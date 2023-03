Dieser Artikel wurde von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Center for a New American Security (CNAS) geschrieben, in dessen Vorstand zwei Mitglieder der Trilateralen Kommission sitzen. Der Artikel lenkt die Aufmerksamkeit auf China und Russland als die wahrscheinlichsten Missbraucher von KI, während er die aktuellen Missbräuche durch unsere eigene Regierung ignoriert. In der Tat gibt es für die Technokratie so etwas wie eine „freie Welt“ nicht.

Die derzeitige Leiterin der CNAS, Victoria Nuland, war stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin von Vizepräsident Dick Chaney in der Bush-Regierung und Mitglied der Trilateralen Kommission. Vor kurzem trat sie von ihrem Posten als stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten in der Biden-Administration zurück. ⁃ TN-Redakteur

Dies ist eine sehr subtile Desinformation, die die Aufmerksamkeit von der Technokratie und der WEF-Initiative Great Reset ablenkt. TN Editor [/su_note]

Die generative KI ist bereit, das nächste große Geschenk der freien Welt an die Autoritären zu sein. Der virale Start von ChatGPT – einem System mit unheimlich menschenähnlichen Fähigkeiten beim Verfassen von Aufsätzen, Gedichten und Computercode – hat die Diktatoren der Welt auf die transformative Kraft der generativen KI aufmerksam gemacht, mit der einzigartige, überzeugende Inhalte in großem Maßstab erstellt werden können.

Doch die heftige Debatte, die unter westlichen Branchenführern über die Risiken der Freigabe fortschrittlicher generativer KI-Tools entbrannt ist, ging weitgehend an dem Punkt vorbei, an dem ihre Auswirkungen wahrscheinlich am verhängnisvollsten sind: in Autokratien. Sowohl die KI-Unternehmen als auch die US-Regierung müssen strengere Normen für die Entwicklung von Werkzeugen wie ChatGPT einführen, da sie das Potenzial haben, das Spiel für die autoritären Staaten der Welt zu verändern – bevor es zu spät ist.

Bislang konzentrierten sich die Sorgen um generative KI und Autokraten vorwiegend darauf, wie diese Systeme die chinesischen und russischen Propagandabemühungen in den Vereinigten Staaten ankurbeln können. ChatGPT hat bereits bewiesen, dass generative KI in der Lage ist, chinesische und russische Desinformationen mit einem Knopfdruck zu automatisieren. In Verbindung mit Fortschritten bei der gezielten Werbung und anderen neuen Techniken der Präzisionspropaganda verspricht die generative KI eine Revolution in Bezug auf Geschwindigkeit, Umfang und Glaubwürdigkeit der autokratischen Einflussnahme.

Doch so beängstigend die Desinformationsbemühungen Chinas und Russlands in einer Welt nach dem GPT auch aussehen mögen, offene Gesellschaften erhalten nur einen kleinen Teil der Propaganda, die Peking und Moskau in ihre eigene Bevölkerung einschleusen. Und während demokratische Mächte robuste Gemeinschaften von Technologen unterhalten, die sich der Bekämpfung von Online-Manipulation widmen, können Autokraten die gesamte Macht ihrer Staaten nutzen, um den Einfluss ihrer Propaganda zu optimieren.

Im Jahr 2019 forderte Chinas Xi Jinping genau das, als er seinen Parteistaat anwies, KI zu nutzen, um die Fähigkeit der Kommunistischen Partei Chinas zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung „umfassend zu verbessern“. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach seiner Invasion in der Ukraine ebenfalls auf KI-gestützte Propaganda gesetzt, darunter ein gefälschtes Video, in dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski die Ukrainer zur Kapitulation auffordert. Unterstützt werden diese Bemühungen durch eine schwindelerregende Anzahl chinesischer und russischer Agenturen, die mit Gedankenkontrolle betraut sind und ein wettbewerbsfähiges Ökosystem digitaler Propagandainstrumente kultivieren, das jedes Jahr mit Milliardenbudgets ausgestattet wird.

