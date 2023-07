Große Horden von Amerikanern werden durch den Zerfall der Mittelschicht auf die Straße getrieben

Wie viele Menschen werden heute Abend in Obdachlosenunterkünften, auf der Straße oder in ihren Fahrzeugen schlafen, wo Sie wohnen? Das ist eine Frage, über die nicht viele von uns gerne nachdenken. Aber die Wahrheit ist, dass die Obdachlosigkeit im ganzen Land derzeit sehr schnell zunimmt. Aber wenn Sie viel Geld haben, erscheint Ihnen das Leben im Moment wahrscheinlich ziemlich gut. Vielleicht essen Sie jeden Abend in einem anderen Restaurant, und vielleicht gehören Sie zu den etwa 10 Millionen Amerikanern, die derzeit eine Zweitwohnung besitzen. Unsere Politiker haben die Reichen noch reicher gemacht, indem sie in den letzten Jahren Billionen von Dollar in das System gepumpt haben, aber da die Lebenshaltungskosten in die Höhe geschnellt sind, sind die Armen noch ärmer geworden und die Mittelschicht hat sich immer weiter aufgelöst. Die Kluft zwischen den Reichen und dem Rest der Nation ist also größer denn je, und das führt zu enormen Spannungen in unserer Gesellschaft.

In Kalifornien schlafen jede Nacht große Horden von Obdachlosen im Schatten von millionenschweren Häusern.

Und obwohl Kalifornien in den letzten vier Jahren satte 17,5 Milliarden Dollar für Obdachlosigkeit ausgegeben hat, ist die Zahl der Obdachlosen in diesem Bundesstaat weiter gestiegen…

Kalifornien hat in nur vier Jahren unglaubliche 17,5 Milliarden Dollar für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit ausgegeben. Doch im gleichen Zeitraum, von 2018 bis 2022, ist die Zahl der Obdachlosen in Kalifornien sogar gestiegen. Bundesdaten zufolge lebt die Hälfte aller Amerikaner, die draußen auf der Straße leben, in Kalifornien. Im ganzen Land nimmt die Obdachlosigkeit zu. Doch in Kalifornien kommen jedes Jahr mehr Obdachlose hinzu als in jedem anderen Bundesstaat. Inzwischen leben hier mehr als 170.000 Menschen ohne Wohnung.

Für einen Moment muss man sich diese Zahl vor Augen führen.

In nur einem Bundesstaat gibt es 170.000 Obdachlose.

Und das sind diejenigen, die sie tatsächlich zählen können. Es gibt viel mehr, die noch nicht gefunden wurden oder die nicht gezählt werden wollen.

Wir haben auch gerade erfahren, dass die Obdachlosigkeit von Familien in den Vereinigten Staaten stark ansteigt…

Die Obdachlosigkeit von Familien in den USA nimmt zu. Dies ist ein alarmierendes Zeichen dafür, wie die steigenden Kosten für Waren, das immer knapper werdende Wohnungsangebot und das Ende der meisten Sozialleistungen aus der Pandemiezeit die Amerikaner unter Druck setzen. Im Januar waren in den 20 größten Städten des Landes rund 72 700 Menschen in Familien mit Kindern von Obdachlosigkeit betroffen, was einem Anstieg von 37,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies geht aus einer Analyse der von den Gerichtsbarkeiten bereitgestellten Daten hervor. In New York stieg diese Zahl um zwei Drittel, während Chicago, der District of Columbia und Fort Worth, Texas, ebenfalls einen überdurchschnittlichen Anstieg verzeichneten.

Ich dachte, Joe Biden würde die Wirtschaft „reparieren“.

Warum also ist diese Zahl in nur einem Jahr um 37,6 Prozent gestiegen?

Irgendetwas stimmt da nicht.

Eine 28-jährige alleinerziehende Mutter in Washington D.C. namens Mercedez Millings hat kein Zuhause für sich und ihre vier Kinder. Da sie so nahe am Weißen Haus wohnt, wären Biden und seine Familie vielleicht bereit, sie bei sich aufzunehmen…

Zu den Obdachlosen in der Hauptstadt gehört auch Mercedez Millings, eine 28-jährige alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Während der Pandemie lieferte sie Pakete aus und arbeitete in einer Pizzeria. Während dieser Zeit wurde sie obdachlos und lebte abwechselnd in ihrem Auto und bei ihrer Familie. Die meiste Zeit dieses Jahres haben sie und ihre Kinder in einem Übergangsprogramm der Heilsarmee mit etwa 25 anderen Familien gelebt, und Millings nimmt an Kursen zu persönlichen Finanzen und zur Entwicklung der Arbeitskraft teil. Aber ein großes Hindernis hindert sie daran, einen Job zu finden: Sie brachte ihr jüngstes Kind während der Pandemie im Haus ihrer Mutter zur Welt und erhielt nie eine offizielle Geburtsurkunde. Ohne diese kann sie ihre Tochter nicht für die Kinderbetreuung anmelden.

