Biotechnologie und KI sind zu einer Religion geworden

Der Aufstieg der Biotechnologie und der KI hat eine neue Religion hervorgebracht, die ein besseres Leben verspricht, in Wirklichkeit jedoch erhebliche Risiken für die menschliche Gesundheit und Freiheit mit sich bringt.

Dr. Guy Hatchard erläutert dies anhand von Beispielen aus den USA, die sich auch in Neuseeland abzeichnen, sollte das Gentechnikgesetz verabschiedet werden.

Der Gesetzentwurf automatisiert die Einführung der Gentechnologie und ermöglicht die rasche Einführung ungetesteter und schädlicher Produkte wie RNA-besprühte Nutzpflanzen und aerosolisierte Impfstoffe, wie sie von Unternehmen wie Flagship Pioneering und EcoHealth Alliance in den USA vorgeschlagen werden.

Die Kombination aus KI und Biotechnologie führe zu ungezügelten Experimenten an Menschen mit potenziell katastrophalen Folgen, warnt er.

Der unreflektierte Glaube an Biotechnologie und KI

Von Dr. Guy Hatchard, 30. Juli 2025

In seinem 2017 erschienenen Buch „The Strange Death of Europe” argumentiert Douglas Murray, dass wir unseren Sinn verloren haben. Angetrieben von rationaler und wissenschaftlicher Kritik (einschließlich Konzepten des Sozialdarwinismus), die sich im 19. Jahrhundert entwickelte, haben die Menschen nach und nach den Glauben an ihre religiösen und kulturellen Traditionen verloren.

Insbesondere in den letzten fünf Jahren ist ein neuer Glaube an sogenannte Wundermittel entstanden, um die Lücke zu füllen, die durch den Verlust spiritueller Werte entstanden ist. Die Grundsätze dieser neuen technologischen Religion erstrecken sich auf künstliche Intelligenz und Biotechnologie, die gemeinsam in alle Bereiche unseres Lebens vordringen.

Das Versprechen der Unsterblichkeit durch Wundermedikamente, ein computergesteuertes Leben ohne Plackerei und eine militärische Bereitschaft, die ausreicht, um den Feind von den Grenzen fernzuhalten, erweisen sich als unwiderstehlich.

Wie Murray uns zweifellos sagen würde, sieht die Realität ganz anders aus. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit außerhalb von Kriegszeiten sinkt die Lebenserwartung, das tägliche Leben ist schwieriger und unsicherer geworden, während die Grenzen jedes Jahr durchlässiger und schwerer zu kontrollieren sind. Dieser Artikel untersucht, wohin wir wirklich steuern.

Wir laufen Gefahr, den Kampf um das Recht auf Wahlfreiheit zu verlieren

Wenn Sie immer noch hoffen, den Kampf gegen die üblichen Verdächtigen – darunter verarbeitete Lebensmittel, Glyphosat, Fluoridierung, Waffenhersteller und Impfvorschriften – zu gewinnen, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken, denn die Zielpfosten auf dem technologischen Schlachtfeld werden rapide verschoben. Diese Woche wird der Gesundheitsausschuss Neuseelands einen Bericht über den Gentechnologie-Gesetzentwurf vorlegen, dessen Auswirkungen unser Leben radikal verändern werden, sodass jedes bisherige Gefühl von Normalität in Frage gestellt wird. Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, sieht eine Klausel des Gesetzentwurfs die automatische Einführung der Gentechnologie vor (Hervorhebung hinzugefügt):

Obligatorische Genehmigungen für medizinische Tätigkeiten: für Humanarzneimittel, die Gentechnologie enthalten oder enthalten, die von mindestens zwei anerkannten ausländischen Gentechnologie-Aufsichtsbehörden zugelassen wurde. Allgemeine Grundsatzerklärung: Risikostufen und Genehmigungen, Gene Technology Bill, Neuseeländische Gesetzgebung

Was dies für uns konkret bedeutet, wurde diese Woche aufgrund von Maßnahmen deutlich, die in den USA verabschiedet wurden und die wir gemäß dem neuseeländischen Gentechnikgesetz automatisch übernehmen müssten.

Laut einer Pressemitteilung vom 1. Juli von Flagship Pioneering (dem Biotechnologieunternehmen, das Moderna gegründet hat und enge Beziehungen zu mehreren US-Regierungsbehörden unterhält) hat das Unternehmen ein neues Unternehmen namens Terrana Biosciences gegründet, das Pflanzen mit RNA besprüht, die „tatsächlich in die Pflanze eindringen“, sich durch ihre inneren Systeme bewegen, unter extremen Umweltbedingungen bestehen bleiben und „über Pflanzengenerationen hinweg vererbbar“ sind. Dazu werden synthetische RNA-Konstrukte verwendet, die aus einer „umfangreichen RNA-Bibliothek“ erstellt werden, die mit „fortschrittlicher KI und Computermodellen“ aufgebaut wurde.

