Vom Projekt 2025 zur PayPal-Präsidentschaft: Fintech für die freie Schulwahl in einer Blockchain-basierten Sozialkreditwirtschaft

Die Ambitionen des von Koch unterstützten Netzwerks hinter dem Projekt 2025 und der PayPal-Mafia hinter Präsident Trump werden in einer öffentlich-privaten Fintech-Branche zusammenlaufen, die Subventionen für die freie Schulwahl mithilfe digitaler Geldbörsen und Stablecoins auf Basis von KI-gestützten Sozialkreditanalysen verteilt.

In „TrumpED 2025: Schulwahl-Privatisierung, Social Impact Finance und die Abschaffung des Bildungsministeriums“ habe ich dokumentiert, wie Präsident Donald Trump Bildungsreformen vorantreibt, die mit dem Projekt 2025 im Einklang stehen, das Trump dazu auffordert, staatliche Subventionen für die „Schulwahl“ zu fördern, darunter „Bildungssparkonten“ (ESAs) und Steuergutschriften für Unternehmensspenden an „Stipendienvergabestellen“ (SGOs). Im Anschluss an meinen Bericht unterzeichnete Trump das Sammelgesetz „One Big Beautiful Bill Act“, mit dem eine Klausel zur Schulwahl durchgesetzt wurde, die den Bestimmungen zur Steuergutschrift für SGOs ähnelt, die im „Educational Choice for Children Act“ (ECCA) festgelegt sind, der im Projekt 2025 befürwortet wird.

Schulwahl-ESAs und SGO-Steuergutschriften mögen Eltern und Schülern eine größere Auswahl an Bildungsmöglichkeiten bieten, aber nicht ohne gleichzeitig die Kontrolle von Big Government, Big Business und Big Tech über die öffentliche, private und häusliche Bildung auszuweiten. Es steht außer Frage, dass ESAs und steuerlich anerkannte „Stipendien“ darauf ausgerichtet sind, die staatliche Regulierung privater, religiöser und häuslicher Schulen auszuweiten und gleichzeitig EdTech-Unternehmen öffentlich zu subventionieren, die die psychometrischen Daten von Schülern für prädiktive Lernanalysen auswerten. ESAs und steuerlich anerkannte „Stipendien“ sind nicht nur dazu geeignet, den Einflussbereich von Regierungsbehörden und EdTech-Unternehmen auf öffentliche, private und häusliche Bildung auszuweiten, sondern sie gehen sogar noch weiter, da sie auch dazu dienen, FinTech-Unternehmen in öffentlich-private Partnerschaften zwischen EdTech-Unternehmen und Regierungsbehörden zu bringen, um ESAs und „Stipendien“ digital an Schüler zu verteilen.

Tatsächlich haben sich mehrere Fintech-Unternehmen, darunter ClassWallet, Odyssey, Student First Technologies (SFT), Merit International und SAP Ariba, bereits auf „digitale Geldbörsen” spezialisiert, die die Zahlungen von ESAs und steuerlich anerkannten „Stipendien” rationalisieren. Insgesamt haben diese Fintech-Unternehmen bereits Verträge mit mindestens 32 Bundesstaaten abgeschlossen, um die Zahlungen von ESAs und „Stipendien” für öffentlich-private Schulwahlprogramme zu erleichtern. Einige dieser Fintech-Unternehmen, wie beispielsweise ClassWallet, haben auch Verträge mit der US-Bundesregierung abgeschlossen, um die Notfallfinanzierung für virtuellen Online-Fernunterricht während der COVID-Lockdowns zu digitalisieren. Viele dieser Fintech-Unternehmen und ihre digitalen Geldbörsen wurden auch von einer von Koch finanzierten Gruppe von Think Tanks des korporatistischen State Policy Network (SPN) gefördert, darunter die Heritage Foundation, das American Enterprise Institute (AEI), EdChoice und ExcelinEd – allesamt Partner von Projekt 2025.

Die Unternehmensprivatisierung und Digitalisierung des öffentlichen Bildungswesens sind schon problematisch genug, aber die Fintech-Privatisierung von Schulwahlzuschüssen durch digitale Geldbörsen ist letztlich ein Sprungbrett für die öffentlich-private Föderalisierung von Blockchain-„Distributed-Ledger-Technologien“ (DLTs), die alle staatlichen Gelder durch programmierbare Kryptowährungen wie „Stablecoins“ übertragen, verfolgen und zurückverfolgen, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist. Mit dem Versprechen, Amerika zur „Welthauptstadt“ der Kryptowährungen und der KI zu machen, hat Trump nicht nur seine eigene „USD1“-Stablecoin geprägt, sondern auch Gesetze zur Legalisierung digitaler Stablecoin-Dollar unterzeichnet und Exekutivverordnungen zur Einführung von Stablecoin-Vorschriften sowie zur Einrichtung einer „Strategischen Bitcoin-Reserve“ und einer „Digital Asset Stockpile“ der USA erlassen. Um die Dominanz von Kryptowährungen und KI zu erreichen, hat sich Trump mit den Spitzenchefs der PayPal-Mafia zusammengetan, darunter Elon Musk, Peter Thiel und David Sacks, sowie deren Venture-Capital-Kumpanen wie Marc Andreessen, die gemeinsam den Grundstein für die sich entwickelnde digitale Wirtschaft gelegt haben, indem sie digitale Geldbörsen, Blockchain-DLTs, Kryptowährungen und Krypto-Börsenplattformen finanziert haben.

Kurz gesagt, die korporatistische Fraktion der Koch-SPN-Thinktanks hinter dem Projekt 2025 setzt sich dafür ein, dass die Schulwahl-ESAs und „Stipendien“ durch Fintech-Unternehmen rationalisiert werden, während die Technokraten der PayPal-Mafia aus dem Silicon Valley Trump dazu drängen, die Entwicklung der digitalen Wirtschaft durch die Einführung von Blockchain-DLTs und Stablecoins durch die Bundesregierung zu beschleunigen. Während Trumps „PayPal-Präsidentschaft“ Blockchain-Systeme auf Bundesebene einführt, werden die Schulwahl-Korporatisierung des Koch-SPN-Kartells und die Fintech-Disruptionen der PayPal-Mafia in einer öffentlich-privaten Digital-Wallet-Industrie zusammenlaufen, die ESA- und „Stipendien“-Subventionen durch KI-programmierte Stablecoins tokenisiert, die für den staatlich regulierten Kauf von EdTech-Produkten und -Dienstleistungen bestimmt sind. Durch die Synergie der neokonservativen, libertären und VC-Silicon-Valley-Blöcke der Republikanischen Partei bereiten die Koch-SPN- und PayPal-Mafia-Mächte hinter Trump die Bühne für die Fintech-Digitalisierung von Schulwahlzuschüssen, um die öffentlich-privaten EdTech-Systeme für KI-Sozialkreditbewertungen in der Blockchain-Wirtschaft der Vierten Industriellen Revolution (4IR) zu verbessern.

SPN a Web: Die Privatisierung der Schulwahl trifft auf die Digitalisierung durch FinTech

Wie ich in „TrumpED 2025“ dokumentiere, folgen die Bildungsreformen der Trump-Regierung dem „Spielbuch“ des Projekts 2025. Das Projekt 2025 mit dem Titel „Mandate for Leadership: The Conservative Promise“ wurde von Mitarbeitern des von Koch finanzierten SPN verfasst, einem Konsortium aus neokonservativen und libertären Thinktanks, darunter die Heritage Foundation und das AEI, sowie korporatistischen Thinktanks für Schulwahl, wie EdChoice und ExcelinEd. Diese Koch-SPN-Thinktanks haben sich nicht nur für Schulwahl-ESAs im Einklang mit dem Projekt 2025 eingesetzt, sondern auch eine Umgestaltung der Finanztechnologie durch Unternehmen gefordert, um die Zahlungs- und Abrechnungssysteme für staatliche ESA-Subventionen zu privatisieren.

An der Spitze des Projekts 2025 steht die Heritage Foundation, ein „erzkonservativer“ Think Tank, der seit mehr als einem halben Jahrhundert die Politik der Republikaner prägt. Neben der Leitung des Projekts 2025, das die Umwandlung der Bildungsansprüche des Bundes in schulwahlfreie ESAs fordert, ist die Heritage Foundation auch im Beirat des Projekts 2025 vertreten. Die Hauptautorin des Kapitels „Bildungsministerium“ des Projekts 2025 ist Lindsey M. Burke, die Direktorin des Heritage Center for Education Policy, wo ihr Co-Autor des Projekts 2025, Jonathan Butcher, als Senior Research Fellow tätig ist. In einem Artikel der Heritage Foundation mit dem Titel „Finanztechnologie und Wahlfreiheit der Eltern im Bildungswesen“ fordert Butcher eine Fintech-Unternehmensform, um die Zahlungs- und Abrechnungssysteme für staatliche ESAs zu rationalisieren.

Laut Butcher sind ESAs zur freien Schulwahl ein vorbildliches Finanzinstrument zur Subventionierung von Privatschulen und EdTech-Unternehmen mit öffentlichen Steuergeldern, da ESAs „Eltern die Möglichkeit geben, die Bildung ihrer Kinder individuell zu gestalten“, indem sie eine Reihe von „Bildungsprodukten und -dienstleistungen“ erwerben. Insbesondere ermöglichen ESAs „Eltern, Online-Kurse zu kaufen, einen Privatlehrer zu engagieren, … Privatschulgebühren zu bezahlen“ und EdTech-Produkte zu erwerben.

