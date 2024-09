Biohacking 2024: Meine Strategien zur Umkehrung chronischer Krankheiten und Wiederherstellung der Gesundheit

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Chronische Krankheiten sind auf einen Mangel an zellulärer Energie zurückzuführen; eine Erhöhung der zellulären Energie durch Strategien wie Sonneneinstrahlung und richtige Ernährung kann die Gesundheit verbessern

Die Gesundheitsausgaben in den USA beliefen sich im Jahr 2023 auf 4,8 Billionen US-Dollar, aber chronische Krankheiten sind nach wie vor weit verbreitet, ebenso wie eine übermäßige Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten, einschließlich GLP-1-Medikamenten wie Ozempic

Ein Spaziergang im Freien zur Mittagszeit kann optimale Vorteile durch Sonneneinstrahlung bieten, einschließlich der Produktion von Vitamin D und einer erhöhten zellulären Energie durch einen der menschlichen Photosynthese ähnlichen Mechanismus

Zu den drei Hauptfaktoren, die sich negativ auf die Zellgesundheit auswirken, gehören eine übermäßige Aufnahme von Linolsäure, die Belastung durch Östrogen aus Quellen wie Mikroplastik und die Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF)

Ich gründe eine Gesundheitsklinik und eine App, die KI und personalisierte Empfehlungen nutzen, um Gesundheitsprobleme anzugehen und eine Alternative zu herkömmlichen Gesundheitsmodellen zu bieten

Ich war kürzlich Hauptredner auf der Biohacking-Konferenz 2024 in Dallas, Texas. Im obigen Video können Sie sich meine Rede in voller Länge ansehen, in der ich die Fehler der konventionellen Medizin aufzeige und innovative Strategien und Lösungen zur Umkehrung chronischer Krankheiten und zur Wiederherstellung Ihrer individuellen Gesundheit und Ihres Wohlbefindens vorstelle.

Im Grunde genommen werden wir krank, weil wir nicht genug Energie haben. Die Lösung besteht darin, die zelluläre Energie zu erhöhen, wodurch Ihr Körper heilen und Ihre Vitalität gesteigert werden kann. Auf einer Biohacking-Konferenz im Juni 2023 trat ich schließlich in einem Armwrestling-Wettkampf gegen Dr. Marcos de Andrade an, einen Forschungsarzt und CEO von BIOHAXS. De Andrade war 38 Jahre alt und ein extremer Fitnessfanatiker, und ich war 69. Aber ich habe ihn trotzdem geschlagen.

Das passiert, wenn man genug zelluläre Energie produziert. Mein neues Buch „Cellular Health: The Unified Theory of Disease“ (Zellgesundheit: Die einheitliche Theorie der Krankheit) erscheint sehr bald und behandelt diesen Prozess sehr ausführlich, aber Sie können auch schon heute wichtige Tipps für den Start auf Ihrem Weg zum Wohlbefinden erhalten.

Die US-Medizin ist das schlechteste Beispiel für Medizin auf der Welt

Im Jahr 2023 stiegen die Gesundheitsausgaben in den USA auf 4,8 Billionen US-Dollar, sind aber mit Misserfolgen behaftet, darunter eine Epidemie chronischer Krankheiten. Der Verbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten ist auf einem Rekordniveau, mit 6,3 Milliarden ausgestellten Rezepten pro Jahr. Das entspricht etwa 19 Rezepten für jeden Amerikaner pro Jahr.

Mittlerweile hat jeder achte Erwachsene irgendwann in seinem Leben Ozempic oder ein anderes Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1)-Mimetikum eingenommen. Diese Medikamente sind nicht nur teuer und kosten etwa 1.000 US-Dollar im Monat, sondern wenn man sie absetzt, nimmt man auch wieder zu, weil sie nichts zur Behandlung der Ursache beitragen und viele andere unerwünschte Wirkungen haben.