Mit anderen Worten: Das Unternehmen plant, unsere gesamte Nahrungskette zu verseuchen.

In einer weiteren Entwicklung wird der DEFUSE-Vorschlag der EcoHealth Alliance an die US-Behörde für fortgeschrittene Verteidigungsforschungsprojekte (DARPA) erneut geprüft, da er detaillierte Pläne enthält, aerosolisierte chimäre Coronavirus-Spike-Proteine, Immunmodulatoren und sich selbst verbreitende Impfstoffe mit Drohnen über Menschen und Tiere zu versprühen.

Sie erinnern sich vielleicht, dass die EcoHealth Alliance das Unternehmen ist, das die Funktionsgewinnforschung im Labor des Wuhan Institute of Virology initiiert hat, die mit ziemlicher Sicherheit zur Entstehung von Covid-19 geführt hat.

Die neue Allianz zwischen künstlicher Intelligenz („KI”) und biotechnologischen Experimenten bedeutet, dass Zehntausende von Experimenten zur Erforschung neuartiger genetischer Kombinationen schnell und gleichzeitig gestartet werden können. Dies stellt frühere Forschungen in den Schatten und vervielfacht die Risiken. Derzeit drängt die Biotechnologieindustrie weltweit darauf, dass diese Projekte ohne hinderliche Vorschriften durchgeführt werden können. Mit anderen Worten: Wir treten in eine Ära der ungehinderten Experimente an Menschen ein.

Der PREP Act ermächtigt die US-Regierung, solche Medikamente und Impfstoffe, biologische Produkte und medizinische Geräte während eines erklärten Notstands heimlich an die Bevölkerung zu verabreichen – ohne Zustimmung, geografische Beschränkungen, rechtliche Rechenschaftspflicht oder Verpflichtung zur Offenlegung solcher Maßnahmen.

Der neuseeländische Gentechnologie-Gesetzentwurf enthält eine parallele Bestimmung:

Notfallgenehmigungen: Bei einer tatsächlichen oder unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder für die Umwelt, beispielsweise durch den Ausbruch einer Krankheit oder einen Industrieunfall, ist der für das Gentechnikgesetz zuständige Minister befugt, eine Notfallgenehmigung zu erteilen. Allgemeine Grundsatzerklärung: Risikostufen und Genehmigungen, Gene Technology Bill, Neuseeländische Gesetzgebung

Daraus lässt sich erkennen, wie schnell alarmierende invasive biotechnologische Medizin- und Agrarprodukte, die in den USA zugelassen sind, wie die oben genannten, in Neuseeland gegenseitig zugelassen werden, wenn das Gentechnikgesetz verabschiedet wird.

Wie kann das passieren und warum scheint die Öffentlichkeit davon unbeeindruckt zu sein?

Lassen Sie uns einen Moment innehalten und bedenken, dass die potente Kombination aus KI und Biotechnologie eine zentrale Rolle in einer neuen politischen, pseudowissenschaftlichen, medizinischen und sozialen Ideologie eingenommen hat, die sich während der Pandemie zu einer Art Glaubensbekenntnis erhoben hat.

Die Akzeptanz, die sie genießt, und die Kontrolle, die sie über die Bevölkerung ausübt, sind nicht auf totalitäre Maßnahmen wie die von Hitler oder Stalin zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Projektion einer fesselnden, aber falschen Erzählung von einer glänzenden Zukunft, wenn man sich fügt. Etwas, das den dystopischen Visionen der völlig gefügigen technologischen Gesellschaften von Orwell und Huxley würdig ist.

Im Wesentlichen besteht der zentrale Irrtum des neuen Glaubens in der Verschmelzung zweier völlig falscher Ideen:

1) Der Ursprung und Sinn des Lebens sind vollständig in einer Abfolge von genetischen Buchstaben in einem einzigen Molekül (DNA) enthalten, das sicher bearbeitet und manipuliert werden kann, um alle Aspekte des Lebens zu verbessern. Dies ist eine verarmte Sichtweise des Lebens, die weder das Bewusstsein noch die bekannten negativen Auswirkungen der Genbearbeitung in der realen Welt berücksichtigt.

2) Computer, die unbewusst sind und nur auf Daten und Algorithmen zugreifen können, die im Informationszeitalter eingegeben wurden, können bessere und sicherere Entscheidungen treffen als wache menschliche Gehirne. Eine absurd uninformierte Ablehnung des menschlichen Genies und Potenzials.

Dieser neue Glaube bedeutet, den gesunden Menschenverstand (sowie Vernunft und Rationalität) hinter sich zu lassen und wie eine Motte auf das Feuer zuzustürzen.