Zwar bieten ESAs möglicherweise ein dynamischeres Angebot an individuell anpassbaren Optionen, doch die schiere Größe dieser individuellen Anpassungen führt zu Komplikationen bei der Finanzbuchhaltung und den Transaktionen, die Eltern daran hindern, effizient auf das gesamte Angebot an Privatschulen und EdTech-Unternehmen zuzugreifen, die für ESA-Gelder in Frage kommen. Um diese Transaktions- und Buchhaltungskomplikationen zu lösen und damit die Individualisierung der Bildungswahl zu vereinfachen, plädiert Butcher für eine ESA-Finanztechnologie, die so programmiert werden kann, dass sie schnell ein breiteres Spektrum an zugelassenen Bildungsdienstleistungen und -produkten überprüft und die ESA-Zahlungen umgehend an zertifizierte Schulen und Anbieter weiterleitet. Butcher versichert, dass ESA-Zahlungen:

„Es wird ein System benötigt, das es Eltern und Schülern ermöglicht, pro Geschäftsquartal mehrere Käufe zu tätigen, vielleicht sogar mehrere Käufe pro Tag, wobei solche Transaktionen auf rechtmäßige Bildungsprodukte und -dienstleistungen beschränkt sind. Das System muss unrechtmäßige Transaktionen blockieren und die Zahlung an mehrere Anbieter ohne Bargeld ermöglichen – alles Merkmale der Zahlungsdienste, die heute durch Finanztechnologie verfügbar werden.“

Um seine Argumente für die Privatisierung der ESA-Verwaltung durch Fintech-Unternehmen zu untermauern, beschreibt Butcher, wie Visa und mehrere Fintech-Unternehmen, darunter Venmo, PayPal und BenefitWallet, bereits Verträge mit den Bundesstaaten Arizona und Nevada abgeschlossen haben, um die aus Steuergeldern finanzierten ESA-Zahlungen zu erleichtern.

Laut Butcher sollten Fintech-Unternehmen der nächsten Generation wie ClassWallet, das sich auf Schulwahlgutscheine, „Stipendien“ und ESAs spezialisiert hat, die Prepaid-ESAs von Visa und PayPal ersetzen, um Eltern Geld zu sparen und den Missbrauch von ESA-Steuerzuschüssen zu verhindern. Butcher berichtet, dass für ESA-Transaktionen über PayPal eine Gebühr anfällt, die Eltern bei jedem Kauf zahlen müssen. Butcher weist außerdem darauf hin, dass Prepaid-Visa-ESAs zwar mit Kaufcodes programmiert sind, die Produkte oder Dienstleistungen einschränken, die nicht unter die zugelassenen Kategorien fallen, einige dieser Codes, wie z. B. Walmart-Produktcodes, jedoch ungenau sind, wodurch Schlupflöcher entstehen, durch die Familien mit staatlichen ESA-Subventionen nicht zugelassene Produkte oder Dienstleistungen kaufen können. Umgekehrt hebt Butcher hervor, dass Fintech-Lösungen der nächsten Generation wie ClassWallet keine Gebühren verursachen und so programmiert werden können, dass Gelder nur an bestimmte autorisierte Schulen, EdTech-Unternehmen und Bildungsdienstleister überwiesen werden.

Butcher preist Fintech-Lösungen der nächsten Generation als Zukunft der ESA-Verwaltung und rät den Bundesstaaten Folgendes:

„Die vollständige oder teilweise Umsetzung von Bildungssparkonten an private Organisationen auslagern. Die Bildungsministerien der Bundesstaaten sollten politische Leitlinien für die förderfähigen Bildungsdienstleistungen und -produkte vorgeben, aber die Gesetzgeber der Bundesstaaten sollten sich an auf Fintech spezialisierte Unternehmen wenden, um die Transaktionen zu rationalisieren und eine Ausweitung der staatlichen Aktivitäten zu verhindern. Die staatlichen Behörden sollten keine neuen Datensysteme einrichten oder neues Personal einstellen. Stattdessen sollte der Staat private Unternehmen mit der Abwicklung der Zahlungen und der Prüfungen beauftragen.“

Kurz gesagt, das Whitepaper „Butcher’s Heritage“ begründet die Privatisierung der Schulwahl-ESAs durch Fintech-Unternehmen mit der angeblichen Beseitigung von Verschwendung, Betrug und Missbrauch durch die Regierung. Dies ist dieselbe Begründung, die die Trump-Regierung anführt, um das US-Ministerium für Regierungseffizienz (DOGE) anzuweisen, die öffentliche Bildung und andere steuerfinanzierte Programme zu kürzen.

Neben der Heritage Foundation ist das American Enterprise Institute (AEI) ein weiterer Think Tank der Koch-SPN, der sich für die Fintech-Privatisierung von ESAs einsetzt. Max Eden, Mitautor von Butchers Projekt 2025, war dort als Forschungsstipendiat, Senior Fellow und Manager des Bildungsprogramms tätig. In einem AEI-Artikel mit dem Titel „Implementing K–12 Education Savings Accounts” (Einführung von Bildungssparkonten für die Klassen 1 bis 12) behauptet Michael Q. McShane, Adjunct Fellow des AEI, dass „es mehr Wettbewerb in der ESA-Zahlungsplattformbranche geben sollte. Teilweise „GovTech”- und teilweise „Fintech”-Lösungen sollten in der Lage sein, die Welt der Privatwirtschaft und der Regierung zu verbinden, um Zahlungen schnell und reibungslos abzuwickeln.” Laut diesem AEI-Whitepaper sollten Regierungen Verträge mit innovativen Fintech-Unternehmen abschließen, die „die Verwendung von ESA-Geldern nahtlos und unkompliziert gestalten”. Um diese Fintech-Effizienzen zu erreichen, fordert McShane Gesetze und Vorschriften, die „eine private Einrichtung mit der Verwaltung der täglichen Details des Programms (Genehmigung von Ausgaben, Bezahlung von Schulen und anderen Anbietern usw.) beauftragen”.

McShane ist außerdem Direktor für nationale Forschung bei EdChoice, einem weiteren Think Tank von Koch-SPN, bei dem Lindsey M. Burke, Autorin von Project 2025, als Fellow tätig ist. EdChoice, früher bekannt als Milton and Rose Friedman Foundation for Educational Choice, hat sich ebenfalls für die Fintech-Privatisierung von ESAs eingesetzt. In einem „EdChoice Policy Toolkit” mit dem Titel „ESA Financial Accountability: Reimbursements, Debit Cards or Online Platforms?” (Finanzielle Rechenschaftspflicht bei ESAs: Erstattungen, Debitkarten oder Online-Plattformen?) wirbt EdChoice damit, dass „Online-[FinTech]-Plattformen wie die von ClassWallet und SAP Ariba entwickelten ein Höchstmaß an finanzieller Rechenschaftspflicht bei ESAs bei minimalem bürokratischem Aufwand bieten”. Laut diesem „Toolkit” von EdChoice „bietet dieses Modell die höchste Form der finanziellen Rechenschaftspflicht, da die [FinTech]-Plattformen nur den Kauf von förderfähigen Produkten und Dienstleistungen zulassen. Darüber hinaus ist es wesentlich kostengünstiger als andere Modelle, da es keinen großen Personalaufwand für die Prüfung unzähliger Belege erfordert.”

Ein weiterer Mitarbeiter eines anderen Koch-SPN-Thinktanks, der American Federation for Children (AFC), hat „digitale Geldbörsen“ wie ClassWallet als die modernste Fintech-Innovation für die Privatisierung von ESAs angepriesen. Sarah Raybon, Senior Director of Strategic Initiatives bei ClassWallet, „hat sich für die Erweiterung von Bildungschancen durch … die American Federation for Children eingesetzt“, heißt es in ihrem Mitarbeiterprofil bei ClassWallet. In einem ClassWallet-Artikel mit dem Titel „Ensuring Transparency with Education Savings Account Programs“ (Transparenz bei Bildungssparkonten gewährleisten) rät Raybon den Bundesstaaten, „ESA-Programme“ durch öffentlich-private „digitale Geldbörsen“-Verträge mit Fintech-Unternehmen zu privatisieren, um „die Bedürfnisse aller Beteiligten“ zu erfüllen, darunter „politische Entscheidungsträger“, „Programmteilnehmer“ und „staatliche Verwaltungsbeamte“. Raybon erklärt, wie das gehen soll:

„[ESA]-Programmverwalter können mit digitalen Geldbörsen Regeln für [ESA]-Käufe festlegen, um den Missbrauch von [ESA]-Geldern zu verhindern. So können Programmverwalter gesetzliche Anforderungen einhalten und leicht nachverfolgen, wofür die Gelder ausgegeben werden. Die Technologie bietet Verwaltern Optionen für die Nachverfolgung und Berichterstellung in Echtzeit. Durch die Nachverfolgung von Transaktionen in Echtzeit und die digitale Aufbewahrung von Belegen werden Kontodaten an einem Ort zusammengefasst, was die Berichterstattung für Audits, die Einhaltung von Vorschriften und die Transparenz verbessert.“

Neben der Förderung der Privatisierung der Schulwahl und der Digitalisierung von Geldbörsen durch AFC und ClassWallet war Raybon auch als Direktorin für Kommunikation und Engagement beim Bildungsministerium von Arizona (ADE) tätig, wo sie verschiedene Aspekte des „Empowerment Scholarship Account (ESA)“-Programms des Bundesstaates verwaltete, dem ersten ESA-Programm in den Vereinigten Staaten. Heute heißt es auf der Website des ADE offiziell: „ClassWallet ist die Finanzmanagementplattform für das ESA-Programm [in Arizona].”

