Biokriegsführung durch die Lebensmittelversorgung

Dr. Peter Lurie, Präsident des Center for Science in the Public Interest (CSPI), und Beth Ellikidis, Vizepräsidentin für Landwirtschaft und Umwelt bei der Biotechnology Innovation Organization (BIO), plädieren für die Gentechnik bei Lebensmitteln. Beide stehen in Verbindung mit Bill Gates und anderen Great Reseters, die darauf drängen, alle natürlichen Lebensmittel durch patentierbare, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu ersetzen

BIO, die weltweit größte GMO-Handelsorganisation, vertritt mehr als 1.000 Pestizid-, Pharma- und Biotech-Unternehmen in mehr als 30 Ländern. BIO behauptet, die Gentechnik sei die Lösung, um die Welt zu heilen, mit Treibstoff zu versorgen und zu ernähren. Zu diesem Zweck betreibt BIO Lobbyarbeit in 15 verschiedenen Politikbereichen, darunter Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Gesundheitspolitik

Im Jahr 2004 rief BIO BIO Ventures for Global Health (BVGH) ins Leben, eine gemeinnützige Organisation, die „Programme im gewinnorientierten und gemeinnützigen Sektor entwickelt und verwaltet, um die Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung armutsbedingter Krankheiten zu beschleunigen“. BVGH wurde mit einer Starthilfe in Höhe von 1 Million US-Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet

2018 gliederte die Bill & Melinda Gates Foundation eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Stiftung aus, das Bill & Melinda Gates Medical Research Institute (Gates MRI), das Biotechnologien zur Lösung von Gesundheitsproblemen in armen Ländern entwickelt

BIO ist eine Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium (DOD) eingegangen, und das DOD stellt speziell Mittel und Technologietransfers für die Krankheiten bereit, auf die sich Gates MRI und BVGH konzentrieren: Malaria, Tuberkulose und Ebola

In einem Meinungsartikel vom 17. April 2023 in STAT News1 plädieren Dr. Peter Lurie und Beth Ellikidis für die gentechnische Veränderung von Lebensmitteln und behaupten, dass „neuere Technologien sehr gezielte Veränderungen auf Basenpaarebene – eine bestimmte Sprosse auf der DNA-Leiter – vornehmen können, was die Präzision erhöht und die Wahrscheinlichkeit von ‚Off-Target-Effekten‘ verringert, bei denen Basenpaare unbeabsichtigt zum Genom hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden.“

Gezielte Gentechnik ist zwar möglich, und die moderne Technologie verringert die Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigter Hinzufügungen oder Streichungen, aber diese Präzision ist keine Garantie dafür, dass es keine nachteiligen Auswirkungen gibt. Einer der Gründe dafür ist, dass viele Gene multifunktional sind und mehrere nachgeschaltete Effekte haben können.

Die Veränderung eines einzigen Gens kann unbeabsichtigt die Expression von Hunderten anderer Gene beeinflussen. Hinzu kommt, dass die Multifunktionalität von Genen selten intuitiv ist. So mag es zwar praktisch sein, Kühe ohne Hörner gentechnisch zu verändern, um Verletzungen anderer Kühe und der Landarbeiter zu vermeiden, wie es Lurie und Ellikidis vorschlagen, aber es ist nicht abzusehen, welche Auswirkungen diese Veränderung auf die inneren Organe oder biologischen Abläufe haben könnte.

Es gibt auch keine Garantie dafür, dass sich die Kaskadeneffekte nicht auf den Nährwert des Fleisches oder der Milchprodukte auswirken, die von dieser Kuh stammen. Vielleicht ist es in Ordnung, vielleicht auch nicht. Das Problem ist, dass es bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln oft nur minimale oder gar keine Sicherheitstests gibt.

Wem gegenüber sind Lurie und Ellikidis verantwortlich?

Bei der Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit von Personen kann es sich lohnen, einen Blick auf deren Finanzierung und verschiedene Partnerschaften zu werfen. Im Fall von Lurie und Ellikidis stehen beide im Bunde mit Bill Gates und anderen „Great Reseters“, die darauf drängen, alle natürlichen Lebensmittel durch patentierbare, genetisch veränderte Lebensmittel zu ersetzen.

