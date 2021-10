Biowaffenspezialist: Illegale Massenmigration wird als Virusbombe zur Verbreitung von Seuchen eingesetzt

Die Fox-Moderatorin Lara Logan zitierte am Dienstag einen ungenannte „Biowaffenspezialisten und Geheimdienstler“, der ihr sagte, Migranten ins Land zu lassen sei ein „typischer“ Weg, um einen „Virenangriff“ auf das eigene Land zu starten.

Die Zahl der Migranten, die um Einreise bitten, ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen und übersteigt die Fähigkeit der Regierung, die Menschen sicher und rechtzeitig zu behandeln und/oder abzuschieben.

Migranten, denen die Einreise in die USA gestattet wird, erhalten weder einen Covid-Test noch einen Covid-Impfstoff, falls sie nicht geimpft sind.

Derzeit kampieren mindestens 10.000 haitianische Migranten an der Grenze in der Hoffnung, in die USA einreisen zu können, doch die Regierung Biden schickt sie zurück nach Haiti.

And you know, bioweapons specialists and intel agents tell me that that’s typical of how you disperse a virus if you were doing something like a virus bomb or a virus attack in your own country or on another country.



Read more 👉🏽 https://t.co/YJ7kZFqLT4 pic.twitter.com/jV7AUvdLsY — GreatGameIndia (@GreatGameIndia) September 29, 2021

In der Sendung The Story with Martha MacCallum äußerte Logan die Vermutung (siehe Interview), dass der Ansturm an der Grenze eine „Virusbombe“ sein könnte, die in Form von Tausenden von Migranten, die möglicherweise Covid in die USA einschleppen, explodieren könnte:

Sie wissen auch, dass sich diese Menschen jetzt zerstreuen. Sie wissen, dass Hunderte und Aberhunderte von Haitianern unter der Brücke von Del Rio weggelaufen sind, richtig? Sie sind einfach auf dem Lande verschwunden.

Sie wissen auch, dass überall dort, wo es eine Massenzuwanderung illegaler Einwanderer gab, die Zahl der Covid-Fälle in diesem Land sprunghaft angestiegen ist.

Und wissen Sie, Biowaffenspezialisten und Geheimdienstler haben mir gesagt, dass das typisch für die Verbreitung eines Virus ist, wenn man so etwas wie eine Virusbombe oder einen Virusangriff in seinem eigenen Land oder in einem anderen Land durchführen würde.

Sie fügte hinzu: „Das sind also Fragen, die wir nicht einmal stellen können.“

Wie GreatGameIndia letztes Jahr berichtete, hat Dr. Francis Boyle, der das Gesetz über biologische Waffen entworfen hat, in einem brisanten Interview eine detaillierte Erklärung abgegeben, in der er zugibt, dass COVID-19 eine offensive biologische Kriegswaffe ist und dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits davon weiß.

Dr. Boyle geht auch auf den exklusiven Bericht von GreatGameIndia über die Coronavirus-Biowaffe ein, in dem wir detailliert berichteten, wie chinesische Agenten für biologische Kriegsführung, die im kanadischen Labor in Winnipeg arbeiteten, in den Schmuggel der Viren in das Labor in Wuhan verwickelt waren, von wo aus sie vermutlich ins Ausland gelangten.

Der Bericht hat eine große internationale Kontroverse ausgelöst und wird von einem Teil der Mainstream-Medien und Faktenprüfern, die vom NATO-Propagandaraträger Atlantic Council unterstützt werden, aktiv unterdrückt. Inzwischen wurde der Reporter, der unsere Geschichte angegriffen hatte, wegen Plagiats entlassen.