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die AFC, die von der ehemaligen US-Bildungsministerin Betsy DeVos gegründet, finanziert und geleitet wurde, einen „Wachstumsfonds“ betreibt, der früher als Alliance for School Choice bekannt war und in dem Robert S. Eitel, Mitverfasser des Projekts 2025, als „nationaler Direktor“ tätig war. Unter Trumps erster Präsidentschaft war Eitel als „Senior Counselor” für Ministerin DeVos tätig, die auch EdChoice, die Heritage Foundation und das AEI finanziell unterstützt hat.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass Bildungsministerin DeVos ihr Bildungsministerium mit Neil Ruddock, Andrew Kossack und Josh Venable besetzte, die alle für Jeb Bushs Stiftung für Exzellenz in der Bildung (ExcelinEd) tätig waren, einem weiteren Think Tank von Koch-SPN, der sich ebenfalls für die Fintech-Privatisierung von ESAs einsetzt. In einem ExcelinEd-Blogartikel mit dem Titel „Unlocking the Full Potential of Education Savings Accounts: Navigating Expense Review for Maximum Impact” (Das volle Potenzial von Bildungssparkonten ausschöpfen: Ausgabenüberprüfung für maximale Wirkung) empfiehlt der ExcelinEd Education Choice Policy Director die Verwaltung von ESAs über „mehrere Zahlungssysteme, wie z. B. einen Online-Marktplatz für Direktkäufe”, die durch „verschiedene Zahlungsoptionen”, darunter „digitale Geldbörsen”, ermöglicht werden. Für eine präzise Abrechnung und Übertragung digitaler ESAs empfiehlt ExcelinEd die Kombination von Fintech mit künstlicher Intelligenz (KI), die „den Prozess der Ausgabenüberprüfung rationalisieren kann. KI kann eindeutige Fälle schnell bearbeiten und genehmigen, während komplexere Ausgaben zur manuellen Überprüfung markiert werden, wodurch Effizienz und Kontrolle in Einklang gebracht werden.” ExcelinEd fügt hinzu, dass „im Idealfall die [KI]-Technologie im Laufe der Zeit ‚lernen’ könnte, wodurch die Anzahl der Fälle, die einer manuellen Überprüfung bedürfen, reduziert würde.”

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jonathan Butcher, Autor des Projekts 2025, die Privatisierung der ESAs durch Fintech direkt beworben hat. Unterdessen haben mehrere Koch-SPN-Thinktanks, darunter die Heritage Foundation, das AEI und EdChoice, die mit Autoren des Projekts 2025 wie Butcher, Lindsey M. Burke und Max Eden verbunden sind, ebenfalls eine Fintech-Privatisierung von ESAs gefordert. Gleichzeitig hat ein weiterer Koch-SPN-Thinktank, ExcelinEd, ebenfalls für eine Fintech-Privatisierung von ESAs geworben. Angesichts der Tatsache, dass Trumps Vorstoß zur „Zerschlagung” des Bildungsministeriums dem „Spielbuch” des Projekts 2025 folgt, das die Umwandlung eines Teils der Bundesbildungszuschüsse in ESAs fordert, ist die Richtung von Trumps Schulreform deutlich darauf ausgerichtet, die von den Projekt-2025-Anhängern und ihren Koch-SPN-Kumpanen propagierte Fintech-ESA-Reform zu genehmigen.

Risikokapital und Schulwahl FinTech: Von digitalen Geldbörsen zu Blockchain-IDs

Führende FinTech-Unternehmen wie ClassWallet, Odyssey, Student First Technologies (SFT), Merit International, SAP Ariba und BenefitWallet haben bereits Verträge mit mindestens 31 Bundesstaaten abgeschlossen, um die Ausgaben für das öffentliche Bildungswesen zu rationalisieren, darunter auch Zuschüsse für die Schulwahl wie ESAs und steuerlich absetzbare „Stipendien“. Diese Fintech-Unternehmen werden von disruptiven Risikokapitalfirmen finanziert, darunter Stand Together Ventures Lab, das mit dem Koch-SPN-Syndikat verbunden ist, sowie Alumni Ventures, Bling Capital und Andreessen Horowitz, die gemeinsame Investitionen mit Peter Thiel, dem Don der PayPal-Mafia, haben. Gestützt durch Risikokapital und öffentlich-private Partnerschaften mit mehr als 60 % der US-Bundesstaaten sind diese führenden Fintech-Unternehmen nicht nur bereit, die von Project 2025 und den ihm verbundenen SPN-Thinktanks befürworteten ESAs zur Wahlfreiheit bei Schulen zu privatisieren, sondern auch digitale Geldbörsen mit Blockchain-DLTs und KI-Analysen zu verbessern, die von Thiel und anderen PayPal-Mafiosi unterstützt werden. Im Gegenzug können Subventionen für die Schulwahl und andere öffentliche Bildungsmittel von KI verteilt werden, um eine Reihe von EdTech-Produkten und -Dienstleistungen zu bezahlen, die algorithmisch auf der Grundlage von sozialen Kreditanalysen der Schüler vorgeschrieben werden, die aus ihren in ihren Blockchain-Digital-IDs gespeicherten Lernmetriken extrapoliert werden.

Eines der bekanntesten Fintech-Unternehmen, das ESA-Transaktionen ermöglicht, ist ClassWallet, das seine „patentierten digitalen Wallet-Dienste“ an mindestens 18 Bundesstaaten verkauft hat, darunter Arkansas, Alabama, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Massachusetts, Missouri, Michigan, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Utah, Virginia und Washington. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens wird ClassWallet von Lazard Family Office Partners finanziert, einer Tochtergesellschaft von Lazard Inc., einem Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF), der Nathaniel Rothschild, einen WEF Young Global Leader, und Vernon Jordan, einen Berater von Präsident Bill Clinton und Mitglied sowohl der Trilateralen Kommission als auch der Bilderberg-Gruppe, beschäftigt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es Präsident Clinton war, der das erste Bundesgesetz zur freien Schulwahl unterzeichnete, das privaten Charter-Schulunternehmen die öffentliche Subventionierung durch US-Steuergelder ermöglichte.

Wenn Sie noch nie von ClassWallet gehört haben: Das Unternehmen wurde 2024 zum dritten Mal in Folge in die renommierte Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas aufgenommen und belegte Platz 88 der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen. Im Jahr 2023 wurde ClassWallet, das mit Amazon zusammenarbeitet, von Deloitte auf Platz 114 der Deloitte Technology Fast 500-Liste geführt. Bevor das Unternehmen in den Deloitte- und Inc. 5000-Charts aufstieg, nutzte ClassWallet die COVID-Beschränkungen der Jahre 2020, 2021 und 2022, als es zur ersten Anlaufstelle für die Überweisung von Notfallhilfegeldern wurde, die im Rahmen des Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, des American Rescue Plan Act und des Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act aus dem Education Stabilization Fund (ESF) bereitgestellt wurden.

Nach den COVID-Lockdowns hat ClassWallet daran gearbeitet, seine Fintech-Plattform über die Notfallhilfe des ESF und Zuschüsse für die freie Schulwahl hinaus auszubauen, indem es die digitale Überweisung öffentlicher Gelder aus anderen Regierungsbehörden, darunter die Federal Emergency Management Agency (FEMA) und das US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD), ermöglicht hat. ClassWallet hat außerdem seine digitalen Wallet-Dienste verkauft, um Auszahlungen aus „Early Childhood Care Grants” (Zuschüsse für frühkindliche Betreuung) zu überweisen, die über den Child Care and Development Fund (Fonds für Kinderbetreuung und -entwicklung) des US-Ministeriums für Gesundheit und Soziales (HHS) vergeben werden.

Umgekehrt entwickelte BenefitWallet seine digitale Geldbörse ursprünglich für die Auszahlung steuerbegünstigter Gelder aus Gesundheitssparkonten (Health Savings Accounts, HSAs), bevor es seine Fintech-Plattform erweiterte, um Steuerzuschüsse für die freie Schulwahl aus ESAs zu verteilen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass BenefitWallet früher eine Tochtergesellschaft des Xerox-Spin-off-Unternehmens Conduent war, in dessen Vorstand Michael Montelongo, Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR), und Margarita Paláu-Hernández, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN), sitzen. Derzeit ist BenefitWallet eine Tochtergesellschaft von HealthEquity Inc., in deren Vorstand Führungskräfte sitzen, die zuvor „Führungspositionen” bei PayPal, Mastercard, Bank of America, Citibank, Fidelity Equity, Charles Schwab, Western Union, Hartford Financial Services Group und der New York Stock Exchange innehatten.