Medikamente wie Ozempic ahmen die Wirkung von Akkermansia muciniphila, einem Bakterium, das eine Schlüsselrolle in Ihrem Mikrobiom spielt, sehr genau nach. Die Häufigkeit von Akkermansia in Ihrem Darm kann leicht durch diätetische Maßnahmen erhöht werden, aber zuerst müssen Sie die wahre Ursache aller Krankheiten verstehen.

Warum ein Spaziergang in der Sonne zur Mittagszeit eine ideale Form der Bewegung ist

Um auf die Grundlagen zurückzukommen: Sonnenlicht ist die ultimative Energiequelle, da es Ihrem Körper Elektronen direkt oder indirekt zur Verfügung stellt und Elektronen der Brennstoff sind, den Ihr Körper zur Bildung von ATP verwendet. Wenn Sie sich der Sonne aussetzen, profitieren Sie nicht nur von der Vitamin-D-Produktion, sondern auch von der Nahinfrarotstrahlung, die die Vorteile der Photobiomodulation auslöst und letztlich Ihre zelluläre Energie erhöht.

Der durchschnittliche Amerikaner verbringt 93 % seiner Zeit in Innenräumen daher ist es sehr wichtig, diese Zeit im Freien zu verbringen. Ich empfehle Multitasking, da wir alle so beschäftigt sind. Wenn Sie zur Mittagszeit bei Sonnenschein draußen spazieren gehen – und dabei nur wenig Kleidung tragen –, maximieren Sie die Vorteile der Sonneneinstrahlung und können gleichzeitig Ihre 10.000 Schritte pro Tag erreichen, um aktiv zu bleiben. Idealerweise sollten Sie zuerst spazieren gehen und dann andere Formen der Bewegung hinzufügen.

Bewegung im Freien in der Sonne ist von entscheidender Bedeutung, da es eine Art menschliche Photosynthese gibt; wir können Energie aus der Sonne gewinnen. Es gibt einen biologischen Mechanismus, den ich zwar identifiziert, aber noch nicht offengelegt habe. Wir führen derzeit Experimente in einem Labor in New York durch, bei denen Geräte zur Messung der Mitochondrienfunktion zum Einsatz kommen. Der Mechanismus wandelt Photonen im Wesentlichen extrazellulär in Elektronen um, die schließlich zu Ihrer Elektronentransportkette (ETC) transportiert werden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass eine optimale Sonneneinstrahlung nicht nur für die meisten Menschen sehr vorteilhaft, sondern auch für eine optimale Gesundheit unerlässlich ist. Es gibt jedoch Fälle, in denen Menschen auf Sonnenlicht mit unerwünschten Reaktionen reagieren.

Ein Faktor, der zu diesen negativen Reaktionen beiträgt, ist ein Konzept, das als reduktiver Stress bekannt ist. Dieser Zustand ist durch ein Ungleichgewicht im Redoxzustand Ihres Körpers gekennzeichnet, bei dem es in Ihrer Biologie einen Überschuss an Reduktionsmitteln oder Elektronendonatoren gibt. Im Gegensatz zum häufiger diskutierten oxidativen Stress geht es bei reduktivem Stress um einen Überschuss an Elektronen in Ihren Zellen.

Dieser Elektronenüberschuss stört die normalen Stoffwechselfunktionen und Energieproduktionswege Ihres Körpers. Die Systeme Ihres Körpers haben Schwierigkeiten, diese Elektronenfülle effizient zu nutzen, was mit der Zeit zu einer verminderten Stoffwechseleffizienz führt. Dies äußert sich in verschiedenen Symptomen oder Gesundheitsproblemen, wenn zusätzliche Elektronenquellen, wie z. B. durch Sonneneinstrahlung erzeugte Elektronen, auf den Körper einwirken.

