Hunderte ehemalige israelische Spione arbeiten in großen Technologieunternehmen, wie eine Datenbank zeigt

Von Murtaza Hussain

Ein 25-Milliarden-Dollar-Deal ist die jüngste Übernahme, um die Verbindung zwischen dem US-Technologiesektor und dem israelischen Geheimdienst zu stärken.

Ende Juli gab der US-amerikanische Cybersicherheitsriese Palo Alto Networks (PANW) bekannt, dass er das israelische Identitätsmanagement- und Informationssicherheitsunternehmen CyberArk für unglaubliche 25 Milliarden Dollar in bar und Aktien übernommen hat. Neben der potenziellen Zuführung von Milliarden Dollar in die israelische Wirtschaft stärkt die Übernahme von CyberArk durch Palo Alto Networks auch die Beziehungen zwischen dem Silicon Valley und Israels Sicherheits- und Geheimdienstapparat.

Palo Alto ist eines der weltweit größten Cybersicherheitsunternehmen und bietet Infrastruktur-Schutz, Firewalls und Cloud-Sicherheitsdienste für Zehntausende von Unternehmen weltweit. Udi Mokady, Gründer und Vorstandsvorsitzender von CyberArk, ist ein Absolvent der Unit 8200, der Eliteeinheit für Signalaufklärung des israelischen Militärgeheimdienstes. Ebenso wie die vier Mitbegründer von Wiz, dem israelischen Cloud-Computing-Unternehmen, das kürzlich von Google für 32 Milliarden Dollar gekauft wurde. Und ebenso wie Nir Zuk, Gründer und Chief Technology Officer von Palo Alto.

Palo Alto ist in den letzten zehn Jahren durch eine Reihe hochkarätiger Übernahmen gewachsen und hat manchmal bis zu Milliarden Dollar für Start-ups bezahlt, um sein Angebot im Bereich Cybersicherheit zu erweitern. Fast die Hälfte davon betraf Unternehmen mit Wurzeln im israelischen Geheimdienst, was Bedenken hinsichtlich des Zugangs zu den riesigen Datenmengen weltweit aufkommen lässt, die das Unternehmen schützen soll. Palo Alto Networks reagierte nicht auf die Anfrage von Drop Site nach einer Stellungnahme.

Einige dieser erworbenen Unternehmen – LightCyber, Dig Security, Talon Cybersecurity, Secdo und Bridgecrew – wurden von öffentlich bekannten Veteranen der Einheit 8200 gegründet und geleitet. Weitere wichtige Akquisitionen sind Cyvera, Twistlock und Puresec, deren Gründer ebenfalls aus den „Cyber-, Geheimdienst- und Kommandoeinheiten” der israelischen Streitkräfte stammen.

„Diese Übernahmen sind ein Weg, um Leute aus der Unit 8200 in Israel zu holen und ihnen einflussreiche Positionen in der US-Tech-Branche zu verschaffen”, sagt Paul Biggar, Gründer der Tech-Startups CircleCI und Darklang und Leiter der Aktivistengruppe Tech for Palestine. „Diese Unternehmen verarbeiten die Kundendaten ihrer Kunden. Wenn Sie eine Bank sind und Palo Alto Networks nutzen, werden die Daten all Ihrer Kunden und deren Transaktionen über Server geleitet, die von Spionen oder ehemaligen Spionen kontrolliert werden.“

Im Juni 2025 arbeiten über 1.400 Veteranen des israelischen Geheimdienstes in der US-Technologiebranche – 900 davon allein aus der Einheit 8200. Diese Zahl stammt aus einer Datenbank von Personen, die sich in ihren LinkedIn-Profilen öffentlich als ehemalige israelische Geheimdienstmitarbeiter und als in der US-Technologiebranche tätig bezeichnen.

Die Datenbank wurde von einem unabhängigen Forscher zusammengestellt, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte und die Datenbank als Einflussnetzwerk „Eagle Mission“ bezeichnet hat. Bei den 1.400 Personen handelt es sich um selbsternannte Veteranen oder aktive Reservisten der Einheit 8200, des israelischen Militärgeheimdienstes und der IDF Cyber Defense Directorate, die in leitenden und mittleren Positionen im Bereich Engineering und Sicherheit bei großen US-Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Israel, den USA und Europa arbeiten. Drop Site hat viele der Einträge in der Datenbank auf ihre Richtigkeit überprüft.