Ein weiteres Fintech-Unternehmen, das ESA-Geschäfte abwickelt, ist Odyssey, das sich als „das erste [Fintech]-Unternehmen, das speziell für Bildungssparkonten (ESAs) entwickelt wurde“ bezeichnet. Laut der Website des Unternehmens verbindet die Fintech-Plattform von Odyssey „Familien, Bundesstaaten und Anbieter“ über „sichere digitale Studenten-Wallets“, die „die End-to-End-Datenspeicherung und Zahlungsabwicklung“ durch „die Automatisierung der Überprüfung und Genehmigung von Ausgaben“ von ESA-Transaktionen optimieren. Bis heute hat Odyssey seine digitalen Wallet-Dienste an mindestens sieben Bundesstaaten verkauft, darunter Georgia, Iowa, Louisiana, Wyoming, Idaho, Missouri und Utah.

Odyssey, das mit Amazon zusammenarbeitet, wurde von mehreren Risikokapitalfirmen finanziert, die mit Peter Thiel, dem Paten der PayPal-Mafia, in Verbindung stehen. So wurde Odyssey beispielsweise von Bling Capital finanziert, das auch in Palantir investiert ist, ein Unternehmen für KI-basierte Predictive Analytics, das von Thiel und seinem Kollegen Alex Karp, ebenfalls Mitglied des Bilderberg-Lenkungsausschusses, gegründet wurde und geleitet wird. Odyssey wurde auch von Marc Andreessens Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz finanziert, die gemeinsame Investitionen mit Thiels Risikokapitalgesellschaft Founders Fund getätigt hat. Insbesondere haben sowohl Andreessen Horowitz als auch Thiels Founders Fund Elon Musks SpaceX und Palmer Luckeys Anduril Industries finanziert, die beide Verträge mit Trumps Verteidigungsministerium abgeschlossen haben, das auch Verträge mit Palantir hat. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Odyssey auch von Tusk Venture Partners finanziert wurde, die gemeinsame Investitionen in die Blockchain- und Kryptoindustrie mit Thiels Founders Fund getätigt hat und auch in Coinbase investiert hat, eine Kryptowährungs-Handelsplattform, die mit digitalen Krypto-Wallets handelt.

Erwähnenswert ist auch, dass Odyssey Finalist für den Yass-Preis 2023 war, der vom milliardenschweren Finanzier Jeff Yass verliehen wird, dessen School Freedom Fund sich 2024 mit Betsy DeVos‘ AFC zusammengetan hat, um bei Gesetzgebern für die Unterstützung und Verabschiedung von Gesetzen zur freien Schulwahl zu werben, die ESAs, Gutscheine und steuerlich absetzbare „Stipendien“ zu ermöglichen, durch die „Bundesmittel den Schülern folgen – und nicht den von der Regierung zugewiesenen Schulen“. Yass, der als Executive Associate der Heritage Foundation tätig war, stiftet seinen Yass-Preis für nachhaltige, transformative, herausragende und frei zugängliche Bildung (STOP) in Zusammenarbeit mit dem Center for Education Reform (CER), das auch mit dem von Koch unterstützten SPN hinter dem Projekt 2025 zusammenarbeitet. Tatsächlich wurde das CER, das mit anderen SPN-Thinktanks wie AFC, EdChoice und ExcelinEd zusammenarbeitet, von Jeanne Allen gegründet, einer Beamtin des US-Bildungsministeriums, die als Managerin des Heritage Center for Education Policy tätig war, wo die Autoren des Projekts 2025, Lindsey M. Burke und Jonathan Butcher, derzeit als Direktorin bzw. Senior Research Fellow tätig sind.

Neben Odyssey hat Andreessen Horowitz auch Merit International finanziert, ein „ID-Tech”-Unternehmen, das ebenfalls Fintech-Dienstleistungen über digitale Geldbörsen anbietet. Laut seiner Unternehmenswebsite verwaltet Merit International digitale Zahlungssysteme für „ESA-, Mikrozuschuss- und Steuergutschriftprogramme”, die vom Bildungs- und Arbeitsministerium des Bundesstaates Ohio und dem Kansas State Office of Recovery verwaltet werden. Gleichzeitig authentifiziert Merit „digitale Berechtigungsnachweise“ über ein „digitales Identitätsökosystem“, das zur Optimierung von „Fördermittelverwaltung“, „Notfallmanagement“, „Personalentwicklung“ und „Berufszulassung“ entwickelt wurde. Weitere Investoren in das ID-Tech-/FinTech-System von Merit sind Experian, eines der drei größten Kreditauskunfteien, Alumni Ventures, ein strategischer „Co-Investor“ von Andreessen Horowitz und Thiels Founders Fund, sowie Stand Together Ventures Lab, ein Ableger der gemeinnützigen Organisation Stand Together, die von Charles Koch gegründet wurde, der auch den Stand Together Trust ins Leben gerufen hat, einen Partner des SPN hinter dem Projekt 2025.

Während Merit International digitale ID-Technologie mit digitaler Wallet-Finanztechnologie kombiniert, verbindet Student First Technologies (SFT), ein Partner von Mastercard, Finanztechnologie mit KI-Technologie, um ESA-Zahlungs- und Abrechnungssysteme zu verbessern. Bis heute hat SFT mindestens 18 Bundesstaaten betreut, indem es Transaktionen im Zusammenhang mit „ESA”, „Microgrant” und „Tax Credit Scholarship” über seine „End-to-End”-KI-gestützte Theodore-Plattform verfolgt, nachverfolgt und übermittelt, die staatliche Schulwahlmittel aus digitalen Wallets an autorisierte Schulen und Anbieter von zertifizierten Bildungsprodukten und -dienstleistungen überweist. Laut der Website des Unternehmens SFT „befähigt“ Theodore „jeden Stakeholder“ mit einem SFT-KI-Programm namens QuinnIQ, einem „umfassenden ‚Human-in-the-Loop‘-ML-Lernmodell (Machine Learning), das die Überprüfung der Ausgaben des ESA-Programms optimiert und automatisiert“.

Durch die Kombination von KI-Technologie, Fintech und ID-Technologie legt die Digital-Wallet-Branche den Grundstein für eine kybernetische Matrix, über die KI vorausschauende Sozialkreditanalysen durchführen kann, indem sie anhand von Blockchain-Studentenausweisregistern verfolgt und nachverfolgt, wie die Übertragung von Schulwahlzuschüssen mit bestimmten EdTech-Lernergebnissen korreliert. Tatsächlich vergibt mindestens eine FinTech-Plattform, SAP Ariba, die mit WEF-Partnern wie IBM und Amazon zusammenarbeitet, „Stipendien“ für die Wahl der Schule, die vom Bildungsministerium des Bundesstaates Florida vergeben werden, und verbindet Blockchain-Anwendungen und KI-Tools, die „Environmental, Social and Governance (ESG)“-Werte und andere soziale Kreditkennzahlen überwachen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nun, da Fintech-Unternehmen wie SAP Ariba, Merit International, Odyssey, ClassWallet und BenefitWallet ihre digitalen Tentakel über den Markt für öffentliche und private Schulwahl ausgebreitet haben, die Bühne bereitet ist für diese Fintech-Disruptoren, um von den von den Architekten des Projekts 2025 vorangetriebenen ESAs und steuerlich begünstigten „Stipendien” zu profitieren. Gleichzeitig sind diese Fintech-Pioniere, die von Risikokapitalgebern finanziert werden, die mit der PayPal-Mafia und dem Koch-SPN-Syndikat verbunden sind, in der Lage, ihre digitalen Wallet-Plattformen mit Blockchain-Ledgern und KI-Analysen aufzurüsten, wie sie von Thiel und anderen Technokraten der PayPal-Mafia finanziert wurden. Sobald solche DLTs mit digitalen Studentenausweisen verknüpft sind, wird die Konvergenz von Blockchain-Technologie, ID-Technologie und Fintech es der KI-Technologie ermöglichen, vorausschauende Sozialkreditanalysen zu erstellen, indem sie kybernetische Rückkopplungsschleifen zwischen Schulwahlzuschüssen und Edtech-Lernergebnissen, die in digitalen Studentenausweis-Ledgern tabellarisch erfasst sind, verfolgt und zurückverfolgt.

PayPal Mafia 2.0: Blockchain-Broligarchie führt Tokenisierung öffentlicher Gelder in Form von Stablecoins ein

Die digitale Fintech-Privatisierung von ESAs, steuerlich absetzbaren „Stipendien“ und anderen Subventionen für die freie Schulwahl, die vom Koch-SPN-Kartell vorangetrieben wird, ist nur ein Aspekt eines umfassenden Plans zur Etablierung einer Blockchain-Sozialkreditwirtschaft, die von einer KI-Technokratie regiert wird. Die Verbreitung digitaler Geldbörsen zur Privatisierung von Subventionen für die freie Schulwahl ist nichts anderes als ein Sprungbrett für die Digitalisierung aller öffentlichen Subventionen durch Blockchain-DLTs und „Stablecoins“, die von KI für staatlich regulierte Käufe programmiert werden können.

