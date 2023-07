Der zukünftige Präsident, den Big Pharma am meisten fürchtet: Kennedys Runder Tisch zur Gesundheitspolitik

Am 27. Juni 2023 veranstaltete Robert F. Kennedy Jr. einen gesundheitspolitischen Rundtisch mit einer Gruppe von Verfechtern der gesundheitlichen Freiheit, darunter ich selbst, mein guter Freund Dr. Patrick Gentempo, Maureen McDonnell, eine ganzheitliche Kinderkrankenschwester, Dr. Pierre Kory, Mitbegründer der Frontline COVID Critical Care Alliance (FLCCC), die Filmemacherin Mikki Willis, Sayer Ji, Gründerin von Greenmed.com, und Dr. Sherri Tenpenny.

Eröffnungsstatements

Die Veranstaltung wurde von Mary Holland, der ehemaligen Präsidentin und Rechtsberaterin von Children’s Health Defense (CHD), einer von Kennedy gegründeten Organisation, moderiert. Sie ist derzeit von der CHD beurlaubt, um an Kennedys Präsidentschaftskampagne mitzuarbeiten.

„Ich kandidiere im Wahlkampf vor allem deshalb, weil Herr Kennedy sich für den Schutz der Freiheit, einschließlich der gesundheitlichen Freiheit, und für den Schutz der grundlegenden Menschenrechte einsetzt“, sagte Holland in ihrer Eröffnungsrede. „Viele von Ihnen, die hier zuschauen, sind wichtige Unterstützer der Gesundheitsfreiheitsbewegung, und Sie sind mit vielen der Dinge vertraut, über die Herr Kennedy im Laufe der Jahre gesprochen hat – über die Vereinnahmung durch die Behörden, die Gier der Unternehmen, Korruption, pharmazeutische und medizinische Schäden und den Missbrauch staatlicher Macht, vor allem während des COVID … und die meisten von Ihnen sind sich einig, dass das US-Gesundheitssystem eine tiefgreifende Reform braucht, die heute Abend unser Thema ist.“

Charles Eisenstein, der eng mit Kennedy in Sachen Politik und Kommunikation zusammenarbeitet, moderierte die Veranstaltung.

„Was die Menschen auf diesem Podium auszeichnet, ist Mut“, sagte Eisenstein. „Für jeden von uns hier ist dies nicht nur ein abstraktes Ideal – gesundheitliche Freiheit. Wir alle haben unsere Karriere dafür riskiert … Was uns eint, ist eine gewisse Unabhängigkeit des Denkens und auch die praktische Tatsache, dass wir tatsächlich versuchen, etwas dagegen zu tun, und das in einer Zeit, in der die Informationslandschaft so zersplittert ist, dass es schwer zu sagen ist, wem man vertrauen und was man glauben soll, wenn die traditionellen Behörden das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren haben. Ich hoffe, dass jeder, der zuhört, sowohl auf den Inhalt des Gesagten [als auch] auf den Ton der Untersuchung achtet und seinem Instinkt vertraut, wer aufrichtig und wer wahrhaftig ist. Prüfen Sie es mit Ihrem Verstand und Ihrer Logik … Viele von uns sind schon sehr lange „alternativ“. Dies ist der Moment, in dem sich das kollabierende Zentrum … das dysfunktionale Gesundheitssystem, endlich öffnet, und was so lange alternativ war, könnte zu einem neuen Mainstream werden, der die Gesundheit dieses Landes verändern könnte. Das ist die … Möglichkeit, mit der wir uns beschäftigen.“

Wie zu erwarten war, hatten die Mainstream-Medien nichts Gutes über die Veranstaltung zu berichten und versuchten, Kennedy und die Podiumsteilnehmer mit Schlagzeilen wie „RFK Jr. behauptet, dass ‚Impfstoffforschung‘ wahrscheinlich für HIV und die Spanische Grippe verantwortlich ist „1,2 und „RFK Jr. hält Veranstaltung mit Arzt ab, der sagt, dass COVID-Impfstoff die Gabeln am Körper kleben lässt „3 Ich schlage vor, Eisensteins Einladung zu folgen, sich die Veranstaltung anzuhören und sich selbst eine Meinung zu bilden. Im Folgenden fasse ich einige der wichtigsten Punkte aus dieser Frage und Antwort zusammen.