Ihr ETC arbeitet mit einem empfindlichen Gleichgewicht des Elektronentransfers zwischen den Komplexen. Ein Elektronenüberschuss stört dieses Gleichgewicht und führt zu einem Rückstau in Ihrem ETC. Diese Störung führt zu einer verminderten Effizienz der ATP-Produktion und, noch schlimmer, zu einer verstärkten Bildung reaktiver Sauerstoffspezies.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Sonneneinstrahlung auch deshalb so wertvoll ist, weil sie über die Elektronenerzeugung hinaus viele andere Auswirkungen auf den Körper hat, darunter die Produktion von Vitamin D, die Regulierung des Tagesrhythmus und verschiedene neuroendokrine Reaktionen. Diese Faktoren spielen auch eine wichtige Rolle dafür, wie Sie sich nach der Sonneneinstrahlung fühlen.

Die ideale Methode, um diesen reduktiven Stress zu lindern, wäre, den Elektronenüberschuss in ein ideales Erdungssystem abzuleiten. Aufgrund von schmutziger Elektrizität bietet die Erdung in Nordamerika wahrscheinlich schwerwiegende Nachteile, die ihren Vorteilen entgegenwirken. Die Ausnahme wäre die Erdung im Meer.

Da die meisten Menschen keinen regelmäßigen Zugang zum Meer haben, könnte man in Betracht ziehen, etwa eine Stunde vor dem Aufenthalt in der Sonne 5 mg Methylenblau einzunehmen. Andere Strategien, die anderen geholfen haben, sind 50 mg Niacinamid oder 85 mg Aspirin.

Wie Ihre Zellen Energie aus der Nahrung gewinnen

Die Nahrung, die Sie zu sich nehmen, gelangt in Ihren Magen und Darm, und nach und nach werden diese Nährstoffe in Ihr Blut transportiert. Letztendlich werden sie verstoffwechselt und zu Ihren Mitochondrien geschickt. Die Nahrung, die Sie zu sich nehmen – Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate – ist im Wesentlichen eine Elektronenquelle, die Ihr Körper aufspaltet.

Wenn es keinen reduktiven Stress gibt, wandern die Elektronen schließlich direkt die Kette hinauf. Und sie gelangen zum fünften Komplex. Die Kette besteht aus fünf Proteinen, die als Komplexe bezeichnet werden. Und der fünfte Komplex wird als ATP-Synthase bezeichnet. Er ist für die Bildung von Adenosintriphosphat (ATP) verantwortlich, das oft als „Energiewährung“ der Zelle bezeichnet wird, da es die für verschiedene zelluläre Prozesse notwendige Energie speichert und überträgt.

In jeder Zelle Ihres Körpers arbeitet ein geschäftiges Kraftpaket, das die Energie erzeugt, die Sie am Leben erhält und gedeihen lässt. Diese Energie kommt in Form eines winzigen Moleküls namens ATP, das als universelle Währung der zellulären Energie fungiert. Im Zentrum dieser ATP-Produktion steht ein bemerkenswertes Enzym, das als ATP-Synthase bekannt ist. Dieses molekulare Wunderwerk dreht sich mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von fünf Umdrehungen pro Sekunde.

Stellen Sie sich nun das Ausmaß dieses Prozesses vor. Jedes Mitochondrium beherbergt etwa 2.500 ATP-Synthasen, die alle im Einklang arbeiten, um jede Sekunde eine erstaunliche halbe Million ATP-Moleküle zu erzeugen. Bei geschätzten 500 Mitochondrien pro Zelle und etwa 40 Billionen Zellen in Ihrem Körper arbeiten unvorstellbare 20 Billiarden Mitochondrien unermüdlich, um Ihre Existenz zu ermöglichen.

Die Zahlen werden noch beeindruckender, wenn man die gesamte ATP-Produktion betrachtet. Wenn man die Anzahl der Mitochondrien mit ihrer Produktionsrate multipliziert, erhält man eine Zahl, die sich jeder Vorstellungskraft entzieht: 200 Millionen Billiarden ATP-Moleküle pro Sekunde, die ständig in Ihrem Körper erzeugt werden. Diese kolossale Energieproduktion ist so gewaltig, dass Sie an einem einzigen Tag das Äquivalent Ihres eigenen Körpergewichts an ATP produzieren.