Tatsächlich ist Trump bereits dabei, Stablecoins zu federalisieren und eine „Crypto Strategic Reserve“ zu nationalisieren, mit Unterstützung von Technokraten der PayPal-Mafia, darunter David Sacks, Peter Thiel und Elon Musk, sowie ihrem Kollegen Marc Andreessen, einem weiteren VC-Disruptor. Bevor sie sich Trump annäherten, finanzierten diese PayPal-Oligarchen und ihre VC-Kumpanen gemeinsam die grundlegende Blockchain-Infrastruktur, darunter digitale Geldbörsen, Krypto-Börsen und Stablecoin-Plattformen, sowie die wertvollsten Kryptowährungen, darunter auch diejenigen, die Trump für seine Crypto Strategic Reserve vorgeschlagen hat. Jetzt, da Trump neben Stablecoins auch eine öffentlich-private Fintech-Lösung für die Schulwahl vorantreibt, verschmelzen die korporatistischen Koch-SPN-Machenschaften der neokonservativen und libertären Flügel der Republikanischen Partei mit den technokratischen Zielen der PayPal-Mafia im VC-Silicon-Valley-Flügel der Partei, um Blockchain-DLTs und KI-programmierte Kryptowährungen für die soziale Kreditkybernetik in der 4IR voranzutreiben.

Es ist kein Zufall, dass die Strategien zur Privatisierung der Schulwahl der Koch-SPN-Thinktanks hinter dem Projekt 2025 mit den Fintech-Digitalisierungsplänen der PayPal-Mafia unter der republikanischen Regierung von Präsident Trump zusammenlaufen. Der PayPal-Mafia-Don Peter Thiel, der als „Schattenpräsident“ von Trump bezeichnet wird, blickt auf eine lange Geschichte des politischen Aktivismus im rechten Lager zurück. Neben seiner Silicon-Valley-Karriere, in der er Risikokapital in disruptive Fintech-Startups pumpte, hat Thiel, der Mitglied des Weltwirtschaftsforums ist, die neokonservative Propaganda des „Kulturkriegs“ angeführt, den korporatistischen „Beltway“-Libertarismus propagiert und mit Kabinettsmitgliedern mehrerer republikanischer Präsidentschaftsregierungen zusammengearbeitet.

Durch die Stanford University hat Thiel die Kulturkriege der Neokonservativen angeheizt, indem er im Vorstand des konservativen Satelliten-Thinktanks der Universität, der Hoover Institution, tätig war und das beliebte konservative Magazin der Universität, The Stanford Review, gründete, dessen Herausgeber er war. Die Stanford Review wurde 1987 als Kulturkriegsgarnison gegen die „soziale Gerechtigkeit”-Polemik der Rainbow PUSH Coalition von Jesse Jackson gegründet und hat seitdem eine Reihe von „anti-woke”-Polemiken veröffentlicht, die die Trump’schen Kulturkriege angeheizt haben, die den Weg für die aktuelle „PayPal-Präsidentschaft” ebneten. Neben Thiel gehören zu den Redakteuren der Stanford Review weitere Technokraten und Risikokapitalgeber, die sich mit Thiel zusammengetan haben, um PayPal, Palantir und den Founders Fund zu gründen:

David Sacks, ein „Original Gangster“ der PayPal-Mafia.

Ken Howery, ein weiterer „OG“ der PayPal-Mafia und Mitbegründer des Founders Fund.

Joe Lonsdale, Mitbegründer von Palantir.

Stephen Cohen, ebenfalls Mitbegründer von Palantir.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine weitere Redakteurin der Stanford Review, Candice Jackson, später unter Betsy DeVos als stellvertretende US-Bildungsministerin für Bürgerrechte tätig war.

Während seines Studiums in Stanford war Thiel als Redenschreiber für den US-Bildungsminister William Bennett tätig, der sich für die freie Schulwahl einsetzte und mit mehreren unternehmensnahen Thinktanks zusammenarbeitete, darunter die Heritage Foundation und der American Legislative Exchange Council (ALEC), die beide Partner des SPN und Mitglieder des Beirats des Project 2025 sind. Im Jahr 2023 schloss sich Bennett mit Betsy DeVos und Jeff Yass sowie ALEC, AFC, CER, EdChoice und ExcelinEd zusammen, um bei den Gesetzgebern in Pennsylvania für die Verabschiedung eines Gesetzes zu werben, das steuerfinanzierte „Stipendien” für die freie Schulwahl ermöglicht, die über digitale Fintech-Geldbörsen bezahlt werden können. Yass‘ CER-Partnerin Jeanne Allen war unter Ministerin Bennett im US-Bildungsministerium tätig, während Ministerin DeVos privat von Thiel beraten wurde, der auch Mitglied von Trumps erstem Übergangsteam war.

Vor Trumps Aufstieg zur Präsidentschaft war Thiel auch Mitarbeiter des korporatistischen Cato Institute: einem libertären Think Tank aus dem Umfeld der Washingtoner Politik, der wie die Heritage Foundation seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Politik der Republikaner spielt. Das von Charles Koch gegründete Cato Institute, das mit dem SPN-Kartell zusammenarbeitet, beschäftigt derzeit Andrew Gillen, Mitautor von Project 2025, als „Policy Scholar” und „Research Fellow” im Cato Center for Educational Freedom. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Gillen, der auch für die Heritage Foundation schreibt, als „Program Officer” für die Charles Koch Foundation tätig war, wo eine weitere Mitautorin von Project 2025, Erin Valdez, als „Program Manager” für „Educational Partnerships” arbeitete.

In einer Veröffentlichung des Cato-Instituts aus dem Jahr 2009 verfasste Thiel einen Artikel mit dem Titel „The Education of a Libertarian” (Die Ausbildung eines Libertären), in dem er erklärte: „Ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind.” Er pries sein bahnbrechendes PayPal-Imperium und dessen Ambitionen, die Fintech-Branche voranzutreiben und „eine neue Weltwährung zu schaffen, die frei von jeglicher staatlicher Kontrolle und Verwässerung ist”. Thiel verkündete, dass „die große Aufgabe der Libertären darin besteht, einen Ausweg aus der Politik in all ihren Formen zu finden”, einschließlich aller Formen der Demokratie. Um seine anarcho-korporatistische Utopie zu verwirklichen, beschloss Thiel, dass Libertäre die Industrialisierung disruptiver Fintech-Technologien und anderer „neuer Technologien, die einen neuen Raum für Freiheit schaffen können”, nutzen sollten, um so die sogenannte „Tyrannei” des „unreflektierten Volkes” abzuwenden.

In Erwartung eines Aufschwungs solcher neuen „befreienden“ Technologien veröffentlichte Cato 2021 einen Artikel mit dem Titel „Charting the Fintech Future“ (Die Zukunft der Fintech-Branche), in dem eine digitale Überarbeitung des Bankensystems durch „Chartered Fintechs“ und „Stable Value Crypto Banks“ befürwortet wird, die aus „Blockchain-Zahlungsnetzwerken“ bestehen, die mit „Stable Value Cryptocurrencies“ handeln. Diese „Kryptowährungen mit stabilem Wert”, auch bekannt als „Stablecoins”, werden durch Risikokapital von Thiel und anderen Mitgliedern und Verbündeten der PayPal-Mafia unterstützt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Cato auch die Privatisierung der Schulwahl durch ESAs über Fintech-Unternehmen wie BenefitWallet gefördert hat.

Heute wird Thiel zu Recht als „Königsmacher” der Republikaner bezeichnet, da er nicht nur Trumps erste Präsidentschaftskampagne finanziert hat, sondern auch maßgeblich zum Aufstieg von Vizepräsident JD Vance zur politischen Macht beigetragen hat. Neben der finanziellen Unterstützung von Vances Kandidatur für den Senat von Ohio hat Thiel zusammen mit seinem Kollegen Eric Schmidt, ebenfalls Mitglied des Bilderberg-Lenkungsausschusses, auch Vances Risikokapitalfirma Narya Capital unterstützt, die in KI- und Biotech-Unternehmen investiert. Thiel hat nicht nur Vizepräsident Vance gefördert, der vor der Gründung seiner eigenen VC-Firma Investor bei Thiels Mithril Capital war, sondern auch einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der aktuellen Führungskräfte von Präsident Trump gehabt, die mit ehemaligen Mitarbeitern von Thiels Big-Tech-Unternehmen und Risikokapitalfirmen besetzt sind. Dazu gehören:

Jacob Helberg, Senior Advisor bei Palantir und Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium.

Jim O’Neill, Direktor von Mithril Capital Management, der als stellvertretender Minister für Gesundheit und Soziales fungiert.

Michael Kratsios, Geschäftsführer von Thiel Capital und Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik im Weißen Haus.

Ken Howery, Gangster der PayPal-Mafia und Mitbegründer des Founders Fund, ist Mitglied des Weltwirtschaftsforums (WEF) und Trumps Botschafter im Königreich Dänemark.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass Thiel auch finanziell mit Trumps US-Handelsminister Howard Lutnick verbunden ist, und zwar durch gemeinsame Investitionen in Vivek Ramaswamys „Anti-ESG“-Investmentfirma Strive Asset Management, die von Lutnicks Cantor Fitzgerald LP, Thiels Founders Fund und Vances Narya Capital finanziert wird.

Kurz gesagt, Thiel hat durch die Hoover Institution und The Stanford Review eine Schlüsselrolle bei der Anheizung neokonservativer Kulturkriege gespielt und gleichzeitig durch seine Zusammenarbeit mit dem Cato Institute, Minister Bennett, Ministerin DeVos, Vizepräsident Vance und Präsident Trump die Politik der Republikaner geprägt, darunter die Wirtschafts-, Bildungs- und Präsidentschaftspolitik. In der Zwischenzeit hat Thiel auch die techno-futuristischen Machenschaften des Silicon Valley vorangetrieben, wo er durch eine überwachungskapitalistische Technokratie in der aufkommenden 4IR den Weg für eine Blockchain-Sozialkreditwirtschaft ebnet.