Wie Kennedy das Gesundheitssystem zu verändern gedenkt

McDonnell fragte Kennedy, wie er unser derzeitiges Gesundheitssystem in ein Gesundheitssystem umwandeln wolle, das „die Ursachen von Krankheiten, die den chronischen Leiden, die unsere Nation plagen, zugrunde liegen, berücksichtigt und wirksam angeht“. Kennedy antwortet:

„Das ist eines der Themen, das mich wirklich begeistert, in der Lage zu sein, zu debattieren … und meine Fähigkeit, tatsächlich etwas in diesem Bereich zu erreichen, ist eines der Dinge, die mich wirklich dazu gebracht haben, diese Kandidatur zu machen. Ich glaube, ich weiß, wie man das Problem lösen kann … und ein großer Teil des Problems kann vom Oval Office aus gelöst werden, ohne die Zusammenarbeit mit dem Kongress, so dass es ziemlich schnell erledigt werden kann. Der Regulierungsprozess dauert in der Regel etwa sieben Jahre, aber man kann die Politik und die Richtlinien über Nacht ändern. Ich muss den finanziellen Konflikten ein Ende setzen, und in dem Maße, in dem ich das mit Durchführungsverordnungen tun kann, werde ich das auch tun … Eine davon ist die Fernsehwerbung für Medikamente, die ich mit einer Durchführungsverordnung ändern kann. Zumindest kann ich die NIH oder die FDA und die FCC anweisen, einen Regulierungsprozess einzuleiten, um diese Praxis zu beenden … Ich werde auch direkt bei den Fachzeitschriften intervenieren. Ich werde die Fachzeitschriften beim Justizministerium anrufen und ihnen sagen, dass wir glauben, dass sie in ein Kartell mit der Pharmaindustrie verwickelt sind, um die Öffentlichkeit systematisch zu belügen – durch ihre Rückzüge, durch ihre finanziellen Verstrickungen, die sie dazu ermutigen, falsche Informationen zu veröffentlichen, um pharmazeutische Produkte zu fördern. Eine Sache, die ich direkt tun kann und auf die ich mich am meisten freue, ist, dass ich viele Zuschüsse für Infektionskrankheiten und Virologen streichen und diese Zuschüsse umleiten kann … um chronische Krankheiten zu untersuchen. Ich werde Druck auf Fachzeitschriften ausüben, damit sie die Ergebnisse dieser Studien veröffentlichen. Wir werden damit beginnen, Studien an eine andere Gruppe von Wissenschaftlern weiterzuleiten, an Leute, die tatsächlich wissen wollen, woher die chronische Krankheit kommt. Ich werde den DataLink zur Impfstoffsicherheit öffnen, der sich derzeit in einem Schließfach befindet. Es ist verschlossen wie Fort Knox. Ich werde ihn öffnen, damit jeder Wissenschaftler darauf zugreifen und sich die Daten ansehen kann. Mit diesen Daten kann man Cluster-Analysen durchführen, denn es handelt sich um die Impfdaten in den Gesundheitsakten von … mindestens 10 Millionen Amerikanern aus den 10 größten HMOs. Was ich mir wünsche, ist ein echtes medizinisches Informatiksystem, mit dem man all diese Daten digitalisieren kann, so dass man diese Studien buchstäblich in Sekunden durchführen kann. Sie können sagen: Zeigen Sie mir den Zusammenhang zwischen der Hepatitis-B-Impfung von Kindern innerhalb der ersten 30 Tage und Diabetes, ASD und Autismus … Sie können all diese Dinge miteinander in Beziehung setzen und sehr gute Daten fast augenblicklich betrachten … Ich freue mich also sehr auf ein echtes medizinisches Informatiksystem, nicht nur für Impfstoffe, sondern für jedes Medikament. Wenn es zwei konkurrierende Diabetesmedikamente gibt, warum wissen wir dann nicht, welches am wirksamsten ist? Warum wissen wir nicht, welches am ehesten zu Herzinfarkten oder ähnlichem führt? Wir werden in der Lage sein, jede medizinische Intervention im Lande sofort zu vergleichen und sie mit allen Alternativen zu vergleichen und Hunderte von diesen Studien an einem Tag durchzuführen und dann die Versicherungsgesellschaften zu benachrichtigen. Schauen Sie, das ist kein Medikament, das wirklich funktioniert, und das ist ein Medikament, das Sie auf lange Sicht Geld kosten wird.“

Kennedy würde auch Wissenschaftler aus dem Verkehr ziehen, die aufgrund von Interessenkonflikten schädliche Eingriffe genehmigt haben. Wissenschaftler und Führungskräfte in medizinischen Zulassungsausschüssen haben die heilige Pflicht, die Gesundheit der Amerikaner zu schützen, und wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen, wäre es ihnen untersagt, jemals wieder in einem medizinischen Bundesausschuss mitzuarbeiten.

Verhinderung politischer Voreingenommenheit in der Forschung

Kory wollte seinerseits wissen, wie Kennedy sicherstellen will, dass politische Voreingenommenheit bei künftigen Finanzierungsentscheidungen, insbesondere bei der Finanzierung von Forschung, ausgeschlossen wird. Obwohl Finanzierungsentscheidungen vom Kongress getroffen werden müssen, könnte Kennedy viele Änderungen vornehmen, die nicht der Zustimmung des Kongresses bedürfen.

So erforschen die National Institutes of Health (NIH) beispielsweise keine chronischen Krankheiten mehr, sondern sind stattdessen zu einem Inkubator für die Entwicklung von Medikamenten geworden, für die die Behörde dann Lizenzgebühren kassiert. „Ich werde das beenden, soweit es mir möglich ist“, sagt Kennedy. Eine Möglichkeit, dieses System zu beenden, ist die Abschaffung der Praxis, dass NIH-Wissenschaftler Tantiemen für Produkte kassieren, an denen sie gearbeitet haben.

„Das ist einfach falsch“, sagt Kennedy. „Die Regulierungsbehörden sollten kein Geld mit Produkten verdienen, an denen sie auf Kosten der Steuerzahler gearbeitet haben. Vor allem aber bin ich der Meinung, dass die NIH keine Medikamente für die Pharmaindustrie ausbrüten sollten, es sei denn, es gibt zwingende Gründe dafür, dass die Pharmazie das Medikament nicht selbst entwickeln will. Im Übrigen glaube ich nicht, dass Infektionskrankheiten eine enorme Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen. Wir hatten in diesem Land eine enorme Todesrate durch COVID, aber fast jeder, der starb, hatte eine chronische Krankheit … Die wirkliche Bedrohung für die amerikanische Gesundheit geht nicht von Infektionen aus; sie geht von chronischen Krankheiten aus, und darauf sollten wir unsere gesamte Forschung ausrichten.“

Wir müssen die Gain-of-Function-Forschung beenden

Kennedy gelobt auch, die Forschung an Funktionsgewinnen zu beenden, und wird sich dafür einsetzen, dass alle Nationen einen Vertrag unterzeichnen, der diese Forschung verbietet.

„Die Gain-of-Function-Forschung ist einfach eine Katastrophe“, sagt er. „Sie hat uns keinen Nutzen gebracht, sondern alles von Borreliose bis COVID und viele andere Krankheiten. RSV, eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern, stammt aus einem Impfstofflabor … Es gibt gute Beweise dafür, dass sogar die Spanische Grippe aus der … Impfstoffforschung stammt … Die Impfstoffforschung hat tatsächlich einige der schlimmsten Seuchen in unserer Geschichte hervorgebracht …“

Kennedy steht für konstitutionellen Absolutismus

Gentempo fragte Kennedy, wie er die Zerstörung von Verfassungsrechten im Namen der „Gesundheitsfürsorge“ oder eines „medizinischen Notfalls“ zu verhindern gedenke, wie es während der COVID-Pandemie geschehen sei. Kennedy antwortete:

„Ich muss zum Kongress gehen … und die Kriterien für die Erklärung von Notfällen in diesem Land ändern. Wir müssen klarstellen, dass die Verfassung unantastbar ist und dass man selbst im schlimmsten Notfall die Verfassung nicht außer Kraft setzen kann und dass man den demokratischen Prozess durchlaufen muss. Das heißt aber nicht, dass es keine kurzen Notfälle geben kann. Aber was wir bei diesem Notfall erlebt haben, war wirklich außergewöhnlich, weil der gesamte demokratische Prozess außer Kraft gesetzt wurde … Aber es spielt keine Rolle, wenn das Leben der Nation auf dem Spiel steht – das kann man nicht tun. Die Verfassung ist sogar wichtiger als die Nation oder eine beliebige Anzahl von Menschenleben, und wir müssen uns darauf besinnen.“

Die Rückbesinnung der Demokratischen Partei auf ihre ursprünglichen Werte

Ich für meinen Teil entschied mich, den Anwalt des Teufels zu spielen und fragte Kennedy, warum die Menschen einen anderen Demokraten als Präsidentschaftskandidaten unterstützen sollten, wenn man sieht, wie die Bundesregierung von globalistischen Milliardären gekapert wurde und die Demokratische Partei unter dem Biden-Regime zur autoritärsten Regierung in der Geschichte der Vereinigten Staaten geworden ist.

Die Hürde für einen Sieg Kennedys als Kandidat der Demokraten scheint dank der Super-PACs des Demokratischen Nationalkonvents (DNC) nahezu unüberwindbar zu sein. Kennedy müsste 66 % der Stimmen erhalten, um die Delegierten dieser Staaten zu gewinnen. Warum also hat er sich entschieden, als Demokrat zu kandidieren, wenn die Partei über ein gewaltiges Arsenal verfügt, um ihn am Sieg zu hindern? Kennedy hat geantwortet:

„Ich fordere Sie nicht auf, die Demokratische Partei zu unterstützen. Ich versuche, die Demokratische Partei an ihre ursprünglichen Werte zu erinnern. Die Werte, mit denen ich aufgewachsen bin, die mein Onkel und mein Vater vertreten haben … Ich denke, dass der beste Weg zum Sieg über die Demokratische Partei führt, auch wenn die Leute im Moment sagen, dass es unüberwindbar ist. Aber ich denke, wir haben einen ziemlich guten Plan, um dorthin zu gelangen. Ich bitte Sie, Vertrauen zu haben und zu beobachten, was wir tun, und ich denke, Sie werden zufrieden sein. Viele Leute sagen: ‚Vielleicht solltest du als Unabhängiger kandidieren‘. Aber wenn man als Unabhängiger kandidiert, gibt es kein Vorwahlverfahren. Niemand schenkt den Unabhängigen vor den Parlamentswahlen Beachtung, und das ist in einem Jahr. Ich habe zur Zeit 800 Presseanfragen, und ich bin jemand, der 18 Jahre lang nicht in die Presse kommen konnte. Zum ersten Mal bin ich in der Lage, mit einer breiten Öffentlichkeit über diese Themen zu sprechen, ganz ehrlich zu sein und sie zum ersten Mal zu diskutieren.“

Wie Kennedy sein Wissenschaftsteam auswählen wird

Tenpenny war der Nächste:

„Wir haben die letzten dreieinhalb Jahre unter der Tyrannei von [Dr. Anthony] Fauci und [Dr. Deborah] Birx verbracht. Ich weiß nicht, warum Birx immer noch herumläuft. Sie hat zugegeben, den Präsidenten belogen zu haben. Wir haben kein Justizministerium, und ich hoffe, Sie werden sich als Jurist damit befassen. Aber meine Frage an Sie basiert auf der Art und Weise, wie das Land von Fauci und Birx und einigen ihrer Mitstreiter gekapert wurde. Wie werden Sie Ihr medizinisches Beraterteam auswählen? Und wo passen die Agenturen mit drei Buchstaben wie die NIH und die CDC hinein? Wie werden Sie die Leute auswählen, auf die Sie hören werden?“

Kennedy antwortete:

„Ich werde ein vielfältiges medizinisches Beraterteam haben. Ich habe das Gefühl, dass ich ein ziemlicher Experte darin bin, medizinische Informationen zu analysieren und herauszufinden … Ich werde Leute haben, die Andersdenkende sind. Ich werde Leute haben, die sich vom pharmazeutischen Paradigma wegbewegen. Ich möchte wirklich versuchen, dieses Land vom pharmazeutischen Paradigma wegzubringen und unsere Ziele … [auf] Messgrößen zu verlagern, die eine bessere Gesundheit zeigen. Verringern wir chronische Krankheiten? Gehen die Arztrechnungen zurück? Sind unsere Kinder gesünder? Haben wir eine höhere Kindersterblichkeit? Haben wir eine höhere Lebenserwartung? Und stützen Sie alles auf Empirie, auf evidenzbasierte Wissenschaft. Führen wir die Studien durch und stellen wir sicher, dass diese Interventionen funktionieren. Und dann sollten wir uns natürlichen Heilmitteln und der integrativen Medizin nicht verschließen … Ich führe seit vielen, vielen Jahren Rechtsstreitigkeiten mit all diesen Behörden … dem NIH, der CDC und der FDA. Ich kenne also die Leute, denen ich in jeder dieser Behörden vertraue. Ich habe eine Art Kader von Leuten, deren Urteil ich für unabhängig halte; weise Leute, die scharfsinnig und umsichtig sind und auch verstehen, was das Problem ist.“

Kennedys Haltung zum Pandemievertrag

Jis Frage drehte sich um Kennedys Haltung zum Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation und zu den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), die die Souveränität unserer Nation und das Recht der Menschen auf informierte medizinische Entscheidungen bedrohen.

„Unter meiner Präsidentschaft werden wir uns keinem WHO-Vertrag unterwerfen“, antwortete Kennedy. „Ich werde die Beziehung der USA zur WHO neu bewerten. Die WHO hat sich von dem entfernt, was sie wirklich gut gemacht hat, nämlich Ernährung, Hygiene, lokale wirtschaftliche Entwicklung … Dinge, die wirklich geholfen haben … lokale Strategien, die in der lokalen Kultur verwurzelt waren … Stattdessen wurde sie von großen Konzernen kontrolliert, die … eine Standardtechnologie für jedes Problem fördern wollen … Ich möchte den Menschen helfen, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln, anstatt dass US-Konzerne ihnen technologische Lösungen für Probleme aufzwingen, die die Menschen seit Tausenden von Jahren selbst gelöst haben, und ihnen helfen, das zu tun, was sie tun wollen. Dasselbe gilt für die Medizin. Ich glaube nicht, dass man gute Gesundheit mit einer Spritze bekommt. Ich glaube, gute Gesundheit kommt von … gutem Wasser, guter Ernährung, gesunden Lebensmitteln. Das ist es, was die Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten stoppt, und die Verlagerung der Prioritäten weg von traditioneller Hygiene, Ernährung, wirtschaftlicher Entwicklung und lokaler Gesundheitsversorgung hat wirklich jede Art von … Legitimität der WHO zerstört, und wir brauchen einen kompletten Neustart dieser Agentur.“

Wo steht Kennedy zum Klimawandel?

Die nächste Frage kam von Willis, der erklärte, dass er, selbst als langjähriger progressiver Umweltaktivist, nun anfange, die Schattenseiten des Klimawandelnarrativs zu sehen. „Ich bin mir jetzt bewusst, dass die Darstellung des Klimawandels von machthungrigen Politikern maßlos übertrieben wurde“, sagte er.

Was hält Kennedy von der derzeitigen Darstellung des Klimawandels? „Ich glaube, dass das Klima eine existenzielle Bedrohung darstellt, und ich glaube, dass Kohlenstoff zum Klimawandel beiträgt“, antwortete Kennedy. Aber wie viel vom Klimawandel durch Kohlendioxid verursacht wird, weiß er nicht genau.

„Die Klimawissenschaft ist so komplex und erfordert so viele Disziplinen. Ich verstehe die mathematische Modellierung, die Physik oder die Chemie nicht gut genug, um eine unabhängige Bewertung vorzunehmen“, sagte er. Er glaubt jedoch, dass die Klimawissenschaftler, die schlimme Folgen vorhersagen, Recht haben. Willis warf ein:

„Was mich am meisten beunruhigt … ist die Art und Weise, wie Politiker das Narrativ übertrieben haben, so dass wir jetzt eine Generation junger Menschen haben, die schwören, niemals Kinder zu bekommen, weil sie glauben, dass unsere Welt untergehen wird … Ich denke, dass die Fehlinformationen des Klimanarrativs unseren Blick vom Ball abgelenkt haben und uns davon abhalten, die Umweltverschmutzung zu korrigieren und Dinge zu tun, für die wir heute eigentlich die Mittel und die Technologie haben könnten. Es ist das Narrativ des Untergangs, das so viele Amerikaner, vor allem junge Menschen, in Angst und Schrecken versetzt, und ich würde gerne wissen, ob Sie mit diesem Narrativ weitermachen werden. Oder was werden Sie tun, um unsere nächsten Generationen zu beruhigen, damit sie nicht auf eines der größten Geschenke überhaupt verzichten, nämlich eine Familie zu gründen?“

Kennedy stimmte zu, dass das Klimanarrativ in der Tat vom Weltwirtschaftsforum, Bill Gates und anderen gekapert wurde und von den Globalisten benutzt wird, um die Macht zu konsolidieren, die Demokratie zu schwächen und die Bürger- und Menschenrechte einzuschränken.

„Ich glaube, dass die Klimakrise gerade von diesen Leuten auf diese Weise ausgenutzt wird“, sagte Kennedy. „Mein Ansatz in Bezug auf das Klima war schon immer der des freien Marktes. Seit 40 Jahren sage ich, dass wir die Regeln des Marktes anwenden sollten, anstatt von oben herab zu steuern. Wir sollten die billigsten und effizientesten Energiequellen belohnen, und das sind im Allgemeinen erneuerbare Energiequellen, je nachdem, wo auf der Welt man sich befindet … Wenn wir marktwirtschaftliche Regeln haben, wird der Kohlenstoff sowieso verschwinden. Ich habe mich in meiner Laufbahn darauf konzentriert, die Menschen nicht mit Kohlenstoff zu erschrecken, sondern darüber zu sprechen, was wirklich passiert … Ich habe viel Zeit in West Virginia verbracht, und wir haben jetzt … ein Gebiet eingeebnet, das größer ist als der Staat Delaware, 1,4 Millionen Hektar … Wir haben 2.200 Meilen an Flüssen mit Schutt gefüllt. Das ist einer der Kosten der Kohle. Die anderen Kosten sind die Quecksilberkontamination aller Süßwasserfische in Amerika und der meisten großen Salzwasserfische. Wir haben sauren Regen, der 150 Seen zerstört hat, und die Appalachen sind jetzt sterilisiert. Die Waldbedeckung ist verschwunden …“

Kennedys Standpunkt zu Impfstoffmandaten

Als Nächstes erkundigte sich Tenpenny, wie Kennedy zu Impfvorschriften steht, sei es im Zusammenhang mit Notfallsituationen oder Impfungen für Kinder, die für den Schulbesuch vorgeschrieben sind.

„Ich bin nicht gegen Impfstoffe, genauso wenig wie ich gegen Medizin bin“, antwortete Kennedy. „Wenn Sie mir einen Impfstoff zeigen, der funktioniert – so dass die Menschen, die ihn nehmen, in 10 Jahren sicherer und gesünder und in jeder Hinsicht lebendiger sind … würde ich diesen Impfstoff nehmen, und ich würde andere Menschen dazu drängen, ihn ebenfalls zu nehmen. Aber ich würde sie niemals vorschreiben. Ich bin gegen Impfvorschriften oder jegliche Art von medizinischen Vorschriften. Ich bin gegen Massen-Aids … Also würde ich als Präsident nicht zulassen, dass so etwas vorgeschrieben wird.“

Das Land durch Ehrlichkeit vereinen

Abschließend stellte McDonnell die Frage, wie Kennedy dieses zutiefst gespaltene Land, in dem die Menschen scheinbar in keiner Hinsicht einer Meinung sind, vereinen wolle.

„Wir haben eine Nation, die so gespalten ist. Es ist so gespalten wegen des Geschlechts, der Religion und der Politik. Ich habe Sie bei der Ankündigung Ihrer Kandidatur in Boston sprechen hören, und einer der Interviewer sagte zu Ihnen: ‚Ihre eigenen Geschwister sind nicht mit Ihnen einverstanden; sie unterstützen Sie nicht.‘ Und Sie sagten etwas sehr Tiefgründiges. Sie sagten: „In meiner Familie dürfen wir debattieren, wir dürfen diskutieren, wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein, aber wir lieben uns alle. Meine Frage an Sie lautet also: Können Sie mit dieser Einstellung dazu beitragen, das Land zusammenzuführen? Wie würden Sie das tun?“ fragte McDonnell.

Kennedy antwortete: „Ehrlich gesagt glaube ich, der Grund, warum die Menschen so wütend aufeinander sind, ist, dass sie belogen werden.“ Wenn die Regierung und die Medien, Institutionen, die eigentlich vertrauenswürdig sein sollten, aufhören würden zu lügen und anfangen würden, die Wahrheit zu sagen, würde sich ein Großteil dieser Wut verflüchtigen.

„Journalisten sind zu Propagandisten offizieller Narrative geworden, und die Menschen wissen, dass sie belogen werden“, sagte Kennedy, „also suchen sie sich andere Informationsquellen. Und dafür müssen sie bestraft werden, denn das ist eine Ketzerei. Und so werden sie zum Schweigen gebracht, verleumdet oder mit Gas beleuchtet. Man sagt ihnen, dass sie lügen, und das macht die Leute wütend. Ich denke also, dass die meiste Wut auf Lügen, Zensur und all die Reaktionen auf diese Lügen zurückzuführen ist. Das wichtigste Gegenmittel dafür ist eine Regierung, die streng wahrheitsliebend ist [und] die auf verschiedene Weise die Medien ermutigt, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen. Das erste, was ich tun werde, wenn ich ins Amt komme – neben der Begnadigung von Julian Assange und einer Reihe anderer Dinge, die ich zu tun verspreche – ist, eine Durchführungsverordnung zu erlassen, die besagt, dass Bundesbehörden sich weder an der Propaganda für die amerikanische Öffentlichkeit noch an der Zensur der amerikanischen Öffentlichkeit beteiligen dürfen. Das wird der erste Schritt sein, und dann werde ich eine Menge anderer starker Dinge tun, um sicherzustellen, dass … das nie wieder passiert.“