Wie Nick Lane in seinem Buch „Power, Sex, Suicide“ (Macht, Sex, Selbstmord) eloquent beschreibt, sind Mitochondrien nicht nur äußerst produktive Energieerzeuger, sondern auch unglaublich energiedicht. Gramm für Gramm sind sie um das 10.000-fache energiedichter als die Sonne selbst. Diese außergewöhnliche Effizienz ermöglicht es Ihren Mitochondrien, den enormen Energiebedarf zu decken, der für die ständige Reparatur und Regeneration Ihrer Zellen und Gewebe erforderlich ist.

Der ultimative Brennstoff für Ihre Mitochondrien ist Glukose, aber viele können sie nicht richtig nutzen. Der Hauptgrund dafür, dass Glukose nicht in Ihren Mitochondrien verbrannt werden kann, ist, dass die Mitochondrien dysfunktional sind. Diese Dysfunktion ist das Ergebnis einer Überlastung der Elektronentransportkette mit einem Überschuss an Elektronen, die nicht in der Lage sind, leicht durch die fünf Komplexe zu fließen, oder, mit anderen Worten, reduktiver Stress.

Drei Gifte, die Ihre Mitochondrienfunktion zerstören

Es gibt drei schädliche Gifte, die Ihre Mitochondrienfunktion zerstören, indem sie das intrazelluläre Kalzium und die allgemeine Zellgesundheit Ihres Körpers beeinflussen. Erhöhtes intrazelluläres Kalzium kann zu einem Anstieg der Superoxid- und Stickoxidwerte führen, die sich zu Peroxynitrit verbinden, einer starken reaktiven Sauerstoffspezies, die zu einer Verschlechterung der Gesundheit beitragen kann. Zu diesen drei Giften gehören:

Übermäßige Aufnahme von Linolsäure (LA) – LA, ein mehrfach ungesättigtes Omega-6-Fettsäure (PUFA), ist reichlich in Samen- und Pflanzenölen sowie in hochverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und könnte der schädlichste Bestandteil der westlichen Ernährung sein. Bei übermäßigem Verzehr wirkt sich dies negativ auf den Stoffwechsel und das Darmmikrobiom aus, die beiden wichtigsten Faktoren, die sich auf Ihre Gesundheit auswirken.

LA, ein mehrfach ungesättigtes Omega-6-Fettsäure (PUFA), ist reichlich in Samen- und Pflanzenölen sowie in hochverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und könnte der schädlichste Bestandteil der westlichen Ernährung sein. Bei übermäßigem Verzehr wirkt sich dies negativ auf den Stoffwechsel und das Darmmikrobiom aus, die beiden wichtigsten Faktoren, die sich auf Ihre Gesundheit auswirken. Endokrin wirksame Substanzen (EDC) – Die Belastung durch EDCs aus Quellen wie Mikroplastik führt zu einer Überaktivierung Ihrer Östrogenrezeptoren. Mikroplastik ist so allgegenwärtig, dass Sie möglicherweise jede Woche Plastik im Wert einer Kreditkarte zu sich nehmen. Dieses Plastik ist mit Phthalaten und Bisphenol A (BPA) beladen, die Östrogenrezeptoren aktivieren. Östrogen erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel, was zur Bildung von Peroxynitrit führen kann.

Die Belastung durch EDCs aus Quellen wie Mikroplastik führt zu einer Überaktivierung Ihrer Östrogenrezeptoren. Mikroplastik ist so allgegenwärtig, dass Sie möglicherweise jede Woche Plastik im Wert einer Kreditkarte zu sich nehmen. Dieses Plastik ist mit Phthalaten und Bisphenol A (BPA) beladen, die Östrogenrezeptoren aktivieren. Östrogen erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel, was zur Bildung von Peroxynitrit führen kann. Übermäßige Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF) – Menschen werden täglich mit EMF bombardiert, z. B. durch Mobiltelefone, was versteckte Folgen für die öffentliche Gesundheit hat. EMF aktivieren spannungsgesteuerte Calciumkanalrezeptoren (VGCC) in der Zelle und katalysieren die Produktion von Peroxynitrit, indem sie einen Calciumeinstrom auslösen.