Im Jahr 1998 wagte Thiel den Startschuss für die Fintech-Revolution der 4IR mit der Gründung eines Online-Zahlungsunternehmens namens „Fieldlink“, das später in „Confinity“ umbenannt wurde. David Sacks trat als Chief Operating Officer in das Unternehmen ein, bevor es mit Elon Musks Online-Bank-Startup „X.com“ fusionierte und „PayPal“ entstand. Zusammen bildeten diese Pioniere des Silicon Valley mit Hilfe von Rod D. Martin, Mitglied des Verwaltungsrats und des Gold Circle des christlich-konservativen Council for National Policy, der rechten Version des Council on Foreign Relations, einen Eckpfeiler der berüchtigten „PayPal-Mafia”.

Thiel, Musk und Sacks wurden nicht nur wegen ihrer bahnbrechenden Arbeit für die digitale Finanztechnologiebranche als „PayPal-Mafia” bekannt, sondern auch, weil sie eine ganze Reihe disruptiver Start-ups gründeten und/oder finanzierten, die zu den mächtigsten Big-Tech-Unternehmen der Welt wurden, darunter Palantir, OpenAI, xAI, SpaceX, Twitter, Facebook, LinkedIn, Stripe, Tesla, Uber und Airbnb. Mehr als die Hälfte dieser Big-Tech-Giganten sind Partner des WEF, darunter Palantir, OpenAI, Facebook, Stripe, LinkedIn und Uber sowie PayPal selbst.

Schließlich verkaufte die PayPal-Mafia ihre Fintech-Plattform an eBay, wo Marc Andreessen Mitglied des eBay-Vorstands war. Andreessen trat später zurück, als das E-Commerce-Unternehmen PayPal wieder in ein eigenständiges Unternehmen ausgliederte. Obwohl Andreessen kein offizielles Mitglied der PayPal-Mafia ist, überschneidet sich sein Venture-Capital-Portfolio häufig mit dem der PayPal-Paten wie Thiel und Sacks, zu deren gemeinsamen Investitionen mit Andreessen Facebook, LinkedIn, Stripe, Anduril, Airbnb und Lyft sowie Musks OpenAI, xAI und SpaceX gehören. Wie Thiel finanzierte Andreessen nicht nur Vances Narya Capital, sondern verflocht auch seine technokratischen Tentakel in den Exekutivbüros und Behörden von Präsident Trump, die ebenfalls mit ehemaligen Mitarbeitern von Andreessen Horowitz, auch bekannt als „a16z“, besetzt sind. Dazu gehören:

Scott Kupor, „erster Mitarbeiter“ und geschäftsführender Gesellschafter von a16z, wurde zum Direktor des US Office of Personnel Management (OPM) ernannt.

Brian Quintenz, „Head of Policy for a16z crypto“ bei Andreessen Horowitz, wurde zum Vorsitzenden der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission ernannt.

a16z-Partner Sriram Krishnan, der als Senior Policy Advisor für KI unter Trumps KI- und Krypto-Beauftragten David Sacks im Weißen Haus tätig ist.

Das von Trump neu geschaffene Ministerium für Regierungseffizienz (DOGE) wurde ebenfalls mit ehemaligen Mitarbeitern von Unternehmen besetzt, die Musk gehören, der Trumps Twitter-Account wiederhergestellt und Trumps Comeback als Präsident finanziert hat, wodurch er sich eine Position in Trumps zweiter Regierung als Magistrat des DOGE gesichert hat. Zu Musks DOGE-Mitarbeitern gehören mindestens 30 ehemalige Mitarbeiter von SpaceX, xAI, X, Neuralink, Tesla und/oder der Boring Co. Unter diesen DOGE-Beamten befinden sich mindestens zwei Musk-Vertraute, die ebenfalls von Trump in andere Exekutivämter und Behörden berufen wurden, darunter:

Brian Bjelde, Vizepräsident für Personalwesen bei SpaceX, der als Senior Advisor im OPM tätig ist.

Tesla-Ingenieur Thomas Shedd, der als stellvertretender Kommissar des Federal Acquisition Service bei der US-General Services Administration tätig ist.

Zu den weiteren DOGE-Funktionären gehören mindestens vier ehemalige Mitarbeiter von Palantir und mindestens ein Empfänger des Thiel-Stipendiums. Als Chef von DOGE lagerte Musk laut Wired seine Strategie „zum Aufbau einer neuen ‚Mega-API‘ für den Zugriff auf die Daten der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service“ an Palantir aus, wodurch die Foundry-KI-Plattform von Palantir „zum ‚Lesezentrum aller IRS-Systeme‘ werden“ könnte. Außerhalb von DOGE ist Musks xAI eine Partnerschaft mit Thiels Palantir eingegangen, um „Finanzdienstleistungen durch Unternehmens-KI neu zu definieren”. Vor seinem Ausstieg bei DOGE forderte Musk, das US-Finanzministerium „auf die Blockchain zu setzen”, um eine angebliche „betrügerische oder nicht den vom Kongress verabschiedeten Finanzierungsgesetzen entsprechende Zahlungen” zu „stoppen”.

Aber von allen Technokraten der PayPal-Mafia, die sich Trumps Gunst gesichert haben, ist es Sacks, der den größten Einfluss auf die Pläne der Trump-Regierung hat, das amerikanische Finanzsystem mit Blockchain-DLTs und Kryptowährungen, einschließlich Stablecoins, durch KI-FinTech zu reformieren. Sacks, einer der ersten von Trump ernannten Regierungsbeamten, wurde zum KI- und Krypto-Zaren des Weißen Hauses und zum Vorsitzenden des President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) ernannt.

Sacks hat, wie Thiel, eine lange Geschichte darin, neokonservative Kulturkriege anzufachen und republikanische Politiker zu finanzieren, wodurch er den Aufstieg einer neuen Form des rechten Chauvinismus befeuert hat, der sich zum Trumpismus ausgeweitet hat. Sowohl Sacks als auch Thiel haben als Herausgeber der Stanford Review und als Co-Autoren des Buches The Diversity Myth, das eine Vorläuferin der Welle von „Anti-DEI“-Polemiken war, die den Trumpismus untermauern, neokonservative Kulturkriege angezettelt. Ebenso wie Thiel hat Sacks die Risikokapitalfirmen und politischen Kampagnen von Vance finanziert, der ebenfalls ein Mitwirkender der Heritage Foundation ist. Sacks finanzierte nicht nur Vances Narya Capital, sondern spendete auch 1 Million Dollar an ein politisches Aktionskomitee, das Vances Kandidatur für den Senat von Ohio unterstützte. Vance, der Sacks als „einen meiner engsten Vertrauten“ bezeichnete, wurde später von Sacks als Trumps Vizepräsident empfohlen. Darüber hinaus organisierte Sacks eine Spendenaktion in Höhe von 12 Millionen Dollar, um Trumps Comeback als Präsident zu unterstützen.

Während seiner Amtszeit als KI- und Krypto-Zar im Weißen Haus arbeitete Sacks mit seinem „engen Geschäftspartner“ Glenn Gilmore zusammen, um Donald Trump Jr. dabei zu helfen, einen privaten „Dining Club“ für rechte Eliten, darunter Wirtschaftsmagnaten und Politiker, aufzubauen. Mit einer Mitgliedsgebühr von bis zu 500.000 Dollar bietet der „Executive Branch Club“ einen exklusiven Ort, an dem potenzielle Lobbyisten von Unternehmensinteressen „ohne Einmischung der Medien“ mit Trumps Kabinett und anderen hochrangigen Regierungsbeamten in Kontakt treten können. An der Eröffnungssitzung des Executive Branch Club nahmen beispielsweise Kabinettsmitglieder wie Handelsminister Lutnick, Finanzminister Scott Bessent, Bildungsministerin Linda McMahon und HHS-Minister Robert F. Kennedy Jr. sowie Sacks selbst teil. Ebenfalls anwesend waren Unternehmensoligarchen wie Keith Rabois, ein Mitglied der PayPal-Mafia, Jensen Huang, Gründer, Präsident und CEO von NVIDIA, sowie zwei der „reichsten Krypto-Milliardäre der Welt“, Tyler und Cameron Winklevoss, die die Kryptowährungsbörse Gemini gegründet haben, die von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wegen „Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere“ angeklagt wurde.

Ungeachtet der Bedenken, dass Sacks‘ Status als „Mitglied Nr. 1” im Executive Branch Club einen Interessenkonflikt mit seiner offiziellen Funktion als KI- und Krypto-Zar des Weißen Hauses darstellt, haben Vertreter des Clubs versichert, dass „Sacks weder direkt noch indirekt finanzielle Interessen am Executive Branch Club hat. Seine Beteiligung wurde von Regierungsanwälten für Ethik geprüft und genehmigt.”