„Das bedeutet nicht, dass jede Person, die in der Einheit 8200 gedient hat, ein israelischer Spion ist, der geheime Daten nach Tel Aviv weiterleitet”, betonte der Forscher. „Aber es schafft eine ernsthafte Schwachstelle. Kein anderes Land hat einen solchen Zugang zum amerikanischen Technologiesektor. Wir sind besessen von der chinesischen Beteiligung an der Technologiebranche und machen uns Sorgen um Unternehmensspionage, aber die israelische Durchdringung wird selten erwähnt.”

Der globale Technologieriese Microsoft ist einer der prominentesten Arbeitgeber für ehemalige Angehörige der Einheit 8200 und beschäftigt neben anderen großen multinationalen Unternehmen wie Nvidia, Meta, Google, Intel und Apple etwa 250 Veteranen der Einheit, von denen viele Dutzende Personen aus der Einheit beschäftigen. Kürzlich wurde bekannt, dass Microsoft bei der Entwicklung von Cloud-Diensten zur Speicherung von Millionen privater Kommunikationsdaten von Palästinensern, die unter militärischer Besatzung im Westjordanland und im Gazastreifen leben, eng mit der Führung der Einheit 8200 zusammengearbeitet hat. Microsoft lehnte eine Stellungnahme ab.

Während die Übernahme von CyberArk aufgrund des scheinbar unverhältnismäßigen Kaufpreises von einigen Investmentanalysten kritisiert wurde – die Aktien von Palo Alto Networks brachen unmittelbar nach der Bekanntgabe ein –, wurden die Verbindungen zum Geheimdienst in den öffentlichen Erklärungen zur Übernahme nicht erwähnt.

Eine Geschichte der Spionage

Die Präsenz aktueller oder ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter aus anderen Ländern in Schlüsselindustrien der USA wird aufgrund der Gefahr von Spionageabwehr und Industriespionage allgemein als besorgniserregend angesehen. Seit Jahrzehnten gilt Israel als eine der größten Bedrohungen für die Spionageabwehr der USA, insbesondere im Hinblick auf industrielle und technische Geheimnisse.

Im Jahr 2015 wurde der ehemalige amerikanische Geheimdienstanalyst Jonathan Pollard aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er eine 30-jährige Haftstrafe wegen Spionage und Weitergabe streng geheimer US-Geheimdienstinformationen an Israel verbüßt hatte. Nach Ablauf seiner Bewährungsauflagen im Jahr 2020 zog Pollard, der im Gefängnis die israelische Staatsbürgerschaft erhalten hatte und dessen Fall lange Zeit von pro-israelischen Gruppen und israelischen Politikern unterstützt worden war, nach Israel. Wenige Wochen nach seiner Ankunft am Ben-Gurion-Flughafen, wo Pollard persönlich von dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu empfangen wurde, begnadigte Trump Aviem Sella, den israelischen Spion und Militäroffizier, der als Pollards Kontaktmann angeklagt worden war.

Der Fall Pollard belastete die Beziehungen zwischen den USA und Israel. Aber die Vorwürfe der Spionage und des Industriespionage halten an. Im vergangenen Jahr reichte das US-Rüstungsunternehmen Conflict Kinetics eine Klage ein, in der es einen Beamten des israelischen Verteidigungsministeriums beschuldigte, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben, um ein Schießsimulator-Tool für die Ausbildung seiner Soldaten zu entwickeln. Der israelische Beamte, Daniel Goldfus, war Fellow am Belfer Center for Science and International Affairs der Harvard Kennedy School und soll dem Unternehmen Verträge mit dem israelischen Militär versprochen haben. Goldfus dient als Kommandeur der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen.