Lurie – ein ehemaliger stellvertretender FDA-Beauftragter – ist Präsident des Center for Science in the Public Interest (CSPI). Im Sommer 2020 startete Lurie eine umfassende Kampagne, um Mercola.com aus dem Geschäft zu drängen, indem er die U.S. Food and Drug Administration (FDA) und die Federal Trade Commission (FTC) aufgrund falscher Anschuldigungen auf uns hetzte.

CSPI wird von der Rockefeller Foundation, dem Rockefeller Family Fund, Bloomberg Philanthropies und anderen Stiftungen im Besitz von Milliardären finanziert. Sie arbeitet auch mit der Cornell Alliance for Science zusammen, einer „globalen Kommunikationsinitiative“, die hauptsächlich von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird. Greg Jaffe, der das Biotechnologie-Projekt der CSPI leitet, ist auch stellvertretender Direktor für Rechtsangelegenheiten bei der Alliance for Science.

In Anbetracht dieser Verbindungen ist die lange Geschichte des CSPI, die Wissenschaft und Propaganda der Industrie zu fördern, nicht im Geringsten überraschend. Sie haben künstliche Süßstoffe, Transfette, GVO, falsches Fleisch und den Mythos der Fettarmut unterstützt. Sie haben auch aktiv die Transparenz bei der Kennzeichnung untergraben.

Ellikidis ist inzwischen Vizepräsidentin für Landwirtschaft und Umwelt bei der Biotechnology Innovation Organization (BIO). Sie leitet die „Politik- und Marktzugangsstrategien für die BIO-Sektion Landwirtschaft und Umwelt, zu der Mitgliedsunternehmen gehören, die bahnbrechende Technologien in der Lebensmittel- und Landwirtschaft entwickeln und produzieren“.

BIO, die weltweit größte GVO-Handelsorganisation vertritt mehr als 1.000 Pestizid-, Pharma- und Biotech-Unternehmen in mehr als 30 Ländern sowie Industriegruppen, akademische Einrichtungen, staatliche Biotechnologiezentren und andere verwandte Organisationen.

Laut BIO ist die Gentechnik die Lösung, um die Welt zu heilen, mit Treibstoff zu versorgen und zu ernähren, und zu diesem Zweck hat der Verband Lobbyausschüsse, die sich der Beeinflussung von 15 verschiedenen Politikbereichen widmen, darunter Lebensmittel, Landwirtschaft, Gesundheitspolitik, Technologietransfer und Finanzen.

Laut Open Secrets gab BIO im Jahr 2022 $13.250.000 für Lobbyarbeit im Bereich „Pharmazeutische und Gesundheitsprodukte“ aus. Zum Vergleich: Nur Pfizer und die Lobbygruppe Pharmaceutical Research and Manufacturers of America gaben mehr aus.

Wie Gates sich selbst zum Erfolg verhilft

2004 gründete BIO BIO Ventures for Global Health (BVGH), eine gemeinnützige Organisation, die „strategisch Programme im gewinnorientierten und gemeinnützigen Sektor entwickelt und verwaltet, um Forschung und Entwicklung (F&E) für armutsbedingte Krankheiten zu beschleunigen“.

Der BVGH wurde mit einer Starthilfe der Bill & Melinda Gates Foundation in Höhe von 1 Million Dollar ins Leben gerufen. Im Jahr 2005 erhielt der BVGH weitere 5,4 Millionen Dollar, um die Rolle der Biotech-Industrie im Kampf gegen vernachlässigte Krankheiten auszubauen. Die Rockefeller Foundation finanziert die Gruppe ebenfalls.

Im Jahr 2018 hat die Bill & Melinda Gates Foundation eine gemeinnützige Tochtergesellschaft mit dem Namen Bill & Melinda Gates Medical Research Institute (Gates MRI) ausgegliedert. Das Gates MRI, das von der Gates Foundation mit einem Zuschuss von 273 Millionen Dollar für vier Jahre finanziert wird, konzentriert sich auf die Entwicklung von Biotechnologien zur Lösung von Gesundheitsproblemen in armen Ländern.

Das ist, gelinde gesagt, eine praktische Konstellation. Einerseits finanziert Gates über das Gates MRI die Forschung und Entwicklung von Biotech-Produkten, andererseits finanziert er über den BVGH die Beschleunigung, Koordinierung und Verwaltung von privat-öffentlichen Biotech-Programmen.

