Biologe, der den Unkrautvernichter Roundup entlarvt hat, zu RFK, Jr.: „Die neue Weltordnung hat versucht, mich zu töten“

Der französische Biologe Gilles-Éric Séralini hat enthüllt, dass die „Neue Weltordnung“ versucht hat, ihn zu töten, nachdem er die Giftigkeit des Unkrautvernichters Roundup von Monsanto aufgedeckt hatte.

Séralini ist – zusammen mit Jérôme Douzelet – auch Co-Autor von „Die ganze Wahrheit über die Monsanto-Papiere„.

Das Buch enthüllt, wie Monsanto Séralini angegriffen und die Öffentlichkeit getäuscht hat, nachdem er bahnbrechende Erkenntnisse über die Gefahren des Herbizids Roundup veröffentlicht hatte.

Childrenshealthdefense.org berichtet: Séralinis Ergebnisse wurden 2012 in einem Artikel in Food and Chemical Toxicology veröffentlicht, den der Chefredakteur der Zeitschrift unter Druck 2013 zurückzog.

Kennedy beschrieb die Ergebnisse:

„Er [hat] etwas getan, was sich sonst niemand getraut hat, nämlich genau denselben Test [an Ratten] zu machen, den Monsanto 90 Tage lang durchgeführt hat, und ihn stattdessen zwei Jahre lang zu machen, was die typische Lebensspanne einer Ratte ist. Und er fand heraus, dass 80% der Ratten, die Roundup konsumierten, Tumore entwickelten, verglichen mit 30% in der Kontrollgruppe.

„Und nicht nur das, die Tumore bei den Ratten waren um 130 % größer.

Monsanto startete eine Kampagne zur Unterdrückung und Diskreditierung von Séralinis Forschung. Die berüchtigten Monsanto Papers enthüllten die Strategie des Unternehmens.

Kennedy war Co-Anwalt im Anwaltsteam von Baum, Hedlund, Aristei & Goldman, das die Papiere erwarb.

Als die Monsanto Papers – Hunderttausende von Dokumenten – entsiegelt wurden, sagte Kennedy, „sahen wir zum ersten Mal die interne Kommunikation von Monsanto. Wir sahen ihre Strategie, Professor Séralinis Ruf zu zerstören und seinen Artikel zurückziehen zu lassen“.

Monsanto beschäftigte ehemalige Geheimdienstagenten und andere „Auftragskiller“, um den Ruf von Wissenschaftlern zu zerstören und Rückzüge von den Fachzeitschriften zu erwirken, so Kennedy.

Es sagte weiter:

„Monsanto hatte eine Reihe von Strategien. Jede dieser Strategien war darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass Monsanto – also Roundup – durch die Wissenschaft nicht geschädigt wurde“.

„Eine der Strategien hieß ‚Nichts zulassen‘. Eine andere hieß ‚Freedom to Operate‘ oder FTO. Eine andere wurde ‚Whack-a-Mole‘ genannt. Jedes Mal, wenn ein Wissenschaftler seinen Kopf über die Barrikaden steckte und eine Studie veröffentlichte, die zeigte, dass Roundup unsicher war, wurde er niedergeschlagen.“

Das „Projekt Fichte“ war ein weiteres Beispiel, so Kennedy. „Und alle diese Projekte wurden von diesen Geheimdiensten durchgeführt, darunter auch ehemalige Mitglieder der CIA und anderer Geheimdienste.

Séralini, der sagte, er sei „nur ein Forscher“, schrieb Kennedy zu, dass er „viel Licht in unsere Welt“ gebracht habe.

Zu seinen Forschungen sagte Séralini:

„Wir haben herausgefunden, dass [Monsanto] wusste, dass sie Verbrechen begehen, dass sie giftige Produkte mit Roundup, dem wichtigsten Herbizid der Welt, haben, [und mit] GVOs, die … verändert wurden, um dieses Pestizid zu enthalten.“

Viele Menschen verstehen nicht, dass einige GVO-Lebensmittel so verändert wurden, dass sie gegen Roundup tolerant sind, sagte Séralini.

Kennedy erklärte, dass die GVO-Firmen ursprünglich behaupteten, die genetische Veränderung würde den Bedarf an Pestiziden verringern und bessere Ernten hervorbringen, indem sie der Öffentlichkeit sagten: „Ihr werdet größere Maiskörner, größere Erdbeeren, hochwertigere Lebensmittel, mehr Fleisch, mehr von allem haben … ein Füllhorn der grünen Revolution ohne Chemikalien.“

Er sagte jedoch, dass GVO in erster Linie dazu verwendet wurden, Pflanzen zu züchten, die tolerant gegenüber Pestiziden sind:

„Man kann die Landschaften von Flugzeugen aus mit diesem Gift sättigen. Und das Einzige, was in dieser Landschaft wächst, ist der Roundup-ready-Mais und Roundup-ready-Soja“. Jetzt gibt es Roundup-fähigen Weizen, Gerste und Sorghum.

„Und sie haben den Einsatz von Pestiziden und die Exposition unserer Kinder dramatisch erhöht, anstatt sie zu reduzieren.“

„Das ist wirklich verheerend für die Umwelt“, so Séralini.

GVO-Lebensmittel überleben mit großen Mengen an giftigen Pestiziden, und diese Pestizide werden an die Tiere und Menschen weitergegeben, die sie essen, sagte er.

Zu den Folgen für die öffentliche Gesundheit gehören das Krebsrisiko und die Schädigung des Immunsystems, des Nervensystems und des endokrinen Systems.

„Das Problem ist, dass die Menschen nicht wissen, dass sie, wenn sie Pestizide verwenden, Erdölabfälle essen“, sagte Séralini. „Es ist sehr wichtig … dass wir ein neues Licht auf dieses Thema werfen.“

Kennedy und Séralini sprachen von der enormen politischen und rechtlichen Macht, die hinter Monsanto und anderen großen Chemieunternehmen steht.

„Einige Leute, die mit [Monsanto] verbunden sind, haben versucht, mich zu töten … zumindest zuerst wissenschaftlich und dann physisch“, sagte Séralini. „Ich habe die Chance, dieses ganze System zu überleben. … Viele Menschen haben nicht überlebt.“