Ein Artikel in der britischen Zeitung „Guardian” mit dem Titel „Demand for weight loss drugs is becoming unsustainable, say pharmacists” (Die Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion wird untragbar, sagen Apotheker) zeigt, wie viele Menschen sich dieser neuen Religion angeschlossen haben. Eine Umfrage ergab, dass zusätzlich zu den einer Million Briten, die derzeit privat für die Gewichtsreduktionsspritzen Ozempic, Mounjaro und Wegovy bezahlen, weitere 21 % im letzten Jahr versucht haben, diese zu bekommen (das sind 10 Millionen Menschen). Bei den 18- bis 35-Jährigen steigt diese Zahl sogar auf 35 %. Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass erstaunliche 65 % der 25- bis 34-Jährigen diese Medikamente verwenden würden, wenn sie über den staatlichen Gesundheitsdienst NHS kostenlos erhältlich wären.

Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen ist nicht klinisch übergewichtig, sondern einfach „besorgt um ihre Gesundheit” und offenbar nicht über die sehr häufigen und sehr schwerwiegenden Nebenwirkungen der Injektionen informiert.

Ebenso alarmierend ist die rasche Einführung von KI im Bildungswesen. Ein Artikel in der New York Times mit dem Titel „KI-gesteuerte Bildung: Gegründet in Texas und bald auch an einer Schule in Ihrer Nähe” berichtet, dass eine Methode, Kinder ausschließlich durch künstliche Intelligenz zu unterrichten, im Herbst dieses Jahres landesweit eingeführt werden soll. Dies ist die neueste Facette der Computerisierung des Bildungswesens, die Kinder vor Bildschirme statt vor menschliche Lehrer setzt und ihnen wichtige Sozialkompetenzen vorenthält, während ihre Fähigkeit zum kritischen Denken unterdrückt wird. Dieser Schritt spiegelt zum Teil die Lobbyarbeit der Big-Tech-Unternehmen wider, die die bürokratischen Hürden für die Einführung von KI-Technologie abbauen. Dies wird voll und ganz durch den KI-Aktionsplan von Trump unterstützt.

Vor ein paar Jahren unterhielt ich mich mit dem jugendlichen Sohn eines Nachbarn, der mir erzählte, dass alle in seiner Highschool KI zum Schreiben ihrer Hausaufgaben verwenden. Wie schädlich dies sein kann, zeigt eine Untersuchung von The Guardian. Ein Business-School-Professor aus Schweden bestätigte gegenüber The Guardian: „Während Unternehmen KI einsetzen, um Kosten zu senken, verwenden Studenten sie für alle Arbeiten an der Uni und als Ersatz für das Denken, wodurch sie sich für zukünftige Jobs selbst deoptimieren.”

„Vor 10, 15 Jahren waren gute Schreibfähigkeiten und kohärentes Denken Grundvoraussetzungen für die meisten Jobs für Hochschulabsolventen”, sagte ein leitender Personalvermittler bei einer großen Beratungsfirma aus London. „Heute gelten sie als Elitefähigkeiten. Fast niemand kann das. Wir sehen ständig, dass Menschen mit Spitzenabschlüssen nicht in der Lage sind, den Inhalt eines Dokuments zusammenzufassen oder Probleme zu lösen.”

Verschiedene Arbeitgeber und Fachleute in Personal- und Führungspositionen, die von The Guardian befragt wurden, berichteten, dass Hochschulabsolventen, mit denen sie zu tun hatten, oft Schwierigkeiten hatten, am Telefon oder in Besprechungen zu sprechen, mit einem Stift Notizen zu machen, Nachrichten präzise weiterzugeben oder schriftliche Aufgaben ohne Internetzugang zu erledigen. Mit anderen Worten: Sie sind praktisch nicht vermittelbar und für die Jobs, die sie anstreben, ungeeignet.

Glücklicherweise wird die neue Technologie nicht von allen akzeptiert; zumindest gibt es einige Gegenstimmen. Nach der Pandemie sind diejenigen, die Zweifel und Vorbehalte haben, sicherlich eine bedeutende Minderheit. Leider gibt es Möglichkeiten, die Nichtkonformen zu umgehen oder zu täuschen.

Die Propheten und Wächter der neuen Religion kommen nicht nur aus dem Technologiebereich, sondern auch aus den Medien, der Politik und dem Gesundheitswesen, die gemeinsam die Mainstream-Erzählung kontrollieren und Entscheidungen im Namen der Mehrheit treffen.