Es gibt unzählige andere wie sie.

Sie hätten gerne ein Zuhause, aber die Wohnkosten sind einfach viel zu hoch geworden.

Wie ich gestern erwähnte, kostet ein ungenutzter Raum neben einer Waschküche, der in einem Gebäude in New York City in eine „Wohnung“ umgewandelt wurde, 2.300 Dollar im Monat.

Und der Kauf eines Hauses ist für viele Millionen Amerikaner unerschwinglich geworden.

Die Fed hat dafür gesorgt, indem sie die Zinssätze so drastisch erhöht hat.

Heute bin ich über einen Tweet gestolpert, der einige Hypothekenberechnungen enthielt, die einfach atemberaubend sind…

Die neue Hypothekenberechnung ist brutal. Nehmen wir an, Sie kaufen ein Haus im Wert von 1 Mio. $ mit einer Anzahlung von 200 000 $ und einem Zinssatz von 7 % (Hypothek von 800 000 $). In den ersten drei Jahren zahlen Sie 193.000 $ (5.322 $/Monat). Nach diesen Zahlungen von 193.000 $ beläuft sich Ihre Hypothek von 800.000 $ jetzt auf 774,5.000 $. Sie haben 166.000 US-Dollar an Zinsen gezahlt, grundsätzlich 25,5.000 US-Dollar.

Autsch.

Natürlich sind die Wohnkosten nicht das Einzige, was sich erhöht.

Laut Zero Hedge steigen die Kfz-Versicherungstarife landesweit um zweistellige Prozentsätze…

Dem Wall Street Journal zufolge hat Allstate die Kfz-Versicherungsprämien in Georgia um 40 % erhöht, Nationwide Mutual Insurance hat die Versicherungstarife in Kalifornien um 32 % angehoben, und State Farm hat die Tarife in New York um 11 % erhöht. Der Grund dafür ist, dass viele dieser Versicherer in den letzten Jahren erhebliche Verluste erlitten haben, was darauf hindeutet, dass die Prämien bis ins Jahr 2024 weiter steigen werden.

Wenn Sie immer noch so viel Geld verdienen wie vor zwei oder drei Jahren, geraten Sie schnell ins Hintertreffen.

Die Lebenshaltungskosten werden sich für niemanden von uns verlangsamen, und wenn Sie nicht mithalten können, ist das Ihr Pech.

In einem solchen Umfeld geraten viele Amerikaner aus der Mittelschicht in die Armut, und viele arme Amerikaner finden sich auf der Straße wieder.

Überall in Amerika schießen riesige Obdachlosenlager wie Pilze aus dem Boden. Hier ist nur ein Beispiel…

In einer der berühmten Weinregionen Kaliforniens gibt es ein von der Regierung genehmigtes Obdachlosenlager in der Nähe des örtlichen Gerichtsgebäudes, wie Fox News Digital erfahren hat. Fotos, die auf dem Verwaltungsgelände von Sonoma County in Santa Rosa aufgenommen wurden, zeigen blaue Zelte auf einem Parkplatz, in denen bis zu 100 Obdachlose leben können. Die Verantwortlichen von Sonoma County in der berühmten Weinregion Nordkaliforniens haben das vom Steuerzahler finanzierte Obdachlosenlager in diesem Jahr genehmigt, nachdem eine „Obdachlosenkrise“ ausgerufen worden war. Der Verwaltungskomplex beherbergt verschiedene Ämter wie die Personalabteilung von Sonoma County, den Standesbeamten des Bezirks, das Oberste Gericht von Kalifornien und die Staatsanwaltschaft des Bezirks.

Wenn Sie noch viel Geld haben, ist es Ihnen vielleicht egal, was mit den anderen geschieht.

Im Moment leben diejenigen, die viel Geld haben, in Saus und Braus.

Aber das wird nicht lange so bleiben.

Der Tag der Abrechnung kommt für die Wohlhabenden, und sie werden tief trauern, wenn ihr enormer Reichtum vernichtet wird.

In der Anfangsphase dieser Wirtschaftskrise werden vor allem die Armen betroffen sein, aber auch für diejenigen, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, wird es sehr schmerzhaft werden.