Mit anderen Worten: China und Russland sind ein fruchtbarer Boden für die generative KI, die einen historischen Durchbruch in der Gehirnwäsche ermöglicht – ein Rezept für weitere internationale Katastrophen, noch mehr Menschenrechtsverletzungen und eine weitere Verfestigung der Willkür. Während China seinen Techno-Autoritarismus verfeinert und exportiert, werden Möchtegern-Tyrannen auf der ganzen Welt wahrscheinlich von der Propaganda-Revolution profitieren.

Glücklicherweise haben Unternehmen in den Vereinigten Staaten und verbündeten Nationen die Entwicklung generativer KI-Fähigkeiten weitgehend angeführt. Mit zunehmender Reife der Technologie wird dieser Vorteil immer wichtiger, da er offenen Gesellschaften Zeit gibt, potenzielle Schäden zu verstehen, zu erkennen und abzumildern, bevor autokratische Staaten die Technologien für ihre eigenen Zwecke nutzen. Die freie Welt läuft jedoch Gefahr, diesen Vorteil zu verspielen, wenn diese bahnbrechenden Werkzeuge leicht von autoritären Staaten erworben werden können.

Leider ist es ein schwieriges Unterfangen, modernste KI-Modelle aus den Händen von Autokraten fernzuhalten. Auf technischer Ebene lassen sich generative KI-Modelle leicht stehlen. Obwohl ihre Entwicklung enorme Ressourcen erfordert, lassen sich einmal entwickelte Modelle leicht kopieren und zu minimalen Kosten anpassen. Das ist eine besonders schlechte Nachricht, da China routinemäßig die Technologie amerikanischer Unternehmen plündert.

Amerikanische Technologieunternehmen könnten auch versucht sein, generative KI-Fähigkeiten zu verkaufen, so wie sie ungewollt dazu beigetragen haben, die Grundlagen für Chinas Große Firewall, den allgegenwärtigen Überwachungsapparat und die Sammlung von Genen muslimischer Minderheiten durch kommerzielle Unternehmen zu schaffen.

Ferner können chinesische oder russische KI-Forscher einfach die Bemühungen verschiedener Unternehmen ausnutzen, generative KI quelloffen zu halten. Meta hat damit begonnen, den Zugang zu seinem OBT-175B-Sprachmodell zu „demokratisieren“, ebenso wie das KI-Unternehmen Hugging Face dabei geholfen hat, BLOOM, ein offen zugängliches, mehrsprachiges Modell, auf den Markt zu bringen. So gut gemeint solche Bemühungen auch sein mögen, sie sind ein Segen für Propagandisten.

Unternehmen sollten stattdessen bei der Entwicklung generativer KI mit der gebotenen Vorsicht und den Sicherheitsmaßnahmen vorgehen, die für eine Technologie mit dem immensen Potenzial, Willkür zu schüren, angemessen sind, und davon absehen, die technischen Einzelheiten ihrer hochmodernen Modelle offen zu legen.

Die US-Regierung sollte die strategische Bedeutung der generativen KI klarstellen und den Export modernster generativer KI-Modelle an nicht vertrauenswürdige Partner einschränken, aufbauend auf ähnlichen Maßnahmen, die den Export amerikanischer Überwachungstechnologie beschränken. Die staatliche Forschungsförderung für generative KI sollte nur vertrauenswürdigen Empfängern mit strengen Sicherheitspraktiken vorbehalten sein. Die USA und ihre Verbündeten sollten auch aggressiv in Fähigkeiten zur Gegenpropaganda investieren, die die kommenden Wellen generativer KI-Propaganda abschwächen können – sowohl im Inland als auch in Autokratien.

Die Alternative ist ein ausgetretener Pfad: Amerikanische Tech-Unternehmen, die den Techno-Autoritarismus durch eine Kombination aus Gewinnanreizen und Naivität unterstützen. Es ist an der Zeit, es besser zu machen.

Bill Drexel ist Associate Fellow am Center for a New American Security (CNAS), wo er sich mit KI und nationaler Sicherheit beschäftigt. Als Schwarzman-Stipendiat studierte er chinesische autoritäre Technologien an der Tsinghua-Universität in Peking.

Caleb Withers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am CNAS und beschäftigt sich mit KI-Sicherheit und Stabilität.