Als KI- und Krypto-Zar wurde Sacks von Trump zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe des Präsidenten für digitale Vermögensmärkte gemäß der Executive Order (EO) 14178 „Stärkung der amerikanischen Führungsrolle in der digitalen Finanztechnologie” ernannt. In Abschnitt 1 der EO 14178 heißt es: „Es ist daher die Politik meiner [Trumps] Regierung, das verantwortungsvolle Wachstum und die Nutzung von digitalen Vermögenswerten, Blockchain-Technologie und verwandten Technologien in allen Wirtschaftsbereichen zu unterstützen.“ Obwohl Abschnitt 5 das „Verbot von digitalen Zentralbankwährungen [CBDCs]” verfügt, sieht Abschnitt 4 vor, dass die Arbeitsgruppe für digitale Vermögensmärkte „einen bundesweiten Regulierungsrahmen für die Ausgabe und den Betrieb digitaler Vermögenswerte, einschließlich Stablecoins, in den Vereinigten Staaten vorschlagen soll”. Stablecoins werden zwar nicht von Zentralbanken, sondern von Unternehmen, kommerziellen Einlageninstituten oder „dezentralen autonomen Organisationen“ (DAOs) ausgegeben, sind jedoch Kryptowährungen, die digital an von Zentralbanken ausgegebene nationale Währungen gekoppelt werden können. Wie CBDCs können auch Stablecoins digital für staatlich beschränkte Käufe über Blockchain-Smart-Contracts programmiert werden.

Nur vier Monate bevor Trump die EO 14178 erließ, gründeten er und seine Söhne mit Hilfe von Steve Witkoff, der heute als Sonderbeauftragter des US-Außenministeriums für den Nahen Osten fungiert, ein Stablecoin-Unternehmen namens World Liberty Financial. World Liberty Financial, das auch vom „Krypto-Milliardär“ Justin Sun finanziert wird, hat den USD1 Stablecoin auf den Markt gebracht: eine Kryptowährung, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist. Weitere an den US-Dollar gekoppelte Stablecoins sind PYUSD, der von PayPal herausgegeben wird, USDT, die von Tether herausgegeben wird und von Trumps Handelsminister Howard Lutnick unterstützt wird, sowie RLUSD, die von Ripple herausgegeben wird und von Bullish unterstützt wird, einer Kryptowährungsbörse, die von Thiel finanziert wird. Darüber hinaus investiert Thiel auch in Ubyx, ein Clearing-System für Stablecoins, und Plasma, eine Blockchain-Plattform, die „speziell für Stablecoins entwickelt wurde”.

Trump hat die staatliche Regulierung von Stablecoins genehmigt und das Gesetz „Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act” unterzeichnet, das es bundesversicherten „Depotinstituten” wie Geschäftsbanken und „Nichtbanken” erlaubt, „Zahlungs-Stablecoins” auszugeben, die legal „als Zahlungs- oder Abrechnungsmittel verwendet werden können”. Lizenzierte Stablecoin-Emittenten müssen ihre ausstehenden Stablecoins im Verhältnis 1:1 mit Reserven besichern, die aus hochwertigen liquiden Vermögenswerten wie „US-Münzen und -Banknoten (einschließlich Federal Reserve Notes)“ oder „Schatzwechseln, Schatzanweisungen oder Anleihen“ bestehen müssen. Nur wenige Wochen bevor Trump den GENIUS Act unterzeichnete, kündigte Mastercard seine Pläne zur Aufrüstung des „Mastercard Multi-Token Network“ an, das „für programmierbare Zahlungen und die Abwicklung von Stablecoins entwickelt wurde“, um „ein wachsendes Portfolio regulierter Stablecoins von Emittenten aus aller Welt zu unterstützen“.

Neben der Föderalisierung von Stablecoins hat Trump auch Bestimmungen für die nationale Bevorratung von digitalen Vermögenswerten durch die Regierung entworfen, die aus nicht stabilen Kryptowährungen bestehen. Abschnitt 4 von Trumps EO 14178 weist Sacks und den Rest seiner Arbeitsgruppe für digitale Vermögensmärkte an, „die mögliche Schaffung und Aufrechterhaltung einer nationalen Reserve an digitalen Vermögenswerten zu evaluieren und Kriterien für die Einrichtung einer solchen Reserve vorzuschlagen, die möglicherweise aus Kryptowährungen stammen, die von der Bundesregierung im Rahmen ihrer Strafverfolgungsmaßnahmen rechtmäßig beschlagnahmt wurden”. Anschließend erließ Trump am 6. März 2025 die EO 14233, „Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve und einer digitalen Vermögensreserve der Vereinigten Staaten“, die die Arbeitsgruppe von Sacks anweist, „eine vollständige Aufstellung aller digitalen Vermögenswerte der Regierung“ zu erstellen, die in eine „strategische Bitcoin-Reserve“ oder eine „digitale Vermögensreserve“ der USA übertragen werden können. Fünf Tage nach dem Erlass der EO 14233 wurde im US-Repräsentantenhaus der „Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act“ eingebracht, der die Einrichtung einer nationalen „Strategischen Bitcoin-Reserve“ durch die Regierung in Bundesrecht umsetzt.

Obwohl noch keine Reserve oder Vorräte formell festgelegt wurden, hat Trump über seine Plattform „Truth Social“ öffentlich erklärt, dass die „Crypto Strategic Reserve“ der USA einen Vorrat an Bitcoin (BTC) und anderen nicht stabilen Kryptowährungen halten wird, darunter Ethereums ETH, Ripples XRP und Solanas SOL, die jeweils von einem oder mehreren der PayPal-Mafia-Bosse hinter Trump unterstützt werden. So hat Thiel beispielsweise Hunderte Millionen Dollar in BTC und ETH investiert und auch Startkapital für OpenCoin bereitgestellt, aus dem später Ripple hervorging. Tatsächlich ist das Ethereum-Blockchain-Netzwerk die Idee eines Thiel-Stipendiaten, Vitalik Buterin. Wie Thiel investierte auch Sacks Hunderte Millionen Dollar in ETH und BTC sowie in SOL, bevor er sich Berichten zufolge kurz vor seiner Ernennung zum KI- und Krypto-Zaren des Weißen Hauses wieder davon trennte. Darüber hinaus hat Musk erklärt, dass er persönlich BTC und ETH hält, während seine Unternehmen SpaceX und Tesla separat BTC-Bestände im Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Dollar besitzen. Im Umfeld der PayPal-Mafia umfasst das Portfolio von Andreessen Horowitz auch Solana und den Vorgänger von Ripple, OpenCoin.

Weitere Blockchain- und Krypto-FinTech-Unternehmen, die von den Chefs der PayPal-Mafia und angrenzenden VC-Technokraten unterstützt werden, sind Layer N, das von Thiels Founders Fund finanziert wird, und Bitwise, das von Sacks‘ Craft Ventures finanziert wird, sowie Coinbase, Alchemy, OpenSea, Uniswap und Maker, die von Andreessen Horowitz finanziert werden. Darüber hinaus wird Dogecoin von Musk unterstützt, der sein altes Fintech-Unternehmen X durch seine überarbeitete Version von Twitter wiederbeleben will. In Zusammenarbeit mit Visa will Musk sein Twitter unter der Marke X von einer Social-Media-Plattform zu einer „Alleskönner-App” ausbauen, die einen digitalen Marktplatz namens „X Payments” integriert, der mit „X Wallets” und „X Money” optimiert ist und über Blockchain-Ledger in Krypto-Token denominiert werden soll. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Andreessen Horowitz, ein Unternehmensmitglied der Blockchain and Digital Assets Initiative des WEF Center for Financial and Monetary Systems, Musk beim Kauf von Twitter finanziell unterstützt hat. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Sam Altman, Mitglied der Bilderberger-Gruppe und des WEF, der gemeinsam mit Musk OpenAI gegründet hat, die Kryptowährung Worldcoin ins Leben gerufen hat, die eine biometrische Authentifizierung erfordert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Oligarchen der PayPal-Mafia und die VC-Disruptoren hinter Trumps Krypto-Innovationen auf Bundesebene den Grundstein für die Fintech-Wirtschaft der 4IR gelegt haben, indem sie die wertvollsten Kryptowährungen in die Höhe getrieben und gleichzeitig die wichtigsten Blockchain-Netzwerke, digitalen Geldbörsen und Krypto-Handelsplattformen finanziert haben. Die digitale Wallet-Branche im Zusammenhang mit Subventionen für die freie Schulwahl ist zweifellos unverzichtbar für die Blockchain-Krypto-Infrastruktur der aufstrebenden 4IR-Wirtschaft, die auf die Tokenisierung aller öffentlichen Subventionen durch Stablecoins vorbereitet wird, die durch KI für staatlich beschränkte Käufe programmiert werden können. Durch die Verknüpfung öffentlich-privater Partnerschaften zur Schulwahl über digitale Wallets, die Stablecoin-Transaktionen vermitteln können, verbindet Trump die technokratischen Ambitionen der PayPal-Mafia mit den korporatistischen Zielen des Koch-SPN-Kartells hinter dem Projekt 2025, um den Stakeholder-Kapitalismus durch 4IR-Blockchain und Krypto-FinTech voranzutreiben. Tatsächlich symbolisiert Trumps Vorstoß für Fintech im Bereich der Schulwahl und Stablecoins die konvergente Zusammenarbeit zwischen den neokonservativen, libertären und VC-Silicon-Valley-Flügeln der Republikanischen Partei, die sich zusammenschließen, um programmierbare Kryptowährungen und Blockchain-Datenverfolgung für KI-Sozialkredit-Kybernetik in der 4IR einzuführen.

Die Ed-Tech/Fin-Tech-Matrix der KI-Sozialkredit-Algokratie

Die digitale Geldbörsenbranche im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung der Schulwahl ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil des Blockchain-Stakeholder-Kapitalismus in der Krypto-FinTech-Wirtschaft der 4IR, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des kybernetischen Überwachungskapitalismus in der KI-Sozialkredit-Technokratie der 4IR. Durch die Synergie von FinTech und EdTech mittels KI können digitale Geldbörsen-Ledger und Lernalgorithmen gegenseitig analysiert werden, um statistische Korrelationen zwischen Schulwahlzuschüssen und Schülerleistungen zu ermitteln. In der Endgleichung können FinTech-/EdTech-Feedbackschleifen durch KI datengeschürft werden, um prädiktive Sozialkreditanalysen zu extrapolieren, die nicht nur bestimmen, wie ESAs, steuerlich absetzbare „Stipendien“ und andere Subventionen für die Schulwahl an Schüler verteilt werden, sondern auch, wie Bildungsprodukte und -dienstleistungen den Schülern entsprechend ihren 4IR-„Karrierepfad“-Lehrplänen vorgeschrieben werden.

Trump bereitete den Weg für die KI-Fusion von FinTech und EdTech und verkündete in seiner Sonderansprache auf der WEF-Jahrestagung 2025 seine Mission, die USA zur „Welthauptstadt der künstlichen Intelligenz und Kryptowährungen“ zu machen. Um diese Mission zu erfüllen, beauftragte Trump den KI- und Krypto-Beauftragten Sacks mit der Entwicklung eines „KI-Aktionsplans“ der Bundesregierung gemäß der EO 14179: „Beseitigung von Hindernissen für die Führungsrolle Amerikas im Bereich der künstlichen Intelligenz“. Trump ernannte Sacks außerdem gemäß EO 14277 zum Mitglied der Task Force des Weißen Hauses für künstliche Intelligenz in der Bildung, in der er gemeinsam mit der US-Bildungsministerin Linda McMahon tätig sein wird: „Förderung der künstlichen Intelligenz in der Bildung für amerikanische Jugendliche“. In „Winning the Race: America’s AI Action Plan“ weist Sacks das US-Arbeitsministerium und das US-Handelsministerium an, gemeinsam ein „KI-Forschungszentrum für Arbeitskräfte“ einzurichten, um „regelmäßige Analysen zu erstellen, Szenarien für eine Reihe potenzieller Auswirkungen der KI zu entwerfen und umsetzbare Erkenntnisse für die Arbeits- und Bildungspolitik zu gewinnen“. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Sacks den amerikanischen KI-Aktionsplan zusammen mit Michael Kratsios verfasst hat, einem Mitarbeiter von Thiel, der als Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik im Weißen Haus tätig ist.

Um die kybernetische Zentralisierung der Planung des Übergangs von der Schule ins Berufsleben gemäß den Richtlinien von Sacks, McMahon und Lutnick in Übereinstimmung mit EO 14277 und dem amerikanischen KI-Aktionsplan voranzutreiben, haben 68 Technologieunternehmen Trumps „Pledge to America’s Youth: Investing in AI Education” (Versprechen an die Jugend Amerikas: Investitionen in KI-Bildung) unterzeichnet. Dazu gehören multinationale EdTech-Unternehmen wie Pearson sowie Big-Tech-Konzerne wie Accenture, Adobe, Amazon, Apple, AT&T, Cisco, Cognizant, Dell, Google, HP, IBM, Intel, Meta, Microsoft, Oracle, Qualcomm und Salesforce, die alle mit dem WEF zusammenarbeiten oder Partnerschaften unterhalten. Weitere große Technologieunternehmen, die sich verpflichtet haben, sind die amerikanische Niederlassung der SAP-Muttergesellschaft, die mit dem WEF zusammenarbeitet, sowie NVIDIA und OpenAI, wobei letzteres ein weiterer WEF-Partner ist, der ebenfalls von Thiel und Andreessen finanziert wurde. Weitere EdTech-Unternehmen, die sich verpflichtet haben, sind McGraw Hill, Cengage, Ed Technology Specialists und Clever, wobei letzteres ebenfalls von Thiel finanziert wurde.

Im Wettlauf um die „globale KI-Dominanz” nutzt Präsident Trump Thiels Palantir, das während der gesamten Amtszeit von Obama und Biden Verträge mit der US-Regierung hatte und KI-Systeme wie Foundry und Gotham in verschiedenen Bundesministerien und -behörden betreibt, darunter das Verteidigungsministerium, das Heimatschutzministerium, die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), die Steuerbehörde (IRS), die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), die Zentren für Krankheitskontrolle (CDC), die National Institutes of Health (NIH), das HHS und Musks DOGE. Laut der New York Times „haben Vertreter von Palantir auch Gespräche mit der Sozialversicherungsbehörde und dem Bildungsministerium geführt, um die Technologie des Unternehmens zur Organisation der Daten der Behörden einzusetzen“. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Palantir mit Risikokapital von In-Q-Tel, einer Tochtergesellschaft der Central Intelligence Agency, gegründet wurde.

Es ist auch erwähnenswert, dass Trumps General Services Administration Berichten zufolge unter der Leitung von Musk-Mitarbeiter Thomas Shedd Vorbereitungen getroffen hat, um über die neue Website „AI.gov“ drei leistungsstarke KI-Tools auf einer integrierten Plattform zusammenzufassen, um „die Innovation der Regierung mit KI zu beschleunigen“. Obwohl die offizielle URL derzeit nur Trumps „KI-Aktionsplan”, EO und Versprechen enthält, geht aus einer archivierten Webseite hervor, dass die Pilotseite ursprünglich geplant war, einen „KI-Assistenten”, ein Analyse-Tool namens „Console” und eine „All-in-One-API” miteinander zu verknüpfen, die mit „erstklassigen KI-Modellen von OpenAI, Google und Anthropic” verbunden sein sollten. In der Zwischenzeit wurde OpenAI von Trump mit der Leitung seines Stargate-KI-Infrastrukturprojekts beauftragt, das den Aufbau von Supercomputing-Rechenzentren im ganzen Land zum Ziel hat.

Kurz gesagt, die Trump-Regierung baut durch öffentlich-private Partnerschaften mit Big-Tech-Unternehmen, die von denselben PayPal-Plutokraten und Risikokapitalgebern unterstützt werden, die auch die Blockchain-Krypto-FinTech-Unternehmen gestützt haben, die derzeit von der Trump-Regierung integriert werden, ein bundesweites Arsenal an KI-Kybernetik auf. Neben der Beschleunigung der 4IR-Verschmelzung von KI-Technologie und Fintech haben Trumps PayPal-Mafia-Bosse und ihre VC-Partner auch Edtech-Produkte finanziert, die Feedback-Schleifen aus der Analyse von Schüler-Lernergebnissen für psychologische Profilerstellung und soziale Bonitätsbewertung auswerten. Beispiele:

Thiel hat in adaptive Lernsoftware nach Skinner investiert, wie Clever und Knewton, die die kognitiven Verhaltenspsychometrien der Schüler auswerten.

Sacks‘ Craft Ventures hat Course Hero finanziert, das Symbolab übernommen hat: „eine vollautomatisierte Plattform“, die „adaptives Lernen“ und andere „Algorithmen des maschinellen Lernens“ nutzt, um „KI-gesteuertes personalisiertes Lernen“ durch kognitive Verhaltensfeedbackschleifen zu optimieren.

Zum Portfolio von Andreessen Horowitz gehört Udacity: eine E-Learning-Plattform, die Online-Kurse gemeinsam mit einer Reihe von WEF-Partnern wie Microsoft, Amazon, Accenture, IBM, Intel, Facebook und Google sowie NVIDIA und Affectiva entwickelt. Letztere entwickelt Gesichtserkennungsscanner und Biofeedback-Wearables, um die sozio-emotionalen Psychometriedaten von Studierenden zu analysieren.

Musk hat die Khan Academy finanziert, die Khanmigo betreibt: einen KI-Tutor-Bot, der Chat GPT über OpenAI nutzt, das auch einen eigenen KI-Tutor-Bot betreibt und wie andere GPT-KI-Tutoren die kognitiven, verhaltensbezogenen und sozio-emotionalen Algorithmen der Schüler auswerten kann.

Insgesamt haben die PayPal-Technokraten und VC-Disruptoren hinter Trump die grundlegenden Bausteine für EdTech, FinTech und KI-Technologie finanziert, die für den Aufbau der 4IR-Sozialkredit-Kybernetik erforderlich sind, die das Trump-Regime derzeit einführt. Mit voller Kraft voraus sind Trump und seine Tech-Barone auf dem Weg, die FinTech-Technologie für die Schulwahl von digitalen Geldbörsen auf Blockchain-DLTs umzustellen, die die Lernalgorithmen der Schüler protokollieren und programmierbare Stablecoins übertragen, die von KI verfolgt und zurückverfolgt werden können, um auf der Grundlage von Korrelationen zwischen den finanziellen Inputs von Unternehmen und Regierungen und den Bildungsergebnissen prädiktive Sozialkreditanalysen zu berechnen. Mit dem Anbruch des „goldenen Zeitalters” der 4IR ist die Fusion von EdTech, FinTech und KI-Technologie zur sozialen Kreditwürdigkeit die Trumpfkarte, die den technofaschistischen Traum der PayPal-Mafia und des Koch-SPN-Syndikats wahr werden lässt. Willkommen in der Schulweltordnung.