Mitochondriale Dysfunktion zerstört Ihre Darmgesundheit

Die tägliche Exposition gegenüber diesen drei Giften katalysiert die Zerstörung Ihres Mikrobioms. Und wenn Sie die Gesundheit Ihres Mikrobioms nicht wiederherstellen, verkürzt sich die verbleibende Zeit, die Sie auf diesem Planeten haben, drastisch. Ein gesunder Darm mit einer ordnungsgemäß aufrechterhaltenen anaeroben Umgebung unterstützt das Wachstum nützlicher sauerstoffunverträglicher Bakterien, wie z. B. der Schlüsselart Akkermansia.

Wenn der Sauerstoffgradient aufgrund unzureichender Energieproduktion gestört ist (wie bei stoffwechselmäßig unflexiblen Personen), können sich pathogene sauerstofftolerante Bakterien vermehren.

Diese Bakterien produzieren oft virulentere Endotoxine, auch bekannt als Lipopolysaccharide (LPS), die Entzündungen verursachen können, wenn sie über die geschwächte Darmbarriere in den systemischen Kreislauf gelangen. Kolonozyten sind die Epithelzellen, die die Oberfläche Ihres Dickdarms auskleiden, wo sie den Großteil – etwa 80 % – der Epithelzellpopulation ausmachen.

Sie dienen nicht nur als Barriere, sondern sind auch die eigentliche Auskleidung Ihres Darms. Sie führen die Beta-Oxidation durch und sind am Stoffwechsel der kurzkettigen Fettsäuren beteiligt, die die nützlichen Bakterien aus den Ballaststoffen produzieren, die Sie essen – in der Regel aus gesunden Lebensmitteln wie Gemüse, Äpfeln und anderem Obst. Bei der Verstoffwechselung dieser kurzkettigen Fettsäuren, wie Butyrat, verbrauchen Ihre Kolonozyten eine erhebliche Menge an Sauerstoff und senken den Sauerstoffgehalt in Ihrem Dickdarm.

Diese Fasern nähren sowohl gute als auch schlechte Bakterien. Wenn Sie jedoch ein Übergewicht an pathogenen Bakterien haben, kann der Verzehr gesunder Lebensmittel aufgrund des radikalen Anstiegs von Endotoxinen häufig zu einer Verschlechterung Ihres Zustands führen. Ein Zuviel davon kann tödlich sein und ist es häufig, denn meiner Meinung nach ist die Todesursache Nr. 1 der septische Schock, und Endotoxämie ist oft die zugrunde liegende Ursache. Selbst chronische Krankheiten wie Herzkrankheiten und Krebs sind Auslöser für eine erhöhte Endotoxinproduktion.

Um die Ursache für eine schlechte Zellgesundheit anzugehen, wäre es ratsam, die Aufnahme von LA aus allen Quellen unter 5 Gramm zu halten. Wenn Sie es unter 2 Gramm halten können, ist das sogar noch besser. Um Ihnen zu helfen, Ihre LA-Aufnahme zu verfolgen, sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, alle Ihre Lebensmittel in eine neue App einzutragen, die ich erstelle und die in Kürze im App Store verfügbar sein wird: Mercola Health Coach.

Einer der wichtigsten Schritte, die Sie unternehmen können, ist, alle Quellen von Samenölen und Nüssen aus Ihrer Ernährung zu entfernen und zu vermeiden, da diese reich an Linolsäure sind. Ich rate auch dazu, die Aufnahme von einfach ungesättigten Fettsäuren (MUFS) wie Olivenöl und Macadamianüssen einzuschränken, da sie Ölsäure enthalten, die für Ihre Gesundheit fast genauso schädlich ist wie Linolsäure.