Ein Schlüsselbereich, in dem der BVGH zur Verwaltung privat-öffentlicher Programme eingesetzt wird, ist das „Cancer Moonshot“-Programm, das 2016 vom damaligen Vizepräsidenten Joe Biden ins Leben gerufen wurde. Biden hat das Programm im Jahr 2022 „wiederbelebt“ und hervorgehoben. Wie in einem Informationsblatt des Weißen Hauses berichtet wird:

„In Zusammenarbeit mit Partnern der African Access Initiative (AAI) wird BIO Ventures for Global Health (BVGH) Krebsforschungsprojekte durchführen, die von afrikanischen Onkologen bestimmt und geleitet und in Zusammenarbeit mit Krebsexperten aus den USA durchgeführt werden. Im Rahmen des Programms African Consortium for Cancer Clinical Trials (AC3T) wird BVGH fünf Forschungsprojekte unterstützen, Kapazitäten für die Durchführung strenger klinischer Forschung an 50 afrikanischen Standorten aufbauen, die Forschungsinteressen afrikanischer Primärforscher auf der AC3T-Plattform fördern und die Durchführung von klinischen Beobachtungsstudien koordinieren. Neben dem Aufbau von Forschungskapazitäten an den AC3T-Standorten wird der BVGH die Zulassungswege in fünf AAI-Ländern abbilden. Alle klinischen Studien mit Krebsmedikamenten werden die Entwicklung von Marktzugangswegen durch das BVGH beinhalten.“

Das Gates MRI wiederum will „neue Erkenntnisse über das menschliche Immunsystem aus der Krebsforschung nutzen, um Infektionskrankheiten vorzubeugen“.16 Praktischerweise hat er über den BVGH Zugang zu all diesen Informationen.

Biowaffen-Partner

Link zum Video

Zufälligerweise ist BIO auch Partner des US-Verteidigungsministeriums (DOD) und das DOD finanziert und stellt Technologietransfers für die Krankheiten bereit, auf die sich das Gates MRI und das BVGH konzentrieren: Malaria, Tuberkulose und Ebola.

Es überrascht nicht, dass das Verteidigungsministerium auch versucht, mehr mRNA-basierte Therapeutika gegen andere aufkommende biologische Bedrohungen zu entwickeln und einzusetzen – Produkte, die schnell hergestellt und eingesetzt werden können.

Eine der offensichtlichen Gefahren der zunehmenden Verflechtung von öffentlich-privaten Partnerschaften besteht darin, dass die Regierung immer weniger geneigt ist, die Sicherheit dieser gemeinsam entwickelten und in ihrem Besitz befindlichen Produkte zu gewährleisten.

In einem BIO-Webinar vom Juni 2022 erklärte Ian Watson, stellvertretender stellvertretender Verteidigungsminister für chemische und biologische Verteidigung, dass die Behörde ihre Industriepartner vor verschiedenen Bedrohungen „schützen“ werde, darunter „außenwirtschaftliche Aggression und inhärente Marktanfälligkeit, die spezifisch für Biotechnologie und Biopharmazeutika sind“.

Schließt die „Anfälligkeit des Marktes“ auch Klagen von Personen ein, die durch biopharmazeutische Produkte geschädigt wurden, die in rasantem Tempo auf den Markt gebracht wurden? Nach dem zu urteilen, was wir während der COVID-Pandemie gesehen haben, scheint die US-Regierung alles zu tun, um Beweise für Schäden zu verbergen und zu unterdrücken, warum sollten wir also in Zukunft etwas anderes erwarten?

Werden Lebensmittel in Biowaffen verwandelt?

Um auf das Thema Lebensmittel zurückzukommen: So wie die Medizin von der Biotech-Industrie vereinnahmt wird, so wird auch unsere Lebensmittelversorgung vereinnahmt. Tatsächlich hat Präsident Biden vor kurzem eine Verfügung unterzeichnet, die die Biotechnologie zu einem Schwerpunkt jeder Bundesbehörde macht, einschließlich des US-Landwirtschaftsministeriums.

Die transhumanistische Agenda ist für jedermann sichtbar, und sie wird uns von allen Seiten aufgedrängt, durch Lebensmittel, Medizin und nationale Sicherheit. Kürzlich wurde bekannt, dass die Schweineindustrie in den USA und Kanada seit 2018 anpassbare mRNA-„Impfstoffe“ in ihren Herden einsetzt und bis heute gibt es keine Forschungsergebnisse, die belegen, dass das Fleisch langfristig sicher für den Verzehr ist und die Genetik der Menschen, die es essen, nicht beeinträchtigt.

Angesichts unserer Erfahrungen mit den mRNA-COVID-Spritzen, die von immer mehr Experten als Biowaffen bezeichnet werden, ist es nicht abwegig, sich zu fragen, ob der Einsatz von mRNA in der Tierhaltung nicht auch eine Form der Biokriegsführung gegen die Öffentlichkeit sein könnte, dieses Mal über die Lebensmittelversorgung.

Wie Dr. Peter McCullough berichtet, haben chinesische Forscher gezeigt, dass Lebensmittel tatsächlich in einen Impfstoff (oder eine Biowaffe, je nach Antigen) verwandelt werden können:

„Die Lebensmittelversorgung des Landes kann von den Gesundheitsbehörden manipuliert werden, um die Ergebnisse in der Bevölkerung zu beeinflussen … Nun wird eine orale Verabreichung speziell für die COVID-19-Impfung unter Verwendung von mRNA in Kuhmilch in Betracht gezogen. Zhang und Kollegen haben gezeigt, dass ein verkürzter mRNA-Code von 675 Basenpaaren in aus Milch gewonnene Phospholipidpakete, so genannte Exosomen, geladen und dann mit derselben Milch an Mäuse verfüttert werden kann. Der Magen-Darm-Trakt der Mäuse nahm die Exosomen auf, und die mRNA muss in den Blutkreislauf und das lymphatische Gewebe gelangt sein, da in den gefütterten Mäusen Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein (Rezeptorbindungsdomäne) gebildet wurden … Angesichts der Schäden, die mRNA-Impfstoffe in Form von Verletzungen, Behinderungen und Todesfällen verursacht haben, werfen diese Daten erhebliche ethische Fragen auf. Das Projekt COVID States hat gezeigt, dass 25 % der Amerikaner erfolgreich ungeimpft geblieben sind. Diese Gruppe hätte starke Einwände gegen mRNA in der Lebensmittelversorgung, insbesondere wenn dies heimlich oder mit minimaler Kennzeichnung/Warnung geschähe … Diese Beobachtungen lassen mich zu dem Schluss kommen, dass die mRNA-Technologie gerade in eine ganz neue, viel dunklere Phase der Entwicklung eingetreten ist. Erwarten Sie mehr Forschung zu und Widerstand gegen mRNA in unserer Lebensmittelversorgung. Die Chinesen haben gerade den ersten von wahrscheinlich vielen weiteren gefährlichen Schritten für die Welt unternommen.“

Sagen Sie Nein zu mRNA in Ihrer Nahrung

In Zukunft wird es äußerst wichtig sein, sich darüber zu informieren, was mit unserer Lebensmittelversorgung geschieht. Viele von uns waren überrascht, als sie erfuhren, dass mRNA-Impfungen bei Schweinen bereits seit einigen Jahren eingesetzt werden. Bald könnten auch Rinder diese anpassbaren mRNA-Spritzen erhalten, was sowohl Rindfleisch als auch Milchprodukte betreffen könnte.

Im Moment empfehle ich dringend, Schweinefleischprodukte zu meiden. Abgesehen von der Ungewissheit im Zusammenhang mit diesen ungetesteten mRNA-„Impfstoffen“ enthält Schweinefleisch auch sehr viel Linolsäure, ein schädliches Omega-6-Fett, das chronische Krankheiten fördert. Es bleibt zu hoffen, dass die Viehzüchter die Gefahr erkennen, die diese mRNA-Plattform für ihren Gewinn darstellt, und sie ablehnen. Andernfalls könnte es zu einer ziemlichen Herausforderung werden, Rindfleisch und Milchprodukte zu finden, die nicht „gentherapiert“ wurden.

Letztendlich müssen wir, wenn wir frei sein wollen und wenn wir Lebensmittelsicherheit wollen, unsere Bemühungen auf den Aufbau eines dezentralisierten Systems konzentrieren, das Gemeinschaften mit Landwirten verbindet, die echte Lebensmittel auf nachhaltige Weise anbauen und diese Lebensmittel lokal vertreiben.

Auch der Gesetzgeber muss sich engagieren. Zu den Gesetzen, die uns in die richtige Richtung lenken könnten, gehören die folgenden:

The Processing Revival and Intrastate Meat Exemption (PRIME) Act – Dieser Gesetzentwurf wurde 2017 eingebracht und hat sich seit seiner Einführung im Repräsentantenhaus nicht bewegt. Das PRIME-Gesetz würde es Landwirten ermöglichen, Fleisch zu verkaufen, das in kleineren Schlachthöfen verarbeitet wurde, und den Bundesstaaten erlauben, ihre eigenen Fleischverarbeitungsstandards festzulegen. Da kleine Schlachthöfe keinen Inspektor beschäftigen – eine Anforderung, die nur große Betriebe problemlos erfüllen können – ist es ihnen untersagt, ihr Fleisch zu verkaufen. Das PRIME-Gesetz würde diese Vorschrift aufheben, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, da weiterhin stichprobenartige USDA-Kontrollen durchgeführt werden könnten.

– Dieser Gesetzentwurf wurde 2017 eingebracht und hat sich seit seiner Einführung im Repräsentantenhaus nicht bewegt. Das PRIME-Gesetz würde es Landwirten ermöglichen, Fleisch zu verkaufen, das in kleineren Schlachthöfen verarbeitet wurde, und den Bundesstaaten erlauben, ihre eigenen Fleischverarbeitungsstandards festzulegen. Da kleine Schlachthöfe keinen Inspektor beschäftigen – eine Anforderung, die nur große Betriebe problemlos erfüllen können – ist es ihnen untersagt, ihr Fleisch zu verkaufen. Das PRIME-Gesetz würde diese Vorschrift aufheben, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, da weiterhin stichprobenartige USDA-Kontrollen durchgeführt werden könnten. The Interstate Milk Freedom Act of 2021 – Dieser Gesetzentwurf wurde Ende Juli 2021 als Änderung des Landwirtschaftsgesetzes 2018 eingebracht.

– Dieser Gesetzentwurf wurde Ende Juli 2021 als Änderung des Landwirtschaftsgesetzes 2018 eingebracht. Missouri House Bill 1169 – der die Kennzeichnung von Produkten, einschließlich Lebensmitteln, vorschreiben würde, die „genetisches Material oder eine genetische Veränderung beeinflussen, verändern oder in den Verbraucher einführen“ könnten.

Die moderne industrielle Landwirtschaft hat ein Modell der Lebensmittelproduktion geschaffen, das nicht nur ungesund, sondern auch nicht nachhaltig ist. Die Abhängigkeit von GVO-Produkten und die damit verbundenen giftigen Chemikalien zerstören die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung.

Um den zunehmenden Einfluss der großen GVO-Konzerne zu bekämpfen, möchte ich Sie ermutigen, Landwirte und Unternehmen zu unterstützen, die biologische, biodynamische und regenerative Landwirtschaft betreiben. Dieses Modell der Lebensmittelproduktion kommt sowohl den Menschen als auch der Umwelt zugute, weil es:

Baut den Mutterboden wieder auf, indem er ober- und unterirdisch atmosphärischen Kohlenstoff bindet

Schutz von Wasserquellen, Abfluss und Verringerung des Wasserbedarfs durch Erhöhung der Feuchtigkeit im Boden

Fördert die Ernährung und Gesundheit durch nährstoffreiche, biologische Lebensmittel

Minimiert das Risiko lebensmittelbedingter Krankheiten und arzneimittelresistenter Erkrankungen durch den Verzicht auf industrielle Chemikalien

stellt geschädigte Ökosysteme durch regenerative Methoden wieder her

unterstützt die lokalen Landwirte, da sie im Vergleich zu den industriellen Anbietern höhere Gewinne erzielen

Wie können Sie Ihren Teil dazu beitragen? Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Kaufen Sie gesunde, biologische Lebensmittel. Eines der besten Dinge, die Sie tun können, ist, Ihre Lebensmittel von Kleinbauern zu kaufen. Um Ihnen bei Ihrer Suche zu helfen, empfehle ich Ihnen diese Websites, die Sie zu gentechnikfreien Lebensmittelherstellern in Ihrer Nähe führen:

Ich fordere Sie auch auf, Organisationen wie die Organic Consumers Association (OCA) zu unterstützen und zu spenden, da sie bei der Förderung einer regenerativen Landwirtschaft und nachhaltiger Anbaumethoden führend sind. Indem Sie die innovativen Kampagnen dieser Organisationen unterstützen, leisten Sie einen Beitrag zur Zukunft der regenerativen Landwirtschaft.