„Es ist unwahrscheinlich, dass wir irgendeinem Land, selbst einem Verbündeten, einen solchen Zugang zu unseren sensibelsten Industriezweigen gewähren würden. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass sowohl die CIA als auch das FBI Israel offen neben Russland, China und dem Iran als eine der größten Bedrohungen für unsere Spionageabwehr einstufen“, sagte der Forscher und fügte hinzu, dass viele Personen, die früher der Einheit 8200 oder anderen israelischen Sicherheitsbehörden angehörten, seit dem 7. Oktober 2023 damit begonnen hätten, Informationen über ihre Zugehörigkeit aus ihren öffentlichen Social-Media-Profilen zu löschen. „Es ist bemerkenswert, wie viele Menschen offen bereit sind, sich als ehemalige Mitarbeiter eines ausländischen Geheimdienstes zu identifizieren, und das sind nur diejenigen, die Informationen über ihre Verbindungen öffentlich geteilt haben.“

Stattdessen wurden die Verbindungen zwischen dem israelischen Geheimdienst und der amerikanischen Tech-Branche weitgehend gefeiert. Ein Artikel im Wall Street Journal vom August 2024 lobte den wachsenden Einfluss der Einheit im Silicon Valley und erklärte, dass „mindestens fünf Technologieunternehmen, die von ehemaligen Mitarbeitern der Einheit 8200 gegründet wurden, in den USA börsennotiert sind und zusammen einen Wert von rund 160 Milliarden US-Dollar haben“, und lobte die Veteranen der Spezialeinheit für ihre „Hochdruckkultur und ihr schnelles Denken“.

Der Artikel wies darauf hin, dass große Risikokapitalfirmen aus dem Silicon Valley wie Greylock Partners und Sequoia Capital Partner einstellten und Unternehmen kauften, die von Gründern mit Hintergrund in der Einheit 8200 aufgebaut worden waren. Sequoia geriet kürzlich wegen politischer Äußerungen eines prominenten Partners, Shawn Maguire, zu Israel und verwandten Themen der US-Innenpolitik in die Kritik, darunter lautstarke öffentliche Verteidigungen des Krieges Israels gegen Gaza und Verurteilungen seiner Kritiker, darunter der New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani, als „Islamisten“.

Biggar charakterisierte das Vorgehen von Sequoia, Greylock, Palo Alto Networks und anderen Silicon-Valley-Firmen als Teil eines politischen Wandels, der von einem Einflussnetzwerk eng verbundener Personen vorangetrieben wird, die daran arbeiten, den ideologischen Charakter der Branche neu zu gestalten.

„Die US-Tech-Branche ist politisch geworden. Früher haben sie großartige Suchmaschinen und E-Mail-Dienste entwickelt, heute verkaufen sie KI an Länder, die Völkermord begehen”, sagte Biggar. „Es gibt ein sehr enges Netzwerk von Menschen, die dieselben Ansichten vertreten und ihren Einfluss nutzen, um mehr Menschen mit ähnlichen Ansichten zu gewinnen. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie sich diese Unternehmen heute verhalten.“

„Ähnliche Werte, starke Kulturen“

Die Einheit 8200 ist ein fester Bestandteil des israelischen Militärapparats, auch während des aktuellen Völkermords im Gazastreifen. Neben der elektronischen Überwachung der Kommunikation war die Einheit an der Entwicklung von KI-generierten Zielprogrammen für den Einsatz im Gazastreifen beteiligt, die menschliche Operatoren mit Zielen versorgten, um eine „Massenmordfabrik“ zu schaffen, wie es ein ehemaliger israelischer Geheimdienstoffizier bezeichnete, und manchmal die Tötung von Hunderten von Zivilisten genehmigten, um eine einzige Person zu treffen, die angeblich ein Hamas-Kommandeur war.

Neben ihrer Zusammenarbeit mit Technologiegiganten zur Unterstützung des aktuellen Völkermords im Gazastreifen hat die Einheit 8200 auch Überwachungstechnologien zur Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung im Westjordanland entwickelt, darunter zuletzt die Erstellung KI-gesteuerter großer Sprachmodelle, die auf Millionen von Gesprächen von Palästinensern trainiert wurden, die unter israelischer Besatzung in dem Gebiet leben.

In seiner Pressemitteilung zur Bekanntgabe der Übernahme hob Palo Alto die erwartete Rolle hervor, die CyberArk bei der Entwicklung seiner eigenen KI-gesteuerten Cybersicherheits- und Identitätsmanagement-Plattformen spielen würde, und erklärte, die Übernahme würde „zwei Sicherheitsführer mit ähnlichen Werten, starken Kulturen und talentierten Teams vereinen“.