Ob sie sich zu einer totalitären Kontrolle aufschwingen können, hängt von den Bestimmungen des Gentechnikgesetzes ab, das verhindern soll, dass die Öffentlichkeit erfährt, was sie isst oder womit sie in Berührung kommt. Dies soll dadurch erreicht werden, dass die meisten Verfahren der Genbearbeitung fälschlicherweise als natürliche Prozesse eingestuft werden und keine Kennzeichnungspflicht für Genprodukte eingeführt wird. Mit anderen Worten: Das Gesetz verspricht uns das Blaue vom Himmel, verweigert uns aber Informationen darüber, was tatsächlich mit uns geschehen wird und welche schwerwiegenden Risiken bekannt sind.

Die Gefahren sollten offensichtlich sein, aber der neue Glaube ist blind für die Wahrheit

Dass die Covid-19-Impfstoffe weder sicher noch wirksam waren, hätte für diejenigen, die sie erhalten haben und dann immer wieder an Covid-19 erkrankten, offensichtlich sein müssen.

Die Covid-19-mRNA-Injektionen verdienten eindeutig nicht die Bezeichnung „Impfstoff“, sie verhinderten wenig oder gar nichts und ließen Millionen von Menschen krank oder tot zurück, aber die öffentliche Darstellung der Weltgesundheitsorganisation („WHO“) stellte diese einfachen persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen auf den Kopf und versicherte uns fälschlicherweise, dass 14,4 Millionen Menschen durch die Covid-19-Impfung dem Tod entgangen seien.

Letzte Woche reduzierte ein Artikel, der von JAMA veröffentlicht wurde, die Schätzung der WHO auf 2,5 Millionen, aber das war immer noch weit von der ganzen Wahrheit entfernt. Betrachten Sie zum Beispiel einmal die kumulierten Übersterblichkeitszahlen in Japan, wie sie von Our World in Data gemeldet wurden.

Hier gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Biotechnologie irgendwelche Leben gerettet hat – sie hat Leben gekostet. Ob diese durch eine durch Biotechnologie verursachte Krankheit oder durch einen durch Biotechnologie hergestellten Impfstoff verursacht wurden, ist irrelevant. Bis Februar 2024 gab es 350.000 zusätzliche Todesfälle in Japan, Tendenz stark steigend. Wenn sich dieser Trend seitdem fortgesetzt hat, dürfte die Gesamtzahl bis heute auf 600.000 gestiegen sein. Rund 0,5 % der Bevölkerung wurden ausgelöscht, mehr als vierzigmal so viele wie beim Tsunami von 2011.

Auf einer Pressekonferenz, die diesen Monat von einer großen Gruppe besorgter Wissenschaftler einberufen wurde, wurde darauf hingewiesen, dass die Spitzenwerte der überzähligen Todesfälle in 21 Millionen offiziellen Gesundheitsakten genau mit einem Zeitraum von 90 bis 120 Tagen nach der Covid-19-Impfung und den Auffrischungsimpfungen übereinstimmen – ein Zeitreihenansatz zur Datenanalyse, der den bislang stärksten statistischen Beweis für einen Kausalzusammenhang liefert.

Die Risiken für die gesamte Struktur der westlichen Zivilisation sollten offensichtlich sein, aber irgendwie schlafen wir in den Katastrophen. Wir müssen aufwachen. Ich sage es noch einmal: Wir müssen aus einem Albtraum aufwachen. Aufwachen ist in der modernen Welt zu einer lebenswichtigen Überlebensstrategie geworden.

Als der kommunistische Traum zu einem offensichtlichen wirtschaftlichen und sozialen Misserfolg wurde, stellten die Verantwortlichen ihren persönlichen Komfort und Reichtum auf Kosten ihres Volkes in den Vordergrund. Wir haben einen ähnlichen Punkt erreicht: Die zuvor erwähnten Biotechnologie-Forschungsprogramme zeigen, dass die gescheiterte mRNA-Technologie neu verpackt wird, um sicherzustellen, dass jeder ihr ausgesetzt ist, ob wir zustimmen oder nicht, ob über die Lebensmittel, die wir essen, oder aus der Luft.

Da die Technologie nicht funktioniert und nachweislich Menschenleben kostet, kann das gesamte Unterfangen nur darauf abzielen, einen unersättlichen Profitgier oder möglicherweise einen apokalyptischen Drang zu befriedigen, Leid und Tod zu verbreiten. Beides ist in einer technologischen Welt, in der spirituelle Bestrebungen und Erfahrungen unterbewertet werden, nichts Ungewöhnliches.

In der modernen technologischen Welt sollten wir nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die uns betrügen wollen, indem sie die präzise natürliche, ganzheitliche genetische Struktur unserer DNA verändern und zerstören, die die Fähigkeit unseres Körpers, gesund zu bleiben, und die Fähigkeit unseres Geistes, die Wahrheit zu erkennen und zu schätzen, unterstützt. Ein Albtraum, der beendet werden muss.