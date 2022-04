Renommierter Kardiologe ernsthaft besorgt über Zunahme von Herzproblemen: „Die Einführung von mRNA-Impfstoffen war eine falsche Entscheidung“.

Der renommierte australische Kardiologe Ross Walker erlebt in seiner Praxis die verheerenden Auswirkungen von mRNA-Impfstoffen. Er hat immer mehr Patienten mit Herzproblemen. Walker kritisiert die Regierung, die weiterhin die experimentellen mRNA-Impfstoffe fördert.

Im Radiosender 3AW sagte der Kardiologe, dass „viele Menschen, die eine mRNA-Impfstoffe erhalten, Probleme bekommen“. Seiner Meinung nach ist die Einführung dieser Impfstoffe eine falsche Entscheidung. Walker ist, wie viele andere Gesundheitsexperten, besorgt über die Auswirkungen der Nebenwirkungen der Impfstoffe, schreibt Rebel News.

In Australien gab es in den letzten Tagen eine große Kontroverse um den Fußballspieler Ollie Wines, der aufgrund von Herzproblemen aufhörte zu spielen. Nach Ansicht der Ärzte gibt es keinen Zusammenhang mit dem Impfstoff.

Auch der Kardiologe wollte sich dazu äußern. Er sagte, dass Clubärzte oft einen Ultraschall machen und feststellen, dass mit der Pumpfunktion des Herzens alles in Ordnung ist. Laut Walker kann in solchen Fällen ein zugrunde liegender Herzschaden vorliegen. Der Schaden ist nur nicht so groß, dass die Funktion der Pumpe beeinträchtigt wird.

Er vermutet, dass sie in Ollies Fall einen Ultraschall seines Herzens gemacht haben, der gut aussah, und dann zu dem Schluss kamen, dass mit seinem Herzen alles in Ordnung sei. Der Kardiologe wies darauf hin, dass er viele Patienten mit Herzproblemen, Brustschmerzen, Herzklopfen, Kurzatmigkeit und Schwindel behandelt habe, bei denen auf den ersten Blick nichts mit dem Herzen nicht in Ordnung zu sein scheint. Die zugrundeliegende Schädigung lässt sich in der Regel nicht mit einem Ultraschallbild erkennen.

Der Philosoph und Unternehmer Anthony Migchels findet es interessant, dass unzählige Kardiologen schweigen, obwohl sie das Gleiche sehen. „Und deshalb wird sich die Ärzteschaft nie von der mRNA-Kampagne erholen“, sagt er.