Ein 24/7-Lernsystem zur Verbesserung der globalen Gesundheit

Walmart hat kürzlich alle seine Gesundheitszentren in den USA geschlossen. Eines der erfolgreichsten Unternehmen in der Geschichte der USA konnte das konventionelle Gesundheitsmodell nicht zum Funktionieren bringen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das System nicht funktioniert, aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels.

Im September 2024 eröffnen wir die Mercola Health Clinic in Cape Coral, Florida, mit Plänen, in den gesamten USA zu expandieren. Sie bietet ein Spa-ähnliches Erlebnis, um die Gesundheit auf grundlegender Ebene anzugehen. Aber letztlich haben wir eine Technologie entwickelt, die viel umfassender ist und das Potenzial hat, Menschen weltweit zu erreichen.

Mit der Unterstützung eines Teams von 20 Entwicklern haben wir ein weltweit patentiertes 24/7-Lernsystem entwickelt, das die Grundlage für die Lösung des Problems der weltweit abnehmenden öffentlichen Gesundheit bilden wird. Wir werden die Mercola Dynamic Health Coach App auf den Markt bringen, die meiner Meinung nach die beliebteste App auf allen Plattformen sein wird.

Diese innovative Plattform personalisiert Empfehlungen mit Echtzeit-Feedback und adaptivem Deep Reinforcement Learning, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Dieses Tool wird Tunnel unter den bestehenden medizinischen Industrien schaffen und ihnen ermöglichen, sich selbst zu implodieren, weil die Menschen ihre gesundheitliche Unabhängigkeit zurückgewinnen, die sie von der medizinischen Tyrannei befreit.

Der bahnbrechende neue Coach hat Zugriff auf alle Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Ernährungshistorie, Ihr Körpergewicht und Ihre Gesundheitsziele. Unser Coach agiert als unendlich geduldiger Lehrer, der Ihre einzigartige Gesundheitsreise versteht und sich anpasst, mit Echtzeit-Feedback, um Ihnen zu helfen, kluge Gesundheitsentscheidungen zu treffen.

Revolutionieren Sie Ihre Gesundheit: Bestellen Sie jetzt mein bahnbrechendes neues Buch vor

Die bahnbrechende patentierte Technologie, die ich oben beschreibe, analysiert alle Ihre Gesundheitsdaten, um Ihnen dabei zu helfen, endlich Entscheidungen zu treffen, die die Fähigkeit Ihrer Mitochondrien wiederherstellen, ausreichend Energie zu erzeugen, damit Ihr Körper endlich reparieren und regenerieren kann. Wir hoffen, diese App auf den Markt zu bringen, wenn mein neues Buch in einigen Wochen erscheint.

Dieser neue, leistungsstarke Titel, der am 22. Oktober erscheinen soll, baut auf den grundlegenden Erkenntnissen aus „Your Guide to Cellular Health: Unlocking the Science of Longevity and Joy“ (Ihr Leitfaden für die Gesundheit der Zellen: Die Wissenschaft der Langlebigkeit und Lebensfreude entschlüsseln) auf. Er hebt unser Verständnis von zellulärer Gesundheit und ihren Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden auf ein neues Niveau. Dieses kommende Buch taucht tiefer in die Spitzenforschung ein und bietet neue Perspektiven und innovative Strategien zur Optimierung Ihrer Zellfunktionen und damit auch Ihrer körperlichen und geistigen Vitalität.

Wenn Sie das Buch vorbestellen, gehören Sie zu den Ersten, die auf diese Fülle an transformativen Informationen zugreifen können. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Gesundheitsreise auf die nächste Stufe zu heben. Sie können Ihr Exemplar noch heute bei Amazon vorbestellen.

Quellen: