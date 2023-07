BIS erklärt, dass die Einführung des CBDC eine Änderung der Verfassung erfordern könnte

Es besteht kein Zweifel, dass die Einführung eines CBDC durch die Federal Reserve eine Änderung der US-Verfassung erfordern würde. Dies verleiht einem Verfassungskonvent (Konvent der Staaten) dringenden globalistischen Nachdruck, da es keinen anderen Weg gibt, unsere Verfassung zu ändern. Da die meisten Menschen immer noch nicht das Wesen und die Bedrohung von DBDCs verstehen, würde ein Verfassungskonvent die Nation in den Schatten stellen.⁃ TN Editor

Der IWF warnt davor, dass es angesichts der bevorstehenden Einführung all dieser CBDCs globale Standards für die Interoperabilität zwischen ihnen allen geben muss, und er arbeitet an einer globalen Plattform, um genau das zu ermöglichen.

Auf einer Konferenz der afrikanischen Zentralbanken in Rabat, Marokko, sagte die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, dass es eine Einigung zwischen den CBDC-Implementierungen geben müsse,

„auf einen gemeinsamen Rechtsrahmen für digitale Währungen, der eine globale Interoperabilität ermöglicht. Gelingt es nicht, sich auf eine gemeinsame Plattform zu einigen, würde ein Vakuum entstehen, das wahrscheinlich von Kryptowährungen gefüllt werden würde.“

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) arbeitete mit sieben Zentralbanken zusammen, um ein YARP (Yet Another Research Paper) zur CBDC-Politik mit dem Titel „Central Bank Digital Currencies: ongoing policy perspectives“ zu veröffentlichen… (gähn).

Die beteiligten Zentralbanken waren: Japan, Schweden, die Schweiz, England, die Vereinigten Staaten, Kanada und die Europäische Union.

Das Papier ist größtenteils eine Schnulze:

„Die Entwicklung der CBDC-Arbeit erfordert sorgfältige Überlegungen und die Einbeziehung eines breiten Spektrums von Interessengruppen, einschließlich des privaten Sektors und der Gesetzgeber“… „Um die politischen Ziele erfolgreich zu erreichen, sollte ein CBDC-Ökosystem einem breiten Spektrum privater und öffentlicher Interessengruppen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen und dabei Dienste zu erbringen, die den Endnutzern zugute kommen“… „Die komplexen Gestaltungsfragen und die potenziellen Risiken, die sich aus der Umsetzung eines CBDC ergeben, müssen sorgfältig geprüft werden.“

Bis Sie zu den eher harmlos klingenden Anhängen kommen, wie „Box 2: Rechtliche Erwägungen“.

Hier beginnt es interessant zu werden.

Was genau sind CBDCs für den Einzelhandel?

fragt sich die Zeitung: Sind sie Bargeld? Einlagen? Oder etwas ganz anderes?

Das ist eine schwierige Frage, denn wenn CBDCs kein Bargeld sind, muss es einen Grund geben, warum sie das nicht sind. Wenn man sieht, wohin sich CBDCs entwickeln: Verfallsdaten, Programmierbarkeit, soziale Kreditwürdigkeit – dann ist das, worüber wir sprechen, fast eine Art Anti-Bargeld (meine Beobachtung, nicht die des Papiers).

Darüber hinaus wird in dem Papier die Frage gestellt, ob die Bankensatzung, die Gesetzgebung oder sogar die Verfassungen der Länder, die sie ausgeben, geändert werden müssten:

„Möglicherweise müssen Rechtsvorschriften erlassen oder angepasst werden, um die Ausgabe und den Vertrieb von Kleinanleger-Zentralbankgeld speziell zuzulassen (z. B. Änderungen der Zentralbanksatzungen, Rechtsvorschriften in anderen Bereichen des Zahlungsverkehrs oder der Verfassung selbst).“

Wer hatte bei der Einführung der CBDCs „neue Verfassungskonvention“ auf seiner Bingokarte? Wir tun es jetzt.

Kasten 3: Welche Instrumente werden zur Bewältigung von Stresssituationen benötigt?

Hier bekommen wir wirklich einen Blick hinter den Vorhang – und alles ist in den Davos-Dialekt wohlwollender Euphemismen gekleidet, die an eine schöne neue Welt erinnern (z. B. dass „Rekontextualisierung der Nahrungsketten“ im Grunde bedeutet, den Bauern das Fleischessen zu verbieten).

Sie kommen direkt zur Sache:

„Bei der Prüfung potenzieller Instrumente und Strategien zur Bewältigung von Stresssituationen (z. B. Begrenzung oder Steuerung von Mittelabflüssen aus Bankeinlagen) gibt es Ansätze zur Preis- und Mengensteuerung, wobei auch eine Mischung aus beiden möglich ist.“

Das wären Ihre Bankeinlagen. In diesem Abschnitt geht es darum, wie man einen Bank Run eindämmen kann.

„Mengenbegrenzungen haben den Vorteil, dass sie das Ausmaß einer potenziell schädlichen Disintermediation (z. B. strukturelle Veränderungen infolge der Einführung von CBDCs, die die Kosten oder die Verfügbarkeit von Krediten in der gesamten Wirtschaft erhöhen) direkt begrenzen und relativ einfach umzusetzen sind. Sie haben jedoch auch Nachteile, wie z. B. die mögliche Beeinträchtigung der Akzeptanz; dies kann der Fall sein, wenn Haltegrenzen das Risiko fehlgeschlagener Transaktionen erhöhen oder CBDC-Transaktionen weniger bequem machen, insbesondere wenn alternative Formen digitalen Geldes (z. B. Stablecoins) keine ähnlichen Grenzen aufweisen.“

Übersetzung: Wir können die Menge des Geldes, das Sie in SerfCoin halten dürfen, begrenzen, damit wir das System nicht durch zu viele SerfCoin-Emissionen in die Luft jagen, aber wenn wir das tun, werden Sie vielleicht keine SerfCoin halten wollen und sich stattdessen für Stablecoins (und Kryptowährungen) entscheiden, für die solche Grenzen nicht gelten.

Die Einführung von Limits kann sich auch auf die potenzielle Funktionalität von CBDC auswirken. Technische Lösungen wie die „Wasserfall“- oder „Kaskaden“-Funktionalität, bei der CBDC-Bestände oder -Zahlungen, die einen Grenzwert überschreiten würden, automatisch auf andere Einlagen übertragen werden, könnten in Betracht gezogen werden, um die Auswirkungen einer Annäherung an eine Bestandsgrenze/einen Schwellenwert zu mildern.

Übersetzung: Wir können Sicherheitsventile einbauen, die Ihr Geld automatisch von SerfCoin auf andere Konten transferieren und solche Transfers sogar obligatorisch machen würden. Aber das könnte knifflig werden, denn das könnte technisch gesehen, nun ja… Diebstahl sein.

Wenn ich lese, was als nächstes kommt:

Preisbasierte Maßnahmen wie Gebühren und gestaffelte Vergütungen haben den Vorteil, dass sie flexibler sind, da sie jede Transaktions- oder Bestandsgröße zulassen, wenn auch zu höheren Kosten. Im Prinzip wird die Entscheidung über die Menge des übertragenen oder gehaltenen CBDC über ein bestimmtes Maß hinaus durch Anreize beeinflusst, hängt aber immer noch in erster Linie von den Präferenzen der einzelnen Nutzer ab. Preisbasierte Maßnahmen können jedoch in Stresssituationen größere Zuflüsse in CBDC ermöglichen als Bestandsobergrenzen, da die Gebühr oder das Ausmaß der negativen Vergütung, die erforderlich sind, um eine Flucht zu verhindern, sehr hoch sein kann.

Dies sind wiederum recht harmlos klingende Begriffe, doch wenn man sich näher damit befasst, stellt man fest, dass Begriffe wie „gestaffelte Vergütung“ in der akademischen Lehre über CBDCs eine ganz bestimmte Bedeutung haben.

Gestaffelte Vergütung: Abschaffung von Bargeld, Privatsphäre und Sparfähigkeit

Ulrich Bindseil von der EZB erörtert dies ausführlich in einem Papier aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Controlling CBDC through tiered remuneration“ (ich gehe sogar davon aus, dass Bindseil der Hauptautor dieses BIZ-Papiers ist; nur die beteiligten Zentralbanken werden auf dem Deckblatt genannt).

In seinem Papier werden die Instrumente der „zweistufigen Vergütung“ untersucht, um das „Risiko der Erleichterung eines systemischen Ansturms auf Banken in Krisensituationen“ zu mindern.

Das Papier erkennt die Rolle der CBDCs bei der Abschaffung des Bargelds (Banknoten) an und stellt fest, dass sie die Anonymität bei Transaktionen effektiv beenden und sowohl „illegale Transaktionen“ als auch „Wertaufbewahrungen“ verhindern, da CBDCs – durch eine gestaffelte Vergütung – „die Überwindung der ZLB ermöglichen, da man CBDCs negative Zinssätze auferlegen kann“.

In diesem Sinne,

Wenn digitales Bargeld physisches Bargeld vollständig ersetzt, könnten die Zinssätze unter die Nullzinsgrenze gedrückt werden… Indem die Nullzinsgrenze („ZLB“) überwunden und somit die Negativzinspolitik („NIRP“) von ihren derzeitigen Beschränkungen befreit wird, würde eine Welt mit ausschließlich digitalem Zentralbankgeld – nach dieser Auffassung – starke geldpolitische Impulse in einer starken Rezession und/oder Finanzkrise ermöglichen. Dadurch könnten nicht nur Rezession, Arbeitslosigkeit und/oder Deflation vermieden werden, sondern auch die Notwendigkeit, auf nicht standardmäßige geldpolitische Maßnahmen zurückzugreifen, die mehr negative Nebenwirkungen haben als die NIRP.

Allerdings,

Den Gegnern der NIRP wird dieses Argument zugunsten der CBDC natürlich missfallen, und sie sehen in der CBDC ein mögliches Instrument zur Überwindung der bisherigen Grenzen der „finanziellen Repression“ und der „Enteignung“ der Sparer.

Wow.

Später in dem Papier erfahren wir, was eine gestaffelte Vergütung bedeutet: Je mehr SerfCoin man besitzt, desto niedriger ist der Zinssatz, der ab einem bestimmten Punkt sogar negativ wird. Das ist wie eine eingebaute Vermögensbeschränkung und gleichzeitig eine Steuer, der man vermutlich nur entgehen kann, indem man sie ausgibt und so die Geldumlaufgeschwindigkeit erhöht.

Dabei wird das Offensichtliche übersehen, nämlich dass diejenigen, die über ein nennenswertes Vermögen verfügen, einen Anreiz hätten, es gar nicht erst in einer Zentralbankgeldanlage zu lagern.

Das BIZ-Papier wurde etwa zur gleichen Zeit veröffentlicht, als eine Kopie des EU-Gesetzentwurfs für einen digitalen Euro durchgesickert ist, dessen Einzelheiten von Coindesk veröffentlicht wurden; bemerkenswert darin ist die Bestimmung, dass jeder digitale Euro in einem Offline-Modus funktionieren, die Privatsphäre schützen (d. h. wie Bargeld sein) und nicht programmierbar sein darf.

Es wird interessant sein zu sehen, welche Vision von CBDCs sich durchsetzt (obwohl die Befürworter des BIZ-Modells erklären könnten, dass eine gestaffelte Vergütung eher strukturell als programmierbar ist, aber ein automatischer und obligatorischer Tausch von Einlagen auf andere Konten scheint schwieriger zu rationalisieren)

Abgesehen davon hat Christine Lagarde im April klargestellt, dass die „Programmierbarkeit“ auf der Ebene des Privatkundengeschäfts erfolgen wird:

„Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar […] Diejenigen, die die Verwendung einer digitalen Währung mit der Programmierbarkeit in Verbindung bringen könnten, wären die Intermediäre – die Geschäftsbanken.“

…was uns einen Hinweis auf etwas anderes gibt, über das wir in unserer monatlichen Berichterstattung über CBDCs in The Bitcoin Capitalist („Eye On EvilCoin“-Sektion) nachgedacht haben: Wie werden die großen Banken vermeiden, dass sie nicht mehr existieren, wenn die Zentralbanken CBDC-Konten direkt für den Verbraucher einrichten?

Vielleicht werden sie diejenigen sein, die Verfallsdaten, Negativzinsen, soziale Kreditscores und persönliche CO2-Fußabdruck-Quoten durchsetzen, und das wird die Daseinsberechtigung der Too Big To Fail-Banken sein.