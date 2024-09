Die Klima-Panikmacher: BBC macht den Klimawandel für Kinderehen in Bangladesch verantwortlich

Von Paul Homewood

UNABHÄNGIG davon, was der BBC-Bericht über den Klimawandel aussagt, ist es ein guter Rat, vom Gegenteil auszugehen!

Der BBC World Service sendet wöchentlich eine Radiosendung mit dem Titel “The Climate Question”. Vor ein paar Wochen ging es um Kinderheirat in Bangladesch und die Behauptung, dass extreme Wetterbedingungen, die durch den Klimawandel verursacht werden, die Landwirtschaft in vielen Teilen Bangladeschs unmöglich machen. Folglich ziehen die Menschen vom Land in die Städte. Angeblich werden junge Mädchen deshalb zwangsverheiratet.

Aber weit davon entfernt, dass die Landwirtschaft unmöglich wird, ist das Gegenteil der Fall. Die Getreideproduktion steigt jedes Jahr auf neue Rekordwerte und auch die Anbaufläche nimmt zu. Zu allem Überfluss ist die Armut seit den 1980er Jahren um den Faktor acht zurückgegangen. Bangladesch ist eine Erfolgsgeschichte, aber das werden Sie nicht von der BBC hören.

Alles, worüber die BBC berichtet, ist gelogen. Sie haben offensichtlich ein Problem damit, die Wahrheit über Kinderbräute in muslimischen Ländern zuzugeben, also warum nicht stattdessen die globale Erwärmung dafür verantwortlich machen?

Schmilzt das grönländische Inlandeis?

VIELE Menschen glauben immer noch an den Mythos, dass Grönland rapide abschmilzt – eine Lüge, die immer wieder von den korrupten Medien verbreitet wird.

Einmal mehr zeigt sich, dass die Eiskappe in den letzten 12 Monaten mit der üblichen Geschwindigkeit gewachsen ist. Dies wird von der Dänischen Meteorologischen Organisation gemessen, wobei Schneefall und Schmelze berücksichtigt werden.

Oberflächenmassenbilanz des Grönland-Eisschildes

Ich muss betonen, dass sie die Verluste durch Abkalben separat berechnen. Wenn diese berücksichtigt werden, ergibt sich ein minimaler Nettoverlust an Eis, der seit dem Ende der Kleinen Eiszeit Ende des 19. Jahrhunderts auftritt – siehe schwarze Linie in der folgenden Grafik:

Der Nettoverlust in diesem Jahr betrug 245 Gt (Milliarden Tonnen), was viel klingt, aber in den 1930er bis 1960er Jahren in ähnlicher Größenordnung lag. Dies ist nicht überraschend, da die Temperaturen in Grönland in diesen Jahren genauso hoch waren wie im letzten Jahrzehnt. Dazwischen gab es eine viel kältere Phase:

Aber 245 Milliarden Tonnen sind ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zur gesamten Eiskappe, die schätzungsweise 2,6 Millionen Milliarden Tonnen wiegt. Bei der derzeitigen Schmelzrate würde es etwa 11.000 Jahre dauern, bis sie vollständig geschmolzen ist. Bis dahin werden wir wahrscheinlich schon wieder in einer neuen Eiszeit leben!

Mit freundlicher Genehmigung von Watts Up With That

https://wattsupwiththat.com/2019/08/03/greenland-endures/

Wir müssen auch bedenken, dass es in Grönland seit dem Ende der Eiszeit die meiste Zeit viel wärmer war als jetzt. Eisbohrkerne sind ein Beweis dafür, ebenso wie Daten über Gletscher und andere Messungen.

Das letzte Wort überlasse ich Professor Jørgen Peder Steffensen von der Universität Kopenhagen, einem der weltweit führenden Experten für grönländische Eisbohrkerne. Vor einigen Jahren sagte er uns: „Ich stimme voll und ganz zu, dass wir im 20. Jahrhundert einen globalen Temperaturanstieg hatten – aber einen Anstieg von wo aus?

Wahrscheinlich ein Anstieg vom niedrigsten Stand der letzten 10.000 Jahre. Wir haben begonnen, die Meteorologie am kältesten Punkt der letzten 10.000 Jahre zu beobachten.“ Sein kurzes Video ist hier sehenswert.