recht als Mitschuldige an den Kriegsverbrechen Kiews, obwohl sie nicht überzeugend behaupten, nicht direkt in den Konflikt verwickelt zu sein. Tatsache ist, dass das ukrainische Regime viele der damit verbundenen Verbrechen nicht hätte begehen können, wenn der Westen ihm nicht die Mittel dazu zur Verfügung gestellt hätte.

5. US-Vasallen spielen eine führende Rolle

Präsident Putin wies darauf hin, dass die Vasallen der USA in dem Konflikt eine führende Rolle spielen. Einige tun dies in dem irrigen Glauben, dass ihre Interessen in dieser Hinsicht mit denen ihres Gönners übereinstimmen, während andere tun, was von ihnen verlangt wird, obwohl sie wissen, dass dies ihren Interessen zuwiderläuft. Ganz gleich, wie viele seiner Satelliten der abnehmende unipolare Hegemon gegen Russland aufrüstet, dessen Führer ist jedoch zuversichtlich, dass sein Land und seine multipolare Sache unweigerlich siegen werden.

Die wichtigste Erkenntnis aus Präsident Putins jüngstem Fernsehinterview ist, dass der Ukraine-Konflikt tatsächlich ein Kampf um die Richtung des globalen Systemwechsels ist und nicht nur ein Zusammenstoß zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken oder ein Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland um “Einflusssphären” in der Region. Für diese eurasische Großmacht handelt es sich wirklich um einen existenziellen Kampf, da sie im Falle einer Niederlage eine “Balkanisierung” riskiert, auch wenn ein solches Szenario noch unwahrscheinlich erscheint und jederzeit durch chinesische Waffenhilfe abgewendet werden kann, wenn es sich abzeichnet.