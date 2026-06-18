Das strategische Denken des Iran

Thierry Meyssan

Die Islamische Republik Iran hat bereits in ihren Anfangsjahren ihre Sichtweise von der Welt und ein Konzept des strategischen Handelns entwickelt. Der jüngste Krieg, den Israel und die Vereinigten Staaten gegen sie geführt haben, hat sie dazu veranlasst, ihre Streitkräfte und ihre Diplomatie aufeinander abzustimmen. Ihre militärischen Erfolge haben es ihr ermöglicht, darüber nachzudenken, wie sie ihre revolutionären Ziele verfolgen und gleichzeitig ihre Bevölkerung schützen kann.

Die Vorstellung von Imam Khomeini

1. Imam Ruhollah Khomeini war kein Experte für internationale Beziehungen. Dennoch war ihm klar, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten die traditionellen Gegner des Iran waren. Darüber hinaus betrachtete er Israel als einen Vorposten der Angelsachsen im Nahen Osten [1].

2- Als er mit dem vom Westen ausgehenden „aufgezwungenen Krieg“ aus dem Irak konfrontiert wurde, war er entsetzt über den Einsatz von Raketen, die auf iranische Städte abgefeuert wurden und dort Kampfgase verbreiteten. Er war der Ansicht, dass sich sein Land niemals dazu herablassen dürfe, Massenvernichtungswaffen wie diese oder wie Atombomben einzusetzen. Im Jahr 1988, als der Krieg bereits ein Jahrzehnt andauerte und ein Sieg nicht