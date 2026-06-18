Ein freigegebener US-Geheimdienstbericht über Biolabore in der Ukraine sorgt für neue Diskussionen. Russische Vertreter sehen Hinweise auf die Entwicklung ethnisch zielgerichteter Biowaffen. Im Mittelpunkt stehen DNA-Proben, Militärforschung und die Rolle künstlicher Intelligenz.

Von Kirill Strelnikow

Der vor wenigen Tagen freigegebene Bericht der Nationalen Nachrichtendienste der USA über Biolabore in der Ukraine wirft ein äußerst wichtiges Problem auf, das weit über die „bloße Entwicklung“ biologischer Waffen hinausgeht. Wie sich herausstellt, bestand eines der Hauptziele der NATO- und ukrainischen Spezialisten darin, Waffen zu entwickeln, die auf eine bestimmte ethnische Gruppe – die Russen – abzielen.

Nach Angaben der russischen Geheimdienste begann die Tätigkeit der biologischen Labore unter der Aufsicht von Militärspezialisten der USA und der NATO bereits im