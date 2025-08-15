Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Wie die britische Regierung selbst illegale Einwanderer nach Großbritannien bringt – und wieder fällt der Name BlackRock
Nummer 10 via Wikimedia

Der ehemalige britische Abgeordnete Andrew Bridgen hat auf X ein Video veröffentlicht, das belegt, dass die britische Regierung selbst illegale Migranten nach Großbritannien bringt. Das Video wurde inzwischen fast zwei Millionen Mal angesehen.

Zu sehen ist, wie die Boote, mit denen Migranten den Ärmelkanal überquert haben, zur Wiederverwendung an Frankreich zurückgegeben werden. Die Aufnahmen stammen von dem Forscher Ian Simpson, der sie auch an Nigel Farage und GB News geschickt hatte – jedoch ohne jegliche Reaktion.

Simpson filmte, wie die Boote in einen Lkw des Logistikriesen GXO verladen wurden. Laut Bridgen wurde GXO von der britischen Regierung über das Innenministerium beauftragt.

Im Gespräch mit den ehemaligen australischen Abgeordneten Craig Kelly und Liz Gunn erklärte Bridgen zudem, dass GXO im Besitz von BlackRock sei. BlackRock ist neben Vanguard und State Street einer der größten Anteilseigner des